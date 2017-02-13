Лига Европы УЕФА: «Ростов» завершает подготовку к «Спарте» в Турции

Анкара, , 11:09 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» завершает подготовку к домашнему матчу 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Чешскую «Спарту» жёлто-синие примут уже на этой неделе, 16 февраля. А пока команда находится в Турции, где игроки совершенствуют свои навыки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба 13 февраля, уже завтра футбольная дружина вернётся домой.

На прошлой неделе ряд интернет-изданий распространил информацию о том, что предстоящую игру пропустят защитник Владимир Гранат и капитан «Ростова» Александр Гацкан. Это связано с перебором желтых карточек.

«Данная информация не соответствует действительности. У наших игроков всего по два предупреждения, которые они получили во время группового этапа Лиги чемпионов УЕФА», — прокомментировали в пресс-службе ростовчан.

Отметим, чешский футбольный клуб из Праги — самый популярный и успешный среди всех чешских дружин. Неоднократно «Спарта» становилась чемпионом Чехословакии, а затем 12 раз удерживала лидерство чемпионата Чехии. Кроме того, предстоящий оппонент — 19-кратный участник Лиги чемпионов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, чехи приедут на Дон без своих болельщиков. Дисциплинарная комиссия УЕФА наказала команду за беспорядки в гостевом секторе на стадионе «Сан Сиро» в Милане. Но поклонники клуба поддержат своих любимцев в ответной игре, которая пройдет в Праге 23 февраля.

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