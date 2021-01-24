Харьков, Украина, , 07:26 — REGNUM Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как можно снизить шансы заразиться коронавирусной инфекцией в закрытых помещениях. Соответствующие рекомендации врач дал в своем очередном видео, опубликованном на его канале в видеохостинге YouTube.

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Врач подчеркнул, что заразиться инфекцией на улице практически не представляется возможным, в то время, как высока вероятность передачи инфекции в плохо вентилируемом помещении, где высока концентрация углекислого газа, который выдыхает человек. В связи с этим Комаровский рассказал о существовании специальных приборов (датчиков), которые определяют концентрацию СО2 в помещении, а также — что означают показатели датчиков СО2.

«Для того, чтоб заразиться коронавирусом надо много народу и просто отсутствие вентиляции даже с небольшим количеством людей… Как выяснить реально, что нет нормальной вентиляции? Это очень просто. Следы пребывания человека в любом помещении — это концентрация СО2 (углекислого газа) в помещении. Человек это такое существо, которое вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ. Так осуществляется газообмен. Если в помещении есть люди и нет нормальной вентиляции, то значит там будет высокая концентрация CO2. То есть это место потенциально опасно, не надо туда ходить», — подчеркнул врач.

Также врач рассказал, при каких показателях датчика безопасно находиться в помещениях, при каких необходимо проветривание, а при каких значениях прибора вообще стоит избегать посещения того или иного помещения.

«На улице, в среднем, в атмосферном воздухе концентрация CO2 составляет 400 ppm… В помещениях… до 600 ppm — воздух идеальный, до 800 — нормально, до 1000 — терпимо, после 1500 ppm — туда лучше не соваться… После там 2000−3000 ppm реально нарушение здоровья, невозможно жить нормально в таких условиях… Если прибор показывает ниже 1000 единиц — там можно находиться (безопасно практически). Выше 1000 единиц — надо вентилировать. Выше 1500 — вообще нечего там делать», — отметил он.

Врач отметил, что простейший датчик СО2 может висеть в каждом общественном месте. Например, его может приобрести работодатель или он может находиться в школьном классе.