Темпы распространения коронавируса в мире замедляются: эксперты ВОЗ фиксируют снижение подтверждённых случаев заражения несколько недель подряд. Между тем специалисты предупреждают об угрозе распространения новых штаммов SARS-CoV-2 — «британского», «южноафриканского» и «бразильского/японского» и надеются, что мутировавшие варианты коронавируса не спровоцируют новой волны пандемии.

Ситуация с коронавирусом в мире неоднозначна: одни страны усиливают ограничения, другие — ослабляют карантинные меры и открывают границы, но все находятся в поиске эффективных вакцин и возлагают надежды на массовую вакцинацию.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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