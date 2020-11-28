Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге в последние двое суток существенно замедлился суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Возможно, уже очень скоро город выйдет на плато в ходе второй волны пандемии. Власти Петербурга ожидают ясности по этому вопросу в течение ближайших двух недель.

Молодой человек в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили в субботу, 28 ноября, в оперативном штабе, за последние сутки в Петербурге выявлено 3695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это лишь на восемь случаев больше, чем было сутками ранее, и на 26 случаев больше, чем двумя днями ранее. Напомним, что в начале недели прирост новых носителей достигал нескольких сотен случаев по сравнению с предыдущим днем. Таким образом, в последние двое суток налицо снижение темпа распространения эпидемии.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, курирующий городское здравоохранение, отвечая на вопрос о выходе на плато, сказал, что «вся ситуация будет отчетливей видна в ближайшие две недели».

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге лабораторно выявлено 118 515 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 67 636 человек, в том числе 1991 человек выписан за последние сутки — это рекордный показатель выписки за время пандемии.

В то же время в городе продолжают сохраняться высокие показатели смертности от COVID-19. За последние сутки в Петербурге подтверждено 70 летальных исходов. Это на семь случаев больше, чем сутками ранее, но меньше пиковых показателей, отмеченных в период 24−26 ноября. С марта текущего года от ковида в Петербурге скончались 5350 человек. Летальность болезни в городе сейчас составляет 4,5%.

Сохраняются высокие объемы тестирования: за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39 849 человек, это почти на полторы тысячи больше, чем днем ранее. Под медицинским наблюдением в Петербурге находится 2552 человека.

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