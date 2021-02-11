Красногорск, , 15:10 — REGNUM В Подмосковье мобилизовано рекордное количество спецтехники для устранения последствий непогоды. Об этом 11 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Вывоз снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, с 11 февраля в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега. Непогода должна продлиться до 14 февраля. Для обеспечения бесперебойной работы транспортной сети дорожные и коммунальные служба начали работать в усиленном режиме.

На данный момент в Подмосковье уже мобилизовано рекордное число ресурсов с начала зимы. Планируется задействовать свыше 6,2 тыс. единиц техники и 25 тыс. человек.

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