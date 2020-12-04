Киев, , 10:14 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 15,1 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

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«15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован на Украине по состоянию на 4 декабря 2020 года», — говорится в сообщении главы украинского ведомства и добавляется, что в это число входит 649 детей и 681 медработник.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 787 891.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 235 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 13 195.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 397 809 человек вылечились от нового заболевания.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено свыше 13,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.