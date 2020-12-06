Киев, , 08:20 — REGNUM Во время тотального карантина, который украинское правительство планирует ввести в начале января 2021 года возможно будут работать храмы, отели и горнолыжные курорты. Об этом 5 декабря заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на встрече с журналистами, сообщает издание «Украинская правда».

Ляшко пояснил, что работа горнолыжных курортов не будет запрещена для того, чтоб люди смогли уехать из мегаполисов. Отелям по его словам разрешат обеспечивать людей завтраками. Храмы будут открыты для верующих с ограничениями — один посетитель на пять квадратных метров.

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Кроме того, не будет прекращена работа общественного транспорта, продуктовых магазинов.

Планируют закрыть дошкольные образовательные учреждения, школы, спортивные залы, рестораны, развлекательные заведения. Заведениям общественного питания будет разрешено осуществлять доставку и выдавать заказы.

Окончательное решение относительно январского карантина будет принято украинским правительством 9 декабря.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Украины по состоянию на 5 декабря в стране выявили более 801 тыс подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.