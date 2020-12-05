Киев, , 09:46 — REGNUM На Украине за сутки выявили 13 825 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил 5 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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В числе инфицированных 713 детей и 629 медицинских работника. 1504 пациента с COVID-19 госпитализировали в медицинские учреждения в минувшие сутки.

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Общее число выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на текущий момент достигло 801 716. 412 533 пациента выздоровели (14 724 за сутки), 13 421 скончался (умерли 226 человек за сутки).

Максимальное число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки было зафиксировано в Киеве (1541), Днепропетровской области (1058), Одесской области (1015), Запорожской (1001), а также Киевской областях (995).

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Украине вакцина от коронавируса должна появиться в конце первого-начале второго квартала 2021 года.

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