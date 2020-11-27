Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга пока воздерживаются от прогнозов о том, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе выйдет на плато. Однако рассчитывают, что ответ на этот вопрос станет известен в ближайшие две недели, заявил 27 ноября курирующий здравоохранение вице-губернатор Олег Эргашев.

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«Я бы не хотел прогнозировать. Вся ситуация будет отчетливей видна в ближайшие две недели», — сказал чиновник изданию Смольного «Петербургский дневник».

Напомним, за 26 ноября в Петербурге зафиксировано 3687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Рубеж в тысячу случаев в сутки был преодолен по итогам 3 ноября, в две тысячи — 15 ноября, в три тысячи — по итогам 23 ноября. Каждый день в Петербурге — новый суточный «рекорд» по числу новых носителей.

По словам вице-губернатора Эргашева, «госпитализации растут ежесуточно». Для остановки расползания пандемии, нужно расширение тестирования на коронавирус.

«Мы должны всех, кто болеет, выявлять, потому что они могут быть источником заражения для других. В среднем сейчас делается около 40 тысяч тестов в сутки. Сейчас охват тестированием — 687 тестов на 100 тысяч населения при нормативе 150 на 100 тысяч. Мы планируем делать до 80 тысяч тестов в сутки», — заявил вице-губернатор.

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Как пояснил Олег Эргашев, если на ранней стадии успеть пролечить пациента необходимыми антивирусными препаратами, например фавипиравиром, то болезнь можно остановить. Кроме того, выявление всех носителей поможет разорвать цепочки заражения.

Однако радикально изменить ситуацию сможет только массовая вакцинация населения. Петербург получил около 450 доз вакцины «Спутник V» для вакцинации врачей, ожидается поставка еще 4667 доз вакцины в декабре.

«Когда вакцины будет достаточное количество, будет организована массовая вакцинация населения», — подытожил чиновник Смольного, не уточнив сроки.

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