Манама, , 16:53 — REGNUM Медицинские учреждения королевства Бахрейн начали прививать подданных российской вакциной «Спутник V», сообщает 17 февраля министерство здравоохранения Бахрейна на своей странице в Twitter.

«В Бахрейне началась вакцинация вакциной российского производства от коронавируса «Спутник V» в рамках национальной кампании по вакцинации», — отмечается в сообщении.

Минздрав уточняет, что из-за большого числа желающих вакцинироваться медучреждения вынуждены отменить практику вакцинирования в порядке живой очереди. Оставлена возможность сделать прививку, предварительно записавшись через электронное приложение.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Бахрейне доступны антикоронавирусные вакцины от производителей США, Китая, Индии и России.

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