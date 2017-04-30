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Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко

Спорт

Так, Кличко не смог вернуть себе два чемпионских титула

Лондон, 30 апреля 2017, 02:03 — REGNUM  Украинский боксер Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира по боксу в бою с британским спортсменом Энтони Джошуом. Поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли». В 11-м раунде британский боксер нокаутировал Кличко и одержал победу.

Джошуа дрался с Кличко в чемпионском бою в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Также украинский спортсмен не смог вернуть себе вакантный титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Бой завершился техническим нокаутом.

Таким образом, британский боксер в 19-й раз в карьере завершил бой своей победой. Пока Джошуа не проиграл ни одного сражения. Для Кличко же это стало 5-м в карьере поражением. Однако в общей сложности выиграл украинский спортсмен 69 боев.

Первые 11 раундов боксеры шли примерно на равных. Так, в 5-м раунде Джошуа смог отправил Кличко в нокдаун. Но в следующем раунде Кличко ответил британцу не менее слабым ударом и отправил его на пол ринга.

Спортсмены продолжали идти ноздря в ноздрю, попеременно перехватывая преимущество. Однако в 11-м раунде Джошуа дважды уложил Кличко сильным апперкотом на пол ринга. Поэтому после очередного удара британца рефери решил остановить бой.

Напомним, что в ноябре 2015 года Владимир Кличко проиграл британцу Тайсону Фьюри, что стало для болельщиков неожиданностью. Тогда украинский боксер потерпел первое поражение за 11 лет и лишился сразу трех поясов престижных организаций — WBA, IBF и Всемирной боксерской организации (WBO). Поединок с Джошуа стал для него первым после полуторагодичного перерыва.

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