Москва, , 15:10 — REGNUM Заявление министра здравоохранения Украины Максима Степанова о том, что российской вакцины от COVID-19 не существует, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 4 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Будут покупать у США и дальше загонять себя в долги! На это всё и рассчитано!», — считает пользователь Сергей.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что заявления со стороны Украины становятся всё более и более безумными. Они уверены, что таким образом руководство страны создаёт информационный шум, в ходе которого происходит разграбление страны.

«Убеждаюсь с каждым днем, из альтернативного зазеркалья все кажется иным. Ведь не только вакцина стала несуществующей, в бюджете Украины стали несуществующими более 40-ка млрд грн. Ни кто не знает куда они делись. Они были в начале года, а в конце года их не оказалось. Их просто нет. Так же как вакцины. Видать вещи, деньги и лекарства могут изменять свою физическую форму в этой стране», — написал пользователь populowandrei.

Часть пользователей отметила, что безумие доходит до того, что жители Украины уже перестают отражать реальность. Они уверены, что ситуация выглядит пугающе.

«А стоит ли удивляться, если, согласно украинским опросам, около 15% украинцев до сих пор считают, что крымский мост это фейк и декорация компьютерная», — пишет пользователь Владимир.

Некоторые предположили, что может повториться история, которая произошла с российским газом, который Украина покупает у других стран, отказываясь при этом признавать, что он был получен из России.

«Пусть не существует! Потом будут её покупать у третей страны, как газ, и говорить, что она не российская», — поделился мнением DARK FOLK.

Напомним, 4 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что российской вакцины от COVID-19 не существует.