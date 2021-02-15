Белград, , 08:38 — REGNUM Сербия намерена произвести у себя 20 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 15 февраля заявил сербский президент Александар Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк».

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По словам Вучича, вначале стране необходимо инфраструктурно, стратегически и по существу приготовиться к производству российского препарата.

«Сначала мы получим смесь, а потом попросим трансфер технологии, чтобы до конца года мы могли производить вакцину. Наша оценка, что, когда мы закончим это до конца года, мы сможем произвести 20 млн доз, нам необходимо 5−6 млн доз, остальное мы могли бы продать в регионе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля стало известно, что власти Сербии собираются наладить у себя собственное производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» при поддержке специалистов из России.