Москва, , 12:20 — REGNUM Власти Бахрейна с 22 февраля вводят новые правила для въезда иностранных туристов в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Первое нововведение — все прибывающие в Бахрейн из-за рубежа туристы должны сдать второй ПЦР-тест на коронавирус на пятый день после прибытия. Первый обязательный ПЦР-тест был введен ранее при въезде в страну.

Второе нововведение — Бахрейн вводит «цифровой паспорт» вакцинированного туриста, где указывается ФИО, дата рождения, национальность и вакцина, которой привит человек. Данные загружаются в приложение BeAware.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 февраля медицинские учреждения королевства Бахрейн начали прививать подданных российской вакциной «Спутник V».

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