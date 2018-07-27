Надо еще постараться? В IAAF поставили России очередные условия

Монако, , 22:42 — REGNUM Восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) станет возможным, когда Москва еще больше постарается выполнить поставленные условия, 27 июля сообщил журналистам высокопоставленный функционер IAAF Руне Андерсен.

Комментируя отрицательное решение по восстановлению членства ВФЛА в IAAF, Андерсен сказал:

«Для полного восстановления нужно добиться еще большего прогресса».

Функционер IAAF в дополнение к сказанному поблагодарил от имени международной федерации президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за приверженность «прогрессивному подходу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в IAAF объявили 27 июля, что членство ВФЛА пока не восстановлено: Россия сделала недостаточно.

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