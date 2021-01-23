Ташкент, , 08:50 — REGNUM В Узбекистане за сутки было зарегистрировано 45 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщили 23 января в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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За минувшие сутки новые случаи заражения были выявлены в Хорезмской области (шесть инфицированных), в Сырдарьинской области (три случая), в Самаркандской области (три случая). По одному случаю зарегистрировали в Наманганской области, в Навоийской области, а также Кашкадарьинской и Бухарской областях, и Республике Каракалпакстан.

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Кроме того, 28 инфицированных были выявлены в столице Узбекистана в результате проведенного эпидемиологического расследования.

Всего в стране на текущий момент было зарегистрировано 78 317 носителей коронавируса, 76 778 из которых выздоровели (26 человек за сутки), 621 инфицированный скончался (умер один человек за сутки).

«Из 918 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжелом состоянии, 32 — в критическом», — уточнили в Минздраве.

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