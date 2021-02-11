Москва, , 09:07 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Московской области продлен до 12 февраля. Это 11 февраля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

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Уточняется, что связанный с гололедицей период предупреждения в столице России и Подмосковье будет действовать до 12:00 12 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в четверг, 11 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C.