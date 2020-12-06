Киев, , 09:45 — REGNUM На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 11 590 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил 6 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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За период эпидемии в стране было зарегистрировано 813 306 случаев инфицирования. 418 581 пациент выздоровел (6048 за сутки), 13 588 человек умерли от осложнений коронавирусной болезни (167 человек за сутки).

За минувшие сутки в медицинские учреждения на Украине госпитализировали 1127 инфицированных коронавирусом.

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Максимальное число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки зарегистрировали в украинской столице (1518), Одесской области (1002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Напомним, по состоянию на 4 декабря на Украине зарегистрировали 15 131 случай инфицирования коронавирусом, по состоянию на 5 декабря — 13825 случаев.