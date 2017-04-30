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Боксер Джошуа рассказал, как он победил Кличко

Спорт

Украинский боксер думает о том, стоит ли ему продолжать карьеру

Лондон, 30 апреля 2017, 12:13 — REGNUM  Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, как ему удалось победить украинского боксера-тяжеловеса Владимира Кличко в бою за титул чемпионам мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает портал Fightnews.com.

«Я не идеален, но работаю над собой. Можно быть феноменальным бойцом, но бокс — это, в первую очередь, характер. После нокдауна я дрался сердцем. Это был единственный шанс победить. Только в таких боях ты узнаешь, что на самом деле из себя представляешь», — рассказал Джошуа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британский боксер Джошуа смог победить техническим нокаутом Владимира Кличко в 12-раундовом титульном бое.

Для Кличко это второе поражение с 2004 года. В ноябре 2015 года Кличко проиграл британцуТайсону Фьюри, что стало для болельщиков неожиданностью. После боя с Фьюри Кличко не выходил на профессиональный ринг до сегодняшнего дня, но похоже время Кличко проходит.

Джошуа отметил, что не знает, состоится ли повторный бой с Кличко. «Посмотрим, потребует ли он реванш, но в любом случае благодарю его за этот бой. Владимир остается примером для подражания», — сказал британский боксер.

Сам Кличко после поражения заявил, что контракт предусматривает бой-реванш, но пока украинец хочет взять время на раздумья по поводу своей карьеры.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал Владимира Кличко

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