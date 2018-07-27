Всероссийскую федерацию легкой атлетики снова не допустили в IAAF

Монако, , 22:16 — REGNUM Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) снова решено не восстанавливать, 27 июля сообщил журналистам высокопоставленный функционер IAAF Руне Андерсен.

Возглавляющий группу по вопросу восстановления членства ВФЛА в IAAF Андерсен по итогам совещания сказал:

«Совет единогласно проголосовал за то, что ВФЛА в настоящее время не может быть восстановлена».

Напомним, российскую легкоатлетическую федерацию исключили из IAAF, использовав как повод якобы имевшееся применение допинга легкоатлетами из России. Это произошло в ноябре 2015 года по результатам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля, в преддверии очередного заседания по вопросу восстановления российского членства в IAAF, министр спорта России Павел Колобков высказал надежду на положительное решение IAAF.

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