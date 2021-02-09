Лондон, , 23:30 — REGNUM На территории Великобритании обнаружен новый «вызывающий беспокойство» штамм коронавируса SARS-CoV-2, сообщили 9 февраля в министерстве здравоохранения Соединённого Королевства.

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Как уточняется, новая разновидность вируса была выявлена у пациента в графстве Бристоль на юго-западе Англии.

В докладе консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов при министерстве указано, что новый штамм отличается от кентского варианта вируса, выявленного ранее на юго-востоке Англии.

Специалисты отмечают, что теперь на территории Великобритании распространяется уже как минимум четыре мутации коронавируса, которые относятся к категории потенциально представляющих повышенную опасность. К указанным двум вариантам также причисляют штаммы, обнаруженные в Южно-Африканской Республике и Бразилии.

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