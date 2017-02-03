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Лига Европы УЕФА: 22 футболиста «Ростова» готовятся сразиться со «Спартой»

Спорт
На матчи 1/16 финала Еврокубка сделана заявка
ФК «Ростов» на тренировке
Иллюстрация: Vk.com/fcrostov
ФК «Ростов» на тренировке

Ростов-на-Дону, 3 февраля 2017, 09:53 — REGNUM  

Футбольный клуб «Ростов» к встречам с пражской «Спартой» будет готовиться в составе 22 игроков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих 3 февраля, коллектив сделал заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Согласно заявке, защищать ворота на престижном европейском турнире будут Сослан Джанаев и Никита Медведев. На оборонительные позиции выйдут Денис Терентьев, Федор Кудряшов, Сесар Навас, Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля и Владимир Гранат.

В списке хавбеков — 10 игроков. Это Кристиан Нобоа, Александр Гацкан, Тимофей Калачев, Александр Ерохин, Мусса Думбия, Андрей Препелицэ, Хорен Байрамян, Игорь Киреев, Максим Григорьев и Валерий Ярошенко. В заявке форвардов четверо игроков — Сердар Азмун, Александр Бухаров, Дмитрий Полоз и Марко Девич.

Напомним, накануне стартовали продажи билетов на встречу «Ростова» и «Спарты», которая состоится 16 февраля на стадионе «Олимп-2» в донской столице. Болельщики возмущены расценками. Так, самый дешевый билет на фанатскую трибуну обойдется в 800 рублей, максимальная стоимость квитков — 10 тыс. рублей. В эти же суммы обходились поклонникам жёлто-синих матчи любимой команды с такими именитыми клубами как «Бавария» из Мюнхена и «Атлетико» из Мадрида.

Стоит отметить, что ответный матч, который состоится на выезде 23 февраля на стадионе «Generali Arena» в Праге, болельщикам обойдется в сумму, чуть больше превышающую 2 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Ростов» набирает игровую форму в Турции. В Белеке уже прошло два товарищеских матча. С польской «Ягеллонией» жёлто-синие разошлись миром — 2:2, а словацкую «Жилину» разгромил — 3:1. Впереди матч с македонской «Шкендией».

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