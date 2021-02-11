В регионах Испании начинают снимать ограничения
Несмотря на высокие темпы заражения коронавирусом, администрации некоторых автономных сообществ Испании принимают меры по ослаблению карантинных ограничений. Об этом сообщила газета El País.
В Швеции за сутки от COVID-19 скончался 51 человек
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 51. Данная информация была опубликована 19 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Минэкономики предлагает продлить запрет на вывоз лекарств из Киргизии
Минздрав Киргизии считает, что запрет на вывоз лекарств из страны необходимо продлить еще на полгода, чтобы не допустить возникновения критического дефицита медикаментов.
Эстония ведет с Латвией, Литвой, Финляндией и Швецией переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации в целях совершения поездок граждан между странами.
Разработчики «Спутника V» рассказали, что дипломаты из 12 стран уже вакцинировались препаратом.
Посольство Черногории в РФ не препятствует поставкам вакцины — МИД
Министерство иностранных дел Черногории полностью опровергает обвинения, распространяемые некоторыми СМИ, о том, что действия посольства Черногории в России в Подгорице препятствуют закупке вакцины от коронавируса, говорится в заявлении МИДа Черногории.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе понимают, что «Спутник V» действительно если не самая лучшая, то «совершенно точно в ряду первых» вакцин в мире.
«Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии», — сказал Лавров.
Разработчики «Спутника V» опровергли информацию о некорректной форме подачи заявки на регистрацию российской вакцины в ЕС.
В Великобритании за сутки выявлено 12 тысяч новых случаев COVID-19
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 12 027 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 533 пациента с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости вакцинировать всех жителей Земли для победы над COVID-19.
Глава Хорватии заявил, что готов купить российскую вакцину вопреки Брюсселю
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что готов купить российскую вакцину у кого угодно, даже вопреки рекомендациям из Брюсселя.
Сербия готова помогать соседним странам с вакцинами
Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар сообщил, что во втором квартале 2021 вместо заявленных полумиллиона в Сербию поступит более миллиона доз вакцин Pfizer.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поставки в страну российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Johnson & Johnson запросила у ВОЗ одобрения вакцины Janssen
Одобрения на применение в качестве вакцины от коронавируса препарата Janssen запросил в ВОЗ его производитель Janssen Cilag International, сообщили 19 февраля в пресс-службе Johnson & Johnson.
Черногория первая в регионе по числу госпитализированных с COVID-19
Черногория занимает первое место в регионе по количеству госпитализированных с COVID-19 на 100 тысяч жителей, Сербия — на втором месте, а Северная Македония — на третьем, сообщает агентство Mina.
WADA не против вакцинирования спортсменов от коронавируса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не видит препятствий для вакцинации спортсменов от коронавирусной инфекции.
Жителям Польши запретят пользоваться щитками и платками в качестве защитного средства от коронавируса.
Иран запускает производство российской вакцины «Спутник V»
Иран начнет массовое производство российской вакцины от коронавируса и ее использование для защиты населения страны, заявил 19 февраля глава администрации иранского президента Махмуд Ваези.
В Польше объявили о третьей волне коронавируса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите G7 предложит сократить время разработки вакцин до 100 дней.
В Польше опасаются «экономической катастрофы» из-за третьей волны пандемии
Экономику Польши ждет катастрофа в случае возобновления жестких экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 19 февраля заявил мэр польского Карпача Радослав Ецек в интервью для Onet.pl.
В Южной Корее ввели систему шифрования телефонных номеров
19 февраля в Южной Корее ввели новую меру защиты конфиденциальности, позволяющую жителям страны записывать номер телефона в журналах посещения общественных и коммерческих заведений в зашифрованном виде. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Комитета по защите личной информации.
Вьетнам получит 60 млн доз вакцины от COVID-19
Вьетнам получит 60 млн доз вакцины от COVID-19, в том числе 30 млн доз в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин COVAX, сообщает Antara.
В Кишинёве врачи сообщили о нехватке мест в больницах
Инфекционные отделения в больницах Кишинёва переполнены из-за пандемии. Об этом 18 февраля сообщает телеканал TV6 ссылаясь на врачей, которые работают в столице Молдавии.
В США зафиксировали более 69 тыс. новых случаев COVID-19
Медики США выявили за минувшие сутки 69 230 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит 19 февраля университет Джонса Хопкинса.
Скончались за сутки 18 февраля, по данным учреждения, 2542 пациента с COVID-19.
Всемирное антидопинговое агентство WADA не видит помех для проведения вакцинации спортсменов в целях защиты от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
В МИД РФ рассказали о вакцинации дипломатов за рубежом
Большинство других стран идут России навстречу в вопросе вакцинации сотрудников дипломатических миссий РФ. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Россия помогает другим странам на основе существующих обязательств, отметила она.
Мэр Лондона прошел вакцинацию от COVID-19
Мэр Лондона Садик Хан поставил себе первую дозу прививки от COVID-19. Он сообщил об этом 19 февраля на своей странице в соцсети Twitter.
В ФРГ появится специальный представитель по вопросам вакцинации от COVID-19
Решение о назначении специального уполномоченного представителя по вопросам обеспечения жителей Германии вакцинами от COVID-19 приняло немецкое правительство. Об этом 19 февраля сообщает издание Der Spiegel.
В Белоруссии общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 275 тыс
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1663 и превысило 275 тыс. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
В Чехии из-за пандемии намерены ввести обязательное ношение респираторов
Власти Чехии с 22 февраля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на территории страны введут обязательное ношение респираторов в местах большого скопления людей. Об этом 19 февраля сообщил чешский министр здравоохранения Ян Блатный.
В Польше заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса
Последние тенденции по увеличению количества новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Польше можно считать началом третьей волны пандемии. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил 19 февраля официальный представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич во время пресс-конференции.
«Можно сказать, что у нас начало третьей волны. Конечно, рост заражений у нас не такой динамичный, как, например, в Словакии или Чехии. Но, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию к постоянному росту», — отметил Андрусевич.
Чиновники ООН обещают Киргизии много денег на борьбу с пандемией
Власти Киргизии благодарят ООН за оказанную гуманитарную и техническую помощь в период коронавирусного кризиса.
В ФРГ обеспокоились быстрым распространением британского варианта COVID-19
В Германии быстро распространяется британский вариант коронавируса, что осложняет борьбу с пандемией. Об этом 19 февраля сообщил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Dr Reddy’s просит разрешить использовать «Спутник V» в Индии
Индийский производитель лекарств Dr. Reddy's Laboratories начал процесс подачи заявки в Главное управление по лекарственным средствам Индии (DCGI) на получение разрешения на экстренное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Индии. Такое заявление руководство фармацевтической компании сделало сегодня, 19 февраля, сообщает Reuters.
В Малайзии с марта откроют школы
Правительство Малайзии объявило, что с 1 марта 2021 года в стране откроются школы для учащихся 1-го и 2-го классов, а 8 марта — для учеников 3−6 классов, сообщает Antara.
РФПИ наметил сроки поставки «Спутника V» Африканскому союзу
Россия может начать поставки антикоронавирусной вакцины «Спутник V» Африканскому союзу в мае текущего года. Об этом сообщил 19 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В Финляндии могут начать сажать в тюрьму за отказ от тестирования на COVID
В Финляндии министерство здравоохранения внесло в парламент законопроект, согласно которому за отказ от прохождения тестирования на коронавирус может грозить штраф или тюремное заключение до трёх месяцев.
В Сан-Марино зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
Министерство здравоохранения Сан-Марино одобрило российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» для применения на территории страны. Об этом 19 февраля сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
В сети обсудили слухи о просьбе дипломатов из США привиться «Спутником V»
Материал газеты Washington Post о том, что некоторые американские дипломаты, работающие в Москве, обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной «Спутник V», вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 19 февраля в социальной сети Facebook.
В Молдавии частные перевозчики анонсировали забастовку
Частные перевозчики в Молдавии проведут забастовку 23 февраля. Об этом, как передает телеканал Publika, рассказал журналистам глава Ассоциации работодателей автоперевозчиков Олег Алекса.
Премьер-министр Швеции жестко отреагировал на угрозы в адрес медиков
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в резких выражениях осудил нападки и угрозы физической расправы в адрес сотрудников Агентства общественного здравоохранения, которые принимают ключевые решения в период пандемии. О том, как он относится к злоумышленникам, угрожающим медикам и ученым, политик рассказал в письменном ответе государственному информационному агентству TT.
В Швеции сообщили о поступающих угрозах в адрес медиков
Угрозы и ненависть в отношении сотрудников Агентства общественного здравоохранения Швеции (FHM), которое принимает ключевые решения во время продолжающейся пандемии коронавируса, усилились настолько, что некоторым руководителям ведомства предоставлена защита со стороны полиции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
В Южной Корее прошли учения по транспортировке вакцины от COVID-19
19 февраля в Южной Корее прошли вторые общегосударственные учения по транспортировке вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.
В Израиле за сутки выявили свыше 3,2 тыс. носителей коронавируса
За истекшие сутки в Израиле было выявлено свыше 3,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает минздрав страны.
Prensa Latina: Венесуэла продолжает распространение «Спутника V»
Правительство Венесуэлы продолжит распространение российских вакцин Спутник V по штатам страны, чтобы обеспечить первый этап национальной иммунизации против COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.
После запуска процесса вакцинации 18 февраля в столичных округах Миранда и Варгас органы здравоохранения обеспечат доставку лекарств в оставшиеся районы, перевозя их и придерживаясь температуры хранения не выше — 18 градусов по Цельсию.
В Индонезии кормящих матерей привьют от коронавируса
В службе здравоохранения Джакарты заявили, что кормящих матерей привьют против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
В Швеции растет число госпитализированных пациентов с COVID-19 — Expressen
В Швеции число людей, обращающихся за медицинской помощью в больницы из-за тяжелого протекания COVID-19, снова растет. В стране также распространяется «британский» штамм мутировавшего коронавируса. Об этом сообщила газета Expressen.
Сотрудники посольства Испании прошли вакцинацию «Спутником V»
Ряд сотрудников посольства Испании привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» после того, как ранее МИД России предложил пройти вакцинацию. Об этом 19 февраля сообщили в испанской дипмиссии.
В Индонезии за сутки выявили более 10 тысяч носителей коронавируса
Целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии подтвердила 10 614 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
FT: власти США пока не будут отправлять вакцину от COVID-19 другим странам
Власти Соединённых Штатов не будут отправлять вакцину от COVID-19 в развивающиеся страны до тех пор, пока в США не будет достаточного количества препаратов для вакцинации граждан страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена.
Дипломаты из Белоруссии привились российской вакциной «Спутник V»
Некоторые сотрудники посольства Белоруссии в Москве привились от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» после получения ноты МИД РФ с предложением пройти вакцинацию. Об этом 19 февраля сообщили в белорусской дипмиссии.
Посол Кубы в РФ заявил о планах привиться «Спутником V»
Посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья и сотрудники кубинского посольства намерены привиться от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».
Монгольские дипломаты привились российской вакциной «Спутник V»
Большая часть сотрудников посольства Монголии в России прошла вакцинацию от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом 19 февраля сообщили в монгольской дипмиссии.
Главу Южной Кореи призвали вакцинироваться от COVID-19
Бывший депутат Национального собрания Ю Сын Мин призвал президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина первым вакцинироваться от коронавируса с целью развеять сомнения о вакцине британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение бывшего депутата в социальной сети Facebook.
Джонсон намерен призвать G7 разрабатывать вакцины за 100 дней
Британский премьер-министр Борис Джонсон призовет лидеров государств Группы семи (G7) поддержать усилия по сокращению до 100 дней периода разработки вакцин от новых заболеваний. Об этом говорится в коммюнике, которое канцелярия Джонсона распространила в преддверии запланированного на 19 февраля виртуального саммита G7.
Правительство Швеции выделило €300 тыс. на секспросвет для мигрантов
Правительство Швеции приняло решение о выделении Национальной ассоциации сексуального просвещения (RFSU) дополнительных 3 миллионов крон (€300 тыс.) для образования мигрантов. Об этом сообщила газета Fria Tider.
В Польше назвали сроки продажи вакцины от COVID-19 Украине
Польша сможет продать Украине вакцину от COVID-19 производства AstraZeneca не ранее второго квартала 2021 года. Об этом заявил заместитель главы министерства здравоохранения Польши Томаш Милковский.
В Лионе назвали оригинальный способ замедлить распространение SARS-CoV-2
В школьных столовых французского города Лион введут «уникальное меню без мяса» для того, чтобы бороться с пандемией SARS-CoV-2. Об этом в письме главам районов города сообщила сотрудник мэрии, ответственная за образование, Стефани Леже.
Мэрия Лиона, возглавляемая представителем «зеленой» партии «Европа Экология Зеленые» Грегори Дусе, введет в школьных столовых города «уникальное меню без мяса, чтобы обеспечить более быстрое обслуживание учеников и ускорить процесс выдачи порций».
«Новые социальные правила предполагают расстояние в два метра между посетителями столовой. Уникальное меню позволит нам ускорить обслуживание и принять больше детей», — заявила Леже, объяснив, что «это не вегетарианское меню», поскольку в нем присутствуют рыба и мясо.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Грегори Дусе отказался принимать участие в традиционной церемонии принесения «клятвы эшевенов», потому что она противоречит его взглядам.
Власти Швеции в 2021 году намерены принять 6,4 тыс. беженцев — Fria Tider
Правительство Швеции поручило Государственному миграционному управлению обеспечить в перевозку в страну не только 5000 беженцев в рамках спецквоты ООН на 2021 год, но и доставить тех беженцев, которые не смогли приехать в страну в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Última Hora: Балеарские острова ждут крупной поставки вакцин в марте
В конце марта 2021 года Балеарские острова получат крупную поставку вакцины против COVID-19, как и остальные автономные сообщества. Это обязательство, которое министр иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Аранча Гонсалес Лайя взяла на себя 19 февраля с главой правительства Франсиной Арменгол после встречи в Мадриде, сообщает испанское издание Última Hora.
Кроме того, глава исполнительной власти заверила, что стратегия безопасного возобновления туризма продвигается вперед.
В Швеции одобрили применение нового препарата от COVID-19
Вскоре на территории Швеции для борьбы с симптомами COVID-19 станет использоваться новый препарат. В Государственном управлении социальной защиты населения уже заявили, что лекарство станет важным инструментом по борьбе с заболеванием во время возможной третьей волны пандемии в стране. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
В ДНР за сутки выявили 170 новых носителей коронавируса
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 170 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает минздрав ДНР.
В Приднестровье за стуки выявили почти 80 случаев заражения коронавирусом
В ходе 568 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Макрон о пандемии в Африке: «Давайте передадим 3−5% вакцин»
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Financial Times предложил лидерам других развитых стран направить «3−5% вакцин» от COVID-19 в государства Африки, где наблюдается дефицит средств борьбы с коронавирусом.
Президент Франции уточнил, что вынесет эту идею на рассмотрение ближайшего саммита «Большой семерки» (G7), и добавил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель «согласна» с ней.
«Я говорю: давайте передадим 3−5% вакцин африканским странам. Это не будем иметь никакого эффекта для наших собственных кампаний по вакцинации… Это в интересах жителей Франции и Европы, поскольку, как мне известно, более 10 миллионов наших соотечественников имеют родственников по ту сторону Средиземного моря», — заявил Макрон.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан представит в Национальном собрании законопроект о «солидарной помощи развитию и борьбе против мирового неравенства».
В Германии за сутки выявили свыше 9,1 тыс. носителей коронавируса
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 9113 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Prensa Latina: в бразильском штате Баия ввели комендантский час
Правительство бразильского штата Баия, расположенного на северо-востоке страны, 19 февраля вводит в 343 из 417 муниципалитетов комендантский час в ночное время в связи с ростом заражения инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Prensa Latina.
Комендантский час будет действовать с 19 февраля с 22:00 до 5:00 по местному времени в течение недели, сообщил губернатор Руи Коста.
В Польше появятся мобильные пункты вакцинации от COVID-19
В Польше появятся мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, полномочный представитель польского правительства по вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время пресс-конференции.
Во Франции от COVID-19 вакцинировали более 1 млн человек
Во Франции от COVID-19 вакцинировались более 1 миллиона человек. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщила Санитарная служба Франции.
Представители службы уточнили, что более 1 миллиона жителей Франции приняли две дозы вакцины от коронавируса. Тем не менее распространение SARS-CoV-2 остается существенной проблемой.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля бывший президент Франции Николя Саркози вакцинировался от коронавируса в военной больнице Перси в коммуне Кламар департамента О-де-Сен.
Глава Южной Кореи обсудил с лидерами правящей партии актуальные вопросы
Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 19 февраля встречу с руководителями правящей Демократической партии «Тобуро», с которыми обсудил актуальные вопросы внутренней политики и экономики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.
В Грузии за сутки выявили более 380 носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 16 391 исследования на SARS-CoV-2 выявили 388 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 19 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
На Украине за сутки выявили более 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
На Украине за сутки скончались 120 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
Макрон предупредил о возможном начале «войны вакцин» за влияние в странах
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Financial Times, что между различными компаниями, производящими вакцины от COVID-19, может начаться «война за влияние» в странах, которые будут эти вакцины покупать.
Глава государства пояснил, что производство вакцин в развитых странах порождает «рост международного неравенства», что является «политически неправильным», потому что «провоцирует войну вакцин за влияние».
«Вы же сами видите, какие кампании по вакцинации у Китая, а также у России», — заявил президент, не развив эту мысль.
По мнению Макрона, следует «оказать давление» на крупнейшие фармацевтические компании, чтобы они производили как можно больше доз вакцины.
«Но если они не будут сотрудничать между собой, во всех наших странах встанут политические вопросы об интеллектуальной собственности», — добавил французский лидер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 февраля Макрон поздравил на своей официальной странице в Twitter Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс.
МИД России предложил иностранным дипломатам привиться «Спутником V»
Министерство иностранных дел России предложил всем работающим в РФ иностранным дипломатам сделать прививку от COVID-19.
В Польше от COVID-19 вакцинировали более 2,5 млн человек
По состоянию на 18 февраля в Польше от COVID-19 вакцинировали более 2,5 млн человек. Об этом сообщил 19 февраля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на своей странице в соцсети Twitter.
Глава Южной Кореи посетил завод по производству шприцов для вакцинации
Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил 18 февраля завод по производству специальных шприцов для вакцинации от COVID-19 компании PoongLim Pharmatech, расположенный в городе Кунсан провинции Чолла-Пукто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.
В Молдавии за сутки выявили более 1300 носителей коронавируса
В Молдавии в течение суток 18 февраля выявили 1340 носителей SARS-CoV-2 в ходе 4079 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Постпредство РФ: Еврокомиссия политизирует тему поставок «Спутника V»
Высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российской вакцине «Спутник V» свидетельствуют либо о её недостаточной информированности, либо о стремлении к политизации темы поставок препарата. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства России при ЕС.
Глава минздрава Украины вылетел в Индию за вакциной от COVID-19
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел в Индию, чтобы лично попросить дополнительную партию вакцин от COVID-19.
В ВС Южной Кореи за сутки выявили трёх носителей коронавируса
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
США могут внести в механизм COVAX $4 млрд
Президент Соединённых Штатов Джо Байден намерен в ближайшее время внести $2 млрд в механизм COVAX, сообщает Reuters.
Дипломаты США в России попросили привить их «Спутником V»
Американские дипломаты, работающие в других странах, вынуждены просить вакцину от коронавируса у руководства этих стран. Такая же ситуация сложилась в России, сообщает 18 февраля газета The Washington Post со ссылкой на источники и документы.
Госдепартамент США не смог пообещать дипломатам доставку доз американской вакцины в ближайшем будущем, поэтому некоторые из них обратились к российским властям за вакциной «Спутник V», рассказали изданию неназванные должностные лица.
В Алжире уточнили сроки производства вакцины «Спутника V»
Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнется в Алжире примерно через шесть месяцев. Об этом заявил алжирский президент Абдельмаджид Теббун 18 января в эфире государственного телевидения.
70% жителей Южной Кореи готовы к вакцинации от COVID-19 — опрос
Семь из десяти граждан ЮЖной Кореи готовы к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
В Абхазии за сутки выявили более 30 носителей коронавируса
32 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 18 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
В Аргентине за сутки выявили почти 7,7 тыс. носителей SARS-CoV-2
За истекшие сутки в Аргентине было выявлено почти 7,7 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает минздрав страны.
В Израиле продлили запрет на въезд и выезд из страны
Правительство Израиля до 6 марта продлило запрет на въезд и выезд из Израиля, который был введён на период с 26 января до 20 февраля. Об этом 19 февраля сообщает канцелярия главы правительства Биньямина Нетаньяху.
Исследование показало эффективность вакцины Pfizer
Эффективность вакцины от коронавируса, выпущенной компанией Pfizer, составляет 85% уже после первой дозы. К таким выводам пришли исследователи израильского медицинского центра «Шиба». Результаты своей работы они опубликовали 19 февраля в журнале The Lancet.
В Колумбии за сутки выявили свыше 4,8 тыс. носителей коронавируса
За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 4,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
В Португалии разрешили нанимать медсестер из-за границы
Правительство Португалии разрешило нанимать на работу медсестер из других государств для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, заявила португальский министр государственного управления Мариана Виера да Сильва в ходе пресс-конференции.
В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 80 человек
18 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 80 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 264. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Иран призывает к справедливому распределению вакцины от COVID-19
18 февраля посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что успешная борьба с COVID-19 требует оказания помощи развивающимся странам, а также справедливого распределения вакцин между странами мира и снятия санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Более 57,7 млн доз вакцины от COVID-19 распределено по США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США обнародовал данные по поводу вакцинации населения от COVID-19 по состоянию на 18 февраля. Как оказалось, около 57,7 млн доз вакцины от коронавируса было распространено по всей стране. Об этом пишет CNN.
Иран зарегистрировал 21 случай заражения британским штаммом COVID-19
18 февраля пресс-секретарь иранской штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси заявил, что в стране был зарегистрирован 21 случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, впервые обнаруженным в Великобритании. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
В Новой Зеландии за сутки выявили четырех зараженных коронавирусом
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
В Греции зафиксировано ускорение распространения коронавируса
Подтвержденные случаи инфицирования в стране с начала пандемии составили в общей сложности 176 059. Всего из отделений интенсивной терапии были выписаны 1256 пациентов, но жизнь еще 320 остается под угрозой.
Курти: Косово не будет избегать диалога с Сербией, но приоритет — занятость
Что же касается отношений с Сербией, то они, по словам Курти, находятся «в лучшем случае в состоянии дипломатической агрессии», однако он не собирается «избегать диалога или недооценивать его значение». При этом политик подчеркнул, что граждане избрали «Самоопределение» не для диалога, а для того, чтобы принести правосудие и занятость и решать такую неотложную проблему, как пандемия COVID-19.
Пушков назвал комплексом неполноценности восторг от похвалы РФ на Западе
Восторг ряда российских СМИ по поводу признания достижений России на Западе назвал проявлением «комплекса неполноценности» председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом написал 18 февраля в своем Telegram-канале.
Так сенатор оценил ответы на публикацию немецкого издания Die Welt, в которой западные журналисты дают положительную оценку вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».
«Мне уже доводилось писать, что восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности», — отметил парламентарий.
В австралийском штате Виктория выявили трех носителей коронавируса
Еще три случая заражения коронавирусом нового типа выявили в австралийском штате Виктория, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
В Словении зафиксировано 872 новых случая заражения коронавирусом
В Словении за последние 24 часа подтверждено 872 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 117 пациентов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 18 февраля.
В Хорватии зафиксировано 365 новых случаев заражения коронавирусом
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6686 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 24 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 18 февраля.
До 50% зараженных коронавирусом в Македонии заражены британским штаммом
Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 18 февраля заявил, что последние исследования показали, что 50% случаев заражения коронавирусом в стране приходятся на британский штамм.
В Мексике вакциной «Спутник V» защитят пожилое население
В Мексике для защиты пожилого населения от коронавируса будет использоваться российская вакцина «Спутник V». Об этом заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль сообщил вечером 18 февраля в ходе пресс-конференции.
В Японии подтвердили более 90 случаев заражения новым штаммом SARS-CoV-2
Минздрав Японии подтвердил более 90 случаев заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает газета Mainichi.
В Южной Корее за сутки выявили более 500 носителей коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 561 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
В Боснии и Герцеговине выявлено 354 новых случая заражения коронавирусом
В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 3887 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 354 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 18 февраля.
В Сербии зафиксирован 2561 новый случай заражения коронавирусом
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 063 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 148 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 18 февраля.
В Черногории зафиксировали 484 новых случая заражения коронавирусом
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1901 проведённого ПЦР-теста, выявили 484 новых случая коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Из больницы выписались 534 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 18 февраля.
В Косово за сутки выявили 285 носителей коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявлено 65 350 случаев заражения коронавирусом. 56 974 пациента уже здоровы. 1558 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли пятеро пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6818 человек.
В Северной Македонии за сутки выявили 373 носителя коронавируса
По данным министерства Северной Македонии, с начала эпидемии в стране выявили 98 174 случая заражения. 3018 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа восемь — за последние сутки. 88 778 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 6378 человек.
В Турции зафиксировано 7241 новый случай заражения коронавирусом
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 115 406 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 83 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 18 февраля.
В Албании за сутки выявили 1112 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Албании умерли 17 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 34 546 человек (в 5,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 20 973 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 594 пациента, причем уже месяц отмечается неуклонный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
По данным на 18 февраля, вакцинацию от коронавируса в Албании прошли 736 человек.
В Венесуэле стартовала массовая вакцинация «Спутником V»
Массовую вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» начали в Венесуэле. Об этом сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро 18 февраля на своей странице в Twitter.
На Кубе за сутки выявили почти тысячу носителей коронавируса
На Кубе за прошедшие сутки выявили 923 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.
В Парагвай доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»
Первая для Парагвая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в парагвайскую столицу Асунсьон. Об этом 18 февраля сообщил минздрав республики на своей странице в Twitter.
В Хорватии могут отменить ряд карантинных мер
Возможность отмены с 1 марта некоторых карантинных ограничений, действующих в Хорватии из-за ситуации с коронавирусом, изучают власти страны. Об этом заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, 18 февраля передает телеканал «HRT 1».
Власти Франции разрешат проведение фестивалей до 5 тыс. человек
Фестивали с количеством зрителей не более 5 тыс. человек собираются разрешить с конца весны 2021 года власти Франции. Об этом 18 февраля заявила французский министр культуры Розлин Башло в эфире телеканала BFM.
В испанской Валенсии за сутки от COVID-19 скончались 92 человека
18 февраля министерство автономного сообщества Валенсия зарегистрировало 92 новых летальных случая в результате заболевания COVID-19. За последние 24 часа число зараженных коронавирусом в регионе выросло на 3065 человек. Об этом сообщила газета El Mundo.
В Испании от COVID-19 вакцинировали свыше 2,7 млн человек
18 февраля министерство здравоохранения Испании опубликовало новый отчет о промежуточных итогах продолжающейся кампании по вакцинации населения от COVID-19. Всего в стране прививку получил 2 782 751 человек. Об этом сообщила газета El Mundo.
В испанской Андалусии ужесточаются карантинные ограничения
В связи с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции правительство автономного сообщества Андалусия ужесточило карантинные ограничения для отдельных муниципалитетов. Об этом сообщила газета El Mundo.
В Испании за сутки от COVID-19 скончались 388 человек
18 февраля министерство здравоохранения Испании уведомило, что за последние 24 часа было явлено 14 515 новых случаях заражения коронавирусом и зарегистрировано 388 случаев смерти в результате заболевания COVID-19. Об этом сообщила газета El Mundo.
Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 10 миллионов
В Бразилии за последние сутки зафиксировано 51 879 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 10 миллионов человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
В штате Нью-Йорк 23 человека умерли после вакцин Moderna и Pfizer/BioNTech
В США пытаются выяснить причины 23 случаев смерти людей, прошедших через вакцинацию от коронавируса, сообщает 18 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Во Франции за сутки от COVID-19 скончался 271 человек
Во Франции всего за время пандемии умерли 83 393 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 271 пациента. Об этом в четверг, 18 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции был выявлен 22 501 случай заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,536 млн.
Сотрудникам ватиканской курии настоятельно рекомендуют прививаться
Сотрудникам курии Ватикана «настоятельно рекомендуют» привиться от коронавируса, передает Mediaset. Речь идет о тех, кто отказывается от вакцинации без медицинских отводов. В их отношении будут применены ограничительные меры, чтобы такие работники не стали невольной причиной новых заражений.
В Милане начали прививать от коронавируса граждан старше 80
В североитальянском регионе Ломбардия (Милан) 18 февраля началась общая вакцинация от коронавируса. Первыми в «общем» порядке прививают граждан старше 80 лет. В очереди на запись на получение вакцины стоят более 100 тысяч человек.
Эксперты: Украина осталась ни с чем, а могла начать вакцинацию раньше ЕС
На Украине эксперты сегодня, 18 февраля, обсуждают проблему с поставками вакцины против коронавируса в контексте информации о том, что страны ЕС однозначно поддержали ускоренный порядок регистрации российской вакцины «Спутник V».
США оставили своих дипломатов в России без вакцины от коронавируса
За российской вакциной от коронавируса обратился ряд американских дипломатов, работающих в России, поскольку США не снабдили их препаратами собственного производства, пишет 18 февраля The Washington Post.
Либералы Италии жалеют об отсутствии у страны собственной вакцины
Италия должна ставить перед собой задачу самостоятельно производить сложные продукты вроде вакцины от коронавируса, заявил лидер леволиберальной Демократической партии Никола Дзингаретти.
Пандемия показала, насколько может быть велик спрос, констатировал политик.
В 2020—2021 годах ряд исследовательских центров Италии работали над потенциальными вакцинами. Граждан Италии при этом прививают вакцинами Pfizer и AstraZeneca.
Коронавирус в Италии: переболевших вдвое больше, чем привитых
По данным на 18 февраля, в Италии умерли 94 887 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 347 (днем ранее — на 369).
Число подтвержденных носителей выросло на 13 762 (днем ранее — на 12 074).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 765 412 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражен 384 501 человек — на 4363 меньше, чем днем ранее.
Во Франции период самоизоляции продлен до 10 дней
Во Франции период самоизоляции для больных коронавирусом и лиц, вступавших с ними в контакт, был продлен с 7 до 10 дней. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 363 тысячи инфицированных SARS-CoV-2
В мире за последние сутки зафиксировано 363 654 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9619 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
В сети обсудили готовность Кремля провести парад Победы в 2021 году
Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что парад Победы в 2021 году однозначно состоится, однако сроки его проведения пока под вопросом, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 18 февраля в социальной сети Facebook.
В Великобритании за сутки выявлено более 12 тысяч случаев COVID-19
В Великобритании за сутки зафиксировано 12 057 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 454 пациента с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Глава МИД Мексики позвонил Лаврову по поводу «Спутника V»
Вопрос поставок в Мексику российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом Касаубоном, сообщили 18 февраля в пресс-службе МИД РФ.
Экс-президент Франции Саркози вакцинировался от COVID-19
Бывший президент Франции Николя Саркози вакцинировался от коронавируса в военной больнице Перси в коммуне Кламар департамента О-де-Сен. Об этом в четверг, 18 февраля, передает France Info.
Во Франции предложили выплатить молодым людям по 5 тысяч евро
Депутаты Национального собрания Франции предложили выделить дополнительную финансовую помощь молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает France Info.
Депутаты нижней палаты парламента, Национального собрания, от Социалистической партии Франции Херве Солиньяк и Бори Валло вынесли на рассмотрение коллег законопроект «Индивидуальная помощь по дееспособности», предполагающий индивидуальные выплаты в размере 5000 евро лицам старше 18 лет.
В своем выступлении депутаты уточнили, что за время пандемии доходы молодых людей, живущих во Франции, упали на 5−10%. По их мнению, нужно «как можно скорее» «помочь тем, кто больше всех нуждается».
В США за сутки выявлено свыше 70 тыс. новых случаев коронавируса
В США за последние сутки заражение коронавирусом было выявлено еще более чем у 70 тыс. человек, сообщает 18 февраля Университет Джонса Хопкинса.
Air France — KLM потеряла €7,1 млрд из-за пандемии
Крупнейшая французско-нидерландская авиакомпания Air France — KLM потеряла 7,1 миллиарда евро прибыли и около двух третей клиентов в 2020 году из-за пандемии. Об этом представители холдинга сообщили в коммюнике, опубликованном 18 февраля.
В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса
18 февраля в Норвежском институте общественного здравоохранения сообщили об обнаружении новой мутации коронавирусной инфекции. По данным ведомства, данная мутация может быть более заразной, чем ранее обнаруженные варианты SARS-CoV-2. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Премьер-министр Швеции: страна находится в уязвимом положении
В настоящее время Швеция находится в крайне уязвимом положении, поскольку риск третьей волны пандемии велик как никогда. Об этом премьер-министр Стефан Лёвен заявил на пресс-конференции 18 февраля.
В США заявили о 110 млн случаев заражения коронавирусом в мире
Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в мире отметку в 110 млн, сообщает 18 февраля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии в США.
«Британский» штамм коронавируса распространяется по всей Швеции — FHM
По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции (FHM), число случаев заражения «британским» штаммом коронавируса растет во всех ленах страны. Развитие эпидемиологической ситуации носит «естественный» характер, однако распространение мутирующего коронавируса может приблизить третью волну пандемии в стране. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 29 человек
В Швеции за сутки число скончавшихся от COVID-19 увеличилось на 29 человек. Данная информация была опубликована 18 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг отложен из-за COVID-19
Международная федерация тенниса (ITF) и Национальное спортивное агентство Венгрии решили отложить проведение финала теннисного Кубка Билли Джин Кинг на более поздний срок в 2021 г. Об этом18 февраля сообщается на сайте турнира.
Украина в недоумении: контракт заключили, деньги заплатили, а вакцины — нет
Украина сделала все необходимые шаги для обеспечения своих граждан эффективной вакциной, но остальное сейчас зависит не от Киева, заявил 18 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Разрушение рынка труда в США: массовые увольнения продолжаются
Число заявок на пособие по безработице в США возросло до 861 тыс. на прошлой неделе, что свидетельствует о разрушении рынка труда, несмотря на тот факт, что число заболеваний от коронавируса и уровень госпитализаций в стране показывают устойчивую тенденцию к снижению, пишет 18 февраля Associated Press.
Президент Приднестровья поручил приобрести холодильник для вакцины
Президент Приднестровья Вадим Красносельский 18 февраля в ходе совещания Оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса заявил о необходимости приобрести холодильную камеру для хранения вакцины COVID-19, произведенной американской компанией Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Путин и Эрдоган обсудили варианты производства в Турции вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Центральной темой переговоров стали варианты поставок и организация выпуска в Турции российских вакцин от коронавируса.
Китай отправляет в Черногорию партию вакцины Sinofarm
Власти Китая официально одобрили пожертвование 30 000 доз вакцины Синофарм Черногории. Вакцина должна прибыть в страну в ближайшее время, сообщило правительство Черногории.
В испанской Валенсии поставлен «рекорд» по избыточной смертности
В период с 1 декабря по 16 февраля в автономном сообществе Валенсия, расположенном на восточном побережье Испании, умерло на 4 432 больше, чем за тот же период за последние десять лет. Об этом сообщила газета El País.
В Швеции выяснят, как ограничения повлияли на уязвимые группы населения
Незащищенные в социально-экономическом отношении группы населения Швеции пострадали от COVID-19 сильнее всего. Теперь исследователи из министерства юстиции намерены выяснить, учитывалось ли социальное неравенство при принятии решений о введении тех или иных карантинных мер в начале пандемии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
У привитого вакциной Pfizer жителя Сингапура остановилось сердце
В Сингапуре у мужчины, который получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer/BioNTech, менее суток спустя после прививки остановилось сердце. При этом в региональном минздраве смерть местного жителя не связали с вакцинацией.
В США за сутки выявили свыше 68,4 тыс. носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 68,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Гвинея ведёт переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V»
Власти Гвинеи намерены купить российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V». Об этом помощник министра здравоохранения Гвинеи Мозаммен Ламин Янсан заявил 18 февраля на брифинге регионального отделения ВОЗ по Африке.
Депутаты в Грузии поддержали законопроект об ужесточении масочного режима
Депутаты парламента Грузии большинством голосов 18 февраля поддержали законопроект, предусматривающий ужесточение масочного режима не территории страны. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.
В Белоруссии за сутки выявили 1386 новых носителей коронавируса
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1386 и превысило 273,6 тыс. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
В Швеции анонсировали открытие музеев и художественных галерей
Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции министерство культуры Швеции предложило вновь открыть двери музеев и выставок для посетителей. О новых мерах в ходе пресс-конференции сообщила министр культуры и спорта Аманда Линд.
Глава МИД Филиппин сообщил о желании привиться «Спутником V»
Глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что сделает все возможное для того, чтобы российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» попала в страну и отметил, что сам готов привиться данным препаратом. Он написал об этом 18 февраля на своей странице в соцсети Twitter.
Власти Финляндии ужесточили порядок въезда в страну
Вечером 17 февраля власти Финляндии ужесточили порядок въезда в страну. С 23 февраля все приезжающие в страну граждане иностранных государств должны иметь при себе результаты отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Правительство Швеции обвинили в безразличии к защите стариков от COVID-19
Правительство Швеции не справилось со своей задачей по защите пожилых людей во время пандемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала SVT заявила лидер «Левых» Нуши Дадгостар.
Молодые люди в Индонезии не верят в эффективность вакцины от COVID-19
Результаты опроса центра стратегических и международных исследований показали, что 63,6% представителей поколения Z (в возрасте 17−22 лет) не верят в эффективность вакцины от COVID-19, сообщает Kompas.
Aftonbladet: в Швеции ужесточаются ограничения из-за нежелания их соблюдать
Темпы распространения коронавирусной инфекции в Швеции снова увеличиваются, в связи с чем правительство грозит ужесточить ограничения. Однако, к чему может привести постоянное закручивание гаек при возможности столкнуться с новой волной пандемии? Над этим вопросом в своей статье порассуждала журналистка газеты Aftonbladet Анна Меллин.
Переболевшие COVID-19 должны соблюдать карантинные ограничения — SVT
Несмотря на то, что у большинства из тех, кто переболел COVID-19, по прошествии девяти месяцев сохраняются антитела, им необходимо придерживаться рекомендаций Агентства общественного здравоохранения Швеции и соблюдать карантинный режим. Об этом в эфире телеканала SVT заявила исследователь Каролинского института в Стокгольме Шарлотта Толин.
В Индонезии побит рекорд по результатам тестов на COVID-19
Процент положительных результатов тестов на коронавирус в Индонезии достиг рекордного уровня, а именно 40,1%, сообщает CNN Indonesia.
В Стокгольме резко вырос уровень заражения коронавирусом — Aftonbladet
В настоящее время в Стокгольмском регионе помощь медиков получают 266 пациентов с COVID-19, из них 39 человек находятся в реанимации. Об этом со ссылкой на отчет столичного депздрава сообщила газета Aftonbladet.
У переболевших тяжелой формой COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
Более чем у половины госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 пациентов после выписки диагностируют серьёзные повреждения сердца. Результаты исследования британских медиков опубликованы в журнале European Heart Journal.
Разработчики российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» предложили ускорить массовые поставки препарата в Евросоюз, задействовав производственные мощности в Европе после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Она создана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении сказано о договоренностях, согласно которым масштабные поставки «Спутника V» в Европу запланированы на июнь 2021 года, сразу после одобрения препарата EMA и завершения массовой вакцинации россиян. Однако разработчики считают, что срок можно сократить.
«Этот срок может быть сокращен путем привлечения производственных объектов ЕС, которые ожидают одобрения вакцины со стороны EMA», — говорится в сообщении.
Цитата из канала «Экономика».
В Швеции выявили первый случай массового заражения новым штаммом SARS-CoV-2
В Вестманланде, расположенном в центральной части Швеции, выявили 20 случаев заражения «южноафриканским» штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
В шведском Вестра-Гёталанде ужесточили карантинные ограничения
17 февраля в лене Вестра-Гёталанд были введены новые карантинные ограничения, которые вступили в силу немедленно. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки власти рекомендовали ношение средств защиты полости рта в общественном транспорте и помещениях. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
В ДНР за сутки выявили 168 новых носителей коронавируса
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 168 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает минздрав ДНР.
Ношение двух масок защищает от коронавируса на 92% — ученые
Заметная часть жителей Швеции не носит маски в общественном транспорте, несмотря на рекомендации Агентства общественного здравоохранения. Однако в Соединенных Штатах Америке, сотрудники федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пришли к выводу, что ношение двух масок обеспечивает почти абсолютную защиту от коронавируса. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Партию вакцины «Спутник V» для Сан-Марино задержала таможня Италии
Итальянская таможня задержала партию российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V», предназначенной для небольшого государства Сан-Марино. Об этом сообщает 18 февраля санмаринская газета La Serenissima.
Власти Италии объяснили, что вакцину пока не разрешило к применению Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), следовательно, её нельзя ввозить на территорию ЕС.
В Испании определили приоритетные группы населения для вакцинации
Министерство здравоохранении Испании обновило порядок вакцинации населения от COVID-19, определив новые приоритетные группы. Об этом сообщила газета El País.
В Мексике за сутки от COVID-19 скончались 1075 человек
Вечером 17 февраля министерство здравоохранения Мексики обновило статистику по коронавирусу. За последние 24 часа от COVID-19 умерли 1 075 человек. Число зараженных коронавирусом увеличилось на 8 988 человек. Об этом 18 февраля сообщило агентство EFE.
В Аргентине проходит первая неделя очных учебных занятий
15 февраля школы Буэнос-Айреса и других аргентинских городов вновь открыли свои двери для учащихся после того, как они оставались закрытыми в течение года из-за пандемии коронавируса. Некоторые школьники были рады воссоединиться со своими одноклассниками, а другие дети явно нервничали после того, как вновь сели за парты в классе вместо компьютерного стола дома. О том, как проходит первая неделя очного обучения в Аргентине, 18 февраля рассказали журналисты газеты El País.
В Южной Корее растёт число случаев слияния компаний
В 2020 году в Южной Корее зафиксировали рост числа случаев слияния компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Комиссии по справедливой торговле.
В Индонезии за сутки выявили более девяти тысяч носителей коронавируса
По данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 9039 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Иностранные партнеры РФПИ рассказали о планах по выпуску «Спутника V»
Зарубежные партнёры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) запустили или готовятся запустить производство антикоронавирусной вакцины «Спутник V» на своих площадках. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, контракты на выпуск препарата подписаны с 15 производителями из десяти стран. Ожидается, что они произведут 1,4 млрд доз двухкомпонентной вакцины, которой хватит на 700 млн человек.
В Армении одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Власти Армении одобрили для применения на территории страны российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом 18 февраля рассказала журналистам министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.
В Испании начинается вакцинация от COVID-19 граждан старше 80 лет
На этой неделе по крайней мере в семи автономных сообществах Испании начинается вакцинация от COVID-19 жителей старше 80 лет. Об этом сообщила газета El País.
Бахрейн вводит цифровой паспорт вакцинированного туриста
Власти Бахрейна с 22 февраля вводят «цифровой паспорт» вакцинированного туриста.
В Каталонии намерены ужесточить карантинные ограничения
18 февраля Технический комитет службы общественной безопасности Каталонии (Procicat) соберется для принятия решения по продлению карантинных ограничений, срок действия которых заканчивается 22 февраля. Согласно данным газеты El, местные власти намерены ужесточить эпидемиологические меры.
Доходы предпринимателей снизились в Южной Корее
В Южной Корее пандемия коронавируса оказала наибольшее негативное влияние на деятельности индивидуальных предпринимателей, в результате чего снижение предпринимательского дохода на семью оказалось самым резким с 2003 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Статистической службы страны.
В США начали расследование сокрытия смертей из-за COVID-19 в Нью-Йорке
Федеральное бюро расследований и прокуратура США в Бруклине начали расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которую подозревают в сокрытии информации о реальном числе смертей постояльцев домой престарелых от COVID-19. Об этом сообщает The Times Union.
В Южной Корее за сутки выявили более 600 носителей коронавируса впервые с начала января. До этого почти месяц ежесуточно выявляли не более 500 пациентов.
Таиланд может увеличить срок карантина до 21 дня для прибывающих из стран с высоким риском по COVID-19. Как отмечается, подобная мера связана с распространением в мире южноафриканского штамма коронавируса.
Власти Доминиканы продлили до середины апреля режим ЧП. В Доминикане сохраняется запрет на работу развлекательных центров и спортивных сооружений, также сокращен режим работы транспорта. Магазины могут обслуживать клиентов только при соблюдении требований социального дистанцирования.
В Великобритании начали работать «карантинные отели», куда помещают на 10 дней граждан страны, вернувшихся домой из стран с мутировавшими штаммами коронавируса. Проживание в таком отеле стоит 1750 фунтов, оплачивается оно за свой счет.
В Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации, действующий с октября, до 28 февраля. В Чехии зарегистрировано чуть больше миллиона случаев коронавируса на 10 млн человек — страна замыкает вторую двадцатку в мире по этому показателю.
На базе США в Южной Корее выявили 14 носителей коронавируса
На американских военных базах, расположенных на территории Южной Корее, продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 18 февраля 2021 года выявлено 109 903 854 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 394 710 случаев.
Мясников предположил, что коронавирус становится слабее
Предположение о том, что новый коронавирус становится слабее, высказал 18 февраля в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
В Приднестровье за стуки выявили более 100 случаев заражения коронавирусом
В ходе 568 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 110 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В Турции начнут отменять антиковидные ограничения
Турция с марта постепенно начнут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.
Премьер-министр Хорватии рассказал о контактах с РФ по вакцине «Спутник V»
Правительство Хорватии наладило контакты с Россией по возможности приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 18 февраля сообщил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, его слова приводит газета Večernji list.
В Грузии за сутки выявили более 360 носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 12 628 исследований на SARS-CoV-2 выявили 365 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 18 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Инфекционист назвала особенности вакцинации перенёсших COVID-19 людей
Переболевшим COVID-19 может хватить одной дозы вакцины, однако требуется больше данных. Об этом сообщила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.
Мусульман в Индонезии начнут прививать от коронавируса по ночам
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что процесс вакцинации мусульман против коронавируса в месяц Рамадан будет проводиться в ночное время, сообщает CNN Indonesia.
На Украине за сутки выявили более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом
За сутки на Украине от последствий COVID-19 скончались 163 человека.
Комиссия по искоренению коррупции в Индонезии начала программу вакцинации
Комиссия по искоренению коррупции в Индонезии приступила к вакцинации сотрудников против COVID-19, сообщает CNN Indonesia.
Планируется, что вакцинация продлится шесть дней.
Греция откроет «зелёный коридор» для вакцинированных туристов из России
Власти Греции планируют открыть «зелёный коридор» для туристов из России, которые сделали прививку от COVID-19.
Prensa Latina: Венесуэла начала вакцинацию приоритетных групп от COVID-19
Органы здравоохранения Венесуэлы начинают первый этап иммунизации приоритетных групп против SARS-CoV-2. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает Prensa Latina.
Глава государства 17 февраля подтвердил на пресс-конференции, что пока российская вакцина «Спутник V» является единственной научно одобренной для использования в южноамериканской стране, и она начнёт применяться 18 февраля.
В Словакии работодатели попросили власти закупить вакцину «Спутник V»
Словацкие работодатели попросили правительство страны закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Они готовы покрыть возможную разницу в цене между этим препаратом и западными вакцинами, сообщает газета SME.
Работодатели полагают, что если препарат не закупить сейчас, в дальнейшем Словакии его может не хватить.
Штамм коронавируса из ЮАР снижает иммунный ответ на вакцину Pfizer — учёные
Американские ученые выяснили, что южноафриканский штамм SARS-CoV-2 снижает иммунный ответ на вакцину компании Pfizer.
В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 67 человек
17 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 67 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 184. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Ученые обнаружили гибрид британского и американского штаммов COVID-19
В США выявили гибридный штамм коронавируса, который образовался от слияния двух штаммов, пишет 17 февраля Daily Mail.
Иран выдал разрешение на экстренное использование трех вакцин от COVID-19
17 февраля глава отдела по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что Исламская Республика выдала разрешение на экстренное использование трех вакцин от COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Белый дом даст $650 млн на поддержку стратегии тестирования на COVID-19
Администрация президента США Джо Байдена рассказала о новом бюджетном плане стоимостью в $650 млн, который предусматривает пакет мер, направленных на проведение тестирования COVID-19 в школах и приютах для бездомных. Этот проект должен стать своеобразным «посредником», который поможет продержаться до тех пор, пока Конгресс не одобрит план Байдена на $1,9 трлн, направленный на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса, пишет 17 февраля Politico.
Представитель ВОЗ приветствует подходы Ирана в борьбе с COVID-19
17 февраля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ахмед бен Салем Аль-Манзари заявил, что международный институт поможет Ирану поделиться своим опытом борьбы с COVID-19 со странами мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
В Абхазии за сутки выявили более 20 носителей коронавируса
24 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 16 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Лавров назвал сферы сотрудничества России и Зимбабве
Россия и Зимбабве успешно сотрудничают по ряду проектов в африканской республике, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для зимбабвийской газеты The Herald.
В Новой Зеландии за сутки выявили трех носителей коронавируса
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Билл Гейтс назвал новое условие для вакцинации от COVID-19
Введение третьей дозы вакцины от коронавирусной инфекции может потребоваться для получения полноценного иммунитета от этого заболевания. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 17 февраля в эфире телеканала CBS.
Власти Японии намерены продлить режим ЧС из-за COVID-19
Правительство Японии рассматривает возможность продления режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал NHK.
На Кубе число зараженных коронавирусом превысило 40 тысяч
На Кубе за прошедшие сутки выявили 824 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Мексике число случаев заражения коронавирусом превысило 2,2 млн
Общее количество зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось до 2 208 668, включая 9442 новых носителя. Об этом сообщил заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель 17 февраля на своей странице в Twitter.
В Бразилии за сутки выявили более 56,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Не менее 56,7 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено за сутки в Бразилии, и их общее количество с начала пандемии в стране достигло 9 978 747. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба бразильского минздрава.
В Южной Корее второй день фиксируют рост заболеваемости COVID-19
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 621 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
В Колумбии началась вакцинация против COVID-19
В Колумбии началась кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, заявил колумбийский президент Иван Дуке в ходе пресс-конференции.
Итальянский институт инфекционных заболеваний оценил вакцину «Спутник V»
Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани направил председателю правительства Италии Марио Драги и в минздрав страны положительное заключение об эффективности и безопасности российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом директор института профессор Франческо Вайя вечером 17 февраля заявил на первом канале государственного телевидения RAI.
В Чили привили против коронавируса около 2,4 млн человек
В Чили вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 2,39 млн человек, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.
В Эстонии впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса
Первый для страны случай инфицирования южноафриканским вариантом коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировали в Эстонии. Об этом заявила пресс-секретарь департамента здоровья республики Мерелин Верник, 17 февраля сообщает газета Postimees.
В Хорватии зафиксировано 502 новых случая заражения коронавирусом
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6686 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 18 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 17 февраля.
Глава Парагвая поблагодарил Путина за поставки вакцины от COVID-19
Благодарность за поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Парагвай выразил президенту России Владимиру Путину парагвайский лидер Марио Абдо Бенитес. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Кремля.
В Черногории зафиксировано 404 новых случая заражения коронавирусом
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1628 проведённых ПЦР-тестов, выявили 404 новых случая коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Из больницы выписались 506 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 17 февраля.
В Сербии зафиксировано 2467 новых случаев заражения коронавирусом
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 063 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2467 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 142 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 17 февраля.
Эрдоган объявил о смягчении карантинных мер в Турции
Карантинные ограничения, направленные на сдерживание коронавируса в Турции, будут постепенно смягчаться. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 17 февраля в ходе пресс-конференции.
Этот процесс начнется в марте. Для ослабления ограничений власти Турции распределят провинции страны по четырем категориям: высокого риска, умеренного и среднего, а также низкого.
В Сомали ужесточили ограничения из-за COVID-19
Правительство Сомали ужесточило ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба сомалийского минздрава.
В Кувейте число зараженных коронавирусом превысило 180 тысяч
В Кувейте общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 180 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Финляндии выявили новую мутацию коронавируса
Случай заражения новой для Финляндии разновидностью коронавируса SARS-CoV-2 изучают специалисты лаборатории Vita Laboratoriot. Об этом 17 февраля передает телеканал Yle.
В Боснии и Герцеговине выявлено 362 новых случая заражения коронавирусом
В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2573 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 362 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 17 февраля.
В Турции зафиксировано 7325 новых случаев заражения коронавирусом
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 117 121 проведённого ПЦР-теста, выявили 7325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 86 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 17 февраля.
В Греции за сутки выявили 755 носителей коронавируса
Подтвержденные случаи инфицирования в стране с начала пандемии составили в общей сложности 174 659. Всего из отделений интенсивной терапии были выписаны 1246 пациентов.
В Албании за сутки выявили 1075 носителей коронавируса
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 95 726 случаев заражения коронавирусом. 59 684 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1600 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников.
В Косово за сутки выявили 297 носителей коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявлено 65 065 случаев заражения коронавирусом. 56 655 пациентов уже здоровы. 1553 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли пятеро пациентов с COVID-19. Лечение проходят 6857 человек.
Премьер-министр Македонии назвал донорство органов высшим актом гуманизма
Политик обратил внимание на то, что трансплантация органов является одним из высочайших достижений современной медицины и напомнил о том, что плазма крови лиц, излечившихся от COVID-19, используется для лечения больных.
Вакцинация в Черногории может начаться в конце февраля
В конце февраля в Черногории может начаться кампания по вакцинации, сообщил пресс-секретарь минздрава страны Борко Баич.
«Уже на следующей неделе можно ожидать начала вакцинации», — сообщил он.
Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 310 человек
Во Франции всего за время пандемии умерли 83 122 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 310 пациентов. Об этом во вторник, 17 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 25 018 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,514 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля по итогам заседания Совета безопасности Франции члены правительства страны приняли решение не ужесточать антикоронавирусные меры до конца зимних каникул в школах, чтобы дать населению «продохнуть».
Власти Черногории объяснили нежелание получать вакцины от фондов
Правительство Черногории объявило, что любое пожертвование физических или юридических лиц, которые не являются производителями или правительством, когда речь идет о вакцинах, напрямую ставит под угрозу переговоры с производителями и правительствами других стран.
Заместитель премьер-министра Черногории поздравил соплеменников в Косово
По словам заместителя премьер-министра Черногории албанца Дритана Абазовича, пандемия COVID-19 сблизила Косово и Черногорию и напомнила о ключевых ценностях.
Премьер-министр Хорватии: готовы поставить «Спутник V» после одобрения ЕС
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после заседания президиума правящей Хорватского демократического содружества 17 февраля рассказал о возможности поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Католическая церковь сохранит ограничения на Великий пост и Пасху
Все санитарные ограничения, действовавшие в католических храмах в Великий пост и Пасхальное время в 2020 году, будут действовать в эти литургические периоды и в 2021 году, сообщают аккредитованные в Ватикане СМИ в среду, 17 февраля. Эпидемия не закончилась, ограничительные меры также необходимо продолжать соблюдать, отметили ватиканские собеседники информагентств.
Еврокомиссия: закрытие границ не остановит коронавирус
Ограничение передвижения между странами — членами ЕС не помогает остановить эпидемию коронавируса, с таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Единственным последствием закрытия границ, и последствием негативным, становится препятствие на пути экономического восстановления, вопросы о передвижении внутри ЕС нужно решать сообща, эти решения не могут быть односторонними, сказала фон дер Ляйен.
Мадуро намерен привиться вакциной «Спутник V»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес намерены сделать прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
На юге Италии закрывают школы, чтобы привить учителей
В южноитальянском регионе Калабрия с 22 февраля 2021 года будут закрыты школы, такое решение приняли власти провинции в среду, 17 февраля. Работа образовательных учреждений будет прервана на 2−3 недели, в течение этого времени все сотрудники школ должны будут пройти вакцинацию от коронавируса.
Сербия пожертвует российскую вакцину «Спутник V» Черногории
Сербия пожертвует российскую вакцину «Спутник V» Черногории, заявила 17 февраля на пресс-конференции премьер-министр Сербии Анна Брнабич, указав, что для согласования деталей она отправится в Черногорию. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.
ВОЗ: в мире за сутки зафиксировано 348 тысяч случаев COVID-19
В мире за последние сутки выявлено 348 150 случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 8251 пациент с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
В Венесуэле начинается вакцинация населения «Спутником V»
Власти Венесуэлы планируют 18 февраля начать вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V», сообщил на пресс-конференции президент страны Николас Мадуро.
Кандидат в премьеры Италии назвал свою главную задачу
Главной задачей нового правительства Италии будет скорейшее достижение победы над пандемией, заявил кандидат в премьер-министры Марио Драги.
Борьба будет вестись «любыми средствами», правительство будет помогать «всем, кто страдает, и всем, кто теряет работу», сказал он.
В среду Драги выступил перед депутатами нижней палаты парламента Италии с речью о программе своего правительства.
Коронавирус в Италии: число умерших приближается к отметке «100 тысяч»
По данным на 17 февраля, в Италии умерли 94 540 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 369 (днем ранее — на 336).
Число подтвержденных носителей выросло на 12 074 (днем ранее — на 10 386).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 751 657 — 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 388 864 человека — на 4822 меньше, чем днем ранее.
В Великобритании за сутки выявлено более 12 тысяч случаев COVID-19
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 12 718 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 738 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Всемирный банк выделил Киргизии $924 тысячи на ремонт в девяти больницах
Деньги Всемирного банка должны быть потрачены на ремонт в инфекционных отделениях семи больниц и в отделениях Нацгоспиталя и Наццентра охраны материнства и детства Киргизии, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом.
Юношеская лига УЕФА сезона-2020/21 отменена из-за COVID-19
УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги в сезоне-2020/21. Об этом 17 февраля сообщается на сайте футбольного клуба «Локомотив» (Москва).
Афинский общественный транспорт все еще остается жертвой непогоды
Автобусы и поезда в Афинах продолжают сталкиваться с проблемами из-за сильного снега, который обрушился на столицу Греции накануне, 16 февраля, сообщает AMNA.
Эпидемия коронавируса в США идет на спад пятую неделю подряд
Количество случаев заражения COVID-19 в США уменьшается — на прошлой неделе число новых заражений сократилось на 23%, а число госпитализаций с коронавирусом на 16%, пишет 17 января Reuters.
В США за сутки выявили свыше 62 тыс. новых носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 62 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Минздрав Габона зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Власти Габона одобрили применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Премьер-министр Швеции: целевые ориентиры по вакцинации сохраняются
Сегодня, 17 февраля, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен провел встречу с медиками и представителями региональных властей, отвечающих за вакцинацию населения от COVID-19. О результатах совещания сообщила газета Aftonbladet.
Эпидемиологическая ситуация ухудшается в шести ленах Швеции
В настоящее время по крайней мере в шести регионах Швеции наблюдается рост уровня распространения коронавируса. Об этом сообщили журналисты SVT Nyheter, которые ознакомились с объединенным отчетом, представленным администрациями данных ленов.
Профессор: не стоило вакцинировать пожилых людей в первую очередь
По словам профессора философии Стокгольмского университета Торбьёрна Тенншё, вакцину от COVID-19 в первую очередь должны были получить люди трудоспособного возраста и лишь затем — пожилые граждане. Свои мнением он поделился в интервью телеканалу SVT Nyheter.
В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 82 человека
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 82 человека. Данная информация была опубликована 17 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
В Польше призвали полностью снять экономические ограничения
Депутат польского Сейма, председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции призвал правительство снять любые ограничения, связанные с пандемией, на экономическую деятельность в Польше. Об этом 17 февраля передает Onet.pl.
Российской вакцине от COVID-19 доверяет 9% жителей Украины — опрос
На Украине социологи составили рейтинг доверия разным вакцинам от COVID-19.
В США за сутки выявлено 62 тыс. новых случаев заражения COVID-19
В США за прошедшие сутки зафиксировано более чем 62 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 февраля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.
Вакцину от COVID-19 получили 1,1 млн медиков в Индонезии
По состоянию на 17 февраля 2021 года первую дозу вакцины от COVID-19 в Индонезии получили 1 149 939 медицинских работников, сообщает Antara.
Таиланд получит первую партию вакцины от коронавируса из Китая
В Таиланд 24 февраля поступит первая партия вакцины от коронавируса. Страна получит 200 тысяч доз из Китая.
Препараты от COVID-19 поступят в медучреждения Южной Кореи
17 февраля в медицинские учреждения Южной Кореи начались поставки терапевтического препарата компании Celltrion на основе антител. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
В Монголии уменьшили срок изоляции для прибывших из-за границы
Теперь длительность изоляции после въезда в Монголию из-за рубежа зависит от эпидемиологической ситуации стран, откуда возвращаются люди.
Еврокомиссия утвердила второй контракт на поставку вакцины Moderna
Дополнительные 300 млн доз антикоронавирусной вакцины получит Евросоюз от американской компании Moderna. Еврокомиссия утвердила соответствующий контракт, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 17 февраля на пресс-конференции в Брюсселе.
В столице Индонезии от коронавируса привьют 300 тысяч торговцев
Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия нацелен на вакцинацию 300 тысяч торговцев в столице Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Поставки вакцины от COVID-19 в Молдавию задерживаются — минздрав
Первые партии вакцины от COVID-19 в Молдавию поступят не в середине февраля, как было обещано раньше, а в конце текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.
В ЕК приняли план действий по защите ЕС от новых вариантов коронавируса
Еврокомиссия приняла план действий по биологической защите Евросоюза, целью которого является раннее выявление новых типов коронавируса. Об этом 17 февраля заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Эпидемия унесла жизни 33 тыс. человек в Индонезии
В Индонезии за сутки скончались 192 пациента с COVID-19, сообщает Kompas.
ЕС в 2021 году получит еще 200 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech
В 2021 году Европейский союз получит еще 200 млн вакцины от COVID-19, созданной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech. Об этом 17 февраля сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте компании из США.
На военную базу РФ в Абхазии доставлено 3 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Три тысячи доз вакцины от COVID-19 доставлено на российскую военную базу в Республике Абхазия. Об этом 17 февраля сообщает Минобороны РФ.
На Украине ввели режим «адаптивного карантина»
На Украине через несколько дней возобновится «адаптивный карантин». Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль.
В РФПИ подтвердили регистрацию «Спутника V» в Узбекистане
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) сообщает о сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Узбекистан», — говорится в сообщении.
Prensa Latina: учителя Аргентины жалуются на отсутствие санитарных условий
Через день после начала очного и поэтапного учебного года в Аргентине профсоюзы учителей страны проведёт 72-часовой протест, требуя отклонить протокол здравоохранения правительства Буэнос-Айреса. Об этом сообщает Prensa Latina.
Учителя, состоящие в профсоюзе Ademys (Ассоциация преподавателей города Буэнос-Айрес), решили приостановить занятия с 17 до 19 февраля, учитывая, что условия для безопасного возвращения в школу отсутствуют. Требование выдвинуто в дополнение к требованию о повышении зарплаты от UTE (Профсоюз работников образования).
Бахрейн начнет выпускать электронные паспорта для получивших прививку от коронавируса.
Цены на жилье в Швеции в 2021 году вырастут на 5−6% — SBAB
Признаков кризиса, вызванного пандемией коронавируса, на рынке жилья в Швеции по-прежнему не наблюдается, поскольку цены на жилье продолжают идти вверх. Об этом со ссылкой на отчет госбанка SBAB сообщила новостная служба SVT Nyheter.
В шведском Вестманланде пообещали своевременно завершить вакцинацию
Несмотря на то, что несколько регионов Швеции уже сообщили о невозможности провести вакцинацию в срок, Вестманланд по-прежнему борется за право стать образцово-показательным леном, который сумеет достичь целевых показателей и привить от COVID-19 все взрослое население к концу первой половины текущего года. Об этом сообщила газета Expressen.
Госдепартамент призывает граждан США не ездить в Черногорию
Госдепартамент США выпустил новые рекомендации для американцев в отношении международных поездок, в которых гражданам США рекомендуется не ездить в Черногорию из-за ситуации с коронавирусом, здесь вынесено предупреждение самого высокого, четвертого уровня.
Руководство Грузии призвали смягчить карантинные ограничения
В Грузии лидеры десяти бизнес-ассоциаций выступили с совместным обращением к правительству страны с призывом смягчить карантинные ограничения. Текст обращения был опубликован на сайтах ассоциаций.
В Швеции анонсировали ужесточение карантинных ограничений
17 февраля правительство Швеции представило новые антикризисные меры во исполнение закона о пандемии. О том, какие виды деятельности центральные власти намерены ограничить в ближайшее время, рассказала министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ходе пресс-конференции.
Уровень распространения SARS-CoV-2 в Швеции начал расти — Expressen
Спад распространения коронавирусной инфекции в Швеции, похоже, остановился. В отдельных ленах фиксируется ухудшение эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила газета Expressen.
В шведском Евлеборге активно распространяется «британский» штамм SARS-CoV-2
В настоящее время в Евлеборге, расположенном в центральной части Швеции, стремительно растет уровень распространения «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
В 20 ленах Швеции выявлены новые штаммы коронавируса
В последнее время в Швеции активизировалась работа по обнаружению образцов мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2. Следы мутировавшего коронавируса обнаружены уже по крайней мере в 20 из 21 региона Швеции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
В Швеции увеличивается риск третьей волны пандемии — SVT
В некоторых регионах Швеции число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией вновь начало расти после того, как оно оставалось на стабильном уровне в течение нескольких недель. Теперь риск третьей волны в стране считается еще более высоким. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.
Во Франции не намерены ужесточать антикоронавирусные меры — France Info
По итогам заседания Совета безопасности Франции правительство страны приняло решение не ужесточать антикоронавирусные меры до конца зимних каникул в школах, чтобы дать населению «продохнуть». Об этом в среду, 17 февраля, сообщает France Info.
Уточняется, что на фоне стабильного ежедневного количества заражений SARS-CoV-2 члены Совета безопасности Франции, собравшиеся в первой половине дня 17 февраля в резиденции президента страны Эммануэля Макрона в Елисейском дворце, решили не принимать новых мер по борьбе с пандемией до 8 марта 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, тысячи граждан Алжира оказались заблокированы на территории Франции после того, как африканское государство закрыло наземные и морские границы из-за распространения SARS-CoV-2.
Heraldo: в испанском Арагоне начинается вакцинация людей старше 80 лет
Уже 17 февраля автономное сообщество Арагон начинает систематическую вакцинацию группы людей старше 80 лет (не проживающих в пансионах) в 23 медицинских центрах, а также ряда других групп населения. Всего этим группам будет распределено 5 304 дозы, из которых 1 800 — для людей старше 80 лет, пишет испанское издание Heraldo.
В Японии испытали вакцину от COVID-19 на базе его ослабленной версии
Молекулярные биологи из Японии создали ослабленную версию SARS-CoV-2, которую можно использовать для создания вакцины. Препарат, как следует из опубликованной в журнале bioRxiv статьи, проверили на хомячках.
В Сальвадор доставят первую партию вакцины от COVID-19
Вечером 16 февраля президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о прибытии на следующий день первой партии вакцины от COVID-19 в страну. Об этом со ссылкой на заявление политика в Twitter сообщила газета El País.
В Перу обнародовали список «тайно вакцинированных» политиков
В настоящее время политическую повестку Перу занимает скандал, связанный с вакцинами китайской фармацевтической компании Sinopharm, которые в обход очереди вводят известным перуанским политикам и влиятельным личностям. Об этом сообщила газета El País.
В Великобритании хотят специально подвергать людей заражению коронавирусом
Правительство Великобритании объявило о планах проведения исследования, в рамках которого добровольцев станут целенаправленно подвергать риску заражения коронавирусной инфекцией для установления наиболее эффективной вакцины, сообщает 17 февраля Sky News.
В Греции за сутки выявили более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Греция подтвердила 1121 новый случай заражения коронавирусом к вечеру 16 февраля, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Для сравнения, к 15 февраля в стране за сутки выявили 698 новых случаев.
В Венесуэле за сутки выявили 350 случаев заражения коронавирусом
17 февраля вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в стране за сутки было выявлено 350 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных составляет 133 927 человек. Об этом политик сообщила у себя в Twitter.
В Мексике от COVID-19 скончались более 280 беременных женщин
Сейчас заболевание COVID-19 является основной причиной материнской смертности в Мексике: с начала пандемии в стране от заболевания скончалась 281 роженица. Об этом сообщила газета El País.
Amazon обвинили в вопиющем игнорировании антиковидных мер
Американскую корпорацию Amazon обвинили в недостаточном внимании к решению вопросов безопасности работников в связи с пандемией COVID-19 на двух складах компании. Соответствующий иск в суд подала генеральный прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, сообщает 17 февраля Reuters.
Власти Узбекистана одобрили массовое применение вакцины «Спутник V»
Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» сертифицирована для массового применения властями Узбекистана. Об этом 17 февраля сообщила спецкомиссия республики по борьбе с коронавирусом.
Тысячи граждан Алжира не могут покинуть Францию — France Info
Тысячи граждан Алжира оказались заблокированы на территории Франции после того, как африканское государство закрыло наземные и морские границы из-за распространения SARS-CoV-2. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает France Info.
Уточняется, что авиакомпании временно прекратили выполнять коммерческие рейсы в Алжир. Единственная возможность прилететь в страну — это специальные рейсы по вывозу граждан Алжира из парижского аэропорта Орли, на которые могут попасть лишь несколько человек в неделю.
Как сообщают журналисты, тысячи граждан Алжира ежедневно приезжают в аэропорт Орли или ночуют там с целью улететь на родину.
Напомним, во Франции c 18 января ужесточили правила въезда для всех лиц, прибывающих из стран за пределами Евросоюза. Все приезжающие обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирус, а также пройти семидневную самоизоляцию по приезде во Францию.
В Северной Македонии за сутки выявили 358 носителей коронавируса
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 97 456 случаев заражения. 3003 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа пять — за последние сутки. 88 301 пациент выздоровел. Лечение в стране проходят 6152 человека.
В Албании за сутки выявили более 800 носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Албании умерли 15 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 34 275 человек (в 5 раз больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины — 20 674 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 558 пациентов, причем отмечается постоянный рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении. 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
В Косово за сутки выявили 249 носителей коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявлено 64 768 случаев заражения коронавирусом. 56 344 пациента уже здоровы. 1548 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение получают 6876 человек.
Депутат в Раде не исключил возможности отставки министра здравоохранения
Министра здравоохранения Украины Максима Степанова могут отправить в отставку, если в стране не начнётся вакцинация. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
В сектор Газа доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»
В сектор Газа доставили первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 17 февраля сообщает палестинское агентство «Маан».
В Казахстане рассказали о контроле качества производимого «Спутника V»
Разработчик вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» — Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — осуществляет частичный контроль качества препарата, производимого на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» Сергей Барон.
ЕС выделит €225 млн на исследования мутаций SARS-CoV-2 и разработку тестов
Европейски союз намерен выделить €150 млн на финансирование собственной программы исследования мутаций коронавируса. Об этом 17 февраля сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
В Малайзии побит суточный рекорд по числу выздоровевших от COVID-19
В Малайзии зарегистрировали наибольшее за сутки количество вылеченных от COVID-19 случаев, сообщает Antara.
В Германии за сутки выявили свыше 7,5 тыс. носителей SARS-CoV-2
За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 7556 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
В ДНР за сутки выявили 157 новых носителей коронавируса
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 157 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает минздрав ДНР.
Москва приветствует готовность Вашингтона совместно противостоять COVID-19, допускает возможность подачи заявки на регистрацию российских вакцин от COVID-19 в США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Prensa Latina: Pfizer-BioNTech возобновляет отправку вакцин в Коста-Рику
Коста-Рика получила 79 560 доз вакцины против SARS-CoV-2 в связи с возобновлением поставок этого препарата от Pfizer-BioNTech, которые задерживались с середины января. Об этом сообщает Prensa Latina.
С шестой, самой большой на данный момент партией, в страну было отправлено всего 183 885 доз с 23 декабря 2020 года, и новая поставка позволит продолжить вакцинацию первой группы, в которую входят врачи «красной зоны» и пожилые люди, пребывающие в пансионатах.
Власти Ирана не зафиксировали серьёзных побочных эффектов у «Спутника V»
Министерство здравоохранения Ирана не зафиксировало серьёзных побочных эффектов у вакцины «Спутник V». Об этом 17 февраля сообщила официальный представитель иранского министерства здравоохранения Сима Садат Лари.
Власти Новой Зеландии смягчат санитарные ограничения в Окленде
Решение о смягчении с 18 февраля мер санитарных ограничений, которые действуют в самом крупном городе Новой Зеландии — Окленде, приняли власти страны. Об этом 17 февраля сообщила журналистам в Веллингтоне премьер-министр новозеландского правительства Джасинда Ардерн.
В Грузии за сутки выявили более 480 носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 12 628 исследований на SARS-CoV-2 выявили 486 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 17 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
На Украине не могут выявить новые штаммы коронавируса — депутат Рады
Украина может получить оборудование, необходимое для выявления мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Лондон призовёт к прекращению огня по всему миру ради вакцинации от COVID
Великобритания намерена призвать все страны мира, вовлечённые в конфликты, к прекращению огня для того, чтобы дать возможность доставить в эти районы вакцины от коронавируса. С инициативой принять соответствующую резолюцию на заседании Совета Безопасности ООН сегодня, 17 февраля, выступит министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.
В Приднестровье за стуки выявили более 100 случаев заражения коронавирусом
В ходе 636 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На Украине за сутки выявили более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки на Украине зафиксировали 147 смертей, вызванных COVID-19.
В Индонезии от коронавируса начнут прививать спортсменов
В министерстве молодежи и спорта заявили, что вакцинация спортсменов от коронавируса начнется на этой неделе, сообщает Antara.
Китай предостерёг мировое сообщество от политизации пандемии
Китай призвал мировое сообщество присоединится к глобальной работе по отслеживанию происхождения коронавируса и не пытаться политизировать пандемию. Об этом говорится в заявлении посольства Китая в Великобритании, опубликованном 17 февраля на сайте дипмиссии.
Канада начала ослабление карантина, чтобы восстановить экономику
В Канаде решили ослабить карантин в 27 районах Онтарио, чтобы дать возможность частному бизнесу и промышленности восстановиться, пишет 16 февраля The Canadian Press.
Власти Словакии ужесточили правила въезда в страну
17 февраля начал действовать новый режим пересечения границы Словакии для граждан других стран Европейского союза. Все въезжающие на территорию страны будут должны иметь при себе отрицательный тест на SARS-CoV-2. Кроме того, их обяжут проходить 14-дневную изоляцию. Об этом передает Polskie Radio 24.
В Абхазии за сутки выявили почти 40 носителей коронавируса
39 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 16 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Глава ЛНР объяснил отказ Киева от российской вакцины «Спутник V»
Украина, отказавшись от российской вакцины от COVID-19, осталась у «разбитого корыта». Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
В Бразилии приостанавливают вакцинацию от COVID-19
Из-за нехватки препаратов столицы бразильских штатов Баия и Мату-Гросу, Салвадор и Куяба приостановили проведение вакцинации от COVID-19. Об этом 17 февраля сообщает телеканал Globo.
До Канады добрался впервые выявленный в Нигерии новый штамм коронавируса
В Канаде впервые был зарегистрирован новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Нигерии, пишет 16 февраля Daily Hive.
В Австралии за сутки выявили пять носителей коронавируса
За минувшие 24 часа на территории Австралии было выявлено пять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает минздрав страны.
В Мексике число скончавшихся от COVID-19 достигло почти 176 тыс
За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 1329 пациентов и потому их общее число достигло почти 176 тыс. Об этом 17 февраля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
Байден назвал сроки возвращения США к нормальной жизни после пандемии
Уже к концу июля каждый желающий гражданин США сможет вакцинироваться от коронавируса нового типа. Об этом в ходе встречи с общественностью в Милуоки в штате Висконсин заявил президент Соединённых Штатов Джозеф Байден. Об этом 17 февраля сообщает The Guardian.
Главы МИД Южной Кореи и Канады обсудили вопросы сотрудничества
Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел 17 февраля телефонные переговоры с главой МИД Канады Марком Гарно. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 89 человек
16 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 89 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 117. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Запрет на полеты между Ираном и Великобританией продлён до 10 марта
16 февраля Организация гражданской авиации Ирана (CAO) продлила запрет на полеты в Великобританию и из нее до 10 марта. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Более 55 млн доз вакцины от COVID-19 распределено по США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США обнародовал данные по поводу вакцинации населения от COVID-19 по состоянию на 16 февраля. Как оказалось — около 55 млн доз вакцины от коронавируса было распространено по всей стране. Об этом пишет CNN.
Переболевшим COVID-19 может быть противопоказано водить машину
Согласно исследованиям, одним из побочных эффектов коронавирусной инфекции может стать ухудшение зрения, пишет 16 февраля CNN со ссылкой на научный журнал Radiology.
В Киргизии за сутки выявили 55 случаев заражения SARS-CoV-2
За истекшие сутки на территории Киргизии было выявлено 55 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает минздрав страны.
В Гонконге рекомендовали одобрить применение китайской вакцины Sinovac
В Гонконге правительственные эксперты рекомендовали администрации одобрить применение для вакцинации от COVID-19 китайского препарата Sinovac. Об этом 17 февраля сообщает газета The Standard.
В Казахстане число выявленных носителей коронавируса превысило 204 тыс
За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 796 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 февраля сообщает минздрав страны.
В Новой Зеландии отменили карантин по COVID-19 в Окленде
Власти Новой Зеландии намерены отменить режим карантина по коронавирусной инфекции в городе Окленде, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции.
Премьер Южной Кореи обеспокоился ростом заболеваемости COVID-19
Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн выразил обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает агентство Рёнхап.
В Бразилии из-за нехватки препарата приостановили вакцинацию от COVID-19
В Бразилии столицы пяти штатов — Рио-де-Жанейро, Баия, Мату-Гросу, Салвадор и Куяба — 16 февраля приостановили вакцинацию от нового коронавируса из-за нехватки вакцин. Об этом сообщает телеканал Globo.
Власти Австралии решили отменить карантин в Мельбурне
Власти Австралии решили отменить большую часть ограничений в штате Виктория и городе Мельбурне, ранее введенных из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава региона Дэниел Эндрюс в ходе пресс-конференции.
Эксперт оценил осложнения у детей от британского штамма COVID-19
Осложнения, которые может вызвать у детей британский штамм коронавируса SARS-CoV-2, характерны и для других разновидностей инфекции, завил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РАН Александр Горелов.
В Эфиопии за сутки выявили более 600 носителей коронавируса
В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 665 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эфиопского министерства здравоохранения.
В Новой Зеландии выявили три случая заражения коронавирусом
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Доминиканская Республика из-за коронавируса продлила режим ЧП
В Доминиканской Республике из-за угрозы распространения коронавируса на 45 дней продлили действие режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 16 февраля сообщает газета Hoy.
В Южной Корее за сутки выявили более 600 носителей коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 621 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Молдавия получила заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
Пакет документов для регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступил в адрес молдавских властей. Об этом 16 января сообщило Национальное агентство лекарств и медицинских изделий Молдавии (AMDM) на своем сайте.
В ведомстве отметили, что препарат будет одобрен после проверки качества и эффективности.
В Парагвае назвали дату прибытия первой партии вакцины «Спутник V»
Первая партия российской вакцины «Спутник V» поступит в Парагвай 18 февраля. Об этом 16 февраля написал на своей страннице в Twitter парагвайский министр здравоохранения Хулио Массолени.
В Бразилии число умерших от осложнений при COVID-19 превысило 240 тысяч
Общее количество подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии увеличилось на 1167 и составило 240 940. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.
В Японии одна из префектур решила отказаться от эстафеты олимпийского огня
В Японии губернатор префектуры Симанэ, расположенной на западе страны, Тацуя Маруяма заявил о намерении из-за ситуации с COVID-19 отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня на её территории. Об этом 17 февраля сообщает агентство Kyodo.
Мексика пожалуется в ООН на несправедливое распределение вакцин
Мексиканское правительство заявит в Совбезе ООН о своей обеспокоенности неравномерным доступом стран мира к вакцинам против коронавирусной инфекции, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на пресс-конференции.
ВОЗ заявила о снижении смертности от COVID-19 за неделю
За прошедшую неделю в мире число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 снизилось на 16%, а умерших пациентов с COVID-19 — на 10%. Об этом 16 февраля сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В Канаде подтвердили случай заражения бразильским штаммом коронавируса
В Канаде подтвержден первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса SARS-CoV-2, заявила главный санитарный врач страны Тереза Тэм в ходе беседы с журналистами.
В Великобритании выписали первые штрафы за уклонение от карантина в отелях
Четыре прибывших 15 февраля в Великобританию из-за рубежа пассажира были оштрафованы на £10 тысяч (каждый) за попытку уклониться от обязательного десятидневного карантина в специально выделенной гостинице за свой счёт. Об этом заместитель начальника полицейского управления графства Уэст-Мидлендс Крис Тодд 16 февраля сообщил журналистам.
Во Франции представили уничтожающую коронавирус защитную маску
Защитную маску, которая может уничтожать частицы коронавируса SARS-CoV-2, представила французская компания BioSerenity, 16 февраля передает телеканал BFM.
Изделие состоит из четырех слоев, один из которых имеет бактерицидные и антивирусные свойства. При этом используются принципы физической и химической защиты на основе взаимодействия молекул циклодекстрина и четвертичного аммиака.
В Ливане за сутки умерли 55 пациентов с COVID-19
В Ливане за прошедшие сутки скончались 55 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава республики.
В Хорватии зафиксировано 274 новых случая заражения коронавирусом
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6686 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 274 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 18 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 16 февраля.
В Черногории зафиксировали 476 новых случаев заражения коронавирусом
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1822 проведённых ПЦР-тестов, выявили 476 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 11 человек скончались. Из больниц выписались 446 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 16 февраля.
В Японии стартует массовая вакцинация от COVID-19
В Японии 17 февраля начинается массовая вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. На первом этапе планируется привить медицинских работников.
В Турции зафиксировано 7906 новых случаев заражения коронавирусом
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 115 794 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 90 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 16 февраля.
В США вакцина от коронавируса станет общедоступной в мае
Вакцина от коронавируса станет доступной для основной части населения Соединённых Штатов в мае текущего года, заявил 16 февраля директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIH) США Энтони Фаучи в интервью телеканалу CNN.
В Сербии зафиксировали 1810 новых случаев заражения коронавирусом
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 8491 проведённого ПЦР-теста, выявили 1810 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 139 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 16 февраля.
В очереди на вакцинацию в Милане стоят 100 тысяч человек
В очереди на вакцинацию от коронавируса в регионе Ломбардия (Милан) стоят более ста тысяч человек, передают местные СМИ. В социальных сетях жители жалуются на катастрофическую ситуацию с организацией вакцинации.
«На горячей линии говорят: ваш номер в очереди на запись на вакцинацию — 104 тысячи, приблизительное время ответа оператора — один час, если вы повесите трубку, вы потеряете свой приоритет в очереди», — так звучит один из комментариев.
Представители местных властей в свою очередь подтверждают, что имеют место «некоторые замедления в проведении вакцинации», и обещают, что вопрос будет решен «в ближайшие дни».
В Боснии и Герцеговине выявлено 274 новых случая заражения коронавирусом
В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 3562 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 274 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 16 февраля.
В Словении зафиксировано 740 новых случаев заражения коронавирусом
В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 42 000 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов и антигенных экспресс тестов, подтверждено 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 5 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 16 февраля.
Минздрав Италии призывает вводить ограничения точечно
Италии не нужен тотальный карантин, но нужны точечные ограничения в местах новых вспышек эпидемии, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. Кроме того, местным и национальным властям следует улучшить коммуникацию по этим вопросам между собой, добавил Силери. Так он, вероятно, оценил внезапно отмененное правительством разрешение на открытие горнолыжных курортов, вызвавшее множество резких заявлений со стороны властей регионов и участников рынка.
В правящей партии Хорватии заявили о поставках 1 миллиона доз «Спутника V»
Высокопоставленные источники правящего Хорватского демократического содружества, близкие премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу, 16 февраля подтвердили информацию о поставках около миллиона доз российской вакцины Спутник V. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Людей из групп риска в Греции обещают прививать независимо от возраста
Возраст является определяющим фактором при определении приоритетов вакцинации граждан против коронавируса, заявила глава греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду. Однако вакцинация граждан из групп повышенного риска, страдающих серьезными сопутствующими заболеваниями, начнется немедленно, добавила она, независимо от их возраста.
Коронавирус в Италии: количество привитых почти не увеличивается
По данным на 16 февраля в Италии умер 94 171 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 336 (днем ранее — на 258).
Число подтвержденных носителей выросло на 10 386 (днем ранее — на 7351).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 739 591 — 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 393 686 человек — на 4412 меньше, чем днем ранее.
В ВОЗ не исключают, что мутации коронавируса потребуют адаптации вакцин
Всемирная организация здравоохранения не исключает появления мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации уже имеющихся вакцин, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 586 человек
Во Франции всего за время пандемии умерли 82 812 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 586 пациентов. Об этом во вторник, 16 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибудет в Парагвай 18 февраля, заявил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени.
Власти Франции отправили на Майотту военных медиков для борьбы с SARS-CoV-2
Власти Франции направили в заморский регион Майотта четырнадцать военных медиков для оказания помощи в борьбе с распространением SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает министерство вооруженных сил Франции.
Как уточняют журналисты, в регионе наблюдается повышенное количество заболеваний «британским» и «южноафриканским» вариантами коронавируса. По этой причине министерство вооруженных сил Франции направило на архипелаг двух реаниматологов и двенадцать военных медсестер.
ВОЗ зафиксировала самый низкий прирост больных COVID-19 с июля 2020 года
В мире за последние сутки выявлено 192 266 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателям с июля 2020 года, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что коллективного иммунитета достаточного еще нет, поэтому третья волна пандемии коронавируса возможна в зависимости от поведения людей. Она отметила, коронавирусную инфекцию можно будет считать сезонным заболеванием, а не источником пандемии, когда на систему здравоохранения перестанет ложиться аномальная нагрузка, связанная с коронавирусом, заявила она интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
В ВОЗ оценили вероятность третьей волны пандемии COVID-19
Третья волна пандемии коронавируса в мире возможна, если люди не будут проявлять достаточной осторожности, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Сербия пожертвовала Черногории первую партию вакцины от коронавируса
Первая партия вакцины от коронавируса в Черногорию должна прибыть из Сербии 17 февраля, подтвердили изданию Vijesti в правительстве Черногории.
Бергстём: провести вакцинацию в Стокгольме своевременно — реалистично
Местные власти Стокгольма и Сконе полагают, что им не удастся вакцинировать от COVID-19 всех взрослых жителей к концу июня. Однако Ричард Бергстрём, отвечающий за иммунизацию населения Швеции, полагает, что цель привить всех взрослых жителей двух ленов до конца первого месяца лета является «реалистичной». Об этом он заявил в эфире SVT.
В Швеции от COVID-19 скончались еще 59 человек
С 29 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 59 случаев. Такие данные 16 февраля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
В Британии за сутки выявлено более 10 тысяч инфицированных SARS-CoV-2
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 10 625 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 799 пациентов с COVID-19, сообщило правительство Соединённого Королевства.
Черногория удерживает лидерство в Европе по числу зараженных на 100 тысяч
Черногория стала первой в Европе по количеству новых случаев коронавируса на 100 000 жителей.
Вирусолог из Хорватии заявил, что «Спутник V» имеет «большой недостаток»
Хорватский вирусолог из центра инфекционных исследований Брауншвейга в Германии Лука Чичин-Шаин 15 февраля в интервью хорватскому телеканалу U mreži Prvog заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет один большой недостаток.
Pfizer подала документы на регистрацию вакцины на Украине
Украина получила необходимые документы для регистрации вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины в Евросоюзе
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) получило заявку от американской компании Johnson & Johnson на регистрацию разработанной ею вакцины от коронавирусной инфекции.
В Национальном агентстве лекарств и медицинских изделий (AMDM) Молдавии сообщили, что в процессе авторизации здесь также находятся препараты компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna, которые республика планирует получить через платформу COVAX. Ожидается, что через эту программу Молдавия сможет получить объем препаратов, достаточный для вакцинации 20% населения. Остальное республика сможет докупать через COVAX по льготной цене.
ТАСС
Документы для регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступили в Молдавию, сообщило 16 февраля Национальное агентство лекарств и медицинских изделий (AMDM).
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что латиноамериканская страна намерена подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с неравным доступом стран к вакцинам от коронавируса, сообщает агентствоReuters.
По его словам, правительство Мексики ратует за то, чтобы ООН решила вопрос о равенстве доступа к препаратам, чтобы все страны имели возможность вакцинировать своих жителей.
Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что связи между странами СНГ «достойно выдержали проверку на прочность коронавирусом».
«С самого начала пандемии Россия оказывает существенную помощь странам СНГ в борьбе с COVID-19, — напомнил Олег Матыцин. — Безвозмездно переданы тест-системы и реагенты для проведения около полутора миллионов исследований, а также комплексы для бесконтактного измерения температуры. Во многие государства СНГ направлялись российские миссии врачей и эпидемиологов. Пандемия наглядно продемонстрировала, что у коронавируса нет национальных границ. В этот сложный для всех период объединительная роль спорта приобретает особое значение».
«Все мы — часть одной большой спортивной семьи, в которой принято помогать друг другу. Поэтому мы готовы в приоритетном порядке рассмотреть возможность вакцинации спортсменов национальных сборных команд государств — участников СНГ российской вакциной. Это важный шаг на пути к безопасному проведению Олимпиады в Токио», — заявил Олег Матыцин.
По словам официального представителя палестинского правительства Ибрагима Мельхема, власти Израиля не дали ввезти в сектор Газа партию российской вакцины «Спутник V».
Об этом: Палестина заявила, что Израиль не пустил в сектор Газа партию «Спутника V»
Минспорт Российской Федерации готов рассмотреть возможность вакцинации спортсменов национальных сборных из команд государств, входящих в СНГ, российской вакциной в приоритетном порядке. Об этом заявил 16 февраля на встрече с послами стран Содружества Независимых Государств (СНГ) министр спорта России Олег Матыцин.
Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что в Газу были направлены 2 тыс. доз российской вакцины, однако власти Израиля не позволили ввезти груз на территорию сектора. По ее словам, препарат предназначался для вакцинации работников сферы здравоохранения, напоминает ТАСС.
Палестинские власти осуждают действия израильской стороны, препятствующей доставке на территорию сектора Газа российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил 16 февраля официальный представитель правительства Палестины Ибрагим Мельхем, назвав такие действия нарушением международного гуманитарного права и призвав Всемирную организацию здравоохранения и другие международные структуры осудить Израиль и возложить на него всю полноту ответственности за связанные с такими действиями риски.
Премьер-министр Греции рекомендует гражданам избегать лишних перемещений
Вакцинация в самом населённом греческом регионе Аттика из-за сильной непогоды была перенесена с 15 на 16 февраля, однако министерство здравоохранения сделает все возможное, чтобы те, кто пропустил свою очередь из-за этого переноса, как можно скорее получили прививку, особенно если они ждут вторую дозу вакцины. Об этом заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис.
Рекордные морозы и снег оставили без света более 4 млн человек на юге США. Согласно сайту poweroutage. us, отслеживающему перебои в подаче электроэнергии в США, на данный момент без света остаются более 4 млн человек, из них в Техасе — свыше 3,6 млн, сообщает «Интерфакс».
Как сообщает Associated Press, погода сорвала поставки 400 тыс. доз вакцины против COVID-19, отложив их прибытие по крайней мере до среды.
Венгрия первой в Евросоюзе получила китайскую вакцину от коронавируса
В Венгрию поступила первая партия антикоронавирусной вакцины китайской компании Sinopharm, сообщает 16 февраля издание Daily News Hungary.
В Польше за сутки выявили 5178 случаев заражения SARS-CoV-2
Постепенное увеличение числа случаев заражения SARS-CoV-2 в Польше стало тревожной тенденцией, а не случайностью. Об этом 16 февраля сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на своей странице в соцсети Twitter.
«За последние сутки в Польше были зарегистрированы 5 178 новых случаев заражения коронавирусом. К сожалению, уже почти неделю мы фиксируем число новых заражений на уровне не ниже 5 тысяч человек. В конце января и самом начале февраля число суточных заражений колебалось в районе 2,5 тысяч, и тогда мы надеялись на то, что пандемия заканчивается. Но пока это откладывается», — отметил министр.
Литва ужесточает контроль на границе с Польшей
Правительство Литвы приняло решение ужесточить правила въезда на автомобилях на территорию страны с территории Польши. Новые правила вступят в силу с 17 февраля. Об этом передает Onet.pl.
Согласно новым правилам въезда, каждый въезжающий на автомобиле из Польши в Литву обязан иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.
Профессор не исключил начала третьей волны пандемии SARS-CoV-2 в Польше
Главный советник премьер-министра Польши по борьбе с пандемией SARS-CoV-2, профессор Анджей Горбан заявил, что республика находится «на пути» к третьей волне пандемии. Он добавил, что, если рост числа случаев заражения будет и в следующие дни, то о размораживании экономики «можно будет забыть». Об этом сообщает Polskie Radio 24.
В США за сутки выявлено свыше 52 тыс. новых случаев коронавируса
В США за последние сутки заражение коронавирусом выявлено у более чем 52 тыс. человек, сообщает 16 февраля Университет Джонса Хопкинса.
Вакцинация от COVID-19 начнется в поликлиниках Франции
С 25 февраля жители Франции смогут вакцинироваться от коронавируса у своего участкового врача в поликлинике. Это стало возможным благодаря поставкам в страну вакцины AstraZeneca, которую можно хранить в обычном холодильнике при температуре от 2 до 8 °C.
В Черногории подтверждено семь случаев британского штамма коронавируса
Институт общественного здравоохранения Черногории получил подтверждение от лаборатории «Шарите» в Берлине о том, что «британский» штамм коронавируса был обнаружен в семи присланных образцах.
Лавров оценил отношение новой администрации США к «Спутнику V»
Попытки Соединённых Штатов приписать России геополитический замысел в связи с распространением вакцины от COVID-19 «Спутник V» вызывают сожаление, заявил 16 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Вакцину всё равно придётся модифицировать» — о коронавирусе
Особенность коронавируса нового типа требует постоянных изменений в соответствующих вакцинах. Об этом 16 февраля заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».
Премьер-министр Монголии первым привьется от COVID
Доставка вакцины от COVID в Монголию начинется в 20-х числах февраля, а вакцинация — 23 февраля.
В США за сутки выявили свыше 52,6 тыс. новых носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 52,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
В сети обсудили смерть мужчины в Греции сразу после прививки от COVID-19
Смерть 85-летнего мужчины в университетской больнице Ираклиона на Крите через восемь минут после вакцинации против COVID-19 спровоцировала бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 февраля в социальной сети Facebook.
Эксперт рассказал об эффективности антибиотиков против коронавируса
Заниматься самолечением заражённым коронавирусом нового типа людям не следует. Об этом 16 февраля заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».
Эксперт прокомментировал возможность многоразовой вакцинации от COVID-19
Вакцина от коронавируса «Спутник V» не является «одноразовым» средством от инфекции. Об этом 16 февраля заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».
Мнение: вакцины на практике могут оказаться хуже, чем в лаборатории
Отказ ЮАР от партии вакцин от коронавируса может быть связан с особенностями производства препарата. Об этом 16 февраля заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».
Вакцина «Спутник V» не нарушает антидопинговое законодательство — ФМБА
Вакцина от COVID-19 «Спутник V» разрешена спортсменам и не нарушает антидопинговое законодательство, заявил 16 февраля директор российского центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрей Жолинский.
Вакциной AstraZeneca в Греции решили прививать только лиц не старше 64 лет
Вакцинация лиц в возрасте от 60 до 64 лет вакциной AstraZeneca против SARS-CoV-2 началась в Греции 15 февраля. Как и в других странах Европейского Союза, Греческая национальная комиссия по вакцинации приняла решение использовать вакцину AstraZeneca только для людей в возрасте до 64 лет на том основании, что нет достаточных данных о ее эффективности для более пожилых возрастных групп.
В отказе ЮАР от вакцины от коронавируса увидели политический след
Правительство ЮАР допускает ошибку, отказываясь от партии вакцин из-за их неоправдавшихся ожиданий об их эффективности. Об этом 16 февраля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».
Эксперт объяснил низкую эффективность вакцины от коронавируса в ЮАР
Так называемый «южноафриканский штамм» коронавируса действительно приобрёл целый ряд мутаций, которые позволяют ему преодолеть иммунную защиту. Об этом 16 февраля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».
В Южной Корее выявили ещё шесть носителей новых штаммов SARS-CoV-2
В Южной Корее выявили ещё шесть случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом 14 февраля сообщает со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
ЮАР раскритиковали за отказ от вакцины против коронавируса
Решение властей Южноафриканской республики после исследований вакцины AstraZeneca отправить партию препарата обратно не выглядят обоснованными. Об этом 16 февраля заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».
В сети обсудили статью канадского журналиста о вакцине «Спутник V»
Заявление обозревателя Radio Canada Тамары Альтереско о том, что интерес к вакцине от коронавируса «Спутник V» является крупной научной и дипломатической победой России, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 февраля в социальной сети Facebook.
В Грузии водители автобусов вышли на протестную акцию
В Аджарской Автономной Республике Грузии водители автобусов вышли на протестную акцию, требуя возобновить междугородное сообщение, приостановленное в рамках борьбы с пандемией. Об этом 16 февраля сообщает телеканал Ajara.
Новую мутацию коронавируса из ЮАР обнаружили в Таиланде
В Таиланде обнаружили мигранта, инфицированного новой мутацией коронавируса из ЮАР, сообщает CNN Indonesia.
В Южной Корее могут принять новые правила социального дистанцирования
В марте в Южной Корее будут приняты новые правила социального дистанцирования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
На Украине подали заявку на регистрацию вакцины от AstraZeneca
На Украине подана заявка о госрегистрации вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca.
Иностранным студентам разъяснили условия возвращения в Россию на учёбу
Студенты иностранных государства, которое являются студентами российских вузов, могут возобновить учёбу. Однако для этого есть некоторые условия. Об этом 16 февраля ИА REGNUM сообщили в Роспотребнадзоре.
Приостановка авиасообщения между Россией и Британией продлена
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно. Об этом 16 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Белоруссии за сутки выявили более 1,1 тыс. носителей коронавируса
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1134 и превысило 270,9 тыс. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Греции привлекательна для инвестиций даже в пандемию — Мицотакис
Греция представляет собой интересное направление для инвестиций, полагает премьер-министр Кирьякос Мицотакис. Привлекательность страны для иностранных инвесторов сохраняется, несмотря на пандемию, а Греция восстановила свой авторитет за рубежом.
В Индонезии приступят ко второй фазе вакцинации против коронавируса
Индонезия готова приступить ко второй фазе вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
В Нидерландах суд постановил отменить комендантский час
Окружной суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах, поскольку данная мера нарушает права на свободу передвижения. Об этом сообщает De Telegraaf.
Премьер-министр Греции нашёл положительную сторону в пандемии
Несколько государств-членов ЕС заинтересованы в идее цифрового сертификата вакцинации, предложенного Грецией, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в интервью Bloomberg 15 февраля. Особенно высок этот интерес в преддверии летних отпусков, отметил Мицотакис и выразил надежду на возможное европейское соглашение по этому вопросу.
«Не катастрофа, но история серьёзная» — о новых штаммах коронавируса
Коронавирус нового типа постоянно мутирует и потому усложняет борьбу с ним. Об этом 16 февраля заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев на телеканале «Россия 24».
Эксперты ВОЗ раскритиковали американские СМИ за упрёки в адрес Китая
Китай и международная эпидемиологическая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая работала в Ухане над выяснением происхождения коронавируса нового типа, установили хорошие партнёрские отношения. Об этом заявила эксперт лаборатории ВОЗ по изучению кори, краснухи, гриппа и детского спинномозгового паралича Теа Фишер, раскритиковав New York Times за искажение своих слов в опубликованной статье.
В Индонезии за сутки выявили свыше 10 тысяч носителей коронавируса
Число пациентов, инфицированных коронавирусом в Индонезии, продолжает расти, сообщает Kompas.
Окружной суд Гааги постановил отменить введённый в Нидерландах комендантский час.
Власти Швеции выделят регионам €850 млн на борьбу с пандемией
Государственное управление социальной защиты населения Швеции выплатит 8,5 миллиардов крон (€850 млн) в виде государственных субсидий регионам и муниципалитетам для покрытия дополнительных расходов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Власти Того заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Власти Республики Того проявляют крайнюю заинтересованность в приобретении российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» и надеются продолжать вести сотрудничество в данной сфере. Об этом 16 февраля заявил глава МИД Того Робер Дюссэ перед началом переговоров министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Санкт-Петербурге.
Минфин Швеции: задержки при вакцинации дорого обходятся государству
Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон предупредила, что задержки при вакцинации населения от COVID-19 приводят как к человеческим страданиям, так и к увеличению расходов для государства. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Вакцинация населения Швеции от COVID-19 идет по плану — правительство
Несмотря на то, что администрации Стокгольма и Сконе предупреждают о возможных задержках при вакцинации населения от COVID-19, центральное правительство Швеции продолжает утверждать, что кампания по иммунизации продвигается своим чередом, а цель привить все взрослое население страны к концу июня будет достигнута. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
В Черногории число госпитализированных пациентов с коронавирусом растёт
Медицинский директор клинического центра Черногории (KCCG) Зоран Терзич сообщил, что в последние дни увеличилось количество пациентов, направленных из других городов Черногории в KCCG с более тяжелой клинической картиной и особыми потребностями в лечении.
Европрокурор рассказал о «большой нагрузке» на прокуратуру ЕС
Недавно созданная Европейская прокуратура Европейского союза будет иметь большую нагрузку по делу, заявил прокурор ЕС Димитриос Замьянитис в интервью AMNA 15 февраля. Прокуратура сосредоточится на финансовых преступлениях против интересов Европейского Союза. Замьянитис также выразил озабоченность по поводу управления средствами ЕС, выделенными на борьбу с последствиями коронавируса для государств-членов, что может привести к увеличению числа дел, которые должна рассматривать прокуратура.
Глава минздрава Украины: «Нечего здесь делать российской вакцине»
Глава минздрава Украины подчеркнул, как важно не допустить в страну российскую вакцину от COVID-19.
Во Франции призвали ввести более «твердые меры» из-за пандемии
К концу марта в больницы Франции будут ежедневно поступать до 22 тысяч пациентов с COVID-19, если ситуация не изменится. Об это сообщается в докладе Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции, опубликованном 16 февраля.
Авторы доклада предупреждают, что к концу марта «британский», «более заразный», штамм SARS-CoV-2 может стать основным во Франции, из-за чего количество госпитализаций резко возрастет вплоть до 22 тысяч человек ежедневно, если правительство не предпримет новых мер по борьбе с вирусом.
«Действующие ограничения не смогут из-за более высокой скорости передачи вируса снизить заражаемость «британским» вариантом. Нужны более твердые меры», — сказано в документе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 февраля министр культуры Франции Розлин Башло сообщила, что в стране пройдут«экспериментальные концерты» с целью сформировать модель для открытия музеев и театров в условиях пандемии SARS-CoV-2.
Глава МИД Того Робер Дюссей заявил о заинтересованности властей страны в регистрации «Спутника V».
В Стокгольме назвали число пациентов с COVID-19, находящихся в реанимации
В настоящее время в больницах Стокгольма от COVID-19 лечение проходит 271 человек, 38 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом со ссылкой на заявление директора столичного департамента здравоохранения Бьорна Эрикссона сообщила газета Aftonbladet.
Газета Bild исказила слова шведского министра — Aftonbladet
На веб-сайте немецкой газеты Bild сообщается, что министр Швеции по вопросам энергетики и цифровых технологий Андерс Игеман заявил, что этим летом Швеция будет требовать наличие свидетельства о вакцинации от COVID-19 от граждан Германии при въезде в страну. В интервью шведскому изданию Aftonbaldet чиновник данную информацию опроверг.
Число новых случаев заражения SARS-CoV-2 в Испании продолжает снижаться
Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Испании продолжает резко сокращаться. В министерстве здравоохранения прогнозируют, что данная тенденция сохранится в ближайшие дни. Об этом сообщила газета El País.
Сан-Марино рассматривает вопрос о применении вакцины «Спутник V»
Власти Республики Сан-Марино намерены применить российскую вакцину «Спутник V» для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают информированные парламентские источники этого небольшого государства, окружённого территорией Италии.
Главный эпидемиолог минздрава Мексики рассказал о вакцинации пожилых людей
В ходе вечерней пресс-конференции 15 февраля главный эпидемиолог министерства здравоохранения Мексики Хосе Луис Аломия подвел предварительные итоги первого дня иммунизации граждан старше 60 лет вакциной от COVID-19 производства AstraZeneca. Как признался Аломия, вакцинация пожилых жителей Мексики стартовала с задержками. Об этом сообщила газета El Diario de México.
Правительство Мексики призвали соблюдать график поставок вакцины
Для того, чтобы остановить распространение коронавируса и спасти жизни пожилых граждан Мексики, Эктор Баррера, член Комиссии по вовлечению, социальной защите и обеспечению социальных прав граждан обратился к федеральному правительству соблюдать график поставок вакцины от COVID-19. Об этом сообщила газета El Diario de México.
В Мексики от COVID-19 скончались еще 450 человек
В ходе вечерней пресс-конференции 15 февраля главный эпидемиолог министерства здравоохранения Мексики Хосе Луис Аломия заявил, что в стране было зарегистрировано 450 новых летальных случаев в результате заболевания COVID-19. Об этом сообщила газета La Jornada.
В ДНР за сутки выявили 139 новых носителей коронавируса
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 139 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает минздрав ДНР.
В Греции за сутки выявили 698 случаев заражения SARS-CoV-2
Греция зарегистрировала в понедельник, 15 февраля, 698 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).
Глава минфина Греции выступил за дальнейшую поддержку предприятий
Греческое правительство работает планомерно, методично, благоразумно и проницательно, чтобы общество и экономика могли встать на ноги после нынешнего испытания и войти в курс сильного, устойчивого и социально справедливого роста, — заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас, выступая на заседании Еврогруппы 15 февраля.
РИА Новости сообщают о намерении властей Сан-Марино использовать на своей территории российскую вакцину «Спутник V».
В Южной Корее призвали принять экстренные меры по созданию рабочих мест
Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал правительство приложить все усилия для урегулирования кризиса на рынке труда, который усугубляется на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы государства.
В шведском Вестерботтене растет число выявленных носителей SARS-CoV-2
По данным регионального департамента здравоохранения лена Вестерботтен, расположенного на севере Швеции, в регионе увеличился уровень распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» подана в ЮАР
Производителем российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» подана заявка на регистрацию препарата в Южноафриканской республике. Об этом 16 февраля сообщает минздрав ЮАР.
В шведском Буросе медики отказываются прививаться вакциной AstraZeneca
На прошлой неделе медицинскому персоналу в Буросе (лен Вестра-Гёталанд) было предложено привиться от COVID-19 вакциной производства компании AstraZeneca. Однако мало кто из медиков согласился использовать на себе данный препарат. Об этом сообщила местная газета Borås Tidning.
Вакцинация жителей Стокгольма от COVID-19 затянется до середины июля — DN
Администрация лена Стокгольм вынуждена продлить вакцинацию всех взрослых жителей Стокгольма до середины июля. Первоначально предполагалось, что иммунизация граждан старше 18 завершится к концу июня. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
В Молдавии с 17 февраля ужесточают карантин
Власти Молдавии продлили чрезвычайное положение (ЧП) в области здравоохранения и ввели ряд новых карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Минздрав ЮАР сообщил, что производитель вакцины «Спутник V» подал заявку на ее регистрацию.
На Украине объяснили задержку начала вакцинации от COVID-19
На Украине рассчитывают начать вакцинацию от COVID-19 до 21 февраля 2021 года.
В Грузии за сутки выявили более 700 носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 20 549 исследований на SARS-CoV-2 выявили 740 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 16 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Врач о пандемии в Польше: «Почти достигли коллективного иммунитета»
У населения Польши «уже почти выработался коллективный иммунитет от коронавируса». Об этом заявил 16 февраля польский врач-терапевт Павел Басюкевич в интервью для Polskie Radio 24.
В Южной Корее назвали условия для предоставления КНДР вакцины от COVID-19
Вопрос о возможности предоставления КНДР вакцин от COVID-19 можно обсуждать только тогда, когда правительство Южной Кореи сможет обеспечить безопасность своих граждан и заручиться поддержкой народа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя министерства объединения Южной Кореи.
Во Франции пройдут «экспериментальные концерты» в условиях пандемии
Во Франции пройдут «экспериментальные концерты» с целью сформировать модель для открытия музеев и театров в условиях пандемии COVID-19. Об этом в интервью телеканалу LCI сообщила министр культуры Франции Розлин Башло.
Глава министерства культуры Франции уточнила, что «экспериментальные концерты» пройдут в марте и апреле в Париже и Марселе.
«Я очень оптимистично отношусь к будущему сидячих мероприятий… Что касается стоячих, это более сложно. Именно поэтому я собираюсь провести экспериментальные спектакли, которые нацелены на то, чтобы тестировать открытие культурных заведений в будущем», — заявила Башло.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля во Франции административный трибунал Монпелье признал незаконным открытие в городе Перпиньян четырех музеев вопреки антикоронавирусным ограничениям.
ЮАР вернёт миллион доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca
Власти Южноафриканской республики попросили Институт сыворотки Индии забрать миллион доз вакцины от COVID-19, которую разработала британо-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом 16 февраля сообщает The Economic Times со ссылкой на чиновников.
На Украине за сутки выявили 3143 случая заражения коронавирусом
За сутки на Украине 150 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.
В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 83 человек
15 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 83 иранца погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), в связи с чем общее число смертей достигло 59 028. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Глава ЕК назвала условия для поставок «Спутника V» в Евросоюз
В Евросоюзе сомневаются в возможностях России производить 100 млн доз своей вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для европейского рынка. Об этом в интервью газете Les Echos заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Объём внешней торговли КНДР в 2020 году резко сократился
По итогам 2020 года объем внешней торговли КНДР с 13-ю странами (за исключением Китая) составил $13,09 млн, что на 62,7% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ — иноагент в РФ) со ссылкой на данные Международного торгового центра (ITC).
Кризис COVID-19 решить проще, чем проблему изменения климата — Билл Гейтс
Проблема изменения климата намного серьёзнее и опаснее, чем пандемия коронавируса, уверен Билл Гейтс. Основатель Microsoft заявил, что по сравнению с климатическими проблемами 21-го века, решить вопрос пандемии COVID-19 «очень, очень легко», пишет 15 февраля BBC.
В Приднестровье за стуки выявили более 30 случаев заражения коронавирусом
В ходе 137 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 33 случая заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что японским медикам придётся выбросить часть вакцины американской компании Pfizer из-за отсутствия у них специализированных шприцев.
В Японии проведут исследование возможных побочных эффектов после вакцинации
Министерство здравоохранения Японии проведёт исследование среди населения на предмет появления возможных побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Об этом 16 февраля сообщает телеканала NHK.
Президент Ирана призвал к усилению ограничений на фоне COVID-19
Президент Ирана Хасан Рухани призвал к усилению мер безопасности на границах в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Рынку нужны новые правила для оборота криптовалютных активов — комиссар SEC
Президент США Джо Байден будет участвовать 19 февраля в виртуальном саммите «Большой семерки» (G7), где он обсудит с мировыми лидерами проблемы и решения всемирной пандемии коронавируса, пишет 15 февраля South China Morning Post.
Novavax разрабатывает новую вакцину против «южноафриканского» штамма
Американская биотехнологическая компания Novavax сообщила 15 февраля, что ученые проводят тестирование новой версии их вакцины от COVID-19, разработанной специально для борьбы с «южноафриканским» штаммом коронавируса, пишет CNN.
ВОЗ: вакцина AstraZeneca включена в список для экстренного использования
Два вида вакцины фармацевтической компании AstraZeneca одобрены для использования в чрезвычайных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), пишет 15 февраля CNN.
В Абхазии за сутки выявили более 40 носителей коронавируса
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 11 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Колумбия получила первую партию доз вакцины от коронавируса фирмы Pfizer
Колумбия получила первую поставку вакцины от коронавируса от производителя Pfizer/BioNTech в размере 50 тыс. доз, сообщил колумбийский президент Иван Дуке. Об этом 15 февраля пишет CNN.
Власти ЮАР решили вернуть производителю уже полученную вакцину AstraZeneca по причине ее низкой эффективности в борьбе с «южноафриканским» штаммом короновируса.
В Перу около 500 госслужащих тайком получили вакцину от COVID-19
Почти 500 человек в Перу, включая высокопоставленных чиновников, тайно получили вакцину от коронавируса ещё до того, как препарат одобрил национальный регулятор. Об этом президент Перу Франсиско Сагасти заявил 15 февраля во время обращения к нации, которое транслировалось в Facebook.
«Тем, кто не способен справляться с обязательствами государственных служащих, нет места в нашем правительстве», — сказал Сагасти.
Премьер-министр Малайзии назвал дату начала вакцинации от COVID-19 в стране
Массовая вакцинация населения Малайзии от COVID-19 начнется с 26 февраля. Об этом 16 февраля сообщил премьер-министр страны Мухиддин Яссин в эфире государственного телевидения.
Индонезия приветствует решение Малайзии бесплатно прививать иностранцев
Правительство Индонезии приветствует план Малайзии по бесплатной вакцинации от коронавируса всех иностранцев, проживающих в стране, сообщает CNN Indonesia.
В Казахстане за сутки выявили 686 носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 686 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает минздрав страны.
В Колумбии назвали дату начала вакцинации от COVID-19
Процесс вакцинации от COVID-19 в Колумбии начнется 17 февраля, а не 20 февраля, как это было запланировано. Об этом 16 февраля сообщил колумбийский президент Иван Дуке на своей странице в соцсети Twitter.
В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 174,6 тыс
За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 450 пациентов и потому их общее число превысило 174,6 тыс. Об этом 16 февраля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.
В Британии выявили новый штамм коронавируса с «тревожным набором мутаций»
Выявленный в Великобритании новый вариант коронавируса B1525 распространился в более чем 10 странах мира. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.
В Южной Корее могут выделить средства для выплат жителям из-за пандемии
Правительство Южной Кореи и представители правящей Демократическая партия «Тобуро» приступили к обсуждению дополнительного бюджета для четвертого этапа чрезвычайных выплат жителям страны, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Президент Перу Франсиско Сагасти заявил о том, что 487 человек, среди которых много госслужащих, воспользовались своими полномочиями и привилегиями, чтобы вакцинироваться препаратом Sinopharm. Список с данными лицами глава государства пообещал передать в прокуратуру.
В Аргентине за сутки выявили свыше 3,2 тыс. носителей SARS-CoV-2
За истекшие сутки на территории Аргентины было выявлено свыше 3,2 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает минздрав страны.
В Бразилии за сутки выявили свыше 32 тыс. носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 32,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 февраля сообщает минздрав страны.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии проведёт через соцсети опрос населения на предмет появления побочных эффектов после вакцинации от COVID-19. Власти страны 14 февраля одобрили применение на территории страны вакцины американской компании Pfizer.
Миздрав Казахстана выдал Карагандинскому фармацевтическому комплексу регистрационное удостоверение на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
В Японии зафиксировали спад заболеваемости COVID-19
В Японии за прошедшие сутки выявили 965 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.
Из Екатеринбурга вылетел первый чартерный рейс в Турцию
Из аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) в турецкую Анталью 16 февраля вылетел первый рейс после возобновления международных авиаперелётов, закрытых с марта из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
В Аргентине за сутки скончались более 90 пациентов с COVID-19
В Аргентине за прошедшие сутки скончался 91 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.
Во Вьетнаме выявили еще два локальных случая заражения коронавирусом
Во Вьетнаме выявили еще два локальных случая заражения коронавирусом нового типа утром 16 февраля, сообщает вьетнамский национальный комитет по борьбе с COVID-19.
Власти Японии захотели выяснить число одиноких людей в стране
Правительство Японии собирается провести перепись населения, которая позволит оценить число одиноких людей в стране, заявил глава японского министерства по региональному развитию Тэцуса Сакамото в ходе пресс-конференции.
В США оценили эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса
Коронавирусную инфекцию, вызываемую новыми штаммами SARS-CoV-2, могут остановить не все имеющиеся вакцины, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом он заявил 15 февраля в интервью порталу Axios.
На авианосце «Теодор Рузвельт» вновь выявили случаи заражения коронавирусом
Три новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы среди членов команды авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». Об этом 15 февраля сообщило издание The Washington Post.
В Австралии разрешили применение вакцины AstraZeneca
Управление терапевтических товаров Австралии разрешило использовать на территории страны вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном 16 февраля заявлении регулятора.
Глава ВТО предостерегла страны от «вакцинного национализма»
Назначенная на пост главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предостерегла страны от использования «вакцинного национализма», который может замедлить восстановление после пандемии коронавируса. Об этом 15 февраля сообщает агентство Reuters.
ВОЗ разрешила применение вакцины AstraZeneca от COVID-19
Использование вакцины против COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, разрешила для применения в чрезвычайных ситуациях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 15 февраля сообщается на сайте международной структуры.
В австралийском штате Виктория готовятся отменить карантин
Эпидемиологическая ситуация в штате Виктория в Австралии пришла в норму за пять дней карантина, заявил глава региона Дэниел Эндрюс в ходе пресс-конференции.
Южная Корея заказала дополнительные партии вакцины против COVID-19
Южная Корея договорилась о поставках дополнительных партий вакцины против коронавирусной инфекции компаний Pfizer и Novavax, заявил премьер-министр республики Чон Се Гюн в ходе пресс-конференции.
В Доминиканскую Республику прибыла первая партия вакцины от коронавируса
В аэропорту столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго вечером 15 февраля приземлился самолёт с первой партией вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает газета Hoy.
В штате Нью-Йорк отвергли обвинения в сокрытии числа умерших от COVID-19
Руководство американского штата Нью-Йорк не пыталось скрыть информацию о реальном количестве пациентов в домах престарелых, умерших от COVID-19 в 2020 году. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо 15 февраля на пресс-конференции.
В Южной Корее за сутки выявили более 450 носителей коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 457 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
В Бразилии за сутки выявили почти 31,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Бразилии достигло 9 866 710. Об этом 15 февраля сообщается на сайте бразильского минздрава.
При этом было зафиксировано 8 805 239 фактов излечения от коронавирусной инфекции. За сутки в стране выявили 32 197 новых носителей SARS-CoV-2, а также 528 летальных исходов от последствий заболевания COVID-19. Всего в Бразилии по этой причине скончались 239 773 человека.
В Техасе из-за погоды могут испортиться более восьми тысяч доз вакцины
В штате Техас (США) медики пытаются ускоренно распределить и ввести пациентам более восьми тысяч доз вакцины, которые могут испортиться из-за проблем с электрооборудованием, вызванных плохими погодными условиями. Об этом 15 февраля сообщает телекомпания ABC.
В Колумбии вакцинацию от коронавируса начнут на три дня раньше
В Колумбии начало вакцинации от нового коронавируса перенесено с 20 на 17 февраля. Об этом президент страны Иван Дуке заявил в ходе выступления, которое 15 февраля транслировалось на странице его администрации в социальной сети Twitter.
Евросоюз начнет исследовать новые мутации коронавируса
Евросоюз запускает программу по изучению новых видов коронавируса SARS-CoV-2 для создания вакцин второго поколения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Les Echos.
В Боснии и Герцеговине выявлено 116 новых случаев заражения коронавирусом
В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1369 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 18 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 15 февраля.
В десяти странах выявили еще один штамм коронавируса из Британии
Новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2 выявлена специалистами университета Эдинбурга в Великобритании, 15 февраля сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителей учреждения.
Этот штамм, получивший название B1525, успел распространиться уже на десять государств. Помимо Великобритании случаи заражения указанной формой SARS-CoV-2 зарегистрированы в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.
В парижском аэропорту Орли из-за спада авиаперевозок закрыли терминал
В парижском аэропорту Орли из-за резкого сокращения авиаперевозок работа терминала 4 была приостановлена администрацией «до дальнейшего распоряжения». Об этом 15 февраля сообщает газета Les Echos.
В Турции зафиксировано 7945 новых случаев заражения коронавирусом
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 116 452 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7945 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 91 человек скончался. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 15 февраля.
В Сербии зафиксирован 1331 новый случай заражения коронавирусом
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5550 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 142 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 15 февраля.
В Зимбабве продлили карантин по COVID-19 на две недели
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва продлил шестинедельный карантин в стране, введенный в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, еще на две недели. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к народу.
В Хорватии зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6340 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 21 человек скончался. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 15 февраля.
В Ираке выявили случаи заражения новыми видами коронавируса
В Ираке подтверждены случаи заражения новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2, заявил глава иракского минздрава Хассан аль-Тамими в ходе пресс-конференции.
В Черногории зафиксировано 373 новых случая заражения коронавирусом
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1277 проведённых ПЦР-тестов, выявили 373 новых случая коронавирусной инфекции, еще 9 человек скончались. Из больницы выпиcались 446 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 15 февраля.
В ВОЗ призвали не спешить с введением сертификатов об иммунитете к COVID-19
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам на текущем этапе вводить обязательные сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу для путешественников, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Глава МИД Хорватии рассказал о готовности России поставить «Спутник V»
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции 16 февраля заявил, что Россия готова осуществить поставку вакцины от коронавируса «Спутник V», но хорватское агентство по лекарственным средствам должно одобрить эту прививку, согласно законам ЕС. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Франция отправила медпомощь в Португалию
Команда медицинских сотрудников из Франции прибыла в столицу Португалии Лиссабон, чтобы помочь местным врачам в борьбе против «третьей волны» пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Le Figaro.
Уточняется, что команда, в которую входят врач-реаниматолог, две медсестры-анестезиста и одна португалоговорящая медсестра, будет работать в больнице Эвора в пригороде Лиссабона.
Португалия также приняла медицинскую помощь от Люксембурга.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба министерства здравоохранения Португалии сообщила, что в стране от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались более 15 тысяч человек.
Во Франции признали незаконным открытие музеев во время пандемии
Во Франции административный трибунал Монпелье признал незаконным открытие в городе Перпиньян четырех музеев вопреки антикоронавирусным ограничениям. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Le Figaro.
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 332 тысячи носителей коронавируса
В мире за последние сутки выявлено 332 360 случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 9691 пациент COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
В Великобритании пандемия, похоже, отступает. За сутки в стране зарегистрировано 9765 заболевших.
В Албании за сутки выявили 775 носителей коронавируса
По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 93 850 случаев заражения коронавирусом. 57 736 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1567 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших — 28 медицинских работников.
В Северной Македонии за сутки выявили 51 носителя коронавируса
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 97 101 случай заражения. 2998 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 13 — за последние сутки. 87 960 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 6143 человека.
В Польше намерены до 10 марта вакцинировать от COVID-19 учителей
Все учителя, которые изъявили желание привиться от COVID-19, должны быть вакцинированы до 10 марта. Об этом, как передает RMF FM, сообщил 15 февраля глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 в Польше Михал Дворчик во время пресс-конференции.
ВОЗ заявляет о рекордном снижении числа новых случаев заражения COVID-19
Количество новых случаев заражения коронавирусом снижается во всем мире уже пятую неделю, заявил 15 февраля на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Адханом Гебрейесус.
Финский министр надеется на скорое открытие границы с Россией
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто высказал надежду на скорое открытие границы между его страной и Россией для туристических и частных поездок. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который 15 февраля встретился с финским министром, посетившим Петербург.
В Косово за сутки выявили 178 носителей коронавируса
По официальным данным, всего в Косово выявлено 64 519 случаев заражения коронавирусом. 56 028 пациентов уже здоровы. 1545 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходит 6946 человек.
Дания ужесточает правила въезда для прибывающих из Швеции
Отныне пассажиры, прибывающие с территории Швеции в соседнюю Данию, обязаны предъявлять на границе отрицательный тест на COVID-19, срок давности которого не превышает трех дней. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
Швеция будет принимать результаты теста на COVID-19 на финском языке
В ходе одной из недавних пресс-конференций государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл не смог ответить на вопрос журналиста Sveriges Radio, почему Швеция не признает справки о результатах теста на COVID-19 на финском языке. Однако 15 февраля газета Dagens Nyheter со ссылкой на заявления Пограничной службы Швеции сообщила, что отныне документ, составленный на финском языке, будет учитываться пограничниками.
Для въезда на Сардинию понадобится справка
Для въезда на остров Сардиния понадобится иметь «антикоронавирусную» справку, с таким предложением выступил глава региона Кристиан Солинас.
Туристы или приезжающие на Сардинию по делам могут предоставить либо данные отрицательного теста на коронавирус, либо данные о прохождении вакцинации.
Предполагается, что эта мера, которая должна снизить распространение вируса на острове, начнет действовать еще до начала купального сезона.
Пожилой мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса в Греции. Об этом со ссылкой на общественное телевидение ERT сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».
Для въезда на Сардинию понадобится справка
Для въезда на остров Сардиния понадобится иметь «антикоронавирусную» справку, с таким предложением выступил глава региона Кристиан Солинас.
Туристы или приезжающие на Сардинию по делам могут предоставить либо данные отрицательного теста на коронавирус, либо данные о прохождении вакцинации.
Предполагается, что эта мера, которая должна снизить распространение вируса на острове, начнет действовать еще до начала купального сезона.
Ряд экспертов в Италии выступил за введение в стране очередного локдауна.
Коронавирус в Италии: заражённых — менее 400 тысяч
По данным на 15 февраля, в Италии умерли 93 835 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 258 (днем ранее — на 221).
Число подтвержденных носителей выросло на 7351 (днем ранее — на 11 068).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 729 223 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 398 098 человек — на 4685 меньше, чем днем ранее.
После этапа Евротура сборная Финляндии по хоккею ушла на карантин
Сборная Финляндии по хоккею находится на карантине после шведского этапа Евротура — в полном составе. Об этом 15 февраля сообщается на сайте Хоккейной ассоциации Финляндии.
ВОЗ: количество новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд.
Издание «Маттино»: в итальянской области Кампания задумались о закупке «Спутника V».
В Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля.
Израиль будет допускать в страну до 2 тыс. авиапассажиров в сутки. Прибывающим будут предоставлять места в гостиницах для прохождения карантина.
ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для использования при чрезвычайных ситуациях, сообщают СМИ.
В ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом была рассмотрена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что стороны обсудили возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин.
Роспотребнадзор: мутации британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19 не влияют на эффективность вакцины «ЭпиВакКорона».
«Спутник V» могут одобрить в Индии в течение нескольких недель, сообщил 15 февраля посол Индии в Москве Венкатеш Варма.
Тем временем президент Сербии поблагодарил Россию за поставки вакцины «Спутник V».
Индия может летом открыть границы для российских туристов. Об этом со ссылкой на посла пишут СМИ.
В Польше могут ужесточить ограничения из-за пандемии
В связи с ослаблением эпидемических ограничений в Польше в минувшие выходные 13−14 февраля на горнолыжный курорт в Закопане приехали нескольких тысяч туристов. В результате около 200 человек были оштрафованы за нарушение режима ношения защитных масок и социальной дистанции, а в правительстве задумались о преждевременности ослабления социальных ограничений. Об этом сообщает Polskie Radio 24.
Зараженные ковидом норки в Дании, потом в Нидерландах, и вот уже Польша заявляет, что новый штамм обнаружен у зверьков в Поморском воеводстве. Об этом пишет КП.
Рио-де-Жанейро приостановит вакцинацию от коронавируса из-за дефицита вакцин, сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».
В Польше выявили восемь случаев заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2
По состоянию на 15 февраля в Польше выявили восемь случаев заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом сообщил главный санитарный врач Польши Кшиштоф Сачка на своей странице в Twitter.
Глава минздрава Польши заявил о возможном начале третьей волны пандемии
Безответственное поведение туристов на горнолыжном курорте в Польше может привести к началу «третьей волны пандемии». Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщил 15 февраля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции.
В Великобритании новые правила. Всем въезжающим в страну придется дважды сдавать тест на коронавирус. Также обязательным требованием остается 10 дней самоизоляции.
Переболевшим COVID-19 в ВОЗ дали рекомендации по вакцинации
Переболевшим COVID-19 стоит вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В испанской Галисии растет нагрузка на систему здравоохранения — El País
Давление на местную систему здравоохранения автономного сообщества Галисия в связи с пандемией коронавируса продолжает. Об этом со ссылкой на отчет минздрава Галисии от 15 февраля сообщила газета El País.
Индонезия намерена побороть коронавирус к празднованию Дня независимости
Глава целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо намерен полностью побороть коронавирус в стране к празднованию Дня независимости 17 августа 2021 года, сообщает CNN Indonesia.
В 2021 году массовой вакцинации на Украине от COVID-19 не будет — эксперт
Глава Национальной медицинской палаты УкраиныСергей Кравченко спрогнозировал, что до конца 2021 года на Украине так и не смогут организовать массовую вакцинацию от COVID-19.
Программу биологической безопасности Евросоюза представят 17 февраля
Ускоренная процедура сертификации в ЕС адаптированных вакцин от новых штаммов коронавируса входит в программу биологической безопасности, которую Еврокомиссия (ЕК) представит 17 февраля. Об этом представитель (ЕК) Вивиан Лунела заявила 15 февраля на брифинге в Брюсселе.
Президент Киргизии ради встречи с Путиным перешел на «удаленку»
Ограничения в деятельности главы Киргизии связаны с предстоящим визитом Садыра Жапарова в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В Стокгольме назвали число страдающих от постковидного синдрома детей
Все больше и больше детей проходят обследование в целях обнаружения постковидного синдрома в недавно открывшейся специализированной клинике при больнице Астрид Линдгрен в Стокгольме. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Минздрав Израиля предупредил о риске учащения COVID-19 среди детей
Министерство здравоохранения Израиля в своем заявлении 15 февраля приказало больницам подготовиться к росту заболеваемости COVID-19 среди детей. Это предупреждение связано с тем, что Израиль готовится возобновить привычную работу системы образования.
В Белоруссии за сутки выявили 1100 новых носителей коронавируса
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1100 и превысило 269,7 тыс. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.
Переболевшим COVID-19 нужно делать прививку от коронавируса — рекомендация ВОЗ.
С 17 февраля все, кто приезжает в Словакию, должны будут проходить двухнедельную домашнюю самоизоляцию. Её можно будет досрочно завершить после восьми дней в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, уточняет ТАСС.
В Берлине назвали условие применения «Спутника V» в Германии
Российская вакцина от COVID-19 может быть использована в Германии в случае её одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Еврокомиссией. Об этом 15 февраля заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Власти Мадрида оценили восстановление экономики после пандемии в €22 млрд
Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Аюсо предложит центральному правительству Испании проспонсировать 214 инвестиционный проект на сумму в € 22, 37 миллиарда. Средства, по замыслу Мадрида, испанские власти получат от европейских фондов, предназначенных для содействия восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщила газета El País.
В Каталонии от COVID-19 привили свыше 400 тыс. человек
Согласно последнему отчету министерства здравоохранения автономного сообщества Каталония, число вакцинированных от COVID-19 жителей региона составило 408 665 человек. Об этом со ссылкой на данные минздрава сообщила газета El País.
На выборах в Каталонии отдельных избирателей назвали «зомби» — El País
14 февраля в автономном сообществе Каталония прошли выборы в местный парламент. Отличительной особенностью прошедшей процедуры голосования стал так называемый «час зомби». О том, что имеется в виду под этим названием, рассказали журналисты газеты El País.
Как и ожидалось, прошедшая электоральная кампания в Каталонии была отмечена пандемией коронавируса. В свою очередь SARS-CoV-2 даже повлиял на процедуру голосования.
В Иране за сутки выявили более 7,7 тыс. носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 7,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.
Лидер стран G7 обсудят 19 февраля пандемию и восстановление экономики
Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет принимать участие во встрече лидеров стран «большой семерки» (G7), которая состоится 19 февраля в формате видеосвязи под председательством Великобритании. Об этом 15 февраля рассказал на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Центральные власти Швеции призвали возобновить вакцинацию в двух ленах
В Государственном фармацевтическом управлении Швеции обратились к представителям администрации двух ленов с требованием продолжить следовать общенациональному плану вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
МИД Франции призвал Германию не закрывать границу из-за пандемии
Заместитель министра иностранных дел Франции по европейским делам Клеман Бон, выступая на телеканале France Info, призвал власти Германии не закрывать границу с Францией из-за пандемии коронавируса.
«Мы очень не хотим, чтобы Германия совсем закрыла границы… Власти Германии также сообщали, что не хотят этого, что данная мера предусмотрена лишь на крайний случай», — заявил Бон.
«Мы должны все решить в рамках беседы, чтобы принятое решение не было нескоординированным, чтобы не случилось неприятных сюрпризов», — добавил замминистра.
Напомним, ранее правительство Германии частично закрыло границу с Чехией и Австрией.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля правительство Монако сообщило в своем коммюнике, что с 15 февраля ужесточает правила въезда на свою территорию для граждан Франции во избежание распространения коронавируса.
Южноафриканский штамм коронавируса превзошёл по опасности «британский»
«Британские» и «южноафриканские» штаммы коронавируса неодинаково реагируют на антитела. Последние сопротивляются им гораздо сильнее, чем «британские». К такому выводу пришли учёные под руководством Оливье Шварца из французского Института Пастера, которые провели исследования с плазмой крови более 80 жителей Орлеана, переболевших COVID-19.
В Пакистане выразили желание запустить производство вакцины «Спутник V»
Власти Пакистана заинтересованы в запуске производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» в стране, заявил пакистанский министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.
Карантинные ограничения в Швеции сохранятся до лета — эпидемиолог
Ожидать послабления карантинных ограничений, введенных в Швеции из-за пандемии коронавирусной инфекции, этой весной не стоит. Об этом со ссылкой на заявление государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла сообщила газета Aftonbladet.
В норвежской коммуне обнаружены новые случаи заражения британским штаммом
Более десяти новых случаев заражения британским штаммом коронавируса обнаружены в норвежской коммуне Ниттедал, сообщает 15 февраля ABC Nyheter.
В Швеции на вакцинацию от COVID-19 можно будет записаться по телефону
После начала вакцинации от COVID-19 жителей Швеции 65 лет и старше записаться на прием в поликлинику по месту жительства можно будет по телефону. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
В Киргизии митингуют студенты — требуют снизить стоимость контракта
Участники акции протеста в столице Киргизии требуют от властей снизить плату за обучение в два раза или хотя бы на треть, поскольку из-за пандемии, фактически учились заочно.
В Южном Судане у южнокорейского военного выявили коронавирус
В Южной Корее сообщили о случае заражения коронавирусом среди военных, несущих службу за рубежом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.
Во Франции сообщили о снижении количества пациентов с COVID-19
За прошедшую неделю Франция перестала страдать от нехватки мест в медицинских учреждениях из-за снижения количества пациентов с коронавирусом. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила Санитарная служба страны в своем коммюнике.
По данным ведомства, за последние семь дней в стране с диагнозом «коронавирусная пневмония» были госпитализированы 9 921 человек, 1 763 из которых попали в реанимацию, что существенно ниже, чем в предыдущие недели.
Представители Санитарной службы также констатируют «относительную стабильность» указанных показателей, установившуюся впервые с начала 2021 года, но выражают опасение по поводу возможного «наплыва пациентов» из-за распространения во Франции новых, более заразных, штаммов коронавируса.
Уточняется, что за последние 24 часа с коронавирусом в больницы Франции попали 651 человек, в то время как 13 февраля эта цифра составляла 1 085 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля правительство Монако сообщило в своем коммюнике, что с 15 февраля ужесточает правила въезда на свою территорию для граждан Франции во избежание распространения коронавируса.
В Молдавии могут продлить чрезвычайное положение в области здравоохранения
В Молдавии планируется продлить чрезвычайное положение в области здравоохранения, действие которого истекает 15 февраля. Об этом агентству IPN, рассказал временно исполняющий обязанности главы Национального агентства общественного здоровья Василие Гуштюк.
В Индонезии снижается число выявленных за сутки носителей коронавируса
В Индонезии за сутки выявили 6462 случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.
В правительстве назвали плюсы производства «Спутника V» в Сербии
Преимуществом производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Сербии является обеспечение стран балканского региона препаратом для прививок от коронавируса. Об этом по итогам встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем заявил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
«Сегодня мы, действительно, рассматриваем возможность поставки [«Спутника V»] в нужном количестве, заключены соответствующие контракты как готовых изделий. Но пойдем обязательно навстречу, чтобы постепенно локализовать производство этой вакцины по полному циклу, которое обеспечит не только территорию Сербии, но и близлежащие балканские страны от этой чумы 21 века», — сказал Борисов.
В ВОЗ сообщили о трудностях при выявлении новых штаммов на Украине
На Украине столкнулись с проблемой выявления мутаций коронавируса. Об этом заявил глава представительства ВОЗ в стране Ярно Хабихт.
Prensa Latina: Аргентина усиливает вакцинацию от COVID-19
Аргентина ужесточает график вакцинации от COVID-19 после прибытия в страну дополнительных доз российской вакцины «Спутник V». Как сообщает Prensa Latina, к российскому препарату на этой неделе будут добавлены 580 тысяч доз вакцины, произведенной компанией AstraZeneca.
По сообщениям аргентинского издания Página 12, с этой недели будет доступен миллион доз для вакцинации аргентинцев. Соглашение о доставке миллиона доз вакцины Sinopharm (Китай) уже закрыто, также ожидаются назначенные в рамках программы Covax компоненты.
Представители Южной Кореи и Бахрейна обсудили вопросы сотрудничества
Спикер парламента Южной Кореи Пак Бён Сок провёл 14 февраля встречу с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом Ибн Хамад Ибн Иса Аль Халифом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.
Министр здравоохранения Монголии заявил о плане вакцинации
Руководство Монголии планирует начать вакцинацию от коронавируса с 23 февраля, после снятия карантина. В первую очередь в страну должны поступить вакцины компаний AstraZeneca и Pfizer.
Авиакомпания «Победа» возобновляет полёты в Италию
Авиакомпания-лоукостер «Победа» возобновляет полёты из России на территорию Италии с 26 марта 2021 года. Об этом сообщается в рассылке авиакомпании для своих клиентов.
«Победа возобновляет полеты в Милан (Бергамо)», — говорится в сообщении компании.
В Приднестровье за сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом
В ходе 284 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В Индонезии привили от коронавируса более миллиона медиков
Правительство Индонезии привило от коронавируса 1 068 747 медицинских работников, сообщает Antara.
«Спутник V» может стать в Армении первой массовой вакциной от COVID-19
Российский препарат от COVID-19 «Спутник V» может стать на территории Армении первой такой вакциной для массового применения. Об этом 15 февраля сообщила заместитель гендиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян в интервью телеканалу «Шант».
От COVID-19 в Греции умерли 23 человека за сутки
О 23 смертях из-за COVID-19 за сутки объявила Национальная организация общественного здравоохранения Греции 14 февраля.
Сообщается также про 662 подтвержденных новых случаях заражения. Общее число случаев заболевания с начала пандемии в Греции возросло до 172 128.
В Южной Корее продлили рекомендацию избегать поездок за границу
Рекомендации гражданам Южной Кореи отменить или перенести поездки за границу продлены до 17 марта из-за ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.
Врачи выявили опасность «британского» штамма SARS-CoV-2 для детей
Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Причём большую, чем штамм SARS-CoV-2, пришедший из Китая во время первой волны пандемии. Об этом сообщила главный педиатр Словакии Элена Прокопова.
В Грузии за сутки выявили более 500 носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 9197 исследований на SARS-CoV-2 выявили 165 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
В Северной Македонии за сутки выявили 180 носителей коронавируса
По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 97 052 случая заражения. 2989 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 13 — за последние сутки. 87 652 пациента выздоровели. Лечение в стране проходят 6411 человек.
Монако ужесточает правила въезда для жителей Франции
Княжество Монако с 15 февраля ужесточает правила въезда на свою территорию для граждан Франции во избежание распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщило правительство Монако в своем коммюнике.
Уточняется, что с 15 февраля граждане Франции должны будут демонстрировать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более трех дней назад, и документ, подтверждающий наличие прививки или антител к коронавирусу.
Указанные меры не распространяются на тех, кто ежедневно пересекает границу между двумя странами по долгу службы, школьников, студентов и жителей приграничного департамента Приморские Альпы, прибывающих в Монако менее, чем на сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 16 546 случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,465 млн.
На Украине за сутки выявили более 2,3 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За сутки на Украине госпитализировали 1145 человек с COVID-19.
Во Франции «зеленые» не считают госдолг проблемой — BFM TV
Видный представитель французской партии «Европа Экология Зеленые», евродепутат и возможный кандидат на пост президента Франции на выборах 2022 года Янник Жадо заявил в интервью телеканалу BFM TV, что государственный долг, существенно возросший из-за пандемии коронавируса, «не является проблемой» для Франции.
По словам Жадо, государственный долг, разбухший в результате расширения мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии и падения реальных доходов, «не является проблемой» из-за низкой ключевой ставки, которая позволяет правительству инвестировать в экономику, не боясь дефолта.
«Процентные ставки по десятилетним облигациям сейчас отрицательные… У нас достаточно средств, чтобы обслуживать этот долг», — заявил Жадо, добавив, что Франция находится в «системе постоянной задолженности».
«Поэтому вопрос об аннулировании долга, хоть и имеет смысл, на настоящий момент не является первоочередным», — добавил политик.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря правительство Франции опубликовало прогноз, согласно которому государственный долг страны по отношению к ВВП возрастет до 122,4% в 2021 году из-за снижения налоговых поступлений в условиях падения экономической активности в период пандемии SARS-CoV-2.
Последствия изменения климата будут намного хуже, чем пандемия — Билл Гейтс
Последствия от изменения климата на планете Земля могут оказаться гораздо более серьезными, чем пандемия. Об этом 15 февраля заявил основатель американской корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в интервью испанской газете El Pais.
В Северную Македонию доставили партию вакцины от COVID-19 из Сербии
Вакцины американской фармацевтической компании Pfizer 14 февраля прибыли в Северную Македонию из Сербии. Вакцины были переданы премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву лично президентом Сербии Александром Вучичем.
Это первые 4700 доз вакцины из 8 тысяч, обещанных сербским президентом. Оставшиеся 3300 доз прибудут в страну в ближайшее время. Ещё 200 тысяч доз вакцины прибудут в Северную Македонию из Китая, однако сроки до сих пор не установлены.
Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям
Роспотребнадзор совместно со Всемирной организацией здравоохранения инициировали процесс создания на базе ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«На основе опыта по борьбе с инфекциями, в том числе и за рубежом, Роспотребнадзор будет оказывать поддержку ВОЗ по вопросам создания и использования мобильных лабораторий, обучения иностранных специалистов, прежде всего в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера и выстраивания сети подобных учреждений», — говорится в сообщении пресс-службы.
В Грузии смягчили карантинные ограничения для кафе и ресторанов
В Грузии с 15 февраля кафе и ресторанам разрешили открыть для посетителей залы, находящиеся на открытом воздухе. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Учения военных США и Южной Кореи пройдут в марте
Военные Южной Кореи и США проведут ежегодные совместные учения в середине марта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.
В Германии за сутки выявили свыше 4,4 тыс. носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 4426 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
Школьники в Грузии вернулись к очному формату обучения
С 15 февраля все школы в Грузии переведены на очное обучение. Об этом сообщает пресс-служба минобразования страны.
В Казахстане зарегистрировали произведённую в стране вакцину «Спутник V»
Вакцину «Спутник V», произведенную на территории Казахстана, зарегистрировали власти этой страны. Об этом сообщает 15 февраля межведомственная комиссия по предотвращению распространения коронавируса при казахстанском правительстве.
Препарат производится на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.
Врач сомневается в лабораторной природе коронавируса
Напомним, ранее член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак провел исследования и заявил, что новый коронавирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав на ферму диких животных.
В интервью газете The New York Times он также не исключил, что человеку SARS-CoV-2 мог попасть через этот промежуточный переносчик инфекции.
Врач прокомментировал наиболее вероятную причину возникновения коронавируса
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») допускает, что коронавирус в организм человека мог попасть через промежуточное звено. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление представителя Всемирной организации здравоохранения Питера Дасзака, он пояснил:
В Чехии продлили социальные ограничения из-за пандемии до конца февраля
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время пресс-конференции объявил, что по решению правительства режим социальных и экономических ограничений из-за пандемии SARS-CoV-2, по изначальным планам действовавший до 14 февраля, продлен ещё на 14 дней. Соответственно, он продлится до 28 февраля. Об этом передает Polskie Radio 24.
В Казахстане за сутки выявили 772 случая заражения коронавирусом
За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 772 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает минздрав страны.
Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 167 человек
Во Франции всего за время пандемии умерли 81 814 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 167 пациентов. Об этом в воскресенье, 14 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 16 546 новый случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,465 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Высшее управление здравоохранения Франции порекомендовало людям, уже переболевшим COVID-19, принимать только одну дозу вакцины от заболевания.
В Мексику доставили первую партию вакцины от COVID-19 AstraZeneca
Первая партия вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca поступила в Мексику. Об этом 15 февраля сообщается на сайте мексиканского правительства.
Сербия планирует произвести 20 млн доз российской вакцины «Спутник V»
Сербия намерена произвести у себя 20 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 15 февраля заявил сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк».
В ВОЗ оценили масштаб вспышки COVID-19 в Ухане в конце 2019 года
Не менее 1 тыс. человек заразились 13 различными штаммами нового коронавируса в китайском городе Ухане к концу 2019 года, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Об этом глава международной экспертной группы ВОЗ, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек сообщил 14 февраля в интервью CNN.
«Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре [2019 года], что является открытием», — констатировал Эмбарек.
В Южной Корее за сутки выявили более 340 носителей SARS-CoV-2
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 344 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Депутат Джапаридзе — властям Грузии: «Придется меня арестовать»
Депутат парламента Грузии, лидер грузинской оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе в нарушении карантинных ограничений открыл свой бар в Тбилиси, чтобы добиться лишения депутатских полномочий. Об этом политик, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», рассказал журналистам.
В Бразилии за сутки выявили свыше 24,7 тыс. носителей SARS-CoV-2
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 24,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает минздрав страны.
В Колумбии за сутки выявили почти 5 тыс. носителей коронавируса
За последние 24 часа в Колумбии было выявлено почти 5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Австралия получила первую партию вакцины Pfizer
Первые партии вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer доставлены в Австралию. Об этом 15 февраля сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, его заявление обнародовано на сайте австралийского правительства.
В Черногории зафиксировано 445 новых случаев заражения коронавирусом
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1705 проведённых ПЦР-тестов, выявили 445 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 8 человек скончались. Из больницы выписался 431 пациент. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 14 февраля.
Глава МИД Перу вынуждена была покинуть пост из-за вакцинации без очереди
Министр привилась от COVID-19 вакциной, предназначенной для исследований, после чего она была вынуждена уйти с занимаемого поста.
Премьер-министра Грузии попросили купить российскую вакцину от коронавируса
Грузинские некоммерческие организации обратились к премьер-министру республики Георгию Гахарии с просьбой приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Текст письма 14 февраля опубликовал «Национальный конгресс славянских народов Грузии» на своей странице в Facebook.
В США число выявленных заболевших COVID-19 снизилось до 100 тыс. в сутки
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Соединённых Штатах на этой неделе опустилось до 100 тыс. в сутки, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики по коронавирусной инфекции по всему миру.
В Великобритании вступают в силу более жёсткие ограничения для въезжающих
Ужесточение ограничений было сделано с целью не допустить завоза в страну новых, потенциально более опасных мутаций коронавируса.
В Словении зафиксировали 329 новых случаев заражения коронавирусом
В Словении за последние 24 часа было подтверждено 329 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. Привито от коронавируса до сих пор всего 70 752 человека. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 14 февраля
ВОЗ: в мире за сутки выявили более 300 тыс. носителей SARS-CoV-2
За последние сутки на планете Земля выявили 300 530 случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 108 153 741 человека. Такие данные приводит в воскресенье, 14 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В Британии назвали число привитых от COVID-19 жителей
В Великобритании от COVID-19 вакцинировали 15 млн жителей Соединённого Королевства, заявил замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Надим Захави.
В Хорватии за сутки выявили 198 случаев заражения коронавирусом
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6340 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 19 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 14 февраля.
В Сербии за сутки выявили более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 7292 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключены 134 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 14 февраля.
В Турции за сутки выявили 6287 случаев заражения коронавирусом
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 129 630 проведённых ПЦР-тестов, выявили 6287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 94 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 14 февраля.
В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев заражения SARS-CoV-2
В Молдавии за минувшие 24 часа выявили более 300 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину начала пандемии SARS-CoV-2
Версия о возможной передаче коронавируса (SARS-CoV-2) человеку от летучих мышей является наиболее вероятной. Об этом в интервью газете The New York Times заявил член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак.
Макрон заявил о важности «Спутника V» для победы над COVID-19
Президент Франции Эммануэль Макрон указал на необходимость использования российской и китайской вакцин от COVID-19 для победы над пандемией. Об этом 14 февраля сообщает газета Journal du Dimanche.
Президент Мексики назвал сроки поставки «Спутника V» в страну
Первая поставка российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Мексику ожидается на следующих выходных (20−21 февраля), заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
В Германии призвали не исключать допуска вакцин на национальном уровне
Глава Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер призвал не исключать допуска вакцин от COVID-19 на национальном уровне в ФРГ в качестве крайней меры.
В США за сутки выявили более 82 тыс. носителей SARS-CoV-2
Более 82 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено на территории США за минувшие 24 часа. Об этом 14 февраля сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
В ВСУ зарегистрировали более 20 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В вооруженных силах Украины за сутки зарегистрировали 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 14 февраля в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.
В Белоруссии за сутки выявили 1658 носителей SARS-CoV-2
В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.
Бюджет ЧМ по биатлону был сокращен почти в два раза из-за пандемии
Почти в два раза был уменьшен из-за пандемии коронавирусной инфекции бюджет чемпионата мира (ЧМ) по биатлону в Поклюке (Словения). Об этом 14 февраля сообщил генеральный директор оргкомитета турнира Тим Фарчник.
Ученые рассказали о возможности «устаревания» вакцин от COVID-19
Из-за мутаций нового коронавируса существующие вакцины от COVID-19 могут становиться неэффективными. Об этом 14 февраля заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч, его слова приводит агентство Bloomberg.
В ДНР подтвердили еще 32 случая заражения SARS-CoV-2
В Донецкой Народной Республике за сутки лабораторно подтвердили 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще у 17 человек инфицирование выявили клинико-эпидемиологически, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В Армении подтвердили 145 новых случаев заражения коронавирусом
В Армении за сутки выявили 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.
На Украине за сутки подтвердили 3094 случая заражения SARS-CoV-2
На Украине в минувшие сутки инфицирование коронавирусом подтвердили у 3094 человек, сообщил 14 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.
В Узбекистане подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане за сутки выявили 35 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В Киргизии за сутки выявили менее 35 носителей SARS-CoV-2
В Киргизии за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса.
На Украине на вакцинацию от SARS-CoV-2 записались 58 тысяч медработников
На Украине 58 тысяч медицинских работников, которые работают непосредственно с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией, записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявил 13 февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.
В Казахстане подтвердили 837 новых случаев заражения коронавирусом
В Казахстане за сутки лабораторно подтвердили 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.
В американском штате Орегон коронавирус был выявлен у привитых пациентов
Как минимум у четырёх пациентов в штате Орегон, привитых двумя компонентами вакцины от COVID-19, было выявлено заражение коронавирусом.
Первая партия вакцины «Спутник V» поступила в Венесуэлу
В Венесуэлу прибыл самолет с первой партией вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной в России. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил ТАСС посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
В Британии разрабатывают вакцины против всех штаммов коронавируса
Разрабатываемые в Великобритании вакцины от различных штаммов коронавируса могут появиться на рынке уже в 2021 году. Об этом 13 февраля сообщает газета The Daily Telegraph.
В Молдавии за сутки выявили более 900 случаев заражения SARS-CoV-2
Более 900 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Молдавии за последние сутки. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Более 410 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в мире за сутки — ВОЗ
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 107 838 255, за последние сутки на планете зафиксировано 410 876 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Такие данные приводит 13 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
США призвали Китай передать ВОЗ сведения о начале вспышки COVID-19
Власти Китая должны предоставить данные о распространении коронавируса с самых первых дней вспышки инфекции, заявил 13 февраля помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.
Доктор Мясников назвал варианты начала более опасной пандемии
Жителям Земли в ближайшем будущем может грозить более опасная, чем пандемия коронавируса (SARS-CoV-2), эпидемия. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в интервью URA.RU.
Специалист отметил, что пандемия коронавируса, охватившая в 2020 году весь мир, была тренировочной, однако в будущем «придет что-то страшнее».
В сети отреагировали на сообщение о разработке трёх вакцин от COVID-19 в РФ
Заявление бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко о том, что в России разработали три вакцины от COVID-19 для того, чтобы показать всему миру лидерские позиции российской научной школы, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 13 февраля в социальной сети.
Финляндия примет решение по «Спутнику V» после её одобрения в ЕС — МИД
Власти Финляндии рассмотрят возможность использования вакцин от COVID-19, в том числе «Спутника V», только после получения препаратами одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
В США за сутки выявили более 97 тыс. носителей SARS-CoV-2
На территории США за минувшие 24 часа зафиксировано больше 5,3 тыс. летальных случаев от COVID-19, в стране также выявили более 97,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 13 февраля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
В украинской армии от осложнений COVID-19 умер еще один человек
В вооруженных силах Украины зарегистрировали 44-й по счету летальный исход в связи с осложнениями, вызванными коронавирусной болезнью, сообщает 13 февраля пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
В Белоруссии с начала пандемии выявили более 267 тыс. носителей SARS-CoV-2
В Белоруссии за сутки выявили 1745 носителей SARS-CoV-2, сообщили 13 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
В ДНР за сутки подтвердили 210 случаев заражения SARS-CoV-2
В Донецкой Народной Республике за сутки в результате проведенных исследований подтвердили 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще у 30 пациентов клинико-эпидемиологически был диагностирован COVID-19, сообщили 13 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Южная Осетия передала ДНР гуманитарную помощь для борьбы с SARS-CoV-2
Южная Осетия передала Донецкой Народной Республике гуманитарную помощь, предназначенную для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили 13 февраля в пресс-службе администрации главы ДНР.
В США подготовили инструкции по возобновлению работы школ
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подготовил инструкции, касающиеся полного возобновления работы школ после того, как они находились в режиме онлайн-обучения и урезанного посещения из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что инструкции будут опубликованы 12 февраля, пишет CNBC.
Ученые: коллективный иммунитет уменьшит разницу между COVID-19 и гриппом
Смертность от коронавируса в 3,5 раза выше, чем от сезонного гриппа, согласно данным исследований, проведенных в больницах Канады, пишет 12 февраля CMAJ
На Украине за сутки зарегистрировали 5182 носителя SARS-CoV-2
На Украине за сутки зарегистрировали 5182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 13 февраля на своей странице в социальной сети Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 58 человек
В Иране за сутки 58 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 58 809, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 февраля.
В Узбекистане за сутки выявили 41 случай заражения SARS-CoV-2
В Узбекистане за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 13 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В Киргизии выявили более 40 новых случаев заражения коронавирусом
В Киргизии за сутки зарегистрировали 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 13 февраля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.
Власти КНР не дали ВОЗ информацию о первых случаях заражения SARS-CoV-2
Власти КНР не дали ВОЗ информацию о первых случаях заражения SARS-CoV-2.
На Украине заявили о хакерских атаках в связи с темой вакцинации от COVID
В конце января месяца были выявлены «кибернетические атаки» на украинских пользователей сети интернет, связанные в основном с тематикой вакцинации от коронавирусной инфекции на Украине. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе СНБО Украины.
В США разрешили компании Moderna увеличить число доз вакцины в ампуле
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDI) при минздраве США разрешило компании Moderna на 40% увеличить в одной ампуле количество доз вакцины от нового коронавируса. Об этом 12 февраля сообщает газета The New York Times.
В Японии начали штрафовать за несоблюдение мер против COVID-19
Закон, предусматривающий штрафы за несоблюдение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, вступил в силу в Японии 13 февраля, сообщает агентство Kyodo.
В Новой Зеландии за сутки выявили двух носителей коронавируса
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.
В австралийском Мельбурне ввели пятидневный карантин
В австралийском штате Виктория начался пятидневный карантин, введенный местными властями в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters.
В Сеуле решили ослабить ряд ограничений по COVID-19
Власти Южной Кореи решили ослабить правила социального дистанцирования для столицы Сеула и прилегающих к нему регионов, сообщает агентство Рёнхап.
Президент Зимбабве пообещал ослабить карантинные ограничения
Часть карантинных ограничений в Зимбабве снимут на следующей неделе, заявил президент страны Эммерсон Мнангагва в ходе встречи с членами правящей партии.
В Южной Корее за сутки выявили более 350 носителей коронавируса
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 362 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
В Бразилии за сутки выявили более 51,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
По меньшей мере 9 765 455 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было выявлено в Бразилии с начала пандемии. Об этом 12 февраля сообщается на сайте бразильского минздрава.
В Кении назвали сроки начала вакцинации против COVID-19
Всеобщая вакцинация против коронавирусной инфекции в Кении начнется в конце февраля, сообщает пресс-служба кенийского минздрава.
ВОЗ назвала возможным повторное заражение коронавирусом с новым штаммом
Переболевшие COVID-19 по-прежнему могут заразиться мутировавшими версиями коронавируса, заявила 12 февраля журналистам главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
В Аргентине число умерших от осложнений при COVID-19 превысило 50 тысяч
Общее количество подтвержденных летальных исходов от осложнений при COVID-19 достигло 50 029 после смерти еще 155 пациентов. Об этом сообщает аргентинское министерство здравоохранения на своей странице в Twitter.
В Португалии число умерших с COVID-19 превысило 15 тысяч
В Португалии от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, с начала пандемии скончались более 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Президент Португалии вакцинировался, несмотря на перенесённый COVID-19
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, ранее бессимптомно переболевший COVID-19, получил первую дозу вакцины от коронавируса.
Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 320 человек
Во Франции всего за время пандемии умерли 81 448 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 320 пациентов. Об этом в пятницу, 12 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции был выявлен 20 701 новый случай заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,427 млн.
Власти Норвегии откроют границу для шведских школьников
После резкой критики в социальных сетях и средствах массовой информации норвежские власти пошли на уступки и ослабили карантинные ограничения — с 15 февраля шведских школьников снова будут пропускать на норвежской границе. Однако исключение не будет сделано для педагогов. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
В двух регионах Швеции остановлено применение вакцины AstraZeneca
Два лена Швеции временно приостанавливают вакцинацию медицинских работников после сообщений о предполагаемых побочных эффектах, связанных с вакциной производства AstraZeneca. Отмечается, что частым побочным эффектом является повышенная температура. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.
В Швеции отреагировали на обещанное увеличение поставок вакцины AstraZeneca
В правлении фармацевтической компании AstraZeneca пообещали увеличить объемы поставок вакцины от COVID-19 в Евросоюз. Со своей оценкой данной новости в эфире SVT поделился Ричард Бергстрём, отвечающий за вакцинацию населения в Швеции.
Власти Мадрида продлевают карантинные ограничения
Правительство автономного сообщества Мадрид продлит комендантских час и закрытие баров и ресторанов до 18 февраля. В минздраве региона подтвердили еще два случая заражения «бразильским» штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета El País.
Во Франции призвали изменить схему вакцинации для тех, кто перенес COVID-19
Высшее управление здравоохранения Франции порекомендовало людям, уже переболевшим COVID-19, принимать только одну дозу вакцины от заболевания вместо стандартных двух. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Le Figaro.
Регулятор порекомендовал медицинским учреждениям «предлагать только одну дозу вакцины» лицам, «которые уже переболели» COVID-19.
«Те, кто заразился вирусом, уже выработали иммунную память. Единственная доза вакцины сыграет для них роль повторения», — говорится в сообщении Высшего управления здравоохранением Франции.
«На настоящий момент, никакая страна еще не выражала своей позиции по единовременной вакцинации лиц, переболевших COVID-19 до приема вакцины», — сказано там же.
В шведском Сконе снижается число пациентов с COVID-19
Число пациентов с коронавирусом в больницах лена Сконе, расположенного на юге Швеции, продолжает снижаться. Об этом со ссылкой на данные регионального департамента здравоохранения сообщила газета Aftonbladet.
В Испании две дозы вакцины от COVID-19 получил 1 млн человек
12 февраля в министерстве здравоохранения Испании зарегистрировали еще 14 581 случай заражения коронавирусом. За сутки от COVID-19 скончались 530 человек. Об этом сообщила газета El País.
Во Франции выявили летальный случай заражения «южноафриканским» SARS-CoV-2
Во Франции был зафиксирован первый летальный случай повторного заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 12 января, сообщили эксперты Ассоциации больниц Парижа в своем коммюнике.
«Этот случай демонстрирует, что южноафриканский вариант может стать причиной повторного заражения, заканчивающегося летальным исходом, после легкого течения болезни при первом заражении… Насколько нам известно, это первый такой случай», — сказано в заключении медицинских экспертов.
«Застрявшие» в Коста-Рике французы требуют немедленного возвращения домой
Свыше 20 граждан Франции, вынужденных оставаться на карантине в Коста-Рике, требуют немедленной репатриации на родину. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Le Figaro.
Уточняется, что 6 из 22 граждан Франции, прибывших в Коста-Рику, сдали положительный ПЦР-тест на коронавирус и вынуждены соблюдать режим самоизоляции в столице страны Сан-Хосе.
Остальные 16 человек, летевшие вместе с зараженными, но чьи тесты оказались негативными, требуют срочного возвращения во Францию прямым рейсом.
Германия может ввести контроль на границе с Францией и Люксембургом
Немецкая земля Саар может вновь вести контроль на границе с Францией и Люксембургом для предотвращения дальнейшего распространения вируса SARS-CoV-2. Об этом в интервью немецкому телеканалу NTV сообщил премьер-министр Саара Тобиас Ханс.
«Между уровнями заражаемости у нас и в этих странах существует огромная разница. У нас просто нет выбора», — заявил Ханс и добавил, что ограничения не будут касаться тех, кто пересекает границу ежедневно по долгу службы.
В столице Киргизии в стационарах нет мест для детей с COVID-19
«В конце прошлой недели мы проверили стационары. Если отделение рассчитано на 20 коек, то там сейчас находятся 40 детей и их матери», — завотделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Киргизии Айнагуль Рыскулбекова бьет тревогу.
В Турции зафиксировано 7763 новых случая заражения коронавирусом
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 129 630 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 97 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 12 февраля.
Европейский банк выделит кредит Украине на покупку вакцин
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 50 млн евро правительству Украины — на закупку вакцин для населения страны и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.
Коронавирусом в Италии всё чаще заражаются дети и подростки
В последние недели увеличивается число случаев заражения коронавирусом «самыми юными гражданами Италии», заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро. В большинстве случаев симптомов у этой категории граждан нет или эти симптомы выражены очень неявно, отметил он.
Минздрав Италии: COVID-вакцины эффективны против британского штамма
Используемые вакцины от коронавируса эффективны и против так называемого «британского штамма», с таким заявлением выступили в министерстве здравоохранения Италии.
В стране выявляется всё больше носителей именно «британского» штамма, есть основания полагать, что скоро среди всех актуально зараженных коронавирусом они будут в большинстве, отметили также в ведомстве.
В Италии продлены ограничения на перемещения
Правительство Италии продлило ограничения на перемещения между регионами страны до 25 февраля 2021 года. Следовать в другой регион разрешается только гражданам, работающим в иной провинции, и тем, кто едет за получением медицинских услуг, а также в экстренных случаях. Кроме того, препятствий не чинят возвращающимся к месту постоянного проживания.
«Антимасочница» из Италии за два дня оштрафована на 1200 евро
Жительница одного из пригородов итальянской Брешии за 48 часов получила штрафы за несоблюдение масочного режима на общую сумму 1200 евро, сообщают местные СМИ. О нарушительнице, которая приводила в школу своего ребенка, будучи без маски, сообщили правоохранительным органам родители других учеников. В один из двух дней общая сумма штрафов составила 840 евро, что является рекордным показателем для всей Италии.
Флоренция и Генуя готовятся к ужесточению ограничений
Четыре региона Италии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации будут переведены из «желтой» в «оранжевую» зоны. Регионы, в которых будут усилены ограничения, — это Лигурия (Генуя), Тоскана (Флоренция), Абруццо и Тренто.
В Италии привито от коронавируса 2,1% населения
По данным на 12 февраля, в Италии умерли 93 045 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 316 (днем ранее — на 391).
Число подтвержденных носителей выросло на 13 908 (днем ранее — на 15 146).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 697 296 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 402 075 человек — на 5092 меньше, чем днем ранее.
В Черногории зафиксировано 563 новых случая заражения коронавирусом
В Черногории за последние 24 часа выявили 563 новых случая коронавирусной инфекции, еще 11 человек скончались. Из больницы выписался 351 пациент. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 12 февраля.
В Боснии и Герцеговине начали прививать от коронавируса вакциной из России
В Боснии и Герцеговине 12 февраля началась массовая вакцинация от коронавируса. Первыми дозами вакцины российского производства были привиты директор Клинического центра в Баня-Луке и сотрудники этого учреждения. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.
В Сербии зафиксировано 1928 новых случаев заражения коронавирусом
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 699 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1928 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 16 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 129 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика» 12 февраля.
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 417 тысяч новых случаев COVID-19
В мире за последние сутки выявлено 417 768 случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 12 695 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
В итальянском Бари пенсионеры выстроились в очереди за вакциной
В итальянском Бари в пятницу, 12 февраля, выстроились большие очереди в аптеки за получением прививки от коронавируса, передают местные СМИ. Ажиотаж связан в том числе с неисправностью онлайн-сервиса записи на прививку — который, в свою очередь, на некоторое время перестал работать из-за слишком большого числа заявок (23 тысячи за первые 6 часов). Отмечается, что в настоящее время происходит вакцинация только граждан старше 80 лет.
Число инфицированных SARS-CoV-2 в Великобритании превысило четыре миллиона
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 15 144 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 4 миллиона человек, сообщает правительство Соединённого Королевства.
В Италии открываются горнолыжные курорты
В североитальянском регионе Ломбардия (Милан) с 15 февраля будут открыты горнолыжные курорты. Работа курортов возможна при условии соблюдения всех санитарных ограничений. Они смогут обслуживать не более 50% от нормативного количества гостей.
Уровень воспроизводства коронавируса в Израиле упал до минимума
Коэффициент воспроизводства коронавируса снизился в Израиле до 0,88, самого низкого уровня за последние три месяца, сообщило министерство здравоохранения 12 февраля. Данный коэффициент показывает, скольких человек может заразить один носитель вируса. За 11 февраля в стране было обнаружено только 4922 новых случаев заражения, или 6,7% из примерно 75 000 человек, прошедших скрининг. Это самый низкий показатель с 9 января.
Израиль готовится «открыться» уже через 11 дней — правительственный эксперт
Израиль должен начать возобновление работы крупных секторов страны через 11 дней, заявил главный правительственный эксперт по коронавирусу профессор Нахман Аш KAN 12 ноября. Тем самым Аш подтвердил широко распространенную в стране версию о том, что 23 февраля станет началом второго этапа выхода Израиля из локдауна.
В Швеции за полгода в отпуск по болезни ушли более 20 тыс. человек
В период с 14 марта по 30 сентября прошлого года почти 21 500 человек в Швеции находились в отпуске по болезни в связи с заболеванием СOVID-19. Об этом со ссылкой на данные Управления социальной защиты населения Швеции сообщила газета Aftonbladet.
Вакцинация в Израиле: люди стали реже заражаться и умирать от COVID-19
Кампания вакцинации в Израиле оказывается эффективной, согласно данным, опубликованным биологом из Института науки Вейцмана Эраном Сигалом 12 февраля.
Сигал отслеживает вирусные тенденции с самого начала пандемии. Он написал в Twitter, что с момента пика заболеваемости в середине января произошло снижение числа пациентов в тяжелом состоянии на 38% и снижение числа смертей среди населения старше 60 лет на 40%.
В Швеции продлили запрет на продажу алкоголя после 20:00
12 февраля правительство Швеции приняло решение о двухнедельном продлении запрета на продажу алкоголя с 20:00 до 11:00. Ограничение будет действовать до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
В РФПИ заявили о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»
Провокации против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» планируются в ряде стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
В США за сутки выявлено 105 тысяч заражённых коронавирусом
В США за последние сутки зафиксировано ещё более 105 тысяч случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 27,4 миллиона человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Мэрия Бишкека не хочет быть ответственной за возобновление работы школ
Власти столицы Киргизии Бишкека смогут полноценно возобновить работу школ только после того, как разрешение на это даст столичный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 58 человек
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 58 человек. Данная информация была опубликована 12 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
В Словении зафиксировано 1385 новых случаев заражения коронавирусом
В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 26 270 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов и антигенных экспресс тестов, было подтверждено 1385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 11 февраля.
В Хорватии ослабляют меры, но кафе остаются закрытыми
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил 12 февраля о небольшом смягчении мер с понедельника, 15 февраля, но кафе и рестораны в стране по-прежнему будут закрыты.
В Черногории растет ежедневное число смертей от COVID-19
В Черногории снова зарегистрировано двузначное число смертей от последствий COVID-19 и более 500 новых выявленных случаев. К 15:00 12 февраля умерли 11 пациентов: пятеро из Подгорицы, двое из Ульциня и по одному из Будвы, Цетинье, Херцег-Нови и Жабляка, самому младшему из умерших было 43 года, а самому старшему — 90 лет.
В Хорватии зафиксирован 371 новый случай заражения коронавирусом
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6340 проведённых ПЦР-тестов, было подтвержден 371 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 19 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 12 февраля.
Президент Чехии получил вторую дозу вакцины от COVID-19
Президент Чехии Милош Земан получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил его пресс-секретарь Йиржи Овчачек.
В Вашингтоне обнаружили новые штаммы COVID-19
В Вашингтоне зафиксированы четыре штамма вируса SARS-CoV-2, три из которых являются «британской» мутацией, а один, «южноафриканской». Об этом говорится в заявлении, распространённом центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, пишет 11 февраля NBC.
Правительство Швеции ужесточило порядок передвижения граждан по стране
В ходе состоявшего 12 февраля заседания правительства Швеции было принято решение о введение ограничений в отношении правил работы междугороднего общественного транспорта. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
На Филиппинах вновь откроют кинотеатры и развлекательные заведения
Власти Филиппин разрешат кинотеатрам и развлекательным заведениям в стране возобновить свою работу, сообщает Antara.
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Казахстане
Вакцина от COVID-19 «Спутник V» прошла регистрацию для применения на территории Казахстана. Об этом сообщает официальный аккаунт разработчика препарата в Twitter.
Всемирный банк даст деньги на закупку вакцины для Монголии
Монголия планирует вакцинировать 60% населения (более 2 млн человек). Власти страны ведут переговоры с Китаем, Россией, Индией и Японией с целью получения вакцины от коронавируса.
Вучич обсудил с послом России производство «Спутник V» в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич 12 февраля принял посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко и обсудил с ним возможности для производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на производственных мощностях в Сербии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сербского президента.
Вучич подчеркнул, что между Сербией и Россией установились крепкие дружеские отношения, которые прошли проверку многими испытаниями, в том числе сейчас, во время пандемии коронавируса.
В Иране число выявленных носителей коронавируса превысило 1,5 млн
За минувшие 24 часа на территории Ирана было выявлено почти 7,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и поэтому их общее число превысило 1,5 млн. Об этом 12 февраля сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.
В Швеции призвали «повлиять» на производителей вакцин от COVID-19
В настоящее время администрация Стокгольмского региона требует, чтобы центральные власти Швеции повлияли на производителей вакцин от COVID-19, чтобы те в свою очередь предоставили четкий график поставок препарата. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
В Швеции профессор сообщил об угрозах из-за научной работы
Профессор Каролинского института Йонас Ф. Людвигссон прекращает исследования о COVID-19 после того, как в его адрес стали поступать угрозы. Поводом послужила его научная работа, выводом которой стало заключение о том, что учителя начальной школы имеют более низкий риск тяжелого протекания COVID-19, чем остальные группы взрослого населения. Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Миллион долларов выделили на компенсации медикам в Киргизии
Деньги должны быть выплачены 5 297 медицинским работникам Киргизии за их участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и лечении пациентов, у которых диагностировали COVID19.
В Швеции нет возможности ослабить коронавирусные ограничения — Fria Tider
В настоящее время в Швеции отсутствуют возможности ослабить карантинные ограничения. Как заявили в Агентстве общественного здравоохранения (FHM), это связано с риском возникновения новой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Fria Tider.
В Швеции раскритиковали стратегию правительства по борьбе с пандемией
Так называемая стратегия правительства Швеции по борьбе с пандемией коронавируса ставит граждан в условия «эксперимента». Об этом заявила исследователь в области экспериментальной легочной медицины Оса Уилок в эфире телеканала TV4 Nyhetsmorgon.
В ЕК уточнили сроки вакцинации 70% взрослого населения
Вакцинация 70% взрослого населения Евросоюза предполагается не «к лету» 2021 года, а к концу сентября. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 12 февраля, уточняя цель стратегии вакцинации ЕС.
«Мы поставили задачу вакцинировать 70% населения ЕС к концу лета, а лето, как вы знаете, заканчивается 21 сентября», — сказала фон дер Ляйен, подразумевая астрономическое, а не календарное лето, истекающее в день осеннего равноденствия.
В ВСУ за сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом
За время пандемии в вооружённых силах Украины 43 человека скончались из-за последствий заражения коронавирусом.
В Грузии 12% школьников оставят на дистанционном обучении — минобразования
После возобновления очного обучения во всех школах Грузии более 35 тыс. школьников, по заявкам их родителей, будут учиться дистанционно. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 12 февраля рассказала замглавы минобразования Грузии Екатерина Дгебуадзе на брифинге.
Глава по борьбе с коронавирусом в Индонезии вылечился от COVID-19
Глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Дони Монардо вылечился от COVID-19, сообщает Kompas.
Коронавирус обнаружили у ещё одного гражданина Индонезии за рубежом
В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще один индонезийский гражданин заразился коронавирусом за границей, сообщает Kompas.
Кустурица: Белградская элита верит в «Пфайзер», 80% сербов — в «Спутник»
Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», потому что считает ее самой надежной. Об этом он заявил в интервью «Россотрудничеству» 12 февраля.
Кустурица уже сделал первый укол, следующий сделает 17 февраля. По его словам, головная боль была единственным побочным эффектом после введения первой фазы препарата.
В Испании за 2020 год развернули более 6000 реанимационных коек
За прошедший год в отделениях интенсивной терапии испанских больниц было развернуто порядка 6 000 дополнительных коек. Отмечается, что одним из препятствием на пути к мобилизации ресурсов для борьбы с пандемией коронавируса стала острая нехватка врачей и медсестер для работы в отделениях реанимации. Об этом сообщила газета El País.
За неделю уровень смертность от COVID-19 в Испании вырос на 11%
Последние семь дней были худшими с точки зрения смертности от COVID-19 с момента первой волны пандемии в Испании весной 2020 года. Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Испании, опубликованному 11 февраля, за прошедшую неделю от COVID-19 скончались 3 415 человек, что на 11,35% больше по сравнению с неделей ранее. Об этом сообщила газета El País.
В Испании надеются на одобрение в ЕС еще трех новых вакцин от COVID-19
В ближайшее время на территории Евросоюза будут одобрены по крайней мере еще три вакцины от COVID-19. Испытания данных препаратов в той или иной степени проходят на территории Испании. В случаи их одобрения регулятором Испании рассчитывает получить 100 миллионов дополнительных доз. Об этом сообщила газета El País.
В Индонезии подтвердили 1,2 млн случаев заражения коронавирусом
По данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 9869 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
В РФПИ заявили о регистрации «Спутника V» ещё в двух странах
Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» одобрили к применению Черногория и Сент-Винсент и Гренадины. Об этом 12 февраля сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Спутник V» вошёл в тройку самых популярных в мире вакцин от COVID-19
Российский препарат «Спутник V» вошёл в тройку наиболее популярных во всём мире вакцин от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
«Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами», — говорится в сообщении.
Prensa Latina: стратегия Кубы по борьбе с пандемией
Кубинские специалисты по-прежнему прогнозируют высокий уровень заболеваемости COVID-19, поэтому сегодня страна уделяет приоритетное внимание этой проблеме, а именно — возможностям больниц и крупномасштабному распространению вакцин. Об этом сообщает Prensa Latina.
На последних заседаниях национальной рабочей группы власти страны настаивали на необходимости улучшить активные исследования, первичную медико-санитарную помощь, а также ускорить доставку результатов ПЦР-тестов.
В ДНР за сутки выявили 250 новых носителей коронавируса
За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 250 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав ДНР.
Автосалон в Лос-Анджелесе перенесли из-за пандемии
Автосалон в Лос-Анджелесе (Los Angeles Auto Show 2021) перенесён на 19 ноября 2021 года из-за пандемии коронавируса.
В Иран отправили вторую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V», созданной в России, направлена в столицу Ирана — Тегеран. Об этом 12 февраля сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали, его слова приводит агентство IRNA.
В Приднестровье за сутки выявили более 120 случаев заражения коронавирусом
В ходе 556 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В Польше напомнили главе Еврокомиссии о проблемах с поставками вакцин
Депутат Европейского парламента от польской правящей партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий заявил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должна нести ответственность за проблемы с поставками вакцин от COVID-19 в страны ЕС. Об этом передает Polskie Radio 24.
«За провалы в поставках вакцин отвечают не обстоятельства, как в Брюсселе принято считать, а конкретные люди. Как они договаривались с поставщиками, что во многих странах Союза фактически сорваны планы по вакцинации населения? С вакцинами для спасения жизней европейцев обращаются как с цементом, молоком или клубникой: есть поставки — хорошо, нет — ничего страшного», — заявил евродепутат журналистам.
В Абхазии за сутки выявили более 50 носителей коронавируса
55 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 11 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
СМИ: обратный рейс из Москвы в Аргентину со «Спутником V» задерживается
Четвёртый рейс Aerolineas Argentinas, вылетевший 10 февраля в Москву, чтобы доставить новую партию вакцины «Спутник V», задерживается из-за снежной бури. Об этом изданию La Nacion сообщают источники в авиакомпании.
Метель, пришедшая в центральный регион России, осложнила процесс загрузки вакцины от коронавируса в самолет, и предполагается, что он вылетит в 5 часов утра из Москвы (11 часов утра в пятницу в Аргентине) и прибудет в международный аэропорт «Эсейса» утром 13 февраля.
Финские власти ограничат ночное движение на границе с Россией
Финские власти анонсировали ограничение движения в ночные часы в период с 19 по 25 февраля через международные пограничные пункты на границе с Россией. Это сделано из-за того, что на этих пунктах в указанное время не будет медицинских работников для тестирования въезжающих на коронавирус.
Главный санврач Украины рассказал, кого первым вакцинируют от COVID-19
Украинские медработники первыми получат вакцину от COVID-19. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.
В Грузии за сутки выявили более 500 носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 24 359 исследований на SARS-CoV-2 выявили 507 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 12 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.
На Украине за сутки выявили 4773 случая заражения коронавирусом
За сутки на Украине скончались 116 пациентов, болевших COVID-19.
Глава Южной Кореи поздравил жителей с Новым годом по лунному календарю
В праздник Нового года по лунному календарю президент Южной КореиМун Чжэ Инвыразил надежду на то, что рано или поздно наступит день, когда жители страны смогут снять маски и вернуться к нормальной жизни. Об этом глава государства сообщил в новогоднем видеообращении.
В Германии за сутки выявили 9,8 тыс. носителей коронавируса
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 9860 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
В Латвии отменили связанный с пандемией комендантский час
Режим действия по выходным дням комендантского часа, который был введен в Латвии из-за пандемии коронавируса, отменен. Об этом 12 февраля сообщает издание Delfi.
В Грузии пока не планируется открытие горнолыжных курортов — минздрав
Правительство Грузии не планирует в ближайшее время отменять запрет открываться зимним курортам. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 февраля заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
В Бразилии за сутки выявили свыше 54,7 тыс. носителей SARS-CoV-2
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 54,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав страны.
Энтони Фаучи: «открытый сезон» вакцинации в США начнется с апреля
В США ограничения, установленные системой сбалансированного распределения вакцин, могут быть сняты уже к апрелю и любой американец сможет получить вакцину, чтобы защититься от COVID-19, сообщил Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США. Об этом 11 февраля передает NBC.
Министр: Иран станет крупным центром производства вакцин от COVID-19
11 февраля министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что Исламская Республика в ближайшее время превратится в крупный центр производства вакцин от COVID-19 в регионе и один из основных экспортеров вакцин. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
В Колумбии за сутки выявили свыше 6,2 тыс. носителей коронавируса
За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 6,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
Конституционный суд Грузии признал законными карантинные ограничения
Конституционный суд (КС) Грузии 11 февраля рассмотрел иски к правительству страны, в которых гражданские активисты пытались обжаловать введение карантинных ограничений, и признал действия властей законными. Заключение было обнародовано на сайте КС.
Индонезия занимает 19-е место в мире по числу носителей коронавируса
Статистические данные университета Джонса Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 1,11% случаев COVID-19 в мире, сообщает Antara.
В Тбилиси прошла акция протеста
Гражданские активисты провели в Тбилиси в ночь с 11 на 12 февраля акцию протеста, выступая против карантинных мер. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».
В Южной Корее за сутки выявили свыше 400 носителей коронавируса
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 403 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
В Иране за сутки COVID-19 унёс жизни 65 человек
11 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 65 иранцев погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 24 часа, в связи с чем общее число смертей достигло 58 751. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
В Казахстане число выявленных носителей коронавируса превысило 200 тыс
За истекшие сутки на территории Казахстана был выявлен 951 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 12 февраля сообщает минздрав страны.
Врач сомневается в лабораторной природе коронавируса
Среди врачей до сих пор широко распространено мнение о лабораторной природе SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя заявление ВОЗ о вероятных способах попадания коронавируса к человеку, он пояснил:
«Многие из докторов считают, что вирус, вызывающий заболевание с настолько необычным и многочисленным набором симптомов и последствий, отличающийся крайне «злым» течением, просто не мог возникнуть естественным путем.
Ранее известный коронавирус всегда воспринимался достаточно безобидным, и в учебниках для студентов его описанию было посвящено всего несколько предложений. Клиницистов смущает, как подобный вирус практически в одночасье без каких-либо предпосылок мог превратиться в монстра.
В настоящее время определить точное происхождение опасного вируса не представляется возможным, потому и идет рассмотрение различных гипотез. Лично я склоняюсь к версии о существовании до начала эпидемии неисследованного природного очага коронавирусной инфекции среди животных, где в благоприятных для этого условиях и произошло накопление столь опасных свойств и характеристик вируса».
Матчи Australian Open из-за карантина продолжатся без зрителей
Матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) из-за введения жёсткого карантина в штате Виктория не будут приостановлены — их проведение продолжится без зрителей. Об этом со ссылкой на представителя оргкомитета турнира 12 февраля сообщает агентство France-Presse (AFP).
В НХЛ ввели экспресс-тестирование на COVID-19 перед матчами
В США перед матчами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) все игроки с 12 февраля будут в обязательном порядке проходить дополнительное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
В Бразилии выявили более 54,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Еще 54 742 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за последние сутки зафиксировали в Бразилии, после чего их общее количество достигло 9 713 909. Об этом 11 февраля сообщается на сайте минздрава страны.
ВОЗ предостерегла Испанию от преждевременного послабления ограничений
В то время как в ряде регионов Испании намерены ослабить меры по борьбе с коронавирусом из-за недавнего снижения числа случаев заражений, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегли испанские власти от преждевременной отмены карантинных ограничений. Об этом сообщила газета El País.
В Испании от COVID-19 вакцинированы 2,2 млн человек
Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Испании, 2,2 миллиона человек подверглись процедуре вакцинации от COVID-19. 889 683 человека получили две дозы препарата. Об этом сообщила газета El País.
В Испании 1,4% школьных классов отправлены на карантин
В ходе пресс-конференции министр образования Испании Исабель Селаа заявила, что только 1,4% школьных классов в настоящее время отправлены на карантин, несмотря на общенациональный всплеск роста числа случаев заражением коронавирусом после рождественских каникул. Об этом сообщила газета El País.
В Испании попытаются оспорить порядок применения вакцины AstraZeneca
Правительство Испании приняло решение о недопустимости применения вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca среди лиц старше 55 лет. Однако администрации автономных сообществ ставят под сомнения решение центральных властей. Об этом сообщила газета El País.
В Венгрии начали вакцинацию российским препаратом «Спутник V»
Российскую вакцину «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции начали использовать в Венгрии, 11 февраля сообщается на сайте венгерского правительства.
Кустурица привился российской вакциной «Спутник V»
Первую дозу российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» получил сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Об этом он заявил 11 февраля в интервью Россотрудничеству.
В сети обсудили запрет в регистрации «Спутник V» на Украине
Решение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля запретить регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.
Байден заявил о способности США к августу вакцинировать 300 млн американцев
США смогут до конца июля привить вакциной от нового коронавируса 300 млн американцев. Об этом президент США Джо Байден заявил 11 февраля во время выступления в Национальных институтах здравоохранения (NIH).
Парламент Чехии решил не продлевать режим ЧС из-за коронавируса
Инициативу правительства Чехии, которая предполагает продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в стране до 16 марта, отказался одобрить парламент государства. Об этом 11 февраля передает Чешское телевидение.
В Черногории одобрили поставки вакцины «Спутник V»
Институт лекарственных средств и медицинских изделий (CINMED) Черногории 11 февраля разрешил поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе ведомства.
В сети обсудили оценку американского журналиста вакцины «Спутник V»
Материал журналиста Ишана Тарура в американской газете The Washington Post о том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» может принести России глобальный успех, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.
В сети обсудили решение представителя ВОЗ привиться российской вакциной
Заявление представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович о том, что она привилась одной из двух утвержденных в стране вакцин от COVID-19, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 февраля в социальной сети Facebook.
В Турции зафиксировано 7,5 тыс. новых случаев COVID-19
В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 130 313 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 94 человека скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 11 февраля.
Евросоюз согласовал фонд восстановления экономики после пандемии
Страны Европейского Союза окончательно одобрили создание механизма восстановления и повышения устойчивости (RRF) общим объёмом €672,5 млрд, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
В Сербии зафиксировано две тысячи новых случаев COVID-19
В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 547 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключен 141 пациент. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 11 февраля.
В Черногории зафиксировано 584 новых случая заражения коронавирусом
В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2062 проведённых ПЦР-тестов, выявили 584 новых случая коронавирусной инфекции, еще 8 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 11 февраля.
Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 360 человек
Во Франции всего за время пандемии умерли 80 803 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 360 пациентов. Об этом в четверг, 11 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.
В Боснии и Герцеговине выявлено 427 новых случаев заражения коронавирусом
В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 427 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 11 февраля.
В Хорватии зафиксировано 376 новых случаев заражения коронавирусом
В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6340 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 25 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 11 февраля.
Премьер-министр Словении рассказал о выборе вакцины от коронавируса
Словения уже за полтора месяца вакцинации от коронавируса обезопасила два процента своего населения, а премьер-министр Словении Янез Янша написал в своём профиле в социальной сети. Он добавил, что готов закупить также другую доступную вакцину, наряду с той, которую уже используют, но только в том случае, если ее одобрит Европейское агенство по лекарственным средствам. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.
Словения ослабляет ограничительные меры по COVID-19
Власти Словении приняли решение о значительном ослаблении ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщил министр внутренних дел страны Алеш Хойс.
ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 400 тысяч носителей коронавируса
В мире за последние сутки у 413 858 человек была выявлена коронавирусная инфекция, скончались ещё по меньшей мере 12 787 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
В Великобритании за сутки выявлено 13,5 тысячи инфицированных SARS-CoV-2
В Великобритании за последние сутки зафиксировано 13 494 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 678 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства.
Губернатор Неаполя намерен не допустить толп в день святого Валентина
Глава итальянского региона Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука обратился к министерству здравоохранения страны с просьбой принять новые меры по недопущению массовых гуляний в городах страны.
В Кампанье ситуация с коронавирусом ухудшается, констатировал губернатор. Ежедневно выявляется в среднем чуть более тысячи новых зараженных.
Учитывая, что 13−14 февраля в «обычный» год в Неаполе происходило бы массовое празднование дня святого Валентина, а также карнавал, следует не допустить, чтобы такие гуляния, чреватые очередной вспышкой вируса, произошли в нынешнем году, сказал Де Лука.
Очередь на прививки от коронавируса дошла до полицейских Италии
В регионах Италии начали прививать от коронавируса сотрудников полиции и работников пожарной службы. Ранее, в январе 2021 года, начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.
Губернаторы Италии готовы сохранить ограничения на поездки между регионами
Главы регионов Италии на встрече с чиновниками правительства поддержали предложение продлить ограничения на перемещения между регионами. Министр по делам регионов Франческо Боччья отметил, что губернаторы в этом вопросе высказались «в высшей степени ответственно». Ранее в министерстве здравоохранения Италии заявили, что снимать основные ограничения еще рано, к этому можно будет перейти после того, как большинство населения будет привито, а новые штаммы вируса перестанут циркулировать по стране.
Доля итальянцев, желающих привиться от коронавируса, выросла на 28%
Доля граждан Италии, готовых привиться от коронавируса, выросла до 80%, таковы данные социологического опроса Ipsos. Отмечается, что в сравнении с декабрем 2020 года доля желающих привиться выросла сразу на 28%. 54% граждан страны «абсолютно уверены» в своем намерении получить вакцину, 26% — «скорее уверены».
Вакцину AstraZeneca привезли во все регионы Италии
Первые 249 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca доставлены в Италию и привезены во все регионы страны. В большинстве регионов использовать данную вакцину начнут в конце недели, 13−14 февраля. Министерство здравоохранения Италии рекомендовало ее к использованию исключительно гражданам в возрасте от 18 до 55 лет, пребывающим в добром здравии.
В Риме открыт первый в Италии «аэропортовый» пункт вакцинации
В римском аэропорту Леонардо да Винчи («Фьюмичино») 11 февраля открылся пункт вакцинации от коронавируса. Это первый подобный пункт на объектах транспортной инфраструктуры Италии.
Снимать ограничения на перемещения по Италии еще рано — минздрав
Снимать ограничения на перемещения между регионами Италии преждевременно, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери. Перейти к снятию основных ограничений можно будет тогда, когда новые штаммы вируса перестанут активно циркулировать по стране, а большинство населения получат прививки, отметил он. Пока этого нет, продвигаться в снятии ограничений нужно медленно и будучи готовым в любой момент сделать «шаг назад», полагает Силери.
Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до 400 тысяч
По данным на 11 февраля, в Италии умерли 92 729 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 391 (днем ранее — на 336).
Число подтвержденных носителей выросло на 15 146 (днем ранее — на 12 956).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 683 403 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 405 019 человек — на 5092 меньше, чем днем ранее.
В Стране Басков намерены отстранить судью, разрешившего открытие ресторанов
Правительство Страны Басков рассматривает возможности отвода судьи, разрешившего открытие баров и ресторанов на фоне пандемии после его высказывания о работе эпидемиологов. Об этом сообщила газета El País.
В испанской Кастилии-Ла-Манча возобновят работу кафе и рестораны
Правительство автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча приняло решение вновь разрешить работу ресторанов, баров и кафе. Об этом сообщила газета El País.
Учёные нашли помогающее ковид-пациентам лекарство от астмы
Исследователи Оксфордского университета выяснили, что распространенное лекарство от астмы может значительно сократить госпитализацию, симптомы и время восстановления среди COVID-19, если принимать его в течение недели после появления симптомов. Об этом сообщает Reuters 10 февраля.
В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 44 человека
В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 44 человека. Данная информация была опубликована 11 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Изощрённые способы принудить людей к прививке придумывают в Израиле
Министерство здравоохранения Израиля намерено стимулировать как можно большее число граждан привиться от ковида с помощью определенного рода давления, сообщил 12-й канал 10 февраля.
Идея чиновников состоит в том, чтобы вернуть в ближайшем будущем определенные виды досуга, но сделать их труднодоступными для тех, кто не получил прививок. Та