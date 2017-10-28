«Ювентус» переиграл «Милан» в матче чемпионата Италии

Милан, Италия, , 21:58 — REGNUM Туринский «Ювентус» на выезде переиграл «Милан» в матче одиннадцатого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 28 октября на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» в Милане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Героем встречи в составе туринской команды стал нападающий Гонсало Игуаин, оформивший дубль.

После одиннадцати матчей в чемпионате Италии «Ювентус» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Милан», набравший 16 баллов, находится на восьмой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур

«Милан» (Милан) — «Ювентус» (Турин) — 0:2.

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