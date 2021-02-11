Москва, , 17:29 — REGNUM В мире выявлено уже порядка 40 тысяч различных мутаций коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 11 февраля заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус Алексей Колчин © ИА REGNUM

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"В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2», — приводит её слова РИА Новости.

Руженцова отметила, что большинство из этих мутаций являются уникальными, но часть из них получает распространение.

При этом, по её словам, специалисты наблюдают, что «основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам».

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе министерство здравоохранения Великобритании заявило о выявлении нового «вызывающего беспокойство» штамма SARS-CoV-2. В ведомстве отметили, что теперь на территории страны распространяется уже как минимум четыре мутации вируса, относящиеся к категории потенциально представляющих повышенную опасность.

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