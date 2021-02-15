Мехико, , 08:45 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca поступила в Мексику. Об этом 15 февраля сообщается на сайте мексиканского правительства.

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"В это воскресенье правительство Мексики получило первую партию в 870 тыс. доз вакцины против COVID-19 фармацевтический компании AstraZeneca, произведенной в Индии, для продолжения плана вакцинации», — говорится в сообщении.

Также указывается, что это первая поставка данного препарата из общей партии в 2 млн доз, которую должна получить страна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Сербия намерена произвести у себя 20 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».