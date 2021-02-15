Бишкек, , 13:33 — REGNUM Возле здания министерства образования в столице Киргизии сегодня, 15 февраля, проходит митинг студентов, обучающихся в местных вузах по контракту.

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Участники акции протеста требуют от новых властей республики снизить плату за обучение в два раза или хотя бы на треть.

Свои требования митингующие обосновывают тем, что из-за пандемии все высшие учебные заведения страны перевели на дистанционный формат обучения, а потому студенты фактически учились заочно.

Также студенты-контрактники выразили мнение, что руководство вузов и минобразования не смогло внятно объяснить расходы высших учебных заведений.

«Пусть вузам доплачивает правительство, которое принимало такое решение», — подчеркнули протестующие.

К участника митинга вышли представители и предложили им продолжить переговоры в здании министерства образования и науки.

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