Кличко о бое с Джошуа: «Победил лучший»

Лондон, , 16:58 — REGNUM Известный боксер Владимир Кличко, не сумевший вернуть титулы чемпиона мира по боксу в бою с британским спортсменом Энтони Джошуом, получил удовольствие от поединка. Об этом, как передает ВВС, сообщил сам украинский спортсмен.

«Победил лучший, — говорит Кличко. — Это был удивительный поединок для обоих бойцов. Энтони был лучше меня сегодня, и мне действительно жаль, что я не смог одержать победу. Выражаю уважение Энтони, я получил удовольствие от боя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский боксер Энтони Джошуа победил техническим нокаутом украинца Владимира Кличко в 12-раундовом титульном бое.

Поединок состоялся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В одиннадцатом раунде британский боксер нокаутировал украинского бойца и одержал победу.

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