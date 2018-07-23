РФС подводит итоги выступления сборной России на ЧМ-2018

Москва, , 12:49 — REGNUM Российский футбольный союз подведёт итоги выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу, который завершился 15 июля. Заседание РФС состоится сегодня, 26 июля.

Читайте также: Результаты сборной России вернули гражданам веру в отечественный футбол

На сайте союза уточняется, что планируется обсудить три пункта, в том числе результаты мирового первенства 2018 года в целом, а также судейство всероссийских профессиональных соревнований по футболу. После окончания заседания состоится пресс-конференция.

Ранее по теме: Драма победных голов: ЧМ-2018 признан лучшим в истории

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня. Победитель мирового первенства определился 15 июля. Им стала сборная Франции, обыгравшая команду 4:2. Сборной России удалось не только впервые за последние более чем 30 лет выйти из группы, где команда заняла второе место, но и дойти до ¼ финала. Российские футболисты боролись за выход в полуфинал со сборной Хорватии. Ни основное, ни дополнительное время победителя баталии не выявила. Серия пенальти завершилась со счётом 4:3 в пользу хорватов.

Читайте ранее в этом сюжете: России предрекли еще один ЧМ из-за инфраструктуры