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«Лацио» переиграл «Беневенто» в матче чемпионата Италии

Спорт

«Беневенто» (Беневенто) – «Лацио» (Рим) – 1:5

«Лацио» переиграл «Беневенто» в матче чемпионата Италии
JeppeSmedNielsen
Футбол

Рим, 29 октября 2017, 16:57 — REGNUM  Футболисты «Беневенто» на своем поле уступили «Лацио» в матче одиннадцатого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто, завершилась со счетом 1:5.

В составе победителей голевыми действиями отметились Баштуш, Чиро Иммобиле, Адам Марушич, Марко Пароло и Нани. У хозяев поля единственный мяч забил Ашраф Лазаар.

После одиннадцати матчей в чемпионате Италии «Лацио» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Беневенто», набравший 0 баллов, находится на двадцатой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

«Беневенто» (Беневенто) — «Лацио» (Рим) — 1:5.

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