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IAAF не допустила олимпийскую чемпионку из России к международным стартам

Спорт

Чичеровой было отказано в предоставлении нейтрального статуса

Москва, 3 августа 2018, 14:35 — REGNUM  Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова не допущена к международным соревнованиям. Об этом 3 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).

Чичеровой было отказано в предоставлении нейтрального статуса Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Напомним, в ноябре 2015 года IAAF лишила ВФЛА членства в организации, использовав как повод якобы имевшееся применение допинга легкоатлетами из России. Это произошло по результатам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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В декабре 2016 года IAAF приняла решение разрешить российским легкоатлетам выступать в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов, пока действует отстранение ВФЛА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский прыгун в высоту Данил Лысенко временно отстранен от соревнований из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил.

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