Москва, , 12:30 — REGNUM Турецкая авиакомпания Turkish Airlines вводит запрет для пассажиров на ношение во время перелёта двух разновидностей медицинских защитных масок, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Авиапассажиров предупредили, что в самолетах авиакомпании будет запрещено использование так называемых «вентилируемых масок» и масок с клапанами (респираторов).

Специалисты Turkish Airlines считают, что маски данных типов не защищают пассажиров от заражения коронавирусом. По их мнению, наиболее эффективна простая медицинская маска.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на медицинские маски в России осенью 2020 года вырос на 126%, а в Москве и Московской области — на 300%.

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