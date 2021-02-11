Бишкек, , 15:43 — REGNUM «Случаи заражения новыми штаммами коронавируса в соседних странах не могут не беспокоить. Все медучреждения должны быть полностью готовы к возможному увеличению числа случаев заболевания», — заявил премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов на правительственном совещании.

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При этом он акцентировал внимание на необходимости установки в больницах систем подачи жидкого кислорода и пополнения запасов лекарств на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Соответствующие поручения глава правительства дал руководству министерства здравоохранения и соцразвития, министерства экономики и финансов, а также министерства иностранных дел.

Также премьер-министр обсудил с чиновниками вопросы подготовки к массовой вакцинации населения на добровольной основе и поэтапного возобновления работы школ и детских садов.

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