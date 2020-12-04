Киев, , 13:09 — REGNUM Вакцина от коронавируса должна появиться на Украине в конце первого — начале второго квартала 2021 года, заявил сегодня, 4 декабря, министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Чиновник в очередной раз заявил, что Украина получит около 8 млн доз вакцины по глобальной инициативе COVAX, а остальное планирует закупить у западных компаний.

«До 7 декабря у нас подписание соответствующих документов с COVAX. Я думаю, что срок получения этой вакцины: конец первого — начало второго квартала… Также министерство находится на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, в частности Pfizer, по поставке вакцины в Украину. Рассчитываем их получать, начиная со второго квартала следующего года», — рассказал Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что 2 декабря были представлены данные соцопроса, из которого следует, что 40% граждан Украины не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной. Если же вакцина будет платной, вакцинироваться готовы 35% респондентов, 57% не готовы, 8% затруднились ответить.

При этом по указанию посольства США официальный Киев даже не рассматривает вариант с закупкой российской вакцины, несмотря на наличие предварительных договоренностей по этому вопросу, достигнутых еще в октябре.