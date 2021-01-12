Бишкек, , 19:51 — REGNUM Студенты высших учебных заведений требуют от властей Киргизии предоставить им 50% скидку на обучение в 2020 — 2021 годах, пишет «24.kg».

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Более 3 000 учащихся из 30 киргизстанских вузов обещают выйти на митинги и устроить массовую голодовку, если государство не заставит руководство учебных заведений дать им льготы по оплате контрактов.

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Студенты пожаловались на то, что из-за пандемии коронавируса большинство из них лишились возможности оплачивать полную стоимость обучения, которая сейчас составляет от 22 тысяч до 260 тысяч рублей в год.

«Несмотря на все наши трудности, преподаватели, ректоры и министр образования не хотят войти в наше положение. Более того, нам угрожают отчислением», — выражают они недовольство сложившейся ситуацией.

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