Ташкент, 23 января 2021, 08:50 — REGNUM В Узбекистане за сутки было зарегистрировано 45 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщили 23 января в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»
За минувшие сутки новые случаи заражения были выявлены в Хорезмской области (шесть инфицированных), в Сырдарьинской области (три случая), в Самаркандской области (три случая). По одному случаю зарегистрировали в Наманганской области, в Навоийской области, а также Кашкадарьинской и Бухарской областях, и Республике Каракалпакстан.
Читайте также: Узбекистан рассчитывает на 100 тыс. доз вакцины Pfizer
Кроме того, 28 инфицированных были выявлены в столице Узбекистана в результате проведенного эпидемиологического расследования.
Всего в стране на текущий момент было зарегистрировано 78 317 носителей коронавируса, 76 778 из которых выздоровели (26 человек за сутки), 621 инфицированный скончался (умер один человек за сутки).
Читайте также: Узбекистан планирует производить вакцину «Спутник V»