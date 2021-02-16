Южно-Сахалинск, , 05:51 — REGNUM На Итурупе в Курильске сильными порывами ветра сорвало часть кровли со здания школы, пишет astv.ru.

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При инциденте никто не пострадал — школьники из-за непогоды обучаются в дистанционном режиме. Да и сама кровля повреждена частично. Известно, что стропила, конструктивная часть и обрешётка остались целыми. Ветром сорвало несколько кровельных листов. Власти города обещают, что бригады приступят к ремонту, как только наладится погода.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине во второй половине дня 16 февраля ожидается усиление скорости ветра и выпадение большего количества осадков. Снежный циклон будет оказывать влияние на Южно-Сахалинск и в среду 17 февраля.