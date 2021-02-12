Москва, , 01:17 — REGNUM Существенное похолодание с отклонением от климатической нормы ожидается в нескольких регионах Центрального федерального округа России с 15 февраля, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Ночью в понедельник уже будет 18−23 градуса мороза, в ночь на вторник — до 25 градусов мороза, — сказал метеоролог. — Настоящее похолодание грядёт, и отклонение от нормы будет уже на 8−10 градусов».

По словам Вильфанда, в ближайшие выходные температура в нескольких регионах центральной России незначительно повысится, однако этого не смогут ощутить из-за усиления ветра и повышения влажности.

Дневная температура с 15 февраля будет опускаться примерно до минус 16 градусов Цельсия.

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