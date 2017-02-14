Вторник, 14 Февраля 2017 года
11:38:39 МСК

Тренер «Спарты»: «Ростов» — сильная команда и в обороне, и в атаке»

Спорт
Соперники жёлто-синих готовятся к футбольной баталии
ФК «Ростов» на тренировке
Иллюстрация: Vk.com/fcrostov
ФК «Ростов» на тренировке

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2017, 10:27 — REGNUM  

Чешская «Спарта», которую примет на стадионе «Олимп-2» футбольный клуб «Ростов», серьёзно готовится к поединку. Рулевой клуба из Праги не стал скрывать, что они обладают определенным ресурсами и имеют контакты, которые использовали при подготовке к встрече в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. «У нас есть достаточно информации, с помощью которой мы подготовили команду к двум матчам», — сказал главный тренер «спартанцев» Томас Пожар, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля со ссылкой на пресс-службу чешской дружины.

Вместе с тем Пожар отметил, что жёлто-синие — сильная команда. «У них очень хорошо организована оборона в сочетании с очень быстрым переходом к атаке. Также в центре есть интересные хорошо подготовленные игроки. Но мы не паникуем», — сказал наставник.

Что касается погодных условий, то чехи не боятся мороза и постараются сделать всё возможное при любых условиях. Что касается одного из ключевых игроков «Спарты», то неоднократный обладатель титула «Футболист года в Чехии», «Талант года в Чехии», «Золотой мяч Чехии» может пропустить матч с «Ростовом». Всё зависит от того, как чемпион Чехии и Германии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии Томаш Росицкий будет себя чувствовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Ростов» завершил подготовку к домашнему матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в Турции. Сегодня команда возвращается из Белека. На прошлой неделе ряд СМИ распространил информацию о том, что игру со «спартанцами» пропустят защитник Владимир Гранат и капитан «Ростова» Александр Гацкан, но это сообщение в пресс-службе желто-синих опровергли.

Ранее по теме: Лига Европы УЕФА: «Ростов» завершает подготовку к «Спарте» в Турции

Лига Европы УЕФА: 22 футболиста «Ростова» готовятся сразиться со «Спартой»

Отметим,"Ростов» снизил стоимость билетов на игру со «Спартой». Теперь минимальная цена составляет 900 рублей, максимальная — 8 тыс. рублей. Но ажиотажа у футбольных фанатов матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА не вызвал, и билеты ещё есть в продаже в достаточном количестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Матч Лиги Европы УЕФА на Дону не дешевле игр с «Баварией» и «Атлетико»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
Главное сегодня
NB!
14.02.17
Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда
МагаданМагаданская областьРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Общество
NB!
14.02.17
Губернатор Рязанской области ушел в отставку
РязаньРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
14.02.17
Губернаторам предложили увольнять чиновников за взятки подчиненных
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 14 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
14.02.17
«Ростех» планирует подписать контракт на поставку С-400 в Индию в 2017 г
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
14.02.17
Отдать Курилы Японии — значит отдать Курилы США
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
14.02.17
Законопроект о принудительной конфискации внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
14.02.17
Алёна Зеленина Порты: Литва не боится конкуренции с Калининградом
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
14.02.17
«Союз между Израилем и Америкой станет сильнее» — Нетаньяху вылетел в США
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
14.02.17
Суд в США отклонил иск индейцев против нефтепровода Dakota Access
ВашингтонСША Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
14.02.17
В Австрии арестовали Гитлера
ВенаАвстрия Усиление правых в Европе Общество
NB!
14.02.17
Саркис ЦатурянСемнадцатый год: США больше не капитулируют, Китай больше не отступает
ВашингтонСША Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
«Газпром»: Транзит газа через Украину становится все более ненадежным
МоскваРоссия Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
13.02.17
Григорий ГаранинНовая русская угроза — интернет-суицид: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Дмитрий БуяновСталин и его ученики
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
13.02.17
Сергей Котельников«Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России
МоскваРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
13.02.17
Президент Молдавии Додон хочет закупать газ в Иране
КишинёвМолдавия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
13.02.17
Александр БеловПрезидент Германии решил спасать земной шар! Еврооптимист!
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
Молдавия и Украина: «региональная солидарность» против России
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
13.02.17
Елена ХаненковаНемецкий Трамп идёт к власти
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
13.02.17
«Страшно интересно»: чего ждут новгородцы от губернатора — «варяга»
Великий НовгородРоссия Выборы губернатора Новгородской области — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Дело барда Новикова — выплата денег пайщикам «Бухты Квинс» приостановлена?
ЕкатеринбургРоссия Строительные пирамиды и их жертвы Политика
ещё главное