«Ювентус» разгромно победил СПАЛ

Рим, , 07:19 — REGNUM Туринский «Ювентус» разгромил клуб СПАЛ в матче чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 14-й минуте мачта счёт открыл нападающий туринцев Федерико Бернардески. На 22-й минуте форвард Пауло Дибала удвоил преимущество хозяев.

На 34-й минуте нападающий СПАЛа Альберто Палоски отыграл один мяч, однако во втором тайме «Ювентус» довёл счёт до крупного. Отличились Гонсало Игуаин и Хуан Куадрадо.

На данный момент после десяти матчей в чемпионате Италии «Ювентус» занимает четвёртое место, имея в активе 25 очков. СПАЛ, набравший 5 баллов, находится на 19-м месте.

Чемпионат Италии. 10-й тур

«Ювентус» (Турин) — СПАЛ (Феррара) — 4:1

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