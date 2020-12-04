Киев, , 15:49 — REGNUM Украинский минздрав не намерен закупать у России вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», так как она ещё не прошла все стадии исследований. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил 4 декабря на заседании Верховной рады.

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Он отметил, что безопасными считаются вакцины, прошедшие все стадии клинических исследований, включая третью стадию. На этом этапе препарат вводят десяткам тысяч людей.

Степанов добавил, что власти Украины решили приобрести вакцины, которые предварительно квалифицировала Всемирная организация здравоохранения. В отношении российской вакцины, сказал он, данных о прохождении третьей стадии нет. Для «Спутника V» эта стадия не завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанов заявил, что у России нет вакцины от COVID-19.

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