Российский легкоатлет Лысенко отстранен из-за допинговых обвинений

Москва, , 13:50 — REGNUM Российский прыгун в высоту Данил Лысенко временно отстранен от соревнований из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что в отношении Лысенко завела дело Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Отстранение действует с 3 августа.

При этом IAAF предлагает Лысенко два варианта. Либо он признает себя виновным, либо дело будет передано на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Спортсмен должен определиться с выбором до 13 августа.

Напомним, Лысенко является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту. Он был номинирован Европейской легкоатлетической ассоциацией на звание лучшего легкоатлета июля 2018 года.

Кроме того, Лысенко был включен в список спортсменов для участия в чемпионате Европы. Он показал лучший результат сезона — 2,40 м — и был одним из главных претендентов на золото.

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