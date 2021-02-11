Москва, , 06:22 — REGNUM В четверг, 11 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 12 февраля в Москве облачно, сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица. Температура воздуха — −15… −13 °C.

Ветер северо-восточный 5−12 м/с, ночью на порывах до 18 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −15… −10 °C днём и −17… −12 °C ночью.

В пятницу, 12 февраля, днём в столице ожидается −12… −10 °C. По области −14… −9 °C. Ночью в регионе ожидается −17… −12 °C. Сильный снег, местами метель, снежные заносы, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что Москва готова к надвигающемуся снегопаду и сильным морозам.

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