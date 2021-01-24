Ташкент, , 08:31 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на 23 января выявили 58 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 24 января в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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Среди новых случаев инфицирования 28 были выявлены в Ташкенте посредством проведения эпидемиологического расследования. Восемь случаев зарегистрировали в Ташкентской области, пять — в Хорезмской области, по три случая выявили в Сурхандарьинской, Самаркандской, Наманганской и Бухарской областях, по два случая — в Джизакской и Андижанской областях, один инфицированный был выявлен в Кашкадарьинской области.

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С начала пандемии на территории страны зарегистрировали 78 375 носителей SARS-CoV-2, 76 815 из которых выздоровели (37 человек за сутки).

939 пациентов находятся на лечении в медицинских учреждениях, состояние 158 из них врачи оценивают как тяжелое, 32 — как критическое.

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Напомним, в предыдущие сутки в Узбекистане выявили 45 носителей коронавируса.