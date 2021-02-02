Бишкек, , 14:44 — REGNUM Во время проверки генеральная прокуратура Киргизии выявила в министерстве здравоохранения многочисленные финансовые махинации при закупке средств индивидуальной защиты.

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Так, в разгар пандемии коронавируса в мае 2020 года комиссия департамента профилактики заболеваний и санэпидемнадзора заключила договор на поставку средств индивидуальной защиты комбинезонов, медицинских перчаток и бахил по завышенной цене.

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При этом компания-поставщик продала минздраву 101,3 тысячи пар перчаток низкого качества.

Также вместо предусмотренных договором 150 тысяч пар бахил по цене 1,5 сома (1,3 рубля), эта же фирма поставила 1 500 пар бахил по 150 сомов.

Таким образом, из-за махинаций руководства и других чиновников министерства здравоохранения государству нанесен ущерб на сумму около 5,2 млн сомов (4,6 млн рублей).

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