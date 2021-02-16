Хабаровск, , 08:46 — REGNUM В результате прохождения снежного циклона в Хабаровском крае нарушены работа транспорта и электроснабжение. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"В Нанайском, Комсомольском и Хабаровском районах зафиксированы отключения на линиях ЛЭП. Бригады электросетей работают по оперативному устранению нарушений в подаче электроэнергии в населенные пункты», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что из-за циклона введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге Селихино — Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань — Ванино — Монгохто, а также до улучшения погодных условий закрыта паромная переправа Ванино — Холмск.

При этом указывается, что сотрудники МЧС оборудовали мобильный пункт обогрева для водителей и пассажиров на 49-м км федеральной трассы А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино и что на дежурстве находятся пять мобильных групп спасателей. Также на дорогах будут нести дежурство посты ГИБДД.

В то же время отмечается, что аэропорт Хабаровска пока продолжает свою работу в штатном режиме.

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