ФИФА номинировала Станислава Черчесова на звание лучшего тренера года

Москва, , 16:29 — REGNUM Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов, под руководством которого национальная команда впервые дошла до ¼ финала ЧМ, включён в список десяти номинантов на звание лучшего тренера 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в официальном микроблоге ФИФА в Twitter.

В число претендентов вошли также главные тренеры сборных Франции, Хорватии, Англии и Бельгии Дидье Дешам, Златко Далич, Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.

Кроме этого, на премию претендуют Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Диего Симеоне («Атлетико»), Эрнесто Вальверде («Барселона») и Зинедин Зидан («Реал»).

Уточняется, что при выборе номинантов в расчёт принимались достижения тренеров за период с 3 июля 2017 года по 15 июля 2018 года.

В голосовании по выбору победителя смогут принять участие болельщики, журналисты, капитаны и тренеры национальных сборных. Приз победителю будет вручён 24 сентября на торжественной церемонии в Лондоне.

Напомним, в прошлом году тренером года по версии ФИФА был признан Зинедин Зидан, под руководством которого «Реал» выиграл Лигу чемпионов.

Читайте развитие сюжета: Названы претенденты на звание футболиста года по версии ФИФА