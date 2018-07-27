Путин вручит госнаграды футболистам и тренерам сборной России

Москва, , 15:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин вручит государственные награды и грамоты игрокам и тренерам сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча со спортсменами состоится 28 июля в Кремле. Госнаграды и грамоты будут вручены 23 футболистам и 6 тренерам национальной команды, которые принимали участие в чемпионате мира по футболу.

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Напомним, сборная России дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира. Этот результат стал для команды лучшим в истории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФИФА номинировала главного тренера сборной России Станислава Черчесова на звание лучшего тренера года.

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