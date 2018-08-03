IAAF не допустила олимпийскую чемпионку из России к международным стартам

Москва, , 14:35 — REGNUM Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова не допущена к международным соревнованиям. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

Чичеровой было отказано в предоставлении нейтрального статуса Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Напомним, в ноябре 2015 года IAAF лишила ВФЛА членства в организации, использовав как повод якобы имевшееся применение допинга легкоатлетами из России. Это произошло по результатам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Читайте также: Всероссийскую федерацию легкой атлетики снова не допустили в IAAF

В декабре 2016 года IAAF приняла решение разрешить российским легкоатлетам выступать в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов, пока действует отстранение ВФЛА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский прыгун в высоту Данил Лысенко временно отстранен от соревнований из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил.

Читайте также: Российский легкоатлет Лысенко отстранен из-за допинговых обвинений