Харьков, Украина, 24 января 2021, 07:26 — REGNUM Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как можно снизить шансы заразиться коронавирусной инфекцией в закрытых помещениях. Соответствующие рекомендации врач дал в своем очередном видео, опубликованном на его канале в видеохостинге YouTube.
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Врач подчеркнул, что заразиться инфекцией на улице практически не представляется возможным, в то время, как высока вероятность передачи инфекции в плохо вентилируемом помещении, где высока концентрация углекислого газа, который выдыхает человек. В связи с этим Комаровский рассказал о существовании специальных приборов (датчиков), которые определяют концентрацию СО2 в помещении, а также — что означают показатели датчиков СО2.
Также врач рассказал, при каких показателях датчика безопасно находиться в помещениях, при каких необходимо проветривание, а при каких значениях прибора вообще стоит избегать посещения того или иного помещения.
Врач отметил, что простейший датчик СО2 может висеть в каждом общественном месте. Например, его может приобрести работодатель или он может находиться в школьном классе.