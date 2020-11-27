Агентство Fitch отозвало рейтинги Чувашии
Рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Чувашии в иностранной и национальной валюте. В апреле 2020 года Fitch из-за пандемии коронавируса ухудшило прогнозы рейтинга Чувашии, изменив прогноз на «негативный» со «стабильного».
Оренбургские рестораторы обратились к губернатору с просьбой
В Оренбургской области рестораторы обратились к губернатору Денису Паслеру с просьбой не вводить новые для отрасли гостеприимства и ресторанов в частности.
Представители Федерации рестораторов и отельеров области, а также Объединение работодателей индустрии гостеприимства отметили, что при допограничениях могут процветать нелегальные предприятия, а легальный бизнес может обанкротиться.
В Оренбурге на предприятиях общепита работает 10 тыс. человек. В областном центре числится 60 ресторанов, 140 кафе и баров, 90 закусочных и 3 — кофеен и буфетов. Если в 2019 году оборот общественного питания составит более 11 млрд рублей (102,3% к 2018 году), то в первом полугодии 2020 года — 867 млн рублей (62,5% к уровню аналогичного периода 2019 года).
Арендаторы уже не могут продлевать арендные каникулы и снижать платежи, коммунальные платежи и отопительный сезон станут для рестораторов допнагрузкой.
«Сотрудники наших ресторанов, поставщики продуктов и напитков, поставщики коммунальных услуг, арендаторы и это не весь список людей зависящих от вашего решения. От решения, которое сильно повлияет не только на экономику, области, но и на сотни тысяч судеб, которые могут остаться без средств существования», — подчеркнули авторы письма.
Коронавирус в Бурятии взял очередной «рекорд»
Несмотря на объявленный локдаун, темпы распространения коронавируса в Бурятии не снижаются. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике выявлен 281 новый случай заражения SARS-CoV-2, что стало новым рекордом.
На Алтае коронавирус все чаще выявляют у детей
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 23 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1030 человек. Причём 22 из них добавились только за входные дни — 21−22 ноября.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7117 человек, +206 за выходные дни) и ОРВИ (11 121 человек, +435 за выходные дни). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 24 546 человек (+693 за выходные дни).
В Туве выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом
В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии в регионе достигло 11 812.
За сутки в Бурятии от COVID-19 скончались 11 человек
В Бурятии зарегистрирован очередной антирекорд по числу летальных случаев от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике скончались 11 носителей коронавируса.
В Псковской области выявили 170 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в Псковской области зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 80 случаев в Пскове и 39 случаев в Великих Луках, сообщили 23 ноября в региональном оперштабе.
СМИ сообщили о смерти экс-главы Хакасии
В Москве утром 23 ноября скончался бывший глава Хакасии Виктор Зимин. Об этом сообщает 19rus.info, ссылаясь на «источник, близкий к окружению бывшего губернатора».
Портал уточняет, что у экс-главы региона была тяжёлая форма пневмонии.
Виктор Зимин был госпитализирован в августе 2020 года, у него выявили коронавирус.
Врачи предупредили о ряде ошибок при взятии тестов на COVID-19
Пациенты и медики могут допустить несколько ошибок при заборе биоматериала для теста на коронавирусную инфекцию. Об этом предупредили врачи-вирусологи, сообщает 23 ноября РБК.
«В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — подтвердила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
На Среднем Урале перенесли открытие центра управления регионом
В центре управления регионом (ЦУР) Свердловской области отложили открытие из-за эпидемиологической ситуации. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Бидонько местным СМИ.
Ранее стало известно, что глава ЦУР Илья Захаров заболел COVID-19. Теперь сотрудникам центра требуется сдать тест на коронавирус.
«Постараемся открыться уже завтра-послезавтра», — сказал Бидонько.
Десятки тысяч забайкальцев привились от гриппа
В Забайкалье, как и во многих других регионах, эпидемиологический сезон по гриппу и ОРВИ осложняется циркуляцией COVID-19. Это привело к тому, что первую партию вакцин от гриппа в регионе использовали на 100%, приступили к использованию второй. Это еще 111,5 тысячи доз. Подробности сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера краевого правительства Инны Щегловой.
В Башкирии за сутки выявили 130 случаев заражения коронавирусом
130 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона. Всего в Башкирии выявлено 13 318 случаев заражения коронавирусом. При этом 394 человека получают лечение в больницах, 32 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Вирусолог назвал самые опасные последствия COVID-19
Наиболее опасные последствия заболевания COVID-19 связаны с поражением лёгких, они могут исчезнуть лишь через некоторое время. Об этом заявил вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
Десятки новосибирцев находятся на ИВЛ из-за COVID-19
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 23 ноября, за минувшие сутки выявлено ещё 172 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 178 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Петербурге количество случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч
За истекшие сутки в городе на Неве выявлено 2926 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает 23 ноября телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные городского оперативного штаба. Таким образом, установлен новый «рекорд» для города за всё время пандемии.
«Добрые аптеки» помогают забайкальцам справляться с COVID-19
Министерство здравоохранения Забайкальского края известило сегодня, 23 ноября, о создании значительного запаса лекарственных препаратов в период распространения коронавирусной инфекции, а также для лечения вирусных заболеваний. По словам чиновников, лекарственные препараты, столь необходимые в данное время антибактериальные препараты. а также гидроксихлорохин, арбидол, фавипиравир жители региона могут приобрести в розничной государственной сети «Добрые аптеки».
На Ставрополье за выходные выявили COVID-19 почти у 450 человек
За минувшие выходные (21−22 ноября) на Ставрополье выявили 445 носителей коронавируса. Накануне в крае наличие инфекции подтвердилось у 224 человек — это «рекордный» суточный прирост с начала пандемии.
В Москве смогли победить коронавирус ещё 5064 человека
За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 5064 человека. Об этом 23 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.
Это на 181 пациента меньше, чем сутками ранее, когда выписали после выздоровления 5245 человек.
Забайкальская система оказания медпомощи больным с COVID-19 даёт сбои
В Забайкальском крае чиновники выявили нарушения в системе оказания медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, к примеру, в центральной районной больнице села Кыра период ожидания врача на дом в районном центре составляет 2−3 часа, но в отдаленных селах — до 12 часов.
Экс-глава Хакасии скончался от последствий COVID-19
Бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался 23 ноября в Москве на 59-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом сообщили в республиканском правительстве.
По данным пресс-службы РЖД, Виктор Зимин умер от последствий коронавируса.
В выходные в Горном Алтае скончались три пациента с коронавирусом
Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Республике Алтай продолжает расти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в субботу, 21 ноября, скончались три человека.
В Башкирии усилят контроль за соблюдением самоизоляции лицами старше 65 лет
Усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции гражданами старше 65 лет необходимо в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.
Хабиров отметил, что прошло две недели после введения обязательной самоизоляции таких граждан в Башкирии. За это время снижение заболеваемости граждан пожилого возраста произошло лишь на 2%. Это является свидетельством того, что руководство региона недорабатывает в этом направлении и работает не эффективно.
Переболевшие COVID-19 сотрудники и студенты кузбасского вуза получат деньги
Администрация и первичные профсоюзные организации Кемеровского государственного университета (КемГУ) сообщили о материальной поддержке работникам и обучающимся, переболевшим COVID-19 или вирусной пневмонией.
В Челябинской области снова выросло число выявленных носителей коронавируса
В Челябинской области к 23 ноября за сутки выявили ещё 223 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Среди них шестеро школьников. Отметим, число выявленных носителей снова выросло. Ранее их было 219.
Для забайкальских больных с COVID-19 открыты дополнительные койки
В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, в минувшие выходные изыскали возможность развернуть 56 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Так, 30 коек открыто в Агинской окружной больнице, 26 — в Шилкинской ЦРБ.
В Челябинской области умерли ещё девять пациентов с COVID-19
В Челябинской области к 23 ноября скончались ещё девять пациентов с коронавирусом. Эти данные содержатся в официальном сообщении оперштаба.
От COVID-19 ушли из жизни четыре человека. Среди них 79-летняя женщина и мужчины 43, 66 и 70 лет. От других заболеваний умерли пятеро граждан. У 74-летней женщины были хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертоническая болезнь, у 33-летнего мужчины — алкогольный цирроз печени и портальная гипертензия, у 48-летнего — инфаркт головного мозга и гипертоническая болезнь, у 72-летнего — атеросклероз аорты и коронарных артерий плюс кардиосклероз, а у 81-летнего — хроническая обструктивная болезнь лёгких и лёгочно-сердечная недостаточность.
В Карелии количество жертв COVID-19 достигло 87 человек
За два минувших выходных дня в Республике Карелия зарегистрировали семь новых летальных случаев от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе подтверждены 87 смертей от этой болезни.
Касперский заявил о росте киберпреступности во время пандемии
В период пандемии коронавируса активность киберпреступников возросла примерно на 20−25%. Об этом заявил один из основателей «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в ходе онлайн-выступления на открытии Всемирной конференции по управлению интернетом 2020 года в китайском городе Учжэнь.
«Мы живем в очень странное время. Пандемия COVID-19 изменила весь мир, а также изменила и киберпреступления, кибербезопасность и все киберпространство», — сказал Касперский.
В Чувашии старшеклассников и студентов переведут на «дистанционку»
В Чувашии с 24 ноября планируется перевести на дистанционное образование учащихся 9—11-х классов, а также студентов местных вузов и учащихся средних специальных учебных заведений.
В Приамурье от COVID-19 скончался ещё один врач
В Амурской области стало известно о смерти от COVID-19 врача Белогорской больницы Светланы Ананьевой.
Глава Хакасии выразил соболезнования в связи со смертью экс-губернатора
Информацию о смерти бывшего главы Хакасии Виктора Зимина подтвердил нынешний губернатор региона Валентин Коновалов.
«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича», — говорится на странице Коновалова в соцсети «ВКонтакте».
Виктор Зимин, руководивший Хакасией с 2009 по 2018 год, скончался 23 ноября в Москве на 59-м году жизни от последствий COVID-19.
На Алтае выявили 125 новых носителей SARS-CoV-2
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число зарегистрированных случаев за весь период эпидемии достигло 10 587.
В Екатеринбурге начали строить ледовый городок
На площади 1905 года в Екатеринбурге начались работы по возведению ледового городка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Место для строительства уже отгородили. До демонтажа ледовых скульптур (намечен на 18−24 января 2021 года) на площади закроют автостоянку.
Новогоднюю ель установят к 28 декабря 2020 года. На площадке будут дежурить спасатели, медики и полицейские.
В Ростовской области опровергли информацию о карантине для приезжих
Власти Ростовской области не принимали решения о соблюдении карантина приезжими. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.
В Башкирии готовятся снова принять вахтовиков с COVID-19
Башкирия готова принять инфицированных коронавирусом жителей республики, работающих вахтовым методом в Сибири, на Крайнем Севере и Якутии. Об этом 23 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
В Чувашии приостановят работу учреждений допобразования
В Чувашии с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки планируют приостановить работу учреждений дополнительного образования.
Снова за 200: в Крыму растёт число носителей коронавируса
В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 224 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов 23 ноября.
Более ста учителей новосибирских школ заразились коронавирусом
В детских садах Новосибирска коронавирусом заразились 26 детей. В 18 учреждениях 20 групп находится на карантине. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.
«В школах 87 учеников с ковидом. Только в лицее № 22 один класс на карантине, остальные школы работают в обычном режиме», — цитирует «Сиб.фм» Локтя.
Свердловские таксисты потребовали вернуть деньги за установку экранов
Затраты на установку защитных экранов в свердловских такси необходимо компенсировать властям, заявили в общественном совете по развитию такси в регионах России местным СМИ.
Ранее в регионе принудили такси установить экраны в автомобилях такси для профилактики COVID-19.
Представитель совета в УрФО Владимир Герасименко уточнил, что часть затрат можно возместить из средств госпошлины, которые перевозчики ранее выплатили за оформление разрешение на осуществление деятельности такси. В Свердловской области размер данной госпошлины — 3750 рублей.
Воронежские чиновники передали медработникам 56 автомобилей
Служебные автомобили органов государственной власти Воронежской области переданы медицинским организациям региона для выездов пациентам с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в департаменте здравоохранения региона.
В Татарии запустят свою горячую линию по коронавирусу
В Татарии темп прироста новых случаев заболевания COVID-19 составляет 0,7% в среднем за неделю. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в республике по-прежнему остается очень напряженной, но стабильной. Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов на республиканском совещании. Он поручил запустить горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. По его словам, «надо плотно работать с населением, объяснить, куда обращаться, вся система должна работать слаженно».
На Ставрополье субсидии на зарплаты работникам получили 40 тыс. бизнесменов
Субсидии на компенсацию затрат, в том числе на зарплаты сотрудникам, на Ставрополье в период пандемии получили около 38,5 тыс. предпринимателей. Общая сумма выплат составила порядка 1,8 млрд рублей, сообщили в управлении по информполитике правительства края.
В Якутии установлен новый очаг заражения коронавирусом
В психоневрологическом интернате Олекминского района Якутии выявлен очаг заражения коронавирусом.
В России впервые выявили свыше 25 тыс. случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 25 173 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщил источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.
Данный показатель является максимальным за всё время пандемии.
Глава Чувашии оценил ситуацию с коронавирусом и ответил на критику о койках
В Чувашии работа по формированию коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом проводится «в плановом режиме» и доля перепрофилированных коек за неделю выросла с 29% до 32%. Об этом 23 ноября заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев.
В России за сутки впервые выявили свыше 25 тыс. новых носителей SARS-CoV-2
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 25 173 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии. Об этом 23 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В России от коронавирусной инфекции умер ещё 361 человек
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 361 человек. Об этом 23 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.
Это на 40 летальных случаев меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 401 летальный случай.
В Ленобласти за сутки выявили 202 новых носителя SARS-CoV-2
В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили более двухсот новых инфицированных коронавирусом жителей. Об этом 23 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.
В Брянской области выявили 136 новых носителей коронавируса
Ещё 136 носителей коронавируса выявлено в Брянской области 23 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 293 пациента.
В Прикамье за неделю из COVID-центров выписали почти 1,4 тыс. человек
В Пермском крае за неделю (16−2 ноября) из больниц в связи с выздоровлением выписаны 1 396 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает минздрав региона.
Сегодня, 23 ноября, выписано ещё 198 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. С начала пандемии от болезни оправились 12 664 пермяков. Под наблюдением специалистов остаются 5 885 жителей Пермского края.
В Красноярском крае скончались ещё 17 пациентов с коронавирусом
За весь период в Красноярском крае умерли 955 пациентов с коронавирусом.
В Хабаровском крае закрыли село на карантин по коронавирусу
В Хабаровском крае 22 ноября закрыли на карантин по коронавирусу село Чумикан. Власти региона направили туда мобильную бригаду.
В Рязанской области обновлён максимум по новым носителям коронавируса
Новый максимум по выявленным носителям коронавируса установлен в Рязанской области 23 ноября — 118 человек, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на пять больше показателя предыдущих суток. Выздоровели ещё 97 пациентов.
Мобильные бригады врачей в Чувашии обеспечат дополнительным транспортом
В Чувашии амбулаторным пациентам, больным COVID-19, начали доставлять закупленные за счёт бюджета лекарства. При этом встал вопрос о дополнительном обеспечении транспортом врачей для обслуживания амбулаторного звена.
В Карачаево-Черкесии продолжают курить кальяны, несмотря на запреты
В Карачаево-Черкесии продолжаются рейдовые мероприятия по предприятиям общепита и торговли с целью выявления нарушения запретов, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. На днях были проверены кафе и рестораны с кальянными в городе Черкесске. В пяти из семи проверенных предприятий были выявлены нарушения,
В Петербурге по воскресеньям от COVID-19 «почти не умирают»
От COVID-19 в Петербурге к 23 ноября 2020 года скончались 4973 человека, включая 20 человек, смерть которых констатировали за последние сутки. Это почти втрое меньше, чем было днем ранее (57 человек). Причина этого — не медицинская, а бюрократическая.
Строительство и «чёрный список» Счётной палаты
Эпидемия коронавирусной инфекции вкупе с нарастающим социально-экономическим кризисом могут ещё больше усугубить ситуацию в строительстве.
В Башкирии выдали более 450 наборов лекарств для лечения COVID-19 на дому
Более 450 человек получили бесплатные наборы лекарств для лечения COVID-19 на дому в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в правительстве региона.
На Кубани за сутки подтвердили 173 новых случая заражения коронавирусом
Ещё 173 случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки. Об этом 23 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 176 новых носителях.
Заболевший глава Чувашии сообщил о результатах теста на коронавирус
Глава Чувашии Олег Николаев простудился и ушёл на дистанционный режим работы. 24 ноября он планирует сдать повторный тест на коронавирус.
В Ростовской области выявили 310 заболевших COVID-19
Ещё 310 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Всего за сутки было проведено 4 тыс. 768 тестов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 ноября. Накануне сообщалось о 313 случаях заражения коронавирусом при 7 тыс. 761 выполненном тесте на наличие инфекции.
В Прикамье за сутки выявили 296 носителей коронавируса
Пермском крае продолжается рост суточного показателя выявляемых носителей SARS-CoV-2. Регион в очередной раз обновил свой рекорд. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за сутки, на 23 ноября, выявлено 296 случаев заражения.
Лечение в стационарах получают 173 человека. В домашних условиях под меднаблюдением пребывают 123 человека. Среди выявленных носителей коронавируса пятеро детей и 291 взрослый: 105 мужчин, 186 женщин.
Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,6%, а коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,15 (на 22 ноября — 1,17).
В Прикамье скончались ещё 13 носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки, на 23 ноября, от коронавирусной инфекции умерли 11 человек. Причиной смерти еще двух носителей коронавируса названы сопутствующие заболевания. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
В Ростовской области за сутки умерли 19 пациентов с COVID-19
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 19 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 ноября.
В Воронежской области число носителей коронавируса выросло на 313 человек
Ещё 313 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 23 ноября. Сутками ранее сообщалось о 317 новых носителях коронавируса.
На Среднем Урале подтвердили ещё 389 носителей коронавируса
В Свердловской области зарегистрировано ещё 389 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Нынешний показатель — «рекордный» с начала пандемии. Для сравнения, 22 ноября 2020 года сообщалось о 385 носителях коронавируса, выявленных за сутки.
Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (180 случаев), Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Белоярского городского округа, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Нижних Серег, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральск, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слобода-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
Теперь в регионе подтверждено 43 612 случаев выявления коронавируса.
В Башкирии рассказали о работе антиковидного ситуационного центра
Большинство обращений в ситуационный антиковидный центр Башкирии касается организации амбулаторного лечения в поликлиниках региона. Об этом 23 ноября в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщила координатор центра, зампредседателя комитета госсобрания республики по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Римма Утяшева.
В Томской области выявлено более 17 тысяч носителей коронавируса
По состоянию на 23 ноября в Томской области коронавирус выявлен у 17 057 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 195 случаев заражения.
В Оренбуржье выявили ещё 188 случаев заражения коронавирусом
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 ноября, выявлено 188 носителей коронавируса. Темп прироста за сутки составил 0,87%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Уже длительное время суточный показатель колеблется в пределах 187−190 человек.
В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё три человека
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 ноября, зафиксирован летальный исход у трех пациентов по причине коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число жертв коронавирусной инфекции в регионе выросло до 183 человек.
В Чувашии побит «рекорд» по выявлению заражённых коронавирусом
В Чувашии установлен новый «рекорд» по числу выявленных за сутки случаев заражения.
В Волгоградской области выявили ещё 229 носителей COVID-19
В Волгоградской области 23 ноября выявлено 229 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 113 человек, пять пациентов скончались.
В Челябинске открыли пункт размещения для детей из семей с COVID-19
В Челябинске созданы пункты для временного размещения детей, пожилых граждан и инвалидов из семей, в которых есть взрослые граждане, проходящие лечение от COVID-19. Об этом на совещании в мэрии объявила глава горкома по социальной политике Лариса Мошкова.
«На прошлой неделе был подписан алгоритм направления несовершеннолетних граждан и граждан старше 18 лет в отделения временного пребывания. Этот алгоритм утверждён первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Альфредовной Гехт», — сказала чиновница.
В Ульяновской области победили коронавирус ещё 148 человек
В Ульяновской области официально подтверждено ещё 243 случая заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет.
В Воронеже открыли горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус
Горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию заработала в территориальном управлении Роспотребнадзора по Воронежской области с 21 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
В Мурманской области коронавирус выявили ещё у 278 человек
В Мурманской области за минувшие сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 278 человек, 111 из них — у жителей областного центра.
В Омской области за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19
За весь период в Омской области жертвами COVID-19 стали 574 человека.
Мэр Челябинска раскрыла планы по строительству новогоднего городка
В Челябинске к Новому году будет создан ледовый городок. Об этом заявила на совещании мэр Наталья Котова.
Она отметила, что сейчас идёт согласование процесса с Роспотребнадзором. В условиях распространения коронавирусной инфекции власти города хотят получить рекомендации санврачей, которые нужно будет соблюдать.
Уже известно, что по периметру сооружения можно будет погулять и покататься с горок при соблюдении определённых норм. «Празднично-концертные мероприятия на территории ледового городка проводиться не будут», — подчеркнула Котова.
Как мутации коронавируса влияют на эффективность вакцины?
Большинство разрабатываемых в России вакцин не быстро потеряют свою эффективность, несмотря на мутации коронавируса. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».
В Курской области выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области 23 ноября зарегистрировано 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 14 тыс. 186 положительных тестов.
В Липецкой области за сутки выявлены 114 новых носителей коронавируса
В Липецкой области 23 ноября подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлен 10 тыс. 381 положительный тест.
На Среднем Урале подтвердили ещё 10 смертей от COVID-19
В Свердловской области зарегистрировали ещё 10 смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 22 ноября 2020 года заявлялось о восьми летальных случаях COVID-19 за сутки, 21 ноября — о 10.
Всего в регионе зарегистрирована 961 смерть от коронавирусной инфекции. В России с начала пандемии подтверждено 36 540 летальных случаев COVID-19.
Министр здравоохранения Хакасии ушёл в отставку
Глава минздрава Хакасии Виктор Шевченко уходит в отставку по собственному желанию. Заявление об увольнении он написал 23 ноября.
«Виктор Шевченко принял решение об увольнении после критики республиканского минздрава со стороны полпреда президента в СФО Сергея Меняйло, которая в дальнейшем стала предметом детального обсуждения с главой Хакасии», — говорится в сообщении правительства республики.
Врач назвал условие приостановки роста новых случаев COVID-19 в России
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, в каком случае прирост числа новых случаев заражения коронавирусом в России затормозится.
В Астраханской области выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 23 ноября подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 12 тыс. 802 положительных теста.
В Приамурье волонтёрам заплатят за труд
В Амурской области объявлен конкурс среди волонтёров. Победители в 22 номинациях получат губернаторские премии по 20 тыс. рублей. В период пандемии коронавируса в регионе в качестве волонтёров трудились около 54 тыс. человек.
Российские медики провели почти 73 млн тестов на коронавирус
Более 72,9 млн тестов на выявление коронавируса нового типа проведено в России с начала пандемии. Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации проведено более 72,9 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Так, за минувшие сутки медики провели 520 тыс. исследований. При этом 481 674 человека находятся под наблюдением врачей, так как у них подозревают коронавирусную инфекцию.
В Калмыкии подтвердили ещё 71 случай заражения коронавирусом
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 24 пациента. Об этом ИА REGNUM проинформировали в управлении Роспотребнадзора 23 ноября. Днём ранее сообщалось о 69 новых носителях коронавируса и 52 выздоровевших пациентах.
Во Владимирской области за сутки выявлены 128 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 23 ноября подтверждено 128 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 311 носителей вируса.
В Тамбовской области за сутки выявлены 119 новых носителей коронавируса
В Тамбовской области 23 ноября подтверждено 119 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 12 тыс. 348 носителей вируса.
В Карелии пожилых людей не пустят в общественный транспорт
В Республике Карелия вводятся новые ограничения из-за продолжающегося роста числа зараженных коронавирусом. Учащихся 4-х — 8-х и десятых классов оставят на «дистанционке» до конца четверти, а пенсионерам запретили пользоваться общественным транспортом.
Алибасов намерен дать будущему ребёнку связанное с коронавирусом имя
Директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин раскрыл возможное имя будущего ребёнка продюсера.
В Калмыкии свободно более 50% коечного фонда
В Республике Калмыкия есть тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19, о чём говорит, в том числе, загруженность коечного фонда. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев 23 ноября.
Власти не обсуждают отмену ЕГЭ из-за коронавируса
На сегодняшний день российские власти не обсуждают возможность отмены ЕГЭ из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом. Об этом журналистам заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Отмена ЕГЭ не обсуждается», — сказал Кравцов.
Эксперт объяснил, почему мутации коронавируса не критичны для вакцины
Мутации коронавируса не несут серьёзных последствий для эффективности разрабатываемых в России вакцин. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».
Генетик объяснил, когда понадобятся «более сложные вакцины» от коронавируса
Если коронавирус по аналогии с гриппом станет полноценной сезонной инфекцией, соответствующие вакцины нужно будет периодически обновлять. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».
В Минпросвещения заявили, что отмена ЕГЭ из-за пандемии не обсуждается
Вспышек заражения новым коронавирусом массового характера в российских школах на сегодняшний день не наблюдается, обсуждение отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не ведется. Об этом 23 ноября сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Путин не планирует встречу с Собяниным по коронавирусу
В ближайшее время встречи президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Пока в ближайшее время не планируется [встреча Путина с Собяниным]», — сказал Песков.
В Калмыкии назвали число амбулаторных пациентов с COVID-19
В Республике Калмыкия отмечено снижение амбулаторных пациентов с COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев 23 ноября.
Российские граждане предложили синонимы слову «локдаун»
Каждый пятый житель России (20%) предлагает заменить иностранное слово «локдаун» синонимом «изоляция».
На Ямале выявили ещё 194 носителя коронавируса
В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружено ещё 194 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны в регионе выявили 24 966 заразившихся. Из них 16 897 уже выздоровели.
От алтайских вузов на «дистанте» требуют перерасчёта платы за обучение
Среди студентов высших учебных заведений в Алтайском крае зреет недовольство качеством обучения. Как сообщает программа «Вести Алтай», молодые люди считают несправедливым, что при переходе на дистанционное обучение размер оплаты за него остался прежним.
По признанию студентов Алтайского госуниверситета (АлтГУ), они уже начали забывать своих преподавателей в лицо: ни один из них не вышёл на прямую видеосвязь во время «дистанта». Осваивать программу приходится практически самостоятельно, но при этом платить за обучение как раньше — 100 тысяч рублей в год.
В Дагестане за выходные умерли 10 человек с COVID-19
Десять пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане за минувшие выходные: 21 ноября скончались шесть человек, 22 ноября — четыре. Общее число случаев летального исхода в республике, по данным на 10:40 23 ноября, достигло 892, сообщил федеральный оперативный штаб.
В Новосибирске заявили о постепенной стабилизации ситуации с медикаментами
Новосибирская аптечная сеть (МП «НАС») обеспечивает поставку востребованных антибиотиков. Об этом заявили в мэрии города.
На Ямале скончались трое мужчин с коронавирусом
В Ямало-Ненецком АО умерли трое мужчин с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.
Летальные исходы произошли в Ноябрьске и Новом Уренгое. Умершим было 62 и 64 года, а также 69 лет. У них COVID-19 оказался осложнён сопутствующими хроническими заболеваниями. Усилия врачей не помогли сохранить этим пациентам жизни.
В Тульской области за неделю выявили более тысячи больных COVID-19
В Тульской области за неделю с 17 по 23 ноября подтверждено 1006 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе. В регионе наблюдается рост числа носителей коронавируса — неделей ранее, с 10 по 16 ноября, было подтверждено 936 диагнозов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 15 474 случая заражения.
В Самарской области за сутки выявили 234 случая заражения коронивирусом
234 случая заражения коронавирусом выявляли за сутки в Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона. Всего по области было выявлено 20 638 случаев заражения этой инфекцией.
В Липецкой области скончался еще один пациент с COVID-19
В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 93 человека.
В Тульской области скончался 17-летний подросток с COVID-19
17-летний житель Тулы с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина 23 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Хакасии выявлено 176 новых носителей коронавируса
Всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрировано 10 794 случая заражения коронавирусом.
Российских вакцин от коронавируса хватит на два-три года — эксперт
Вакцины от коронавируса необходимо будет периодически обновлять, особенно если коронавирус примет сезонный характер по аналогии с гриппом. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».
Жителей Тувы призвали воздержаться от новогодних корпоративов
Приближающийся Новый год будет отмечаться на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. В связи с этим глава Тувы Шолбан Кара-оол на совещании с правительством призвал жителей воздержаться от проведения массовых мероприятий. По его словам, особо это касается празднований в корпоративном кругу.
В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 23 ноября подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 234 человека.
«На самом деле штаммов уже гораздо больше» — о мутациях коронавируса
Штаммов коронавируса нового типа в мире существует гораздо больше, чем обычно предполагается на основе наблюдений. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».
На Среднем Урале выписали ещё почти 400 человек, переболевших COVID-19
В Свердловской области выписали за прошедшие сутки ещё 394 человек, у которых ранее выявляли COVID-19. Данные от 23 ноября 2020 года сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Для сравнения, 22 ноября заявлялось о выписке 387 человек. Всего выписано 35 792 пациента, переболевших новой коронавирусной инфекцией.
В больницах лежат 553 пациента в тяжёлом состоянии (314 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, из них 220 — на аппаратах ИВЛ) и 3375 — в состоянии средней тяжести.
Решение о проведении новогодних утренников примут местные власти — Кравцов
Вопрос о проведении или непроведении новогодних утренников в школах и детских садах, который связан с пандемией коронавируса, находится в компетенции властей российских регионов. Об этом 23 ноября сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Эксперт оценил риск снижения эффективности вакцины от коронавируса
S-белок коронавируса, ответственный за процесс внедрения в человеческую клетку, слишком большой и «консервативный», чтобы мутации могли привести к его радикальному изменению за короткий промежуток времени. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».
«Всё как у гриппа» — о стратегии борьбы с «сезонным» коронавирусом
Сезонные эпидемии коронавируса потребуют от создателей вакцин того же подхода, что и при борьбе с эпидемиями гриппами. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».
В алтайских школах и больницах не нашли качественных санитайзеров
Все санитайзеры, поступившие на проверку экспертам Алтайской торгово-промышленной палаты (ТПП), оказались некачественными. Об этом в программе телекомпании «Вести-Алтай» рассказала директор департамента экономического развития ТТП Алтайского края Юлия Пономарёва.
По её словам, обращение было несколько.
«В основном обращались из государственных органов, которые покупают товар в большом количестве для того, чтобы передавать потом по контрактам в школы и больницы. Они на собственном уровне выявили, что «что-то не то», и просили нас провести проверку на предмет наличия основного действующего вещества.
История получилась очень интересной: этого вещества либо не оказалось, либо обнаружились существенные несоответствия. К примеру, вместо 80% — всего 8%. Из проверенных 15−20 флаконов одной партии количество основного вещества оказывалось абсолютно разным в каждом флаконе. Из тех товаров, которые мы проверяли, все оказались некачественными», — пояснил эксперт.
Алтайский край на 23 ноября перешагнул отметку в 1000 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей и достиг показателя 1041.
По итогам недели регион по-прежнему на третьем месте среди субъектов СФО и входит в 30 регионов России с самыми благополучными показателями.
COVID любит похолоднее: назван лидер по зараженности коронавирусом в СЗФО
Наибольшее количество зараженных коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения в Северо-Западном федеральном округе выявлено в Мурманской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 ноября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Башкирии назвали долю вакцинированных от гриппа сотрудников предприятий
Около 28% работников крупных предприятий вакцинировано против гриппа в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщил министр промышленности и энергетики региона Александр Шельдяев на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, на 70 крупных предприятиях Башкирии вакцинировано от гриппа порядка 28% работников. При этом зафиксировано снижение темпа вакцинации в конце недели из-за отказа некоторых сотрудников от вакцинации. В запасе имеется 25 тысяч вакцин от гриппа для вакцинации сотрудников. При этом поставили прививки от гриппа 32 тысячи сотрудников. Поэтому планируется привить около 45% работников крупных предприятий.
Волгоградцев старше 30 лет будут бесплатно тестировать на коронавирус
Решение расширить категорию амбулаторных получателей бесплатных лекарств и бесплатно тестировать на коронавирус жителей в возрасте 30 лет и старше принято 23 ноября на заседании оперативного штаба Волгоградской области. Власти также активизируют работу по контролю розничных цен на жизненно важные лекарства, сообщает пресс-служба администрации региона.
В Забайкалье отмечен рост числа тяжелобольных пациентов с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 637 человек, причём 269 из них добавились только за последние сутки.
Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Общее число жертв нового вируса — уже 273 человека (+11 за выходные дни).
Почти все медики Забайкалья получили выплаты за COVID-19
Медицинские работники, оказывающие помощь больным COVID-19, получили ещё почти 145 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель регионального минфина Вера Антропова. Слова чиновницы приводит официальный сайт правительства Забайкалья.
«Очередные заявки от минздрава на сумму 144,4 миллиона рублей за ноябрь мы профинансировали в полном объеме. Всего с начала данных выплат на указанные расходы мы направили около 930 миллионов рублей», — уточнила Вера Антропова.
Архангельские власти закупили еще один томограф
На юге Архангельской области, в котласской больнице, установили новый томогораф для диагностики ковидной пневмонии.
«Оборудование установили в инфекционном отделении. Прежде на исследование пациентов ковидного госпиталя везли в соседний корпус больницы на машине скорой помощи. Теперь такой проблемы не будет», — сообщили в архангельском минздраве.
В Севастополе ищут нелегально работающие ночные заведения
В Севастополе проведут проверки развлекательных заведений для выявления работающих нелегально в ночное время. Поручение губернатор Михаил Развожаев дал 23 ноября на аппаратном совещании, сообщили в пресс-службе администрации города.
Забайкалье демонстрируют стабильность в заболеваемости COVID-19
В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, эпидемиологическая обстановка за последние недели не слишком поменялась.
Как сообщила сегодня, 23 ноября, глава регионального управления Роспортебнадзора Светлана Лапа, суточный темп прироста не увеличивался в течение недели, оставался стабильным и среднесуточный показатель.
В Белгородской области коронавирус подтверждён уже у 15 тысяч человек
В Белгородской области 23 ноября подтверждено ещё 165 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять меньше, чем за предыдущие сутки, с начала пандемии число заразившихся превысило 15 тысяч человек. Выписаны после выздоровления 128 пациентов, скончались два человека.
Эксперт оценила работу российского здравоохранения в условиях пандемии
Российская система здравоохранения справляется с ростом числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, так как, несмотря на это, существенного роста суммарного количества летальных исходов нет. Об этом 23 ноября заявила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
В Екатеринбурге отправили на дистанционный режим 64 школьных классов
В Екатеринбурге оказались закрытыми на карантин 64 класса городских школ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования города.
Учащиеся классов переведены на дистанционный режим обучения.
55 классов в 31 школе закрыли на карантин из-за случаев COVID-19. Ещё девять классов в восьми школах — из-за ОРВИ.
Эксперт назвал сферы экономики РФ, которые остаются под ударом пандемии
За 2020 год стремительно выросли все сферы онлайн-бизнеса, туда ушли даже те потребители, которые никогда ими не пользовались, и поэтому офлайну теперь будет гораздо сложнее возвращать своих клиентов. Об этом заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета «Партии Роста», генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин.
Главы регионов РФ вводят ограничения исходя из ситуации на местах — Песков
Возможность введения локдауна на местах зависит от числа коек, наличия их резерва, количества медперсонала и заполняемости больниц и потому главы российских регионов принимают решения о связанных с пандемией коронавируса мерах, исходя из ситуации на каждой территории. Об этом 23 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Татарии отреагировали на информацию о закрытии границ
Татария не планирует закрывать границы. Об этом 23 ноября заявила замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, отметив, что и Роспотребнадзор не готовит запреты на въезд в какие-либо регионы. Так она прокомментировала появившуюся информацию о возможном закрытии границ с 10 декабря.
В Тюменской области число заразившихся коронавирусом превысило 17 тыс
В Тюменской области за сутки выявлено ещё 173 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Среди них девять детей. Всего же с весны в регионе обнаружили 17 096 заразившихся. Выздоровели же 11 851.
В Красноярском крае запретили банкеты и корпоративы
В Красноярском крае с 24 ноября будет запрещено проведение банкетов, корпоративов и других развлекательных мероприятий. Соответствующие изменения внесены в указ о мерах по предотвращению распространения коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Без планов и перспектив: среди граждан РФ крепнет экономический фатализм
РФ может преодолеть рубеж в 5 млн безработных. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
Врач назвал ещё одну ошибку при сдаче теста на COVID-19
Обозначенные российскими вирусологами ошибки при сдаче теста на COVID-19 корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):
«Разумеется, санитарно-гигиенические мероприятия в области рото‑ и носоглотки способны уменьшить концентрацию выделяемого вируса. Это происходит закономерным образом — из-за механического очищения слизистых.
А вот насчет увеличения ложноотрицательных результатов непосредственно после курения — вопрос дискутабельный. Процесс курения вызывает раздражение эпителия дыхательных путей и ротоглотки и усиливает отделяемое в полости…».
В Югре выявили ещё 200 носителей коронавируса
В Югре за сутки было обнаружено ещё 200 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Новые случаи зафиксированы на территории 19 муниципалитетов. В тройке лидеров находятся Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут.
На Ставрополье отменили массовые новогодние гуляния
В Ставропольском крае во время празднования Новогого года не будет массовых новогодних мероприятий. Рекомендации об их отмене отдал губернатор края Владимир Владимиров, сообщили 23 ноября в пресс-службе главы субъекта по итогам еженедельного рабочего совещания в правительстве края.
В Брянской области продлили самоизоляцию пенсионеров
Режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет продлевается в Брянской области. По решению властей также продляется запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без родителей, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в региональном оперативном штабе.
В Татарии выявили ещё 73 случая заражения коронавирусом
В Татарии по информации на 23 ноября носителями коронавируса за сутки стали ещё 73 жителя (минувшим днем — 75 человек). Госпитализированы девять человек, 64 — лечатся на дому, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Курганской области выявили уже более 8 тыс. случаев COVID-19
В Курганской области к 23 ноября обнаружили ещё 104 случая COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.
33 из них зарегистрированы в Кургане. А все остальные проживают в Шадринске и ряде районов.
В Самарской области начал работу ещё одни инфекционный госпиталь
Инфекционный госпиталь начал работу с сегодняшнего дня, 23 ноября, в Большеглушицкой центральной районной больнице Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Будет ещё хуже — бизнес о просрочке по кредитам в РФ
Те меры по борьбе с коронавирусом, которые предложены правительством, нанесут существенный урон малому и среднему бизнесу и его кредиторам, считает глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.
В Пензенской области коронавирус подтвердился ещё у 162 человек
В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 23 ноября подтвердилась ещё у 162 человек, всего с начала пандемии выявлено 19 074 заражения, сообщает региональный оперативный штаб.
Воробьёв поручил сократить сроки тестирования на коронавирус в Подмосковье
Данные о количестве новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье остаются прозрачными и доступными. Об этом 23 ноября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв совещание с членами областного правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Все цифры прозрачны, видны, выявляемость подрастает. Мы на уровне тысячи случаев в сутки. Мы делаем 30−35 (тысяч — прим. ИА REGNUM) тестов ПЦР. Дальше эту работу будем продолжать», — сказал Воробьёв.
Пензенская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
Пензенская область находится на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на совещании губернатора 23 ноября.
В Подмосковье растёт число случаев заражения коронавирусом
За неделю общее количество случаев заражения коронавирусом в Подмосковье выросло на 6%. Об этом 23 ноября сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с участием губернатора региона Андреем Воробьёвым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Среднее число выявлений за неделю в сутки составило 901 случай заражения коронавирусом, что на 19% выше показателей предыдущей недели, отметила Стригункова.
Больницу в Башкирии оштрафовали за сотни неучтённых случаев коронавируса
Больницу в Башкирии оштрафовали за более 1400 неучтенных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Киевского районного суда города Уфы.
В Подмосковье назвали первые итоги самоизоляции пенсионеров
Режим самоизоляции привел к снижению доли пожилых людей среди общего числа госпитализированных пациентов с коронавирусом. Об этом 23 ноября сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с участием губернатора региона Андреем Воробьёвым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Число пациентов от 60 лет и старше уменьшилось на 1% и составило 53% от общего числа госпитализированных. Можно сказать, что пока незначительный, но есть эффект от введения самоизоляции для пациентов старше 65 лет», — сказала Стригункова.
Пять добровольцев старше 60 лет вакцинировались препаратом «Эпиваккорона»
Первый компонент российской вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» получили пять добровольцев в возрасте старше 60 лет. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Препарат «Эпиваккорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года
Разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина от коронавирусной инфекции «Эпиваккорона» поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Возможность введения пропусков на въезд в Москву вновь обсуждается в ТГ-каналах. Не исключено, что уже в конце недели будет ясно — закроют столицу от приезжих или нет.
Дополнительные ограничения и локдауны в регионах РФ — вопрос времени. Об этом пишут тг-каналы.
Решения предстоит принимать главам регионов.
Ретейлеры могут сами выбирать метод обеззараживания воздуха в помещениях. С этим согласился Роспотребнадзор.
Рошаль заявил об ажиотаже на лекарства в России
В России фиксируется повышенный спрос на медикаменты. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.
«Сегодня спрос на медикаменты у нас вырос в разы», — сказал Рошаль.
Рынок США отреагировал на новости о вакцинах от COVID-19
Гонка среди производителей вакцин продолжается.
В Подмосковье врачей «красной зоны» хотят обеспечить обувью
В Подмосковье следует заняться вопросом обеспечения качественной обувью врачей, работающих с пациентами, заражёнными коронавирусом. Об этом 23 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с членами областного правительства и главами муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам губернатора, этот вопрос перед ним поставил один из подмосковных врачей, который написал письмо главе региона.
Пандемия всё серьёзнее, а Венесуэла с 23 ноября возобновляет авиасообщение с Россией.
Венесуэла возобновляет авиасообщение с Россией
Венесуэла приняла решение о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом сообщает служба гражданской авиации Венесуэлы.
«Служба гражданской авиации <…> информирует об открытии коммерческих авиарейсов из и в Россию и Боливию с 23 ноября», — говорится в сообщении.
Клуб Gipsy могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или закрыть его на три месяца. На площадке прошли концерты Элджея и Hammali&Navali. Как пишет КП, на обоих выступлениях гости были без масок, перчаток, толпились у сцены и выкладывали видео с происходящим в инстаграм. Этими записями и заинтересовались контролирующие органы.
Правительство выделяет дополнительные средства на закупку машин скорой помощи в регионы.
Все вакцины от коронавируса включаются в РФ в список жизненно важных лекарств.
Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что меры ограничительного характера крайне неприятные. Но, по его словам, они необходимые.
В Челябинске бизнесмены нарушили запрет на проведение дискотек
В Челябинске выявлены нарушители запрета на ночные дискотеки, введённого в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил на совещании вице-мэр Олег Извеков.
Подобные мероприятия запрещены в регионе с 19 ноября. За 21 и 22 ноября было проверено 51 предприятие на предмет работы в ночное и вечернее время. Составлено 15 протоколов. Кроме того, за неделю было проверено соблюдение санитарного режима в 494 организациях. И 10 материалов передали в суд.
Мишустин призвал регионы пользоваться опытом Москвы
Регионам следует пользоваться опытом Москвы при борьбе с коронавирусом. Об этом 23 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусом он прокомментировал доклад мэра столицы Сергея Собянина о ситуации в городе.
Под Брянском откроют новый инфекционный госпиталь
Новый инфекционный госпиталь начнёт свою работу в Унече Брянской области. Там оборудовали 400 мест, подготовлены 14 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства региона.
В Калужской области за сутки выявили 141 случай заражения SARS-CoV-2
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 141 человека за последние сутки, сообщает 23 ноября федеральный штаб. Накануне было зарегистрировано 140 подтверждённых случаев.
Вакцины от коронавируса включат в перечень важнейших препаратов
Список жизненно необходимых и важнейших препаратов расширят, включив в него все вакцины от коронавируса. Об этом 23 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного штаба по борьбе с коронавирусом.
По словам Мишустина, правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Сейчас в него включат все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова: чаще всего коронавирусом сейчас заражаются россияне в возрасте от 30 до 64 лет.
В Тюменской области насчитали семь очагов COVID-19
В Тюменской области действует семь очагов COVID-19. Об этом по данным на 23 ноября сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Общее количество заразившихся коронавирусом составляет 173 человека. Ещё 697 являются контактными. Два очага было выявлено на прошлой неделе. Из них «Исетский дом-интернат для престарелых и инвалидов», а также «Пансионат для ветеранов войны и труда».
3000 врачей приняли участие в акции «Добрые бейджи». Так пациенты смогут видеть лица героев, которые борются с коронавирусом.
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
В России ситуация с распространением коронавирусоа пока остаётся сложной. Об этом 23 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Ситуация с распространением коронавируса пока остаётся сложной», — сказал он.
Собянин назвал объём запаса коечного фонда в Москве
В Москве около 5 тыс. больничных коек находится в запасе. Об этом 23 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Мы держим в запасе большой коечный фонд, около 5 тысяч», — сказал мэ
Анна Попова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью коронавирусом. В их числе: Карелия, Горный Алтай, Ямал, Санкт-Петербург, Мурманская область, Коми.
В Петербурге 63 классов школ отправлены на «дистанционку»
В Санкт-Петербурге учащиеся 63 классов 37 школ переведены на обучение в дистанционном формате из-за выявленных случаев заражения коронавирусом и ОРВИ. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко: в РФ свободны 82% реанимационных коек.
Попова рассказала о категории россиян, чаще заражающихся коронавирусом
Наиболее часто среди других категорий жителей России, заражаются коронавирусом пожилые люди, сообщила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, среди людей, чей возраст превышает 60 лет, наблюдаются самые частые случаи заражения.
Власти Оренбуржья приняли решение запретить массовые новогодние мероприятия. Детские утренники проведут без родителей.
Результат теста на COVID-19 загружается на портал «Госуслуги» в течение часа после готовности. Об этом заявила 23 ноября глава Роспотребнадзора.
Попова объявила регионы РФ, наиболее неблагополучные по коронавирусу
Наиболее неблагополучные показатели по заболеваемости коронавирусом отмечены в Республике Карелия, в Республике Алтай, в Ямало-Ненецком Автономном округе и в Санкт-Петербурге, заявила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По ее словам, ситуация в российских регионах с коронавирусом разная по интенсивности эпидемиологического процесса.
95-летняя сибирячка победила коронавирус. Подробности сообщает «КП».
В Калуге COVID-19 заболели десятки учителей
В школах Калуги около 65 учителей болеют COVID-19, и эта цифра постоянно меняется, заявила 23 ноября на планёрке в городской управе начальник управления образования Ольга Лыткина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Вакцины от коронавируса в России внесут в список жизненно важных препаратов
Все разрабатываемые в России вакцины от COVID-19 будут включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
В Оренбуржье запретили массовое празднование Нового года
В Оренбуржье, согласно изменениям, внесенным 23 ноября в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции», под запретом оказалось массовое празднование Нового года.
В условиях режима повышенной готовности запрещено проведение организованных массовых мероприятий в период новогодних праздников, в том числе, открытие елок (как на улице, так и в помещениях), а также корпоративов и иных мероприятий в объектах общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, организаций и в общественных местах.
Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом в России
В России остаётся свободным в среднем около 20% коечных мест для пациентов с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Адыгее число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 7500
Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по данным на 10:00 23 ноября, достигло 7533, сообщается на странице регионального минздрава в Instagram. Накануне в республике инфекцию выявили у 81 человека — это второй по величине суточный прирост в регионе с начала пандемии.
В Архангельске за сутки выявили 145 заболевших COVID-19
В Архангельской области продолжает расти заболеваемость COVID-19 — за минувшие сутки в регионе выявили 351 носителя опасного коронавируса. Среди новых случаев — 145 выявлены в областном центре, 46 — в Котласском районе, 27 — в Северодвинске.
В Свердловской области рекомендовали отменить новогодние праздники в школах
Новогодние корпоративы и линейки в школах Свердловской области рекомендуется отменить, сообщили в региональном министерстве образования и молодёжной политики местным СМИ.
Cоответствующие рекомендации приняли на заседании противоэпидемической комиссии. Это не касается малых утренников в отдельных классах, которые можно проводить без допуска родителей и других зрителей.
Также предлагается организовать дистанционную линейку. Такие меры «позволят сохранить праздник для детей и в то же время дадут возможность избежать риска распространения инфекции», сообщили в министерстве.
Глава Минздрава оценил ситуацию с лекарственным обеспечением в России
Ситуация с лекарственным обеспечением в России начала меняться в лучшую сторону, но «пока ещё далека от идеальной», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Петербурге пенсионерка избила полицейского за просьбу надеть маску
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 58-летней пенсионерки, несколько раз ударившей и оскорбившей полицейского, который зафиксировал ее проезд без маски в общественном транспорте. Об этом случае 23 ноября сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.
В Архангельске COVID-19 диагностирован у 56 школьников
В Архангельске растет число заболевших COVID-19 среди детей. По данным мэрии, из 37 530 учащихся школ COVID-19 диагностирован у 56 учеников. Из 19 949 воспитанников детских садов заболевание подтверждено у 12 детей.
Рекомендации бизнесу по COVID-19 в России станут обязательными к исполнению
В Роспотребнадзоре считают необходимым сделать рекомендации по профилактике коронавируса для бизнеса обязательными для исполнения, заявила глава ведомства Анна Попова.
Заслуженный врач РФ Владимир Круглый не исключает, что в Москве и Санкт-Петербурге могут ужесточить ограничения. Такой вариант он допускает, если ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 будет ухудшаться, сообщают РИА Новости.
Беглов пообещал нарастить мощность ковид-лабораторий Петербурга
Лаборатории Петербурга смогут проводить суммарно на 8 тыс. больше тестов на коронавирус в сутки, чем сейчас. Об этом 23 ноября заявил губернатор Александр Беглов. Сколько тестов максимально готовы проводить все петербургские лаборатории сегодня, он не уточнил.
Нижегородцев продолжают штрафовать за нарушение масочного режима
За последнюю неделю октября в Нижегородской области нарушителям COVID-ограничений выписаны штрафы на общую сумму более миллиона рублей, проведено 10 702 профилактических бесед.
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе оштрафовали на 200 тысяч рублей за 1 414 неучтенных случаев заболевания коронавирусом и нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Главконтроль: в Москве из-за нарушений по COVID-19 с начала осени приостановлена работа 164 предприятий.
Пандемия не испортит праздник. Россияне раскупили все дорогие новогодние туры, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В Пензенской области рассказали о статистике внебольничной пневмонии
В Пензенской области число случаев внебольничной пневмонии с марта составляет 15 458. Из них 4172 случая — случаи пневмонии, вызванной COVID-19. Об этом заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин на совещании губернатора 23 ноября.
Доктор Александр Мясников в очередной раз прокомментировал статистику по COVID-19 в России. Подробнее тут.
В РФ официально запустили приложение, которое позволит пользователям добровольно сообщать о заболевании коронавирусом, чтобы уведомить всех, кто контактировал.
«Госуслуги. COVID трекер» уже можно скачать в App Store и Google Play.
Под Мурманском завершается строительство медцентра для лечения COVID-19
Строительство многофункционального медцентра для пациентов с COVID-19 в Североморске вошло в завершающую стадию. В настоящее время в здании идет чистовая отделка помещений, а также монтаж системы вентиляции и медицинских газов и благоустройство территории. Одновременно с этим начата поставка медицинского оборудования и техники.
Президент РФ Владимир Путин наградил ветерана Великой Отечественной войны 98-летнюю Зинаиду Корневу знаком отличия «За благодеяние». Она собрала более 4,5 млн рублей в помощь семьям врачей.
Правительство выделило 80 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов
Правительство России направило ещё 80 млрд рублей на поддержку регионов, доходы бюджетов которых сократились из-за пандемии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом.
В Москве за сутки скончались 76 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8455, сообщили в оперативном штабе столицы.
Свердловские власти готовят решение о проведении новогодних праздников
В Свердловской области ещё не решили, отменять ли детские новогодние праздники в резиденции главы региона Евгения Куйвашева. Об этом сообщили в оперштабе области местным СМИ.
«Поиск и обсуждение возможных безопасных форматов продолжается, в том числе в рамках работы противоэпидемической комиссии», — ответили в штабе на вопрос о проведении праздников в резиденции губернатора, передаёт «КП-Урал».
В Приамурье большая часть носителей коронавируса болеют ОРВИ и пневмонией
В Приамурье за весь период пандемии коронавирус лабораторно подтвердился у 10 288 человек. Таким образом, в области на 100 тыс. населения заболели 1302,21 жителя.
Мэр Владивостока вернулся на рабочее место и рассказал о COVID-тесте
Глава Владивостока Олег Гуменюк на своей странице в Instagram сообщил, что вылечился от COVID-19 и готов к активной работе.
На Камчатке провели более 200 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию
На Камчатке наблюдается рост числа выявленных за сутки носителей коронавируса. За последние 24 часа заражение лабораторно подтвердилось у 65 человек, днём ранее — у 60.
В Еврейской АО за неделю выявили более 200 случаев заражения коронавирусом
В Еврейской автономной области за последнюю неделю заражение коронавирусом подтвердилось у 201 человека, справились с болезнью 276 жителей, один человек скончался от COVID-19.
На Сахалине выявили ещё 122 случая заражения коронавирусом
На Сахалине за последние сутки выявили 122 новых случая заражения коронавирусом, днём ранее — 119.
В Новосибирске отменили массовые мероприятия на Новый год
Власти Новосибирска сообщили об отмене массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. При этом город будет украшен к празднику.
В Бурятии умерли 12 пациентов с COVID-19
В Бурятии за минувшие сутки выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 17 569. Об этом утром 24 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
Все новосибирские поликлиники получили лекарства от COVID-19 — минздрав
В Новосибирской области бесплатные лекарства для лечения пациентов с коронавирусом получили все поликлиники. Медикаменты для лечения на дому доставлены во все районы региона. Об этом заявили в областном министерстве здравоохранения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В Красноярском крае разворачивают дополнительные койки
На двух этажах Центра нейрореабилитации Федерального Сибирского научно-клинического центра в Красноярском крае дополнительно развернули ещё 100 коек для инфекционных пациентов. Об этом сообщили в минздраве региона.
В Роспотребнадзоре назвали опасный симптом COVID-19
Среди всех симптомов заболевания COVID-19 самым грозным является одышка в сочетании с другими симптомами, заявила 24 ноября журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре призвали ужесточить контроль за мерами против COVID-19
Контроль за соблюдением мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в России необходимо усилить, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по противодействию распространения SARS-CoV-2 в РФ.
Опасное соседство: власти ЕАО обвинили Хабаровск во вспышке пневмонии
В Николаевском городском поселении возникла вспышка пневмонии. Одной из причин высокой заболеваемости власти Еврейской АО назвали соседство населённого пункта с Хабаровском.
В Смольном не подтвердили перевод всех школ Петербурга на «удалёнку»
Власти Санкт-Петербурга пока не подтверждают предположения о скором переводе всех школьников города на дистанционное обучение из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
На Камчатке отмену губернаторской ёлки восполнят праздником на улицах
Власти Камчатки из-за коронавируса отменили традиционную «губернаторскую ёлку» для детей и подростков, но рассчитывают восполнить её отсутствие другими праздничными мероприятиями. Об этом губернатор края Владимир Солодов 24 ноября сообщил журналистам.
В Бердске на карантин из-за коронавируса ушли несколько классов
В городе Бердске, по данным оперативного штаба, на утро сегодня, 24 ноября, под медицинским наблюдением находятся 1190 горожан, 44 ребенка. Взято 156 тестов, сообщили в администрации муниципалитета.
В двух городах Чувашии школьников переводят на дистанционное обучение
В Чувашии 24 ноября часть школьников переходит на дистанционное обучение. Также приостанавливается работа учреждений дополнительного образования.
Долго ждать и не дождаться: нижегородцы пытаются сдать тест на коронавирус
Жители Нижегородской области жалуются на то, что в государственных больницах им могут отказать в проведении тестирования на коронавирус, в отдельных случаях результаты выполненных тестов могут задержаться на две недели или потеряться вовсе. О чем рассказывают люди, столкнувшиеся с необходимостью сделать тест и не получившие на то возможности, пишет в своей статье корреспондент ИА REGNUM Евгения Ким.
В Чувашии введены ограничения при проведении спортивных тренировок
В Чувашии сократили число спортсменов, которые одномоментно могут тренироваться в спортзалах.
Кузбассу дополнительно выделили 5 млрд на социальные обязательства
Кемеровская область получит дополнительные федеральные средства на выполнение социальных обязательств и борьбу с распространением коронавируса. Регион вошел в число 39 регионов России, которые получат деньги на поддержание стабильности бюджетной системы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.
В Чувашии ввели ограничения для предприятий общепита
В Чувашии ограничительные меры коснулись фуд-кортов: им можно работать только под заказ или на вынос.
В райбольнице Ростовской области развёрнуто 20 ковид-коек
В Ростовской области центральная райбольница Целинского района развернула 20 коек для пациентов с COVID-19. На закупку дополнительного оборудования для госпиталя из региональной казны выделено свыше 1,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.
Среди алтайских носителей коронавируса отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 24 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1035 человек (+5 за сутки).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7167 человек, +50 за сутки) и ОРВИ (11 274 человек, +153 за сутки).
Барнаул из-за пандемии потерял половину турпотока
Эпидемия коронавируса в значительной степени повлияла на туристическую отрасль в Барнауле. Как сообщает сегодня, 24 ноября, официальный сайт столицы Алтайского края, несмотря на то, что география стран осталась на уровне 2019 года (69 стран мира), в Барнауле побывали всего 4 769 иностранных туристов, что в два раза ниже аналогичного показателя предыдущего периода.
Причём, судя по данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, количество иностранцев, приехавших познакомиться с Барнаулом непосредственно в туристических целях, снизилось в четыре раза (до 221 человека).
В Чебоксарах из-за коронавируса может подорожать проезд в транспорте
В Чебоксарах администрация города может увеличить цены на проезд в общественном транспорте с нового года. Власти ссылаются пандемию коронавируса и убыточность перевозок, а троллейбусное управление в очередной раз грозит банкротством.
В Бурятии выявили 276 новых носителей коронавируса
В Бурятии за минувшие сутки выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 17 569.
В Хабаровске всё больше родителей переводят детей на дистанционное обучение
В Хабаровске по решению родителей 377 учеников из 41-й школы, лицея и гимназии перешли на дистанционное обучение. Неделю назад таких учеников было 138.
На Ставрополье обновлен «рекорд» по числу новых случаев заражения COVID-19
Новый «рекорд» по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа отмечен на Ставрополье: 23 ноября в крае инфекцию выявили у 226 человек, сообщил глава субъекта Владимир Владимиров.
Для медработников в Чувашии введут новые формы поддержки
В Чувашии планируют ввести новые формы поддержки медицинских работников, в том числе с привлечением добровольцев.
В Приангарье запретили новогодние корпоративы из-за коронавируса
В Иркутской области, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, внесли поправки в законодательство, предусматривающее комплекс ограничительных и иных мероприятий в период пандемии SARS-CoV-2. Как поясняет пресс-служба областного правительства, речь идёт о запрете праздничных мероприятий с участием трудовых коллективов.
«Когда в области эпидемия и такая ситуация с заболеваемостью, никаких массовых мероприятий быть не должно. Исполнение данного запрета будет исключительно зоной ответственности руководителей предприятий», — пояснил глава Приангарья Игорь Кобзев.
В РФ запустили приложение для отслеживания контактов носителей коронавируса
Мобильное приложение «Госуслуги.COVID трекер», позволяющее отслеживать социальные контакты заразившихся коронавирусом, которое разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России при участии Минздрава РФ, стало 24 ноября доступно для загрузки в магазинах приложений App Store и Google Play.
В Горном Алтае за сутки коронавирус выявили у 18 детей
В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 18 случаях коронавирус выявлен у детей.
Над школами Приангарья вновь повисла угроза «дистанционки»
В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Иркутской области внесены новые поправки в законодательство, которое предусматривает комплекс ограничительных и иных мероприятий.
Как поясняет пресс-служба областного правительства, отныне руководители общеобразовательных организаций в ежедневном режиме будут осуществлять мониторинг ситуации с заболеваемостью COVID-19 в учреждении, информировать о ситуации муниципальные штабы.
В Пензенской области от COVID-19 скончались 228 пациентов
В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще два пациента — 62-летний мужчина и 61-летняя женщина. Таким образом, по состоянию на 24 ноября всего скончались 228 человек.
Доктор Мясников дал совет по празднованию Нового года
Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников посоветовал жителям России встречать Новый год в кругу родных и близких.
Власти Магадана рассказали, как город встретит Новый год
Власти Магадана несмотря на пандемию коронавируса готовятся к встрече Нового 2021 года. Уже развешивают праздничную иллюминацию, в некоторых районах округа установили и нарядили ёлки.
Заболеваемость внебольничными пневмониями в Петербурге выросла в 5,5 раза
За январь-сентябрь 2020 года в Петербурге заболеваемость внебольничными пневмониями, в число которых входят и те, что вызваны коронавирусной инфекцией, выросла в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили в Петростате.
В Туве за сутки выявили 99 случаев заражения SARS-CoV-2
За последние сутки специалисты в Туве выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 11 911.
Владимир Путин наградил погибшего хирурга из Екатеринбурга
Екатеринбургский хирург Юрий Мансуров, скончавшийся в июне 2020 года, посмертно награждён орденом Пирогова. Решение принял президент России Владимир Путин, указ размещён на портале правовой информации.
Хирурга наградили «за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией».
Мансуров умер в июне 2020 года. Его родственники заявляли, что хирург заболел COVID-19. Врач заведовал хирургическим отделением Свердловской областной клинической больницы.
Кадыров предостерег от самолечения от COVID-19
Заболевшие COVID-19 граждане, занимаясь самолечением, приносят себе вред. Их выздоровление затягивается из-за того, что они не вовремя начинают получать квалифицированную помощь врачей. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, предостерегая жителей региона от подобного неоправданного поведения.
В Саратовской области продлили дистанционное обучение
Дистанционное обучение школьников 6−11 классов в Саратовской области продлили до 8 декабря. Кроме них на дистант ушли техникумы и профколледжи. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Число муниципалитетов, в которых учащиеся ушли на дистанционное образование, возросло до 10. В их числе Балаковский, Балашовский, Вольский, Краснокутский, Пугачевский, Марксовский, Петровский, Ртищевский и Энгельсский районы, а также Саратов.
Часть томских школ вернулись на очную форму обучения
Учащиеся 6−8 и 10 классов в пяти школах Томска перешли с дистанционного режима на очную форму обучения. Такое решение было принято в связи со снижением показателей заболеваемости, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
В Саратовской области SARS-CoV-2 за сутки выявили ещё у 240 человек
В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 24 ноября у 25 672 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили у 240 жителей региона. Минувшим днем заболели 239 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 21 138 человек, за сутки — 512 пациентов. Всего скончались 205 человек. В лабораториях на сегодняшний день проведено более 745,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,9 тыс. тестов.
Эксперт рассказала о работе Деда Мороза в условиях пандемии
Основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор описала условия их работы в условиях пандемии.
В Москве ещё 5601 человек победил коронавирус
За минувшие сутки выздоровел от коронавирусной инфекции ещё 5601 человек. Об этом 24 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Ещё 5601 пациент вылечился от коронавируса в Москве», — говорится в информации.
Это на 537 человек больше, чем сутками ранее, когда выписали 5064 пациента.
По пути партнёрства»: эксперт оценил идею с «Госуслуги.COVID трекер
Известный алтайский IT-специалист Андрей Карашов в своем телеграм-канале прокомментировал известие о запущенном приложении для отслеживания контактов c зараженными COVID-19.
«Здесь отрадно, что Минцифры пошли по пути партнерства с Google и Apple, а не стали изобретать «собственную балалайку», как в Германии например. Интеграция системы отслеживания распространения коронавируса с iOS и Android автоматически встроена в операционных системах на смартфонах пользователей. Региональным ведомствам здравоохранения необходимо только подключиться к системе и предоставить контент для уведомлений — остальное уже дело IT-гигантов».
В Петербурге впервые выявили более 3 тыс. случаев коронавируса в сутки
В Петербурге преодолён новый психологический уровень по выявляемости коронавирусной инфекции — она впервые превысила 3 тыс. случаев в сутки. Тем самым поставлен суточный «рекорд» по числу новых случаев коронавируса.
Прививка от пневмококковой инфекции защитит при COVID-19: врач
В Амурской области активно проходит прививочная кампания против пневмококковой инфекции населения в возрасте старше 60 лет. Уже привито более 34% от запланированного количества жителей.
Увеличение пенсий в РФ сравнили со среднебольничной температурой
Анонсированный Советом Федерации рост всех страховых пенсий на 6,3% корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:
«Надо понимать, что 1000 рублей это — «средняя температура по больнице». Индексация в размере 6,3% к страховой может дать и 500 рублей, и 1200. При этом первый вариант, на мой взгляд, будет более распространён, чем второй.
Звучит избито, но это так, реальная инфляция отличается от формальной. Посмотрите на цены в аптеках, на тарифы ЖКУ на фоне снижения доходов населения, потерь работы, увеличения налогов, закрытия малых предприятий и ИП. Пенсионеры зачастую вынуждены помогать детям и внукам, карабкающимся в этих непростых условиях…».
В Карелии продолжается рост числа новых заражений коронавирусом
В Карелии за последние сутки коронавирус выявлен еще у 362 человек, в том числе у 35 детей. Общая цифра оказалась на 39 случаев больше, чем в предшествующие сутки. Увеличилось и число летальных исходов.
В Приангарье жертвами COVID-19 стали 800 человек
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 800 человек, причём 15 из них скончались за последние сутки. Об этом 24 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.
Острая нехватка автоволонтеров наблюдается в Татарии
В Татарии из-за роста количества обращений со стороны пожилых людей по доставке продуктов и лекарств наблюдается острая нехватка автоволонтеров. Автотранспортные компании республики призывают помочь добровольцам машинами или топливом. Об этом сообщил руководитель информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.
В Татарии от COVID-19 скончался 132-й пациент
В Татарии зарегистрирована смерть 58-летней женщины, которая была госпитализирована в больницу с коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на 24 ноября погибшими от COVID-19 числятся 132 жителя Татарии.
Роспотребнадзор: новые симптомы COVID-19 не фиксируются с весны
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что никаких новых симптомов коронавируса не было зафиксировано с весны 2020 года.
Эксперт рассказала, у кого в РФ будут расти доходы в 2021 году
В России индустрия гостиничного бизнеса и туризма вернутся к прежним объемам только после массового распространения вакцины. Об этом заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.
Мэрия Екатеринбурга расторгнет контракт на возведение ледового городка
Администрация Екатеринбурга намерена расторгнуть контракт на строительство ледового городка на площади 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации местным СМИ.
Ранее чиновники заключили договор с фирмой «Айс-Проект 2000» на возведение городка с ледяными горками. Однако из-за эпидемиологической ситуации и ограничений по COVID-19 контракт расторгнут.
Без ледового городка жители не останутся — его возведут с учётом ограничений. Вскоре мэрия заключит новый договор с тем же подрядчиком, за меньшую сумму (19 млн рублей вместо 24 млн рублей).
В Минпросвещения сообщили число ушедших на карантин российских школ
Количество российских школ, которые из-за пандемии коронавируса перешли в режим карантина, снизилось до 31. Это 24 ноября следует из данных инфографики, обнародованных в Telegram-канале министерства просвещения России «Большая перемена РФ».
В главном ковид-госпитале Белгородской области занято 82% коек
1050 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией развёрнуто в главном инфекционном госпитале на базе городской больницы №2 Белгорода. Занятость коечного фонда составляет 82%. В «красной» зоне побывал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает региональный оперативный штаб.
В Крыму за сутки выявили ещё 184 носителя коронавируса
В Республике Крым подтверждено ещё 184 случая заражения коронавирусом, об этом 24 ноября написал на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
Колыма получит вакцину от COVID-19 для населения до конца года
В Магаданской области 42 медика привились от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V».
В Тульской области аптеки проверяют на наличие лекарств
Внеплановые проверки аптек на наличие медикаментов начались в Тульской области. Об этом заявил на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу 23 ноября руководитель управления Росздравнадзора по Тульской области Александр Былков.
В Кузбассе за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 24 ноября, за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 177 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом
На сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в России осложняется. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
По её словам, с начала пандемии было выявлено уже более 2,13 млн случаев заражения коронавирусом.
В Брянской области пациентов с коронавирусом принимают девять госпиталей
Девять медицинских организаций, перепрофилированных в госпитали для больных с коронавирусом, принимают пациентов в Брянской области. В них развёрнуто 1665 коек, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства региона.
Путин наградил ветерана из Петербурга, собравшую 4,5 млн рублей врачам
Президент России Владимир Путин наградил знаком отличия ветерана из Санкт-Петербурга Зинаиду Корневу, которая в пандемию коронавируса собрала с помощью роликов на YouTube 4,5 млн рублей. Все средства были перечислены родственникам медиков, умерших от COVID-19.
Голикова рассказала о ситуации с койками для больных COVID-19
На сегодняшний день более 90% коек для пациентов с COVID-19 занято только в шести регионах России. Об этом в ходе заседания координационного совета уполномоченных по правам человека заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
По её словам, более 274 тысяч коек развернуто в стране для пациентов с COVID-19, из них 78,2% уже занято.
Алтайские фермеры вырезают скот из-за дешевого молока
Личные подсобные хозяйства алтайских фермеров оказались в очень сложном положении из-за низких закупочных цен на молоко и резкого удорожания кормов. Как сообщает программа «Вести-Алтай», мелкие производители видят для себя только один выход — отправить коров на бойню.
По словам владельца ЛПХ из Михайловского района Алтайского края Сергея Адаменко, летом он держал 15 голов крупного рогатого скота, не считая телят. Но если в 2019 году фураж для них он покупал по 6 тысяч, в этом году — уже по 14 тысяч рублей.
В Госдуме интересуются прогнозом Минздрава о вспышках кори из-за пандемии
В Госдуме обеспокоены задержками вакцинации на фоне пандемии коронавируса и интересуются у Минздрава прогнозами по заболеваемости корью в 2021 году, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.
В Калуге автозаводы передали медикам автомобили для обслуживания пациентов
В Калуге автомобильные компании «Фольксваген», «ПСМА Рус» и «Вольво Восток» передали в региональный миндздрав 11 автомобилей.
Петербург обошёл Москву по суточной смертности от COVID-19
Петербург поставил абсолютный «рекорд» по суточной смертности от COVID-19 за всю пандемию. Как сообщает оперативный штаб, за последние сутки в городе подтвердили смерть 80 человек от последствий заражения коронавирусной инфекцией.
В Тульской области запретили все массовые мероприятия
Проведение всех массовых мероприятий запрещено на территории Тульской области на период с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Соответствующие изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс 23 ноября губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
В России выявили 24326 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 24 326 носителей коронавируса, сообщает 24 октября оперативный штаб Москвы.
Это на 847 случаев меньше, чем сутками ранее, когда зарегистрировали 25 173 случая заражения. Среди регионов по числу новых выявленных случаев лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
ВЦИОМ: абсолютное большинство жителей РФ поддерживают ношение масок
По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство жителей России (89%) поддерживают обязательное ношение масок в общественных местах.
В Ленобласти число выписанных обогнало уровень новых носителей коронавируса
В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 204 новых носителя коронавируса, что на два человека больше, чем было обнаружено сутками ранее. Выздоровевших за сутки — 247 человек.
На Среднем Урале выявили еще 384 носителя коронавируса
В Свердловской области зафиксировали новые 384 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 23 ноября 2020 года в области зарегистрировали 389 носителей вируса — рекорд с самого начала пандемии. Теперь в регионе подтверждено 43 996 случаев выявления коронавируса.
По данным на 24 ноября, за сутки вирус выявили у жителей Екатеринбурга (273 человека), Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Берёзовского, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Ирбита, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Голикова анонсировала начало массовой вакцинации от коронавируса
Начало массовой вакцинации населения от коронавируса планируется с начала 2021 года. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета уполномоченных по правам человека.
По её словам, вакцинация населения будет проходить на добровольной основе.
В России за сутки от COVID-19 умер 491 человек. Это «рекорд»
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умер 491 человек. Об этом 24 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксирован 491 летальный исход», — говорится в информации.
В Пензенской области за сутки коронавирус выявили ещё у 165 человек
В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 24 ноября подтвердилась у 19 239 человек, за сутки заболели еще 165 жителей региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 162 пациента. Всего выздоровели 15 163 человека, за сутки — 326 пациентов. 228 жителей области скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.
В Воронежской области за сутки выявили 318 носителей коронавируса
Ещё 318 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 24 ноября. Сутками ранее сообщалось о 313 новых случаях.
Более 24,3 тыс. новых носителей SARS-CoV-2 выявлено в России за сутки
За истекшие сутки на территории России было выявлено 24 326 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Голикова рассказала о ходе производства вакцины от коронавируса «Спутник V»
В настоящее время свыше 117 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущено в гражданский оборот. Об этом 24 ноября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека
В Тульской области продлили режим самоизоляции для пожилых
Требование о соблюдении режима самоизоляции гражданами старше 65 лет в Тульской области продлено до 31 декабря 2020 года. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности 23 ноября внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.
В Курской области выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области 24 ноября зарегистрировано 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 14 тыс. 340 положительных тестов.
Скончался заразившийся коронавирусом депутат Заксобрания Томской области
23 ноября в возрасте 53 лет скончался депутат Законодательной думы Томской области Виктор Воробьёв. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, политик ушёл из жизни после тяжёлой болезни.
Коронавирус и экономия: жители Тулы остались без центрального катка
Каток на центральной площади Тулы, который традиционно открывается в преддверии новогодних праздников, в этом году работать не будет. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам совещания оперштаба по коронавирусу 23 ноября.
В Рязанской области выявили 115 новых носителей коронавируса
В Рязанской области 24 ноября выявлено ещё 115 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 435 пациентов.
В Курской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19
В Курской области по состоянию на 24 ноября зарегистрировано 178 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены четыре смерти.
В Калужской области запретили корпоративы и новогодние утренники
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил органам исполнительной власти, местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года отказаться от проведения новогодних корпоративных мероприятий в организациях общественного питания.
За сутки в Чувашии скончались шесть пациентов с коронавирусом
В Чувашии продолжается рекордный рост выявляемых случаев заражения коронавирусом.
В Якутии из-за COVID-19 на карантин закрыты более 30 классов
В Якутии на дистанционный формат обучения перешли 40 школ, в очно-заочном формате занимаются — 292 школы, в обычном режиме — 317.
Эпидемиолог заявил, что РФ находится в фазе роста заболеваемости COVID-19
На данный момент говорить о прохождении Россией пика заболеваемости COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, ещё рано, так как страна находится на фазе роста заболеваемости. Об этом 24 ноября заявил журналистам замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Трое пациентов с COVID-19 скончались в Саратовской области за сутки
В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 208 человек. За минувшие сутки летальные исходы произошли еще с тремя инфицированными пациентами — 84-летний мужчина и две женщины 51 и 83 лет.
В Брянской области подтвердили 101 случай заражения коронавирусом
Значительное снижение случаев заражения коронавирусом отмечено 24 ноября в Брянской области — 101, что на 35 меньше показателя предыдущих суток. Выписаны после лечения ещё 125 человек, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Петербурге отменили встречу Деда Мороза на Дворцовой площади
Торжественной встречи Деда Мороза в декабре 2020 года на Дворцовой площади Петербурга не будет. Об этом сообщил 24 ноября глава городского комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ещё три человека скончались от COVID-19 в Томской области
В Томской области за минувшие сутки зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончались три человека, входивших в группу риска из-за сопутствующих заболеваний.
В Москве снизилось число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Москве выявили 5838 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.
Это на 1028 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 6866 случаев заражения.
В Петербурге ночной транспорт отменят на Новый год и запустят на Рождество
Петербургские власти запретят ставшую традиционной в последние годы круглосуточную работу общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. Это вызвано эпидемиологической ситуацией и запретом на массовые скопления граждан, передает корреспондент ИА REGNUM.
В Ростовской области сохраняется темп прироста заболевших COVID-19
В Ростовской области подтвердили 309 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за сутки было проведено 2 тыс. 476 тестов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 24 ноября. Днём ранее сообщалось о 310 заболевших COVID-19, при том что было выполнено 4 тыс. 768 исследований.
На Камчатке люди несколько часов на морозе стояли в очереди в поликлинику
Губернатор Камчатки Владимир Солодов разместил на своей странице в Instagram обращение к жителям региона. В нём он в том числе рассказал о ситуации, которая сложилась в Елизовской поликлинике — население было вынуждено несколько часов стоять на морозе в очереди в поликлинику.
В Липецкой области за сутки выявлены 116 новых носителей коронавируса
В Липецкой области 24 ноября подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 10 тыс. 497 положительных тестов.
В Краснодарском крае за сутки выявили 163 носителя коронавируса
Ещё 163 случая заражения коронавирусом подтвердилось на территории Краснодарского края, об этом 24 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 173 новых носителях коронавируса.
Ещё 18 жителей Ростовской области скончались от COVID-19
В Ростовской области подтвердили 18 летальных исходов среди пациентов, проходящих лечение от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 ноября.
В Хакасии усилят борьбу с нарушителями масочного режима
Правоохранители в Хакасии будут чаще выезжать в места массового скопления людей для проверки соблюдения обязательного масочного режима. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующее поручение дал глава республики Валентин Коновалов.
В Орловской области заявили о подготовке нового ковид-госпиталя
Дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19 разворачивают в Орловской области. Об этом 23 ноября на заседании регионального оперативного штаба дорожил губернатору глава департамента здравоохранения области Иван Залогин, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Томской области выявили почти двести новых носителей коронавируса
В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 17 255. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки выявлено 198 новых носителей.
В Прикамье число выявленных носителей коронавируса приближается к 19 тыс
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 ноября, выявлено 296 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Показатель второй день держится на одном уровне. Напомним, ранее регион ежедневно демонстрировал рост суточного показателя выявляемых заражений.
За сутки в Ульяновской области 275 человек выздоровели от COVID-19
В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило число выявленных случаев заражения, составив соответственно 275 и 242.
В Челябинской области число случаев COVID-19 превысило 25 тыс
В Челябинской области выявили за сутки ещё 228 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны в регионе обнаружено уже 25 065 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 7590.
Почти 90% выявленных на Алтае носителей коронавируса победили COVID-19
По итогам недели (18−24 ноября 2020 года) общее число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае перешагнуло отметку в 22 000 человек. На 24 ноября в регионе здоровы 22 015 (89%) из 24 774 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Такие данные сегодня, 24 ноября, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общее число алтайских пациентов, которые справились с COVID-19, по итогам прошедшей недели увеличилось на 1654 человека, а коэффициент увеличился на один пункт и составил 89%.
Более 3,3 тыс. самарских пациентов с COVID-19 обеспечили лекарствами
В Самарской области более 3300 человек получили лекарства для лечения COVID-19 на дому. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на оперативном совещании в областном правительстве.
В Прикамье за сутки скончались 14 человек с COVID-19
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 24 ноября, зафиксирован летальный исход у 14 пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. В десяти случаях причиной смерти назван COVID-19, в четырех — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Министр здравоохранения Бурятии заразилась коронавирусом
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова подхватила коронавирус и ушла на изоляцию. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграм.
В Челябинской области скончались ещё девять пациентов с коронавирусом
В Челябинской области к 24 ноября умерли ещё девять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Из них пятеро скончались от COVID-19. Это мужчина 75 лет, а также 58-летняя, 64-летняя, 78-летняя и 80-летняя женщины. Ещё трое мужчин, 62, 64 и 65 лет, и 81-летняя женщина скончались от других заболеваний.
В Оренбуржье за игнорирование профилактики COVID-19 закрывают объекты
В Оренбургской области за неделю (14−20 ноября) общая сумма штрафов за нарушение эпидправил в условиях распространения коронавирусной инфекции составила 200 тыс. рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства, проведено 43 проверки соблюдения хозяйствующими субъектами санитарного законодательства о профилактике новой коронавирусной инфекции. Составлено 20 административных протоколов. По итогам их рассмотрения приостановлена деятельность трех объектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В Липецкой области скончались еще три пациента с COVID-19
В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 96 человек.
На дооснащение трёх ростовских больниц выделили 20 млн рублей
На дооснащение трёх больниц в Ростовской области, занимающихся лечением пациентов с пневмониями и COVID-19, региональный бюджет выделит около 20 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 24 ноября.
В Астраханской области выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 24 ноября подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 12 тыс. 952 положительных теста.
В Волгоградской области растёт число случаев заражения коронавирусом
Очередной «рекорд» по выявленным случаям заражения коронавирусом зафиксирован в Волгоградской области 24 ноября — 233, что на четыре больше предыдущих суток. Выздоровели ещё 448 человек, скончались четыре пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Самарской области для помощи врачам могут задействовать такси
Такси могут задействовать для помощи врачам с Самарской области. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.
Восемь человек с COVID-19 скончались в Мурманской области за сутки
В Мурманской области за сутки умерли восемь пациентов с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции с начала пандемии выросло до 445.
В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19
В Астраханской области по состоянию на 24 ноября подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 238 человек.
В Омской области жертвами SARS-CoV-2 стали ещё семеро пациентов
За прошедшие сутки в Омской области выявлено 235 носителей коронавируса, за весь период —21 117. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в областном оперштабе.
Выздоровели ещё 120 человек. За весь период в регионе вылечились 14 225 человек. За прошедшие сутки в Омской области скончались семь пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 581 человек.
Попова допустила ежегодное возвращение коронавируса
Вероятнее всего, коронавирусная инфекция будет возвращаться каждый год, наиболее активной становясь в холодное время года. Такое мнение 24 ноября высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
В Татарии носителями коронавируса стали ещё 75 человек
В Татарии, по информации на 24 ноября, заражены коронавирусом 9848 человек, за сутки заболели ещё 75 жителей. Минувшим днем заразились 73 человека. Всего выздоровели 8598 пациентов, за сутки — 71 человек. Летальных исходов на территории республики подтверждено 132 случая.
Коронавирус приобретает сезонный характер — Попова
У коронавирусной инфекции появляется сезонный характер, и данный вирус становится в один ряд с другими сезонными вирусами. Такое мнение 24 ноября высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
В Самарской области за сутки выявили 237 случаев заражения коронавирусом
237 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Всего по области выявили 20 875 случаев заражения этой инфекцией.
На Среднем Урале подтверждено 970 смертей от COVID-19
В Свердловской области подтверждено ещё девять случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 23 ноября 2020 года было зарегистрировано 10 летальных случаев от COVID-19, 22 ноября — восемь.
Теперь в регионе зафиксировано 970 смертей от инфекции. В России умер уже 37 031 больной COVID-19.
В Югре из-за COVID-19 введут дополнительные ограничения
В Югре из-за распространения коронавируса введут дополнительные ограничения. Об этом на заседании оперштаба региона 24 ноября заявила губернатор Наталья Комарова, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.
Соответствующее постановление будет подписано сегодня же. Новые ограничения предстоит установить с 1 декабря по 15 января. Среди них — запрет на проведение новогодних мероприятий в закрытых помещениях и на работу аниматоров.
В Чувашии оборот общепита упал почти на 27%
В Чувашии в сфере торговли по итогам десяти месяцев снизился оборот розничной и оптовой торговли, значительно упал оборот общественного питания.
Во Владимирской области за сутки выявлены 129 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 24 ноября подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Новых летальных случаев не подтверждено.
В Тамбовской области за сутки выявлены 120 новых носителей коронавируса
В Тамбовской области 24 ноября подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 12 тыс. 468 носителей вируса. Новых летальных случаев нет.
В Петербурге увеличилось количество классов на «удалёнке»
В Санкт-Петербурге увеличилось количество классов, переведенных на дистанционную форму обучения из-за выявленных случаев коронавируса и ОРВИ. По данным городского комитета по образованию, на 24 ноября на карантине находятся 65 классов в 42 школах.
В Оренбуржье выявлено более 22 тысяч носителей коронавируса
В Оренбургской области число выявленных с конца марта носителей коронавируса превысило 22 тысячи. За сутки, на 24 ноября, зафиксировано 185 случаев заражения, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Напомним, в регионе стабилизируется эпидситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Заболеваемость медленно идет на спад. Длительное время суточный показатель выявляемых носителей коронавируса варьировался в пределах 187−190 человек. На 23 ноября выявлено 188 случаев заражения.
Песков объяснил, почему Путин не участвует в вакцинации
Президент РФ Владимир Путин ещё не привился от коронавируса, поскольку в России ещё не началась массовая вакцинация населения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас же не началась еще широкая вакцинация», — сказал Песков.
Кремль назвал контролируемой ситуацию с коронавирусом в России
Несмотря на работу системы здравоохранения в режиме сильной перегрузки, ситуация остаётся контролируемой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, о которых также говорила [вице-премьер РФ] Татьяна Голикова, все-таки ситуация остается контролируемой», — сказал Песков.
В Оренбуржье продлили дистанционное обучение учеников 5−10 классов
В Оренбургской области дистанционное обучение учеников с пятого по десятый классы продлили до 7 декабря, сообщает областной минобр.
В ведомстве подчеркнули, что допускается очное обучение в школах, где в параллели обучается один класс. Для этого требуется решение оперштаба, принятого на основании представления главы муниципалитета с учетом эпидемиологической обстановки на территории.
В Белгородской области ограничили работу заведений общепита
Ограниченный режим работы развлекательных учреждений и общепита установлен в Белгородской области. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили 24 ноября в региональном оперативном штабе.
Глава Самарской области поручил определить формат новогодних мероприятий
Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил местным властям определить формат новогодних мероприятий. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба правительства региона. Этот вопрос был рассмотрен на заседании антитеррористической комиссии области.
В Омской области подорожали гречка, макароны и другие товары
В конце октября 2020 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Омской области составила 3768,41 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,7 процента. Такие данные приводит сотрудники Омскстата в докладе «Социально-экономическое положение Омской области.
По данным статистики, с начала 2020 г. стоимость данной корзины увеличилась на 6,1 процента. Больше всего подорожали гречка, макароны и подсолнечное масло.
В Севастополе за сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом
В Севастополе за сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом, это на три случая меньше, чем сутками ранее. Данные статистики опубликованы пресс-службой правительства города 24 ноября.
В Пензенской области создадут программу реабилитации для переболевших COVID
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать программу реабилитации для переболевших COVID-19. Предложения проектный офис должен подготовить к 15 декабря. Напомним, пензенский губернатор сам перенёс короновирусную инфекцию.
Около полумиллиона человек застраховались от коронавируса в России — ЦБ РФ
На сегодняшний день в России от коронавирусной инфекции застраховались 496 тыс. жителей страны. Об этом 24 ноября сообщил замглавы Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов в ходе конференции по страхованию.
В школах Татарии классы уходят на карантин
В Татарии по состоянию на 24 ноября 17 классов в 10 школах из-за острых респираторных вирусных инфекций закрыли на карантин. На самоизоляцию отправлены 12 классов в семи школах Казани, один класс — в Агрызском районе, четыре класса — в двух школах Менделеевского района. Всего на карантине находится 371 учащийся.
В Дагестане число жертв COVID-19 превысило 900
Девять человек с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане 23 ноября. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 901, сообщил федеральный оперативный штаб.
В Кремле пояснили отсутствие у Путина прививки от SARS-CoV-2
Так как президент России Владимир Путин является главой государства, он не может быть добровольным участником вакцинации от коронавируса до того, как будут завершены испытания такой вакцины. Об этом 24 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Забайкалье получит дотации на поддержание бюджета в период пандемии
Забайкальский край вошёл в число 39 российских регионов, которым по поручению президента России Владимира Путина будут перечислены дотации на поддержание стабильности бюджетов.
В соответствии с распоряжением подписанным главой российского правительства Михаилом Мишустиным, из 80 млрд рублей Забайкалью из резервного фонда выделено 6903,3 млн рулей.
В Югре выявили уже более 33 тыс. случаев COVID-19
В Югре к 24 ноября обнаружено ещё 197 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны на территории региона выявили уже 33 063 заразившихся. Последние случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах. В тройку лидеров входят Сургут (34), Ханты-Мансийск (31) и Нижневартовск (22).
Десять регионов Поволжья получат дополнительную федеральную поддержку
Десять регионов Поволжья из 14 получат из резервного фонда средства на поддержку стабильности бюджетных систем в условиях пандемии коронавируса.
Приангарье получит миллиардные дотации на поддержание бюджета
Иркутская область вошла в число 39 российских регионов, которым по поручению президента России Владимира Путина будут перечислены дотации на поддержание стабильности бюджетов.
В соответствии с распоряжением подписанным главой российского правительства Михаилом Мишустиным, из 80 млрд рублей Приангарью выделено более 2,5 миллиарда рулей. Соседнее с регионом Забайкалье на эти цели получит чуть менее 7 миллионов рублей.
В Тюменской области выявили ещё 172 носителя коронавируса
В Тюменской области за сутки обнаружили ещё 172 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны в регионе выявили уже 17 268 заразившихся. За сутки выздоровели 278 пациентов, а за весь период — 12 129.
В Хакасии скончались 100 пациентов с коронавирусом
В Хакасии за прошедшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, общее число зарегистрированных случаев достигло 10 975.
В Тюменской области от COVID-19 умерла 52-летняя женщина
В Тюменской области прибавилось число жертв среди пациентов с коронавирусом. Скончалась 52-летняя женщина, сообщает оперштаб.
У неё возникла острая респираторная недостаточность. Это произошло на фоне двусторонней субтотальной интерстициальной вирусной пневмонии.
В Минздраве назвали уровень летальности от COVID-19 в России
В настоящее время уровень летальности от COVID-19, вызываемого коронавирусом, составляет в России 1,7%. Об этом 24 ноября сообщил замглавы российского Минздрава Олег Гриднев на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
В больницах Ленобласти заняты 72% коронавирусных коек
В Ленинградской области на 24 ноября заняты почти 1700 специализированных под лечение ковида и пневмонии коек (72%), что больше, чем было в первую волну пандемии; в некоторые дни госпитализация превышает 170 человек в сутки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 24 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Заксобрания региона.
В Башкирии за сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом
128 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба главы региона. Всего в республике было зарегистрировано 13 446 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 11 518 человек, в том числе 92 человека в минувшие 24 часа.
Суд принял иск медиков к властям Петербурга из-за невыплат по COVID-19
Смольнинский районный суд принял к производству административный иск троих медиков к администрации Центрального района Петербурга из-за невыплаты коронавирусных компенсаций.
В Архангельской области от COVID-19 скончались еще 18 человек
Архангельские эксперты исключили из статистики по COVID-19 20 летальных исходов.
Попова рассказала о принципе работы вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина не защищает от заражения коронавирусом, она защищает от тяжелого течения болезни и смерти.
Эпидемиологическая ситуации в России становится более сложной — Песков
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России говорит о том, что эпидемиологическая ситуации в стране становится более сложной. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мордовия выправляет ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
Мордовия оказалась в числе регионов, где ощущалась нехватка коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. В больницах республики сложилась крайне напряженная ситуация. Однако сегодня ситуация меняется в лучшую сторону, в настояшее время задействовано 85,8% коечного фонда. Планируется дополнительно открыть ещё 100 коечных мест, сообщает пресс-служба правительства региона 24 ноября.
В Мордовии увеличили объем коечного фонда для пациентов с коронавирусом
Недавно Мордовия значилась в числе регионов, где ощущалась нехватка коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, ситуация в больницах республики оценивалась как тяжелая. Однако сейчас наблюдаются позитивные изменения. По словам зампреда правительства республики Галины Лотвановой, в настоящее время в медучреждениях развернуто 2,5 тыс. коек инфекционного профиля, ещё 100 коек находятся в резерве.
В Архангельской области за сутки выявили 361 носителя коронавируса
В Архангельской области за сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 361 человека. Большинство новых заболевших — 111 — из Архангельска. В лидерах по суточному приросту — Новодвинск (+43) и Котласский район (+41).
В частных клиниках саратовцам разрешат бесплатно пройти томографию
В Саратовской области министр здравоохранения Олег Костин провел совещание с руководителями и представителями частных и ведомственных медорганизаций, имеющих компьютерные томографы. Мощность привлекаемых частных организаций позволит до конца года дополнительно к ранее распределенным объемам провести более 2,5 тыс. исследований и тем самым разгрузить очередность в государственных больницах.
Голикова: 35 регионов РФ не освоили деньги на борьбу с COVID-19
Власти 35 российских регионов ещё не приступили к освоению средств, выделенных им для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В 20 регионах не заключены контракты на поставку лекарств, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 24 ноября на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
В Забайкалье уменьшилось число тяжелобольных пациентов с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 24 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 903 человека, причём 266 из них добавились только за последние сутки.
Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек.
Стала известна цена на вакцину «Спутник V» за рубежом
Двухдозовая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом будет стоить менее двадцати долларов. Об этом сообщает официальный аккаунт вакцины в Twitter.
«Стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков будет менее десяти долларов, вакцина состоит из двух доз», — говорится в сообщении.
На Ямале выявили уже более 25 тыс. носителей коронавируса
В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили ещё 196 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны в регионе обнаружили уже 25 162 заразившихся. Госпитализированы 1597 граждан с внебольничными пневмониями, а также с COVID-19. 80 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, а двое — в крайне тяжёлом.
В Белгородской области подтвердили ещё 162 случая заражения коронавирусом
162 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 24 ноября, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 52 человека, скончались три пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативным штабе.
На Ямале умерли уже 240 ковид-пациентов
В Ямало-Ненецком АО скончались ещё трое пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
В Новом Уренгое умерли мужчины в возрасте 52 и 65 лет. А в Ноябрьске ушла из жизни пациентка 1951 года рождения.
Регионы РФ получат дополнительные деньги для лечения COVID-19 на дому
Дополнительные средства на закупку лекарств правительство России выделит тем регионам, где число болеющих коронавирусной инфекцией на дому превысило ожидаемое. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 24 ноября на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
Вакцина от коронавируса «Спутник V» будет бесплатной для граждан России
Вакцина от коронавируса «Спутник V» будет бесплатной для российских граждан. Об этом сообщает официальный аккаунт вакцины в Twitter.
«Вакцинация «Спутником V» будет бесплатной для граждан России», — говорится в сообщении.
Санатории Кисловодска возьмутся за реабилитацию переболевших COVID-19
Медперсонал санаториев Кисловодска будет проводить дополнительные реабилитационные процедуры отдыхающим, которые переболели COVID-19 и имеют различные осложнения, сообщил глава города-курорта Александр Курбатов.
Эксперт оценил возможную долю на мировой рынке российских вакцин
Россия сможет покрыть своими препаратами незначительную часть глобального рынка вакцин от коронавируса. Об этом 24 ноября заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
В рамках ток-шоу было отмечено, что по количеству предварительных заявок российская вакцина занимает только седьмое место в мире. Однако этот показатель можно считать хорошим результатом, считает эксперт. Ведь у России нет столько производственных мощностей как у глобальных фармакологических компаний.
Попова опровергла слухи об исчезновении антител после COVID-19
Антитела, выработанные в организме человека после заражения коронавирусом, никуда не исчезают, и иммунитет «запоминает» вирус, чтобы в следующий раз быстро его уничтожить. Об этом заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ, это бесспорные данные», — сказала Попова.
Вологодский Дед Мороз примет 25 тысяч гостей
Вологодские власти готовятся к наплыву туристов — в новогодние праздники вотчину российского Деда Мороза в Великом Устюге собираются посетить 25 тысяч туристов.
В Пензе для детей организуют новогодние интерактивные спектакли
В Пензе сотрудники центральной городской публичной библиотеке имени В. Г. Белинского для детей в камерном формате покажут новогодний спектакль. Организаторы заверили, что учтут все необходимые санитарно-эпидемиологические требования и сохранят для ребят атмосферу новогоднего чуда. Камерные елки продолжительностью около одного часа будут проводить с участием 12 детей вместе с родителями.
Эффективность вакцины «Спутник V» превышает 95% — разработчики
По промежуточным результатам исследований, эффективность отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы. Об этом 24 ноября сообщается на странице данного отечественного препарата в соцсети Twitter.
В Пензенской области за сутки 22 ребенка заразились SARS-CoV-2
Суммарный охват тестированием на коронавирус по состоянию на 24 ноября достиг 33,71% населения Пензенской области. За минувшие сутки инфицированы 165 человек, среди них 22 — несовершеннолетние. В регионе под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6 519 человек, сняли с коронавирусного учета 47 156 жителей. В лабораториях обследовано более 440 тыс. человек, проведено свыше 473,2 тыс. исследований.
Москалькова рассказала о росте обращений граждан на фоне пандемии
7 тыс. звонков поступило уполномоченным по правам человека в России по вопросам противоэпидемических мер. Об этом 24 ноября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на телеканале «Россия 24».
В РФ финансовые потери понесли около 65% жителей страны — экономист
Почти 50% граждан РФ потеряли часть своих доходов в результате пандемии коронавируса. Об этом заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
В Адыгее автотранспорт властей передадут медикам для борьбы с коронавирусом
Автотранспорт органов власти Адыгеи перераспределят для помощи медицинским работникам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусом. Оптимизация работы транспорта вызвана ростом числа случаев заболевания COVID-19 и ОРВИ, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Пожилых кузбассовцев вновь оставили под домашним карантином
В Кемеровской области продлили режим домашнего карантина для людей в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Москалькова назвала самые частые заявления граждан РФ в период пандемии
Граждане России требуют разъяснений по вопросам получения социальной поддержки в период пандемии коронавируса и проведения вакцинации. Об этом 24 ноября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на телеканале «Россия 24».
В Оренбуржье от COVID-19 умерли ещё пять человек
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 24 ноября, от коронавирусной инфекции зафиксирован летальный исход у пяти пациентов, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе умерли 188 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Среди пожилых ивановцев с COVID-19 резко выросла смертность
Резкий скачок смертности среди пациентов старше 65 лет зафиксирован в Ивановской области. Об этом 24 ноября сообщил журналистам глава облздрава Артур Фокин.
В Башкирии производитель рециркуляторов воздуха увеличил продажи в 50 раз
Предприятие по производству рециркуляторов воздуха в Башкирии увеличило реализацию продукции в 50 раз в период пандемии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба государственного комитет РБ по внешнеэкономическим связям.
По сообщению пресс-службы ведомства, ГК «МЕГИ» увеличила продажу рециркуляторов воздуха «МЕГИДЕЗ» с шести тысяч единиц в прошлом году до более 300 тысяч единиц к декабрю текущего года. Спрос на это оборудование увеличился из-за пандемии коронавируса.
Ингушетия получила 108 млн рублей на выплаты медработникам
Ингушетии выделили из средств федерального бюджета 108 млн рублей для выплат медицинским работникам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Эти доплаты будут предоставляться взамен ранее действовавших федеральных стимулирующих выплат.
Коронавирус: Москалькова озабочена доступностью лекарств в регионах
В некоторых регионах России возникли проблемы со снабжением бесплатными лекарствами для тех, кто болен коронавирусом и получает лечение амбулаторно. Об этом 24 ноября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на телеканале «Россия 24».
В Подмосковье выявили почти 6 тысяч нарушений масочного режима
С 1 октября в Подмосковье выявлено 5969 случаев нарушения масочного режима. Об этом 24 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
Проверочные мероприятия осуществляются сотрудниками регионального Госадмтехнадзора совместно с полицией, представителями муниципальных администраций и общественными деятелями.
Новосибирской области выделят ещё 65 млн рублей на выплаты медикам
Новосибирской области планируется выделить дополнительные средства на расходы, связанные с оплатой выплат медикам и другим работникам медорганизаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Делягин и Хазин опасаются губительных последствия «коронабесия» для РФ
Пока действия российских властей менее безумны, чем весной 2020 года, и поэтому экономический ущерб, наносимый коронабесием, оказывается меньше, чем во время первой волны. Об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
В Новосибирской области губернаторская ёлка пройдёт онлайн
Из-за коронавируса губернаторская ёлка в Новосибирской области в этом году пройдёт без зрителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Татария получит дополнительно более 8,7 млрд рублей
Татария получит средства на поддержку стабильности регионального бюджета в период пандемии в сумме более 8,7 млрд рублей. Республика по размеру выплат занимает второе место, лидирует — Московская область, в бюджет которой поступит 13,5 млрд рублей.
Мишустин встретился с производителями вакцин от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 ноября проводит встречу с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.
«Сегодня мы с участием производителей вакцин обсудим ситуацию с выпуском препарата для профилактики новой коронавирусной инфекции», — сказал глава правительства.
Рособрнадзор не намерен отменять ЕГЭ и ОГЭ
На сегодняшний день в России не планируют отменять ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«Пока ничего в планах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не изменилось», — говорится в сообщении.
В Кузбассе рассказали об оказании помощи пациентам с COVID-19 на Новый год
В Кемеровской области прорабатывается план работы медицинских учреждений во время новогодних праздников. Об этом на совещании по противодействию распространению коронавирусной инфекции сегодня, 24 ноября, сообщил губернатор Сергей Цивилёв.
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
В России ситуация с распространением коронавируса остаётся непростой. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.
По мнению главы правительства, дальнейшее развитие событий связано с налаживанием массового выпуска вакцин.
Мишустин: интерес к вакцинам из России проявляют другие страны
Зарубежные государства проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.
«Интерес к российской вакцине проявляют и другие страны», — сказал он.
В Минпросвещения призвали не спешить с досрочным окончанием учебного года
На сегодняшний день рано обсуждать вопросы, связанные с досрочным завершением учебного года по причине пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.
«Такие вопросы пока еще рано, наверное, обсуждать», — сказал Басюк.
Мишустин назвал главный приоритет массовой вакцинации
Граждане России должны быть в приоритетном порядке обеспечены вакциной против коронавируса. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.
«Приоритетной задачей на первом этапе, конечно, является обеспечение наших граждан современными вакцинами», — заявил Мишустин.
Кузбассовцев после коронавируса восстанавливают витаминами
В Кемеровской области составлен список рекомендованных для реабилитации пациентов после заражения коронавирусом препаратов и витаминов. Он передан аптечным сетям. Об этом на сегодняшнем совещании сообщил губернатора Сергей Цивилёв.
Экономист заявил о резком падении в РФ спроса на престижные товары
Несмотря на политику «дешевых денег», проводимую Центральным банком России, кредитование населения не увеличилось, а упало. Об этом заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.
Мишустин о вакцинации: никто никого заставлять не будет
Массовая вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями.
По его словам, возможность сделать прививку должна быть у всех жителей страны.
В России нет подтверждённых случаев повторного COVID-19 — Попова
Достоверно подтверждённых случаев повторного заражения новым коронавирусом в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 ноября в ходе пресс-конференции.
Мишустин поручил наладить производство вакцин в достаточном объёме
Производство российских вакцин от коронавируса должно быть налажено в достаточном объёме. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.
Глава правительства отметил, что сейчас в России зарегистрированы две вакцины — центра им. Гамалеи и научного центра «Вектор».
В Рязанской области инфекционные койки заполнены на 87%
1810 коек в инфекционных госпиталях, оказывающих лечение пациентов с коронавирусом, оборудованы в Рязанской области. Из них сейчас занято 87% мест. Такие данные привёл 24 ноября министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий на «правительственном часе» в Рязанской областной думе.
Мишустин назвал условие запуска массовой вакцинации
В России для запуска массовой вакцинации населения необходима чёткая координация действий на всех уровнях. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.
«Для того чтобы начать массовую вакцинацию в короткие сроки, необходима чёткая координация действий на всех уровнях — от разработчиков и учёных до производителей и поставщиков», — заявил Мишустин.
Он рассказал, что по его поручению в центре им. Гамалеи создали рабочую группу, в задачи которой входит масштабирование производства.
Москалькова отметила нехватку транспорта для регионального здравоохранения
Проблема нехватки машин скорой помощи должна быть решена так же эффективно, как была решена проблема нехватки масок. Об этом 24 ноября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на телеканале «Россия 24».
Мишустин: цена вакцин должна оставаться на приемлемом уровне
Стоимость вакцин должна оставаться на уровне, приемлемом для массового производства. Об этом 24 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин.
«Коллеги, хочу подчеркнуть, что цена препарата должна оставаться на приемлемом для массовой вакцинации уровне», — заявил глава правительства.
Документы из МФЦ доставят на дом в 47 округах Подмосковья
Готовые документы из многофункциональных центров (МФЦ) жителям доставят на дом в 47 городских округах Подмосковья. Об этом сообщает министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В условиях обострения ситуации с коронавирусом в Московской области особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ еще в 40 городских округах. Ранее такой сервис был доступен в семи муниципалитетах», — сказал министр госуправления, ИТ и связи области Максим Рымар.
Граждане РФ осознали неизбежность осеннего локдауна — экономист
Жители РФ перешли в режим жесткой экономии. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Власти Подмосковья надеются снять часть ограничений перед Новым годом
Власти не планируют вводить новые ограничения для профилактики распространения коронавируса в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы не планируем вводить дополнительные ограничения. Честно говоря, хочется перед Новым годом какие-то из них снять. Но говорят, мечтать — не вредно, а мы очень надеемся», — сказал Воробьев.
Самарский Роспоребнадзор одобрил введение ограничений в торговых центрах
Сотрудники Роспотребнадзора Самарской области одобрили возможность введения норматива присутствия покупателей в торговых центрах (ТЦ) региона из расчета один человек на 4 кв. метра. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривали на заседании оперативного штаба региона. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, специалистами Роспотребназдора была одобрена возможность введения норматива присутствия покупателей на торговых площадях: один человек на 4 кв. метра.
Рынок потребительского кредитования в РФ будет сжиматься — прогноз
В РФ упало количество выданных потребительских кредитов, в том числе и из-за того, что многие жители РФ либо потеряли работу, либо закредитованы настолько, что не могут позволить себе новые займы. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Москалькова призвала проработать законодательство об обсерваторах
Функционирование обсерваторов, образованных в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса, недостаточно проработано с точки зрения закона. Об этом 24 ноября заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на телеканале «Россия 24».
«Мы Вместе»: в Приангарье волонтёров наградили медалями
В Иркутске сегодня, 24 ноября, состоялась торжественная церемония награждения волонтеров Приангарья памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции #МыВместе». Как сообщает пресс-служба областного правительства, её провели полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«С самого начала пандемии коронавирусной инфекции вы самоорганизовались для оказания помощи людям. И за работу, которую вы проводите, хочу сказать вам слова огромной благодарности. Но сегодня по сравнению с весной задач стало еще больше. Одна из них поставлена президентом Российской Федерации — обеспечить бесплатными лекарствами больных коронавирусом не только в стационарах, но и тех, кто должен проходить лечение на дому. В Иркутской области таких более пяти тысяч человек. В доставке лекарств таким людям нужна в том числе ваша помощь», — отметил Сергей Меняйло.
В Калмыкии подтверждён 81 случай заражения коронавирусом
Ещё 81 житель Республики Калмыкия получил положительный результат теста на коронавирус, что на десять случаев заражения больше, чем днём ранее. Данные за истекшие сутки ИА REGNUM привели в пресс-службе главы республики 24 ноября.
«Весной коронавирус так и не дошёл до малых городов»: о «рекордах» эпидемии
Текущая ситуация с эпидемией коронавируса на порядок серьёзнее, чем весной, и она коснулась на этот раз и многих малых городов. Об этом 24 ноября заявил председатель координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев на телеканале «Россия 24».
РФ рискует столкнуться с ростом проблемной и безнадежной задолженности
В РФ есть ряд признаков, свидетельствующих об ухудшении платежной дисциплины граждан и качества кредитного портфеля банков. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
СПбГУ перевёл на «удалёнку» всех студентов, кроме медиков
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) перевёл в дистанционный режим все занятия на всех факультетах, кроме медицинских. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.
Ещё трое жителей Калмыкии стали жертвами коронавируса
В Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 24 ноября.
«Первая волна дошла до регионов» — об осенней заболеваемости коронавирусом
Во многие регионы России так называемая первая волна эпидемии коронавируса дошла лишь сейчас. Об этом 24 ноября заявил председатель координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев на телеканале «Россия 24».
Большинство работодателей в РФ вынуждены экономить из-за пандемии
Из-за пандемии коронавируса потери в РФ понесли все без исключения. Об этом заявила старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.
На Среднем Урале опубликовали список лекарств для лечения COVID-19 на дому
Министерство здравоохранения Свердловской области сформировало список лекарств для домашнего лечения COVID-19. Приказ размещён на сайте минздрава.
Врачи сформировали несколько схем лечения болезни — в случае её лёгкого или «среднетяжёлого» течения. В частности, в первом случае больным назначаются препараты интерферона, противовирусные препараты, парацетамол и препараты, препятствующие образованию тромбов. Если заболевание протекает «среднетяжёло», то добавляются антибиотики.
Некоторым заболевшим дополнительно назначается дорогой фавипиравир. Лекарства выдаются бесплатно, после консультации с врачом, при обследовании в амбулаторном КТ-центре или при визите врача на дом.
Эксперт объяснил, почему для вакцин от коронавируса не хватает мощностей
Для того, чтобы эффективно бороться с коронавирусом, нужно разворачивать новые производственные мощности. Об этом 24 ноября заявил председатель координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев на телеканале «Россия 24».
В Зауралье выявили ещё 102 носителя коронавируса
В Курганской области обнаружено ещё 102 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Из них 35 выявлены в Кургане. Остальные зафиксированы в Шадринске и ряде районов.
Оперштаб Ростовской области решил провести закрытое заседание
Заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ростовской области 24 ноября проводится в закрытом режиме. Об этом сообщили в региональном пресс-центре.
В Калужской области за сутки выявили 143 случаев заражения SARS-CoV-2
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 143 человек за последние сутки, сообщает 24 ноября федеральный штаб. Накануне был зарегистрирован 141 подтверждённый случай.
Жители Чувашии будут получать смс с результатом теста на коронавирус
В Чувашии запустят систему информирования о результатах теста на коронавирус без дополнительного визита к врачу.
Нижегородские больницы получили бесплатные лекарства от коронавируса
На предоставленные федеральным бюджетом деньги в Нижегородской области закуплено более 30 тысяч упаковок медицинских препаратов 12 наименований, среди которых есть дефицитные «Коронавир», «Арбидол» и «Азитромицин».
В РФ от пандемии сильнее всего пострадали работники «серой» сферы
В России наименьший ущерб от экономических последствий пандемии коронавируса показали те компании, которые работают онлайн или вовремя смогли перестроиться на новый лад. Об этом заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.
Эксперт объяснил, как ухудшится финансовое положение жителей РФ
В РФ не предвидится массового ухудшения финансового состояния граждан РФ. Об этом заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.
В Вологодской области ковидные пациенты заняли почти 80% коек
В Вологодской области коечный фонд для больных COVID-19 загружен на 78%. Больше всего пациентов проходят лечение — в череповецком моногоспитале — там заняты 90% коек.
Организациям Ставрополья рекомендовали отменить новогодние корпоративы
Руководителям организаций и предприятий Ставрополья рекомендовано отменить новогодние корпоративы из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию COVID-19.
На Среднем Урале наказали за «коронавирусные» нарушения на 35 млн рублей
В Свердловской области выписали штрафы на сумму более 35 млн рублей нарушителям «режима повышенной готовности» по коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.
Как сообщил вице-губернатор Азат Салихов, в области составили уже 39,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях на тех, кто нарушал предписанные эпидемиологические нормы. Назначено 23,3 тыс. наказаний в виде штрафа.
«Специалистами проведено более 220 тысяч профилактических бесед», — добавили в департаменте.
В Ингушетии число заразившихся коронавирусом достигло 9000 человек
В Ингушетии за всё время пандемии коронавируса инфекция подтверждена у 9000 пациентов. За прошедший день число заболевших COVID-19 выросло на 78 человек, сообщили 24 ноября в республиканском оперативном штабе. Это самый большой прирост за последние месяцы.
В Чечне выявлено еще 86 заразившихся коронавирусом
В Чечне численность пациентов с коронавирусом выросла на 86 человек за сутки. Общее число носителей коронавируса за всё время пандемии достигло 3763 человек, сообщили 24 ноября в федеральном оперативном штабе.
В Астраханскую область поступили бесплатные лекарства для пациентов с COVID
В Астраханскую область поступила первая партия бесплатных медикаментов для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 — противовирусного препарата «Фавипиравир» и антикоагулянта «Ривароксабан», закупленных за счёт федеральных средств.
Правительство продлило срок выплат работающим с больными COVID-19
Выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19, продлены до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Правила работы отраслей экономики РФ в пандемию утвердят до конца ноября
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до конца ноября подготовить и утвердить санитарно-эпидемические правила работы отраслей экономики в условиях пандемии, которые станут обязательными для исполнения.
В Ростове-на-Дону от COVID-19 скончался кардиолог-аритмолог
В Ростове-на-Дону от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался кардиолог-аритмолог кардиохирургического центра областной клинической больницы Владимир Нестеров. Об этом сообщается на сайте лечебного учреждения.
В Москве за сутки скончались 75 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались ещё 75 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8530, сообщили в оперативном штабе столицы.
Транспортные компании Екатеринбурга обратились за помощью к мэру
Частные перевозчики, работающие на автобусных маршрутах Екатеринбурга, попросили финансовой поддержки у главы города Александра Высокинского. Об этом сообщают местные СМИ.
Сразу восемь компаний обратились с просьбой выделить им субсидии, «дабы избежать разорения перевозчиков и сбоев в транспортной работе».
На Среднем Урале обследовали более 2,5 млн человек на коронавирус
В Свердловской области прошли тест на коронавирус более 2,5 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
По информации на 24 ноября 2020 года, за прошедшие сутки в регионе обследовали 15 299 человек, для чего организовано 16 092 исследования.
В Приамурье заражение коронавирусом подтвердилось почти у 10,5 тыс. человек
В Амурской области за последние сутки выявили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, днём ранее — 155. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 445 человек.
На Камчатке увеличивается суточный прирост выявленных носителей SARS-CoV-2
На Камчатке незначительно, но увеличивается ежесуточно число выявляемых носителей коронавируса. Так, за последние 24 часа заражение лабораторно подтвердилось у 68 человек, днём ранее — у 65, а в понедельник, 23 ноября — у 60.
В Еврейской АО выявили ещё 25 случаев заражения коронавирусом
В Еврейской автономной области за весь период пандемии коронавируса лабораторно заражение подтвердилось у 2813 человек. За последние сутки выявили 25 носителей SARS-CoV-2.
На Сахалине растёт число выявленных случаев заражения коронавирусом
На Сахалине за весь период пандемии выявили 10 667 случаев заражения коронавирусом. Только за последние 24 часа инфицирование лабораторно подтвердилось у 130 человек, днём ранее — у 122.
В столице Бурятии число заразившихся коронавирусом превысило 10 тысяч
В Бурятии за минувшие сутки выявили 263 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 17 832. Об этом утром 25 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
В Германии могут начать производство российской вакцины «Спутник V»
Возможность начала производства в Германии российской вакцины против нового коронавируса «Спутник V» рассматривает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), заявил глава организации Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».
Путин наградил предприятие за бескорыстную помощь приморцам в пандемию
Компания «ННК-Приморнефтепродукт» награждена памятной медалью от президента РФ Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Награду вручили за помощь населению в период эпидемии COVID-19.
В Красноярске из-за коронавируса закрывают магазины
В городе Красноярске в отношении двух организаций торговли составлены протоколы о временном запрете деятельности. Причина — несоблюдение масочного режима. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Эксперт рассказал, кто мешает выходу на «плато» по коронавирусу в России
Лица, игнорирующие требования властей и рекомендации медиков, не дают стабилизировать ситуацию с распространением нового коронавируса в России, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов в интервью радиостанции Sputnik.
Переболевшие COVID-19 могут спасти жизни пациентам с коронавирусом
В Амурской области уже 79 пациентов ковидного госпиталя, развёрнутого на базе Благовещенской городской клинической больницы, получили иммунную плазму от доноров, переболевших COVID-19. Потребность в таких донорах продолжает оставаться очень высокой.
COVID-19: в Хабаровском крае за сутки выздоровели больше, чем заразились
В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 315 (311 днём ранее) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 321 пациент, скончался один человек.
ЕАО получит дополнительную помощь из резервного фонда Правительства РФ
«Пандемия коронавируса — не повод отказываться от социальных обязательств, урезать важные для людей программы. Этой позиции придерживаются как в правительстве региона, так и на федеральном уровне. Поддержка бюджета Еврейской автономной области — тому подтверждение», — отметил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.
Матвиенко назвала излишней мерой закрытие границ России
В России уже введены серьезные ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, поэтому закрытие границ в текущей ситуации будет излишней мерой, заявила 25 ноября спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».
Жертвами COVID-19 стали ещё 14 жителей Приангарья
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 814 человек, причём 14 из них скончались за последние сутки. Об этом 25 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.
Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 30 986 человек (+273 за последние сутки).
В регионах Сибири запрещают массовые праздничные мероприятия. Власти ряда городов уже сообщили, что торжественных открытий ледовых городков, городских фейерверков и концертов не будет из-за роста заболеваемости COVID-19, а губернаторские елки пройдут в онлайн-формате.
Цитата «Коммерсант-Сибирь».
Правительство РФ выделило Хабаровскому краю сотни миллионов рублей
Хабаровский край из федерального бюджета получит более 450 млн рублей на компенсацию снижения доходов в условиях пандемии коронавируса.
Жертвами коронавируса стали еще восемь жителей Забайкалья
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 171 человека, причём 268 из них добавились только за последние сутки.
Губернатор Ульяновской областиСергей Морозовпосетил отделения Центральной клинической медико-санитарной части (ЦК МСЧ), где развёрнут госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, и пообщался с главными врачами региона. Об этом глава области сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
Один из баров Иркутска четырежды нарушил карантинные ограничения
Несмотря на то, что в Приангарье ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, далеко не все владельцы общественных заведений выполняют карантинные правила. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы областного правительства по итогам ночных проверок.
В частности, отмечается что диско-бар, расположенный в Правобережном округе Иркутска, четыре раза нарушил ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19.
Когда полицейские пришли туда с проверкой, персонал вёл прием посетителей, в зале находились не менее 20 человек, распивались спиртные напитки, работала кухня, танцпол.
В Иркутске на скорой помощи медиков обеспечили планшетами со специальным программным обеспечением, что позволило ускорить работу бригад. Предприниматели приобрели для Иркутской станции скорой медицинской помощи электронное оборудование на сумму около 1 млн рублей.
Чебоксарским старшеклассникам будут выдавать продуктовые наборы
В Чебоксарах обучающиеся в дистанционном формате школьники, которые пользуются льготным питанием, получат продуктовые наборы.
Эпидпорог по ОРВИ в Чувашии превышен на 78%
В Чувашии продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, значительно превышая среднемноголетний уровень.
В Пензенской области за сутки от COVID-19 скончались двое мужчин
В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще двое мужчин. Таким образом, по состоянию на 25 ноября всего скончались 230 человек.
На Ставрополье начнется вакцинация врачей и учителей от COVID-19
Добровольная вакцинация врачей и учителей от COVID-19 начнется на Ставрополье в ближайшее время, сообщил накануне, 24 ноября, глава субъекта Владимир Владимиров. К концу месяца в край должны поступить 2,4 тыс. доз вакцины от коронавируса.
В Казани детский стационар проводит реабилитацию после коронавируса
В Казани детский стационар центральной городской клинической больницы №18 проводит реабилитацию детей после перенесенной коронавирусной инфекции. Мероприятия организованы в условиях дневного стационара на базе пульмонологического отделения.
В Ульяновской области коронавирус подтверждён ещё у 244 человек
В Ульяновской области стали известны предварительные данные о тестах на коронавирус за последние сутки.
В Бурятии число случаев COVID-19 приближается к 18 тыс
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время эпидемии достигло 17 832. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 263 новых носителя.
В семи районах Саратовской области испытывают острый дефицит врачей
В Саратовской области по информации на 24 ноября развернуто порядка 4 195 коек для инфекционных больных, из них 2 468 — с кислородом (или 59%). Свободными остаются 689 мест. Среди амбулаторных пациентов лекарственными препаратами обеспечены 5 301 заболевший.
В Кузбассе число выявленных случаев COVID-19 превысило 20 тысяч
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 25 ноября, за прошедшие сутки выявлено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 171 случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Врач назвал причину задержки выхода на плато по COVID-19 в России
Залогом успешной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также выхода на плато по заболеванию является выполнение целого ряда условий. Это, прежде всего соблюдение социальной дистанции, а также использование масок и перчаток. Об этом заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Победившим COVID-19 забайкальцам помогают восстанавливать здоровье
Жители Забайкальского края, переболевшие COVID-19, проходят восстановительное лечение в центре медицинской реабилитации «Дарасун». Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, там им проводят физиотерапевтические процедуры, ультразвуковую, ингаляционную терапию, а также спелеотерапию (разновидность физиолечения, основанная на положительном влиянии воздуха с мелкодисперсным солевым аэрозолем).
Также в программу реабилитации включены: теплолечение, лечение минеральной водой и занятия лечебной физкультурой.
Губернатора Сахалина просят продлить на час новогодние корпоративы
Работники сферы отдыха и развлечений обратились к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко с просьбой разрешить в период с 1 по 31 декабря разрешить предприятиям общественного питания работать не до 23:00, а до полуночи.
В Горном Алтае скончались ещё два пациента с COVID-19
В Республике Алтай вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались два человека.
Более 4 тыс. жителей Пензенской области числятся ВИЧ-инфицированными
Пензенская область 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом присоединится к акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в рамках которой пройдут тематические мероприятия, направленные на информирование и привлечение внимания молодежи. Из-за распространения коронавирусной инфекции мероприятия преимущественно проведут в онлайн-формате.
Более 6 тыс. москвичей стали донорами плазмы от COVID-19
В Москве более 6 тыс. горожан, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы с антителами к COVID-19. Из них 12% сдавали плазму уже два раза.
Хакасия стала антилидером в Сибири по доле вылечившихся от COVID-19
В Хакасии по ситуации на 24 ноября от COVID-19 выздоровели лишь две трети (66%) пациентов. За неделю этот показатель снизился на 3%, в результате чего республика оказалась в самом низу списка сибирских регионов по доле вылечившихся.
Почему запрет продажи алкоголя в РФ 1 и 2 января не будет поддержан?
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых не видит ничего хорошего в идее запретить продажу алкоголя в первые дни нового года. Парламентарий не исключает, что в таком случае может увеличится число людей, готовых употреблять внутрь даже санитайзеры.
На Ставрополье число жертв COVID-19 достигло 520
Пять человек с подтвержденным COVID-19 умерли на Ставрополье 24 ноября. Всего в регионе с начала пандемии скончались уже 520 носителей инфекции, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
В Ростове-на-Дону вернут к работе отделения горбольницы №6
Власти Ростова-на-Дону приняли решение вернуть к работе два отделения горбольницы №6. Это связано с ростом числа выздоровевших после COVID-19. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Число случаев заражения коронавирусом в Туве достигло 12 тысяч
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в Туве достигло 12 011. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за последние сутки выявлено 100 новых носителей.
Объёмы досрочно погашенной ипотеки в России достигли рекордных значений
Пандемия коронавирусной инфекции подстегнула жителей России к досрочному погашению ранее взятых ипотечных займов. Так, согласно данным Центробанка России, в третьем квартале 2020 года объём досрочно погашенных ссуд достиг 524,8 млрд рублей.
Участие в прививочной кампании приняли 44,4% жителей Ростовской области
В Ростовской области участие в прививочной кампании против гриппа приняли пока 44,4% жителей от общего населения — 1 млн 866 тыс. 303 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Ростове-на-Дону превышен эпидпорог по ОРВИ
Если в целом по Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) пошла на спад, то в областном центре ситуация остаётся сложной. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Необычные защитные маски выставят в музее Томского университета
В Томском государственном университете объявили акцию «Символ защиты», в рамках которого активисты будут собирать оригинальные маски. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения, их включат в экспозицию, посвящённую борьбе с коронавирусом.
Экономист рассказал, кому в новом году будет тяжелее всего
В следующем году могут произойти различные неблагоприятные события, которые ухудшат общее благосостояние граждан России. Такое мнение ИА REGNUM высказал доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.
На Сахалин поступила партия лекарств, которые раздадут бесплатно
На Сахалин поступила первая партия лекарственных препаратов, закупленных за счёт средств федерального бюджета. Медикаменты раздадут бесплатно жителям, которые лечатся от COVID-19 на дому.
В Ростовской области 1,1 тыс. пациентов получили лекарства от COVID-19
В Ростовской области более 1,1 тыс. пациентов с COVID-19, не нуждающихся в госпитализации, обеспечили бесплатными лекарствами. Об этом стало известно в ходе заседания регионального оперштаба, состоявшегося 24 ноября.
На выплаты российским медикам за COVID-19 направят ещё 10 млрд рублей
Медицинские работники, которые контактируют с пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19, получат дополнительную помощь от государства. Согласно проекту распоряжения правительства России, на эти выплаты из резервного фонда планируется направить 10 млрд рублей.
В половине российских компаний не хотят отказываться от офиса — опрос
Около половины руководителей компаний в России не планируют полностью отказываться от офиса. Это следует из опубликованных 25 ноября результатов опроса организации IFORS Researсh.
В Ростовской области полностью закрыли на карантин школу и детский сад
В Ростовской области из-за роста числа случаев заболевания ОРВИ полностью закрыли на карантин школу и детский сад, расположенные в Чертковском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В Ульяновске заболеваемость ОРВИ значительно выше регионального уровня
В Ульяновске, как и в целом по области, стала снижаться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями.
В Москве ещё 5947 пациентов справились с коронавирусом
За последние сутки в Москве вылечились от коронавирусной инфекции ещё 5947 пациентов. Об этом 25 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.
«Ещё 5947 пациентов вылечились от коронавируса в Москве», — говорится в информации.
Это на 346 человек больше, чем сутками ранее, когда выписали 5601 пациента.
Александр Ширвиндт в тяжёлом состоянии попал в больницу в Москве
Актёр Александр Ширвиндт госпитализирован в одну из больниц Москвы. По данным телеканала РЕН ТВ, он доставлен в больницу с пневмонией. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.
В Белгородской области ковид-госпитали полностью укомплектовали кадрами
Инфекционные госпитали Белгородской области, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом, укомплектованы кадрами в полном объёме. Об этом на брифинге 24 ноября заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева. На больничном находятся 79 медиков.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом, сообщил директор Московского театра сатиры Мамед Агаев. Цитата RT.
Александр Ширвиндт госпитализирован с COVID-19
Художественный руководитель Московского театра сатиры, советский и российский актёр Александр Ширвиндт госпитализирован в одну из клиник с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Мамеда Агаева.
«У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он в больнице», — сказал Агаев.
В Минздраве Алтайского края не смогли объяснить резкий рост смертности в октябре. Резкий рост смертности жителей Алтайском крае в октябре 2020 года не получил никакого официального объяснения от властей.
12 ноября ИА «Банкфакс» направил чиновникам запрос, но не получило ответа, хотя установленные законом сроки истекли.
По данным ЗАГС, смертность в Алтайском крае в октябре 2020 года выросла на 62% по сравнению с 2019 годом. Умерли на 1776 человек больше. При этом по сообщениям оперативного штаба по коронавирусу, от ковида в октябре умерло 300 человек.
91 носитель SARS-CoV-2 выявлен за сутки в Горном Алтае
В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев за весь период эпидемии достигло 10 766.
В Крыму за сутки выявили ещё 225 носителей коронавируса
На территории Республики Крым за минувшие сутки подтвердили 225 случаев заражения коронавирусом, сообщил на странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов. Накануне сообщалось о 184 новых случаях заражения.
В Петербурге проверили на коронавирус почти 33 тыс. человек за сутки
За истекшие сутки тестирование на коронавирус в Петербурге прошли 32 994 человека. Новый показатель — на 689 человек меньше, чем было протестировано сутками ранее.
В Екатеринбурге начали устанавливать новогоднюю ёлку
В центре Екатеринбурга приступили к возведению новогодней ели на площади 1905 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.
Традиционная конусовидная ёлка появится к 28 декабря 2020 года. Её оборудуют подсветкой.
«Вплоть до 17 января 2021 года ежедневно с 10:00 до 23:00 здесь запланированы праздничные мероприятия», — сообщили в мэрии.
Отметим, ранее чиновники уточняли, что массовых мероприятий на площади не будет из-за ограничений по COVID-19.
В Крыму заболеваемость пневмонией вышла на плато — Роспотребнадзор
Заболеваемость пневмонией в Республике Крым в целом вышла на плато, хотя в отдельных районах регистрируется существенный рост заболеваемости. Об этом 25 ноября на заседании регионального оперштаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
В Карелии количество жертв COVID-19 достигло 92 человек
В Республике Карелия на протяжении семи последних дней ежедневно регистрируются летальные исходы от COVID-19. За прошедшие сутки в регионе подтверждены еще три смерти. Также в регионе продолжает выявляться большое количество инфицированных.
В Башкирии за сутки выявили 135 случаев заражения коронавирусом
135 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба главы республики.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе был выявлен 13 581 случай заражения этой инфекцией. При этом 11 716 человек справились с ней, в том числе 98 человек в минувшие 24 часа.
В Крыму растёт летальность среди пациентов с COVID-19
Летальность среди пациентов с подтверждённым коронавирусом растёт в Республике Крым. Об этом 25 ноября на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Ещё 245 жителей Саратовской области заразились за сутки SARS-CoV-2
В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 25 ноября у 25 917 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили у 245 жителей региона. Минувшим днем заболели 240 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 21 766 человек, за сутки — 628 пациентов. Всего скончались 208 человек.
В Челябинской области выявлен ещё 241 носитель коронавируса
В Челябинской области за сутки обнаружен ещё 241 носитель коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны в регионе выявлено уже 25 306 случаев COVID-19. Больных насчитывается 7788 человек.
Врач пояснил, почему одышка названа опасным симптомом COVID-19
С утверждением о том, что среди всех симптомов заболевания COVID-19 самым грозным является одышка в сочетании с другими симптомами, согласен кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:
«Появление одышки свидетельствует о поражении легочной паренхимы и отражает развивающуюся вследствие этого дыхательную недостаточность. Насыщение крови кислородом уменьшается и организм пытается компенсировать это увеличением числа дыхательных движений за счет усиленной работы дыхательной мускулатуры».
Крым вышел на плато по коронавирусу — Роспотребнадзор
Республика Крым находится на плато по коронавирусу, сообщила 25 ноября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
В Екатеринбурге появится новый завод аппаратов ИВЛ
Бизнес-центр на улице Бажова в Екатеринбурге намерены переоборудовать в завод по производству аппаратов ИВЛ. Об этом сообщают местные СМИ.
Площади 11-этажного здания по улице Бажова, 33 займёт компания «Тритон-Электроникс». На предприятии намерены собирать по 250 аппаратов ИВЛ в месяц.
Сейчас фирма «Сибирь», которой принадлежит земля, обратилась в мэрию за изменением назначения земельного участка. Ожидается, что после этого офисный центр будет приобретён «Тритон-Электроникс».
В Челябинской области умерли ещё девять пациентов с коронавирусом
В Челябинской области скончались ещё девять пациентов с коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщает оперштаб.
От COVID-19 умерли пять человек. Среди них 81-летняя женщина и мужчины 55, 57, 62 и 65 лет. От других заболеваний ушли из жизни мужчины 67 и 73 лет и женщины 68 и 92 лет.
Учёные раскрыли специфику выживания коронавируса в плёнке
Время выживания коронавируса нового типа на различных поверхностях может достигать нескольких часов. К такому выводу пришли специалисты Индийского технологического института Бомбея, которые исследовали время высыхания тонких жидких плёнок, сохраняющихся на поверхности после испарения большинства капель, выходящих из дыхательных путей. Об этом сообщает AIP Publishing.
На Алтае выявлено уже более 25 тысяч носителей коронавируса
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 25 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1050 человек (+15 за сутки).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7222 человека, +55 за сутки) и ОРВИ (11 426 человек, +152 за сутки).
Двадцать третьим российским губернатором, заразившимся коронавирусом, стал врио главы Дагестана Сергей Меликов.
Директор Московского театра сатиры рассказал о состоянии Ширвиндта
Народный артист РСФСР 86-летний Александр Ширвиндт, который был госпитализирован в одну из больниц Москвы с коронавирусом, находится в зоне риска, однако врачи отмечают, что шансы побороть болезнь у него есть. Как заявил директор Московского театра сатиры Мамед Агаев, у артиста начальная стадия заболевания.
Уже более 6 тысяч москвичей, выздоровевших от COVID-19, стали донорами плазмы, при этом 12% сдавали плазму повторно. Переливание плазмы назначается пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса.
Оно является одним из эффективных методов комплексной терапии коронавируса и уменьшает вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ почти в два раза, а выживаемость увеличивает на 19%.
Оперативный штаб Москвы.
В Петербурге вновь выявили более 3 тыс. случаев коронавируса в сутки
В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлен 3421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. В городе вновь поставлен абсолютный «рекорд»: суточный показатель второй день подряд превышает 3 тыс. новых носителей.
За последние сутки, 24 ноября, в России выявлено 23 675 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах, из них 5 156 (21,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 2 162 503 человека в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 507 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 37 538 человек.
Цитата канала «Стопкоронавирус».
За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 25 748 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 660 419 человек.
Цитата канала «Стопкоронавирус».
В России выявили 23675 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 23 675 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.
Это на 675 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 24 326 случаев заражения. Лидерами среди регионов остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
За последние сутки в России выявлено 23 675 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 21,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 507 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 748 человек.
🔸Москва — 4685
🔸Санкт-Петербург — 3421
🔸Московская область — 1005
🔸Нижегородская область — 457
🔸Свердловская область — 388
🔸Республика Карелия — 362
🔸Архангельская область — 361
🔸Красноярский край — 333
🔸Воронежская область — 321
🔸Хабаровский край — 318
🔸Ростовская область — 313
🔸Пермский край — 299
🔸Мурманская область — 280
🔸Республика Коми — 279
🔸Республика Бурятия — 276
🔸Иркутская область — 270
🔸Забайкальский край — 266
🔸Вологодская область — 255
🔸Саратовская область — 245
🔸Ульяновская область — 244
🔸Самарская область — 240
🔸Волгоградская область — 237
🔸Омская область — 237
🔸Кировская область — 236
🔸Приморский край — 229
🔸Челябинская область — 228
🔸Алтайский край — 227
🔸Республика Крым — 225
🔸Ставропольский край — 222
🔸Республика Саха (Якутия) — 220
🔸Ленинградская область — 206
🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 202
🔸Тверская область — 199
🔸Томская область — 199
🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 197
🔸Новгородская область — 195
🔸Ярославская область — 188
🔸Калининградская область — 188
🔸Оренбургская область — 185
🔸Республика Хакасия — 182
🔸Новосибирская область — 179
🔸Псковская область — 175
🔸Кемеровская область — 171
🔸Тюменская область — 170
🔸Краснодарский край — 167
🔸Белгородская область — 166
🔸Пензенская область — 163
🔸Удмуртская Республика — 162
🔸Ивановская область — 157
🔸Амурская область — 156
🔸Тульская область — 155
🔸Курская область — 152
🔸Астраханская область — 150
🔸Калужская область — 145
🔸Орловская область — 143
🔸Костромская область — 137
🔸Брянская область — 135
🔸Республика Башкортостан — 135
🔸Сахалинская область — 130
🔸Владимирская область — 127
🔸Тамбовская область — 121
🔸Липецкая область — 119
🔸Рязанская область — 119
🔸Республика Чувашия — 119
🔸Смоленская область — 114
🔸Курганская область — 102
🔸Республика Дагестан — 101
🔸Республика Тыва — 99
🔸Чеченская Республика — 91
🔸Республика Мордовия — 89
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 88
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 88
🔸Республика Алтай — 88
🔸Республика Калмыкия — 81
🔸Республика Ингушетия — 79
🔸Республика Адыгея — 78
🔸Республика Северная Осетия-Алания — 76
🔸Республика Татарстан — 76
🔸Камчатский край — 68
🔸Севастополь — 57
🔸Республика Марий Эл — 51
🔸Магаданская область — 42
🔸Еврейская автономная область — 25
🔸Чукотский автономный округ — 6
🔸Ненецкий автономный округ — 3
Оперативный штаб Москвы.
В Югре выявили коронавирус ещё у 202 человек
В Югре за сутки коронавирус обнаружили ещё у 202 граждан. С весны общее количество заразившихся достигло 33 265, сообщает оперштаб.
За сутки новые случаи были выявлены в 21 муниципалитете. Среди лидеров по этому показателю — Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск.
В России впервые от COVID-19 за сутки умерли более 500 человек
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 507 человек. Об этом 25 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.
«Зафиксировано 507 летальных исходов», — говорится в информации. Данный показатель является абсолютным «рекордом».
Забайкальские семьи с детьми получат дополнительные «президентские» выплаты
Правительство РФ выделило Забайкальскому краю дополнительные средства на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Как пояснила министр финансов региона Вера Антропова, регион получил из резервного фонда еще 890 миллионов рублей.
В Крыму «скорые» начнут использовать экспресс-тесты на коронавирус
Бригады скорой помощи в Крыму при выезде к пациентам будут применять экспресс-тесты на антитела, решение принято для снижения нагрузки на систему здравоохранения региона. ОБ этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 25 ноября на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Власти Москвы заявили о росте отраслей экономики
По ряду направлений экономика Москвы укрепляется и улучшает позиции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Если говорить про потребительский спрос и в целом про ситуацию на рынке продаж товаров, работ, услуг, то мы наблюдаем восстановление в целом по экономике до показателей прошлого года, даже небольшой рост, если мы говорим про непродовольственную торговлю», — сказал Ефимов.
В Ленобласти число выписанных продолжает превышать число новых заразившихся
В Ленинградской области за прошедшие сутки вновь число выписанных по выздоровлению жителей превалирует над количеством выявленных новых носителей коронавируса — 268 выписанных против 206 зараженных.
Минпромторг РФ предложил вариант работы фуд-кортов в пандемию
Закрытия фуд-кортов в торговых центрах в России можно будет избежать, если организовать их работу согласно регламенту, соблюдение которого будет обязательным. Документ был разработан Минпромторгом РФ. Письмо с предложениями по организации работы фуд-кортов в торговых центрах направлено российским регионам для ознакомления. Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК.
В России за сутки выявили 23675 новых носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории России было выявлено 23 675 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Гражданам РФ предсказали еще большее падение доходов до конца года
Из-за экономических последствий пандемии коронавируса в России в неформальном секторе занятости проблем возникло больше, чем в формальном. Об этом заявил директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.
В Прикамье выявлено ещё 299 носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 ноября, выявлено 299 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Регион в очередной раз обновил максимальный суточный показатель. На 24 ноября рекордным было число в 296 человек.
В Забайкалье открывают ещё одну COVID-лабораторию
Эксперты забайкальского управления Роспотребнадзора согласились с необходимостью создания лаборатории для тестирования на коронавирус на базе Шерловогорской участковой больницы (Борзинский район). Как сообщает сегодня, 25 ноября, пресс-служба иркутского губернатора, данный вопрос обсуждался в ходе рабочей командировки: члены регионального правительства изучили проблему низкой доступности некоторых видов медпомощи.
Лабораторию планируют организовать в рамках государственно-частного партнёрства с одним из угледобывающих предприятий, базирующимся в муниципалитете.
На Ямале выявили ещё 197 носителей коронавируса
На Ямале за последние сутки было выявлено ещё 197 носителей коронавируса. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
С весны в регионе зафиксировали уже 25 359 случаев заражения. За сутки 107 пациентов выздоровели и выписаны, а за весь период пандемии — 17 109. В больницах с COVID-19 и внебольничными пневмониями находятся 1530 граждан.
Петербург оспорил лидерство Москвы по приросту носителей коронавируса
Разница между Москвой и Санкт-Петербургом по новым случаям заражения коронавирусом сократилась. Это следует из данных оперштаба столицы за 25 ноября.
В Москве за минувшие сутки число новых случаев заражения составило 4685, в Петербурге — 3421. Сутками ранее разрыв был сильнее — 5838 против 3179.
На Кубани за сутки выявили 167 носителей коронавируса
Ещё 167 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 25 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 163 новых носителях инфекции.
За сутки в Чувашии победили коронавирус 284 человека
В Чувашии продолжился суточный рост выявляемых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрирован «рекорд» по числу летальных исходов.
Данные о распространении COVID-19 в Сибири по состоянию на 25 ноября 2020 г. Цитата buzoters_and_crows.
В Ростовской области выросло число носителей коронавируса
В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 313 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за сутки было выполнено 7 тыс. 48 тестов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 ноября. Накануне сообщалось о 309 носителях инфекции, при том что было проведено 2 тыс. 476 исследований.
Смертность от COVID-19 в Петербурге продолжает ставить горькие «рекорды»
В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтвердили 85 летальных исходов от COVID-19. Это самый большой показатель суточной смертности от болезни для города за всё время пандемии коронавируса. Вторые сутки подряд смертность в Петербурге больше суточной смертности в Москве.
В Ростовской области скончались ещё 15 пациентов с COVID-19
В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 ноября.
Сын Ширвиндта рассказал о состоянии актёра
У худрука Московского театра сатиры Александра Ширвиндта, госпитализированного с COVID-19, наблюдается «кашель и невысокая температура». Об этом ТАСС заявил сын актёра, шоумен Михаил Ширвиндт.
«Конечно, мы не будем делать из Александра Анатольевича умирающего Пушкина, но следить за его состоянием будем. Состояния никакого критического нет. И всем нужно успокоиться», — сказал Ширвиндт-младший.
В Воронежской области жертвами коронавируса стали ещё 19 человек
В Воронежской области за сутки подтвержден 321 новый случай заражения коронавирусом, об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.
В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 315 человек
В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом.
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 25 ноября 2020 года выявлено 59 680 145 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 550 425 случаев.
Также зарегистрировано 1 408 025 случаев летальных исходов, за последние сутки прирост составил 12 354. Цитата из канала «Стопкоронавирус.рф».
В Москве подтверждено 4685 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1635 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 440 человек.
Среди новых выявленных случаев:
🔹42,5%— от 18 до 45 лет
🔹32,8%— от 46 до 65 лет
🔹12,4%— от 66 до 79 лет
🔹3,8% — старше 80 лет
🔹8,5% — дети
Оперативный штаб Москвы.
В Прикамье растёт смертность среди пациентов с COVID-19
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 25 ноября, зафиксирован летальный исход у 14 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. В 11 случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, в трех — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Стоит отметить, с 20 ноября в регионе ежедневно фиксируют по 10−11 смертей от коронавирусной инфекции.
В Севастополе скончались ещё трое пациентов с коронавирусом
В Севастополе за сутки подтвердили 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 ноября в пресс-службе правительства города. Накануне сообщалось о 55 новых пациентах с коронавирусом.
На Ямале скончались ещё три ковид-пациента
В Ямало-Ненецком АО) скончались ещё три пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб автономного округа.
Двое мужчин в возрасте 65 и 60 лет умерли в Ноябрьске. А 71-летняя женщина ушла из жизни в Салехарде. Интенсивная терапия, проведённая им, не принесла результата.
«Ослабленные хроническими заболеваниями, люди не справились с болезнью», — отмечает глава оперштаба Татьяна Бучкова.
На Среднем Урале обнаружили ещё 388 носителей коронавируса
В Свердловской области подтверждено ещё 388 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 24 ноября 2020 года в штабе докладывали о 384 носителях вируса. Всего в регионе зафиксировали 44 384 случая выявления коронавируса.
Вирус SARS-CoV-2 за минувшие сутки выявили у жителей Екатеринбурга (237 человек), Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Карпинска, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Пелыма, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Среднеуральска, Серова, Сысертского, Талицкого и Шалинского городских округов.
В Ленобласти запустили чат-бота для пациентов с коронавирусом
В Ленинградской области запустили чат-бота в Telegram для помощи медикам в контроле состояния амбулаторных больных COVID-19. Об этом проекте рассказали в пресс-службе областной администрации.
В Курской области выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области 25 ноября зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 14 тыс. 492 положительных теста.
Коронавирус, скорее всего, станет сезонным заболеванием, тогда придется ежегодно прививаться от него, как от гриппа, сообщил заведующий отделом общей вирусологии научного центра им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.
По его словам, вирус меняется, «изоляты (вируса), которые исследовались весной, отличаются от тех, которые выделены в осенний период».
В Самарской области выявили за сутки 240 случаев заражения коронивирусом
240 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 21 115 случаев заражения коронавирусом. При этом в минувшие сутки по области скончались семь пациентов с COVID-19.
За сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с коронавирусом
В Красноярском крае, по данным оперативного штаба на сегодня, 25 ноября, за минувшие сутки выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 334 пациента, 21 человек скончался.
В Оренбуржье за сутки выявлено 185 случаев заражения коронавирусом
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 25 ноября, выявлено 185 носителей коронавируса. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, суточный показатель второй день подряд держится на одном уровне.
В Курской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
В Курской области по состоянию на 25 ноября зарегистрировано 183 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены пять смертей.
В Дагестане второй день подряд умирают по девять человек с COVID-19
Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане, по данным на 10:30 25 ноября, достигло 910, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике, как и днем ранее, умерли девять человек с подтвержденным диагнозом.
199 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Томской области
В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусом. У 80 из них заболевание протекает бессимптомно, у остальных выявлены признаки ОРВИ и пневмонии.
Врач объяснил принцип формирования защиты после вакцинации от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 поможет обеспечить активный иммунный ответ организма в случае инфицирования и не позволит SARS-CoV-2 поразить органы человека. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Эпидемия коронавируса внесла поправки в бюджет Читы
Депутатам городской думы Читы завтра, 26 ноября, предстоит рассмотреть вопрос о корректировке действующего бюджета Читы. Соответствующее решение профильного комитета уже принято, сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии.
По словам чиновников, необходимость в поправках связана с ухудшением ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Карантинные мероприятия повлекли за собой снижение доходов организаций и предпринимателей и необходимость оказания мер поддержки плательщикам в виде продления сроков уплаты налогов, предоставления отсрочек, освобождения от уплаты, снижения налоговых ставок.
Напомним, последние данные о количестве заболевших коронавирусом в России и в мире, свежую информацию о тестировании граждан и новые меры, подготовленные российскими властями для противодействия распространению инфекции, вы можете найти в ежедневном отчёте Коммуникационного центра Правительства РФ.
В Липецкой области за сутки выявлены 119 новых носителей коронавируса
В Липецкой области 25 ноября подтверждено 119 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 10 тыс. 616 положительных тестов.
На Среднем Урале подтвердили ещё 10 смертей от COVID-19
В Свердловской области зарегистрировали ещё 10 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 24 ноября 2020 года в области скончались от COVID-19 девять пациентов, 23 ноября — 10.
Теперь в регионе подтверждено 980 смертей от новой коронавирусной инфекции. В России умерли уже 37 538 человек, заболевших COVID-19.
В Псковской области за сутки выявили 178 зараженных коронавирусом
В Псковской области за стуки выявили 178 зараженных коронавирусом, что на три случая больше, чем было выявлено сутками ранее. При этом выздоровели 74 ранее заразившихся жителя.
В Мурманской области за сутки выявили 280 носителей коронавируса
В Мурманской области за последние сутки выявили 280 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них — 129 — в областном центре.
В Калмыкии возросло число новых носителей коронавируса
Ещё 89 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 25 ноября. Накануне сообщалось о 81 заболевшем COVID-19.
Крупную аптечную сеть оштрафовали за нехватку противовирусных лекарств
Арбитражный суд Архангельской области оштрафовал две сети аптек за нехватку противовирусных препаратов.
Песков объяснил возможность Путина ездить по регионам
Меры безопасности, принимаемые в рамках эпидемиологической безопасности, позволяют президенту РФ Владимиру Путину передвигаться по России в активном режиме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам», — сказал Песков.
Ещё девять жителей Омской области стали жертвами COVID-19
За прошедшие сутки в Омской области выявлено 237 носителей коронавируса, за весь период —21 354. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в областном оперштабе.
Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 составляет 16,9%. Выздоровели ещё 112 человек. За весь период в регионе вылечились 14 337 пациентов.
Песков — о поездках Путина по стране: «Принимаемые защитные меры и наработки в плане эпидемиологической безопасности позволяют президенту сейчас более активно передвигаться по регионам. Чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок».
Цитата dimsmirnov175.
Кремль оценил коронавирусные ограничения в регионах
Принятые в ряде регионов меры, связанные с пандемией коронавируса, дают свои результаты в виде сокращения динамики распространения вируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Принимаются определенные меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так, где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти», — сказал Песков.
В Минпросвещения РФ рассказали о числе школьников на очных уроках
Более половины российских школьников учатся в очном режиме. Об этом на заседании рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития «Образование 2030» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«На сегодняшний день у нас порядка 70% детей учатся очно», — сказал Кравцов.
Новосибирские власти назвали сроки зимних каникул в школах
Зимние каникулы в школах Новосибирской области начнутся 29−30 декабря 2020 года. На учёбу дети выйдут 9−10 января 2021 года. При благоприятной динамике по коронавирусу третья четверть для новосибирских школьников начнётся полностью в очном режиме. Об этом на брифинге сегодня, 25 ноября, рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.
На Среднем Урале создадут колл-центр для звонков в «скорую» и больницы
В Свердловской области сформируют единый колл-центр для звонящих в больницы или скорую помощь. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.
По словам чиновника, власти проанализировали практику других регионов и решили реализовать схожее решение на Среднем Урале. Техническая возможность для создания колл-центра есть.
«К концу следующей недели попробуем запустить его в тестовом режиме», — сказал Креков.
В России появился «образовательный интернет»
Минпросвещения РФ создало «образовательный интернет», в которой вошли собственная соцсеть, а также ряд верифицированного контента и мессенджеры. Об этом на заседании рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития «Образование 2030» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников, мессенджеры для родителей и учеников, организация системы видеонаблюдения и верифицированный контент», — сказал Кравцов.
В Новгородской области за сутки выявили около двухсот носителей SARS-CoV-2
В Новгородской области за истекшие сутки выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 92 — в Великом Новгороде. Новый суточный уровень в регионе оказался на 10 случаев больше, чем показатель предыдущих суток.
На Алтае готовят предновогодние карантинные ограничения
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, будут введены ограничения на новогодние праздничные мероприятия. Об этом в ходе состоявшегося накануне, 24 ноября, расширенного заседания Совета Общественной палаты Алтайского края сообщил заместитель председателя регионального правительства Игорь Степаненко.
Также, по его словам, не исключён и перенос новогодних школьных каникул. Пока же учащиеся посещают учебные заведения в обычном режиме.
МВД России опровергло сообщения о том, что руководство московской полиции требует от сотрудников чаще штрафовать за нарушения масочного режима. Цитата RT.
В Калужской области предприятиям общепита запретили работать по ночам
В Калужской области постановлением правительства региона продлён режим повышенной готовности до 31 января 2021 года.
В Хакасии число случаев COVID-19 достигло 11 тысяч
В Хакасии за минувшие сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время с начала пандемии достигло 11 157.
В Астраханской области выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 25 ноября подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе зарегистрировано 13 тыс. 102 положительных теста.
Взрывной рост заболеваемости COVID-19 назвали неожиданным
Алтайские власти заявили, что не ожидали настолько высокого роста заболеваемости COVID-19. Подробности с расширенного заседания Совета Общественной палаты Алтайского края, где был поднят этот вопрос, сообщает пресс-служба правительства алтайского края.
По оценке регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова, в период эпидемического подъема заболеваемости COVID-19, который в крае достиг пиковых значений в октябре и начале ноября, количество обращений граждан за медицинской помощью возросло в разы.
Кремль заявил о тревоге и пессимизме в российском обществе
Пандемия коронавируса и введённые в связи с этим ограничения влияют на настроения общества в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Естественно, [жители России испытывают] тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия», — сказал Песков.
На Ставрополье часть старшеклассников добровольно перешла на «дистанционку»
Часть учащихся старших классов школ Ставрополья в условиях пандемии коронавируса добровольно перешли на дистанционное обучение. Такую опцию в образовательных учреждениях региона планируется сохранить, сообщили в пресс-службе главы субъекта.
Дополнительный транспорт для врачей в Чувашии нашли у чиновников
В Чувашии в рамках оказания амбулаторного сопровождения пациентов с коронавирусом и подозрением на него дополнительный транспорт выделят администрации органов власти и предприятия. В том числе будут предоставлены машины из автобазы администрации главы Чувашии Олега Николаева, для которого закупается дорогая иномарка.
В Астраханской области число жертв COVID-19 достигло 240
В Астраханской области по состоянию на 25 ноября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 240 человек.
В Петербурге осталось 7,7% коек для больных COVID-19
В Санкт-Петербурге на сегодня развернуто 10 846 инфекционных коек, из которых свободны 7,7% коек. В ближайшее время еще четыре корпуса в выставочном комплексе «Ленэкспо» будут переоборудованы под прием больных COVID-19. Об этом 25 ноября сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, отвечающего за городское здравоохранение.
Бюджет РФ не осилит «коронавирусные» выплаты пенсионерам к Новому году?
Предложение партии «Справедливая Россия» провести выплаты малоимущим на фоне пандемии коронавируса не будет поддержано. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказала председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко:
«Предложения о выдаче различного рода пособий для населения звучали летом 2020 года практически каждую неделю. Думаю, что на этот раз такое пособие могло бы, действительно, помочь особенно незащищенным слоям населения, которые уже признаны таковыми государственными ведомствами…».
В Северной Осетии число носителей коронавируса превысило 9 тыс. человек
В Северной Осетии за прошедшие сутки было подтверждено 76 тестов на коронавирус. Общее число носителей инфекции в регионе за все время пандемии составило 9053 человека, сообщили 25 ноября в региональном управлении Роспотребнадзора.
Заболеваемость детей COVID-19 в Москве пошла на спад
Согласно официальной статистике, 25 ноября доля детей составила только 8,5% от всех выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве.
В Липецкой области скончалась ещё одна пациентка с COVID-19
В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего скончались 97 человек.
В Перми детей не пускают в торговые центры
В Перми проводят проверки торговых центров. Полиция, представители комиссии по делам несовершеннолетних и дружинники обращают внимание на юных посетителей, которые находятся в ТЦ без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба мэрии.
«Такие меры приняты, чтобы дети не собирались большими компаниями во время дистанционного обучения», — отметили в горадминистрации.
Согласно указу губернатора Пермского края, подростки могут находится в торговых центрах только в сопровождении взрослых — родителей или лиц, их заменяющих. Если их не будет рядом, то охрана торгового центра должна потребовать от детей покинуть торговый центр. За нарушение пункта указа законных представителей детей могут привлечь к административной ответственности.
В 2020 году смертность в Саратовской области увеличилась на 8%
Уровень смертности в Саратовской области за девять месяцев текущего года составил 14,9 на 1 тыс. населения, что на 8% больше, чем в 2019 году. Чаще всего в регионе умирали от болезней органов дыхания, в том числе пневмонии (рост на 10%), системы кровообращения (рост на 7,3%), число погибших от COVID-19 — менее 1% от общего числа скончавшихся. В два раза увеличились смертельные исходы у пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе сахарного диабета.
Во Владимирской области за сутки выявлены 127 новых носителей коронавируса
Во Владимирской области 25 ноября подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 567 носителей вируса.
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
В Пензенской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции до 10 декабря продлен режим повышенной готовности. Об этом 25 ноября сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.
Ульяновские власти назвали основные очаги заражения коронавирусом
В Ульяновской области ежесуточно регистрируется более 200 случаев заражения коронавирусом, что больше, чем было в весенне-летний период. Основные источники заражения остались те же, но изменилось соотношение.
Во Владимирской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
Во Владимирской области по состоянию на 25 ноября зарегистрировано 295 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены пять смертей.
В Пензенской области коронавирус выявили ещё у 163 человек
В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 25 ноября подтвердилась у 19 402 человек, за сутки заболели еще 163 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 165 человек. Всего выздоровели 15 611 пациентов, за сутки — 448 человек. 230 жителей области скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.
В Татарии продлили масочный режим
До 1 января 2022 года в Татарии, как и по всей России, продлили введенные из-за COVID-19 санитарно-эпидемиологические требования. В их числе социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция. Однако возможность отмены масочного режима при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации могут рассмотреть весной 2021 года. Об этом сообщила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Четыре жительницы Саратовской области скончались от COVID-19 за сутки
В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 212 человек. За минувшие сутки летальные исходы произошли еще с четырьмя инфицированными пациентками в возрасте 57, 73, 75 и 77 лет.
В Татарии разрешили посещать в новогоднюю ночь уличные площадки с ёлками
В Татарии управление Роспотребнадзора не препятствует посещению елок и ледяных горок в новогоднюю ночь. О том, что риск заразиться вирусными заболеваниями на свежем воздухе мал, сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.
В Тамбовской области за сутки выявлен 121 новый носитель коронавируса
В Тамбовской области 25 ноября подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 12 тыс. 589 носителей вируса.
В Чечне скончались еще два пациента с коронавирусом
В Чечне за прошедшие сутки скончались еще два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число случаев летального исхода в республике от этого опасного заболевания достигло 61, сообщили в 25 ноября в федеральном оперативном штабе.
В реанимации находятся более 200 новосибирцев с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным оперативного штаба сегодня, 25 ноября, за минувшие сутки выявлено 179 случаев новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 175 случаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Открыта продажа билетов на летние авиарейсы Иркутск — Барнаул — Сочи
В надежде на стабилизацию эпидемиологической обстановки по коронавирусу, авиакомпания «ИрАэро» открыла продажу билетов на рейсы Иркутск — Барнаул — Сочи (Адлер) на лето 2021 года.
Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, рейсы будут выполняться с 26 мая по 3 октября по средам и воскресеньям на самолетах «Суперджет-100» вместимостью до 100 пассажиров.
МВД Москвы опровергло наличие приказа активнее штрафовать людей без масок
Сообщения о якобы полученном московской полицией приказе активнее штрафовать жителей и гостей столицы за нарушение масочного режима не соответствует действительности. Такого указания стражи порядка не получали. Об этом сегодня, 25 ноября, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МВД в сети Twitter.
На Ставрополье решают, нужны ли при COVID-19 детские Новогодние елки
Жителям Ставрополья предложили выбрать, нужны ли в текущем году в условиях пандемии коронавируса детские Новогодние елки. Такой опрос губернатор края Владимир Владимиров запустил 25 ноября у себя в Instagram.
На Урале изменили указ об экранах в такси после вмешательства прокуратуры
Обязательное требование об установке защитных экранах в свердловских такси исчезло из указа властей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщают местные СМИ.
С жалобой в надзорное ведомство обратился сервис заказа такси «Максим». Прокуратура проанализировало нормы об установке перегородок и обнаружила в них «коррупциогенные факторы». Требования были названы проверяющими «обременительными и неясными».
Надзорное ведомство потребовало внести коррективы в указ о «режиме повышенной готовности». После этого обязательное требование превратилось в рекомендацию.
В Чечне установлен «рекорд» по числу новых случаев заражения коронавирусом
В Чечне установлен новый «рекорд» по числу заразившихся коронавирусом в сутки. За прошедший день их стало больше на 91 человека, сообщили 25 ноября в федеральном оперативном штабе. Всего за все время пандемии в республике было выявлено 3854 носителя инфекции.
В Татарии созданная горячая линия по COVID-19 стала круглосуточной
С марта 2020 года в Татарии работает единая многоканальная горячая линия по вопросам COVID-19. Теперь контакт-центр проводит консультации круглосуточно как на русском, так и на татарском языке. По телефону +7 (800)222−59−00 жители республики смогут узнать о лекарственном обеспечении и других актуальных вопросах по коронавирусной инфекции.
В Татарии ещё у 76 жителей выявили SARS-CoV-2
В Татарии по информации на 25 ноября заражены коронавирусом 9 924 человека, за сутки заболели ещё 76 жителей. Минувшим днем заразились 75 человек. Всего выздоровели 8 674 пациента, за сутки — 76 человек. Летальных исходов на территории республики подтверждено 132 случая.
По итогам 2020 года экономика РФ может упасть сильнее, чем полагают в МВФ
Падение ВВП РФ по итогам 2020 года может быть на уровне 5−7%, а при наихудшем сценарии — до 10%. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
В Батуми пациент «ковидного» центра напал на медсестру
Пациент одного из «ковиных» центров в Батуми, размещенного в гостинице, в ночь на 25 ноября напал на медсестру Асмат Варшаломидзе, а потом сам нанес себе телесные повреждения. Об этом сообщает «Общественное телевидение» Грузии.
В госпиталях Самарской области обеспечили кислородом более 4,3 тыс. коек
Общая мощность всего кислородного потенциала госпиталей Самарской области, в которых лечат пациентов с COVID-19, составляет более 4300 коек. Об этом 24 ноября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в своем обращении к жителям области, опубликованном на официальной странице министерства здравоохранения региона в социальной сети.
По его словам, ранней весной общее количество кислородных коек в стационарах, в которых планировалось лечить пациентов с COVID-19, составляло порядка одной тысячи коек. И в штатном режиме работы этого количества было бы достаточно, поскольку лишь небольшой части пациентов требовалась кислородная терапия.
В инфекционные центры Подмосковья трудоустроили свыше 2 тыс. медиков
За месяц в инфекционные центры Подмосковья были привлечены и трудоустроены 2,1 тысяч медицинских работников. Об этом 25 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.
По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией в регионе продолжают разворачивать дополнительные инфекционные койки.
Жертвами коронавируса стали ещё трое жителей Хакасии
В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, скончались жители Абакана, Подсинего и Ширы.
В двух больницах Екатеринбурга возобновят плановую помощь
В Екатеринбурге начнут оказывать плановую помощь в двух медучреждениях. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.
В частности, на обычный режим работы вновь перейдёт больница восстановительного лечения «Озеро Чусовское». Там пациенты проходят реабилитацию после инсультов и инфарктов.
«И еще одно учреждение в Екатеринбурге переведем на плановую помощь», — сказал Креков, не уточняя деталей.
В Ингушетии скончались 108 пациентов с коронавирусом
В Ингушетии увеличилось до 108 число случаев летального исхода пациентов с диагностированным COVID-19. За прошедшие сутки скончался еще один житель региона, у которого был подтвержден коронавирус, сообщили 25 ноября в региональном оперативном штабе.
В Свердловской области появятся три новых томографа
Для нужд муниципальных образований Свердловской области будут приобретены три новых компьютерных томографа. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на онлайн-брифинге.
Креков уточнил, что промышленные предприятия региона просят властей помочь в закупке томографов.
В ближайшее время будут закуплены три аппарата. Их установят «в разных местах области», уточнил чиновник.
В Карелию поступили лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19
В Республику Карелия поступили лекарства для лечения пациентов, которые лечатся от ковида амбулаторно. Это произошло на следующий день после публичной критики со стороны вице-премьера правительства России по социальной политике Татьяны Голиковой.
Результаты тестов на коронавирус появятся на сайте госуслуг
Результаты тестирования на коронавирус будут отображаться в личных кабинетах пациентов на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Пользователи портала, сдавшие тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на госуслугах уведомления о готовности результатов», — говорится в сообщении ведомства.
В Ингушетии обновлен «рекорд» по числу установленных диагнозов COVID-19
В Ингушетии за прошедшие сутки выявлено 79 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это самый большой прирост в республике за все время пандемии. Общее число носителей новой инфекции достигло 9079 человек, сообщили 25 ноября в региональном оперативном штабе.
Москалькова выступила против блокировки транспортных карт пенсионеров
Блокировка транспортных карт для лиц старше 65 лет в Москве является чрезмерным шагом. Об этом в ходе научно-практической конференции «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Лично я считаю, что это чрезмерная мера. Потому что человек вынужден все равно доехать до банка, до аптеки», — сказала Москалькова.
В Тюменской области выявили ещё 170 носителей коронавируса
В Тюменской области к 25 ноября обнаружено ещё 170 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С весны общее число выявленных заразившихся достигло уже 17 438. За сутки по выздоровлению выписаны 308 пациентов, а за весь период пандемии — 12 437.
Представитель ВОЗ в России оценила перспективы пандемии коронавируса в РФ
Говорить о том, что дальнейшее обострение эпидемии коронавируса в России уже невозможно, преждевременно. Об этом 24 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия 24».
Представитель ВОЗ в России оценила необходимость локдауна
Общий локдаун является крайней мерой, необходимости которой в России пока не наблюдается. Об этом 24 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия 24».
Свердловские власти обратились в суд из-за тестов на COVID-19
Свердловские власти подали исковые заявления в суд на лаборатории, задерживающие сроки выполнения тестов на COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
Оказалось, что многие лаборатории пока не укладываются в максимально допустимые для исследования теста 48 часов. Власти зафиксировали нарушения.
«Мы даже подали несколько исковых заявлений», — сказал Креков.
Чиновники применили санкции в отношении лабораторий. Особое внимание уделяется тем организациям, которые отправляют тест в другие регионы, что удлиняет время подготовки результатов.
В Тюменской области скончались ещё три пациента с коронавирусом
В Тюменской области к 25 ноября стало известно ещё о троих умерших граждан с COVID-19. Данные приводит оперштаб.
В частности, 52-летний мужчина скончался от острого респираторного дистресс-синдрома. А пациенты 65 и 67 ушли из жизни по причине острой респираторной недостаточности. Во всех случаях у них были двусторонняя тотальная вирусная пневмония, а также хронические заболевания.
Представитель ВОЗ в России: делать выводы по заболеваемости в Москве рано
Стабилизация уровня заболеваемости коронавирусом в Москве может быть временным явлением. Об этом 24 ноября заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на телеканале «Россия 24».
В Брянской области выявили 135 носителей коронавируса
В Брянской области 25 ноября выявлено ещё 135 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на 34 больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 191 пациент.
В Петербурге активизируют заготовку «антиковидной» плазмы крови
В Петербурге с мая 2020 года заготовлено 350 литров плазмы от доноров, переболевших COVID-19. До конца года планируется заготовить еще около 150 литров такой плазмы, используемой при лечении пациентов с тяжелой формой ковида, сообщили 25 ноября в Смольном.
В Рязанской области обновили суточный «рекорд» по коронавирусу
119 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 25 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на четыре больше, чем зарегистрировано за минувшие сутки, и является новым «рекордом» инфекции. Выздоровели 205 человек.
В Петербурге резко выросло число классов на «удалёнке» из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге резко возросло количество классов на «удалёнке» из-за COVID-19. По состоянию на 25 ноября в дистанционном формате продолжают учёбу 96 классов, что на 31 класс больше, чем было сутками ранее. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по образованию.
В Архангельской области COVID-19 переболели уже более 21 тысячи человек
С начала пандемии в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 21 249 человек, из них 462 были признаны здоровыми за последние сутки.
В Волгоградской области подтвердили 237 случаев заражения коронавирусом
В Волгоградской области 25 ноября снова обновлён «рекорд» по суточному количеству выявленных носителей коронавируса — 237 случаев, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 315 пациентов, пятеро скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Зауралье выявили ещё 105 носителей коронавируса
В Курганской области обнаружено ещё 105 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
37 из них живут в Кургане. Также новые случаи обнаружены в Шадринске и в девяти районах.
В Белгородской области выявили ещё 166 носителей коронавируса
В Белгородской области 25 ноября выявлено 166 новых носителей коронавируса, что на четыре больше показателя предыдущих суток. Выписаны после лечения 180 пациентов, трое скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
В Архангельской области от гриппа вакцинировали почти половину населения
В Архангельской области прививку против гриппа сделали 501 548 человек, что составляет почти 46% от общей численности населения региона.
В Калужской области за сутки выявили 145 случая заражения SARS-CoV-2
В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 145 человек за последние сутки. Накануне было зарегистрировано 143 подтверждённых случая.
Ульяновский губернатор: бюджет-2021 сохранит социальную направленность
В Ульяновской области 25 ноября депутаты Законодательного собрания поддержали во втором чтении региональный бюджет на 2021 год. Давая оценку главному финансовому документу, губернатор региона Сергей Морозов подчеркнул, что он сохраняет социальную направленность, а его доходы и расходы рассчитаны с ростом. В том числе значительные средства предусмотрены на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Мурманский бизнес частично освободят от уплаты налогов в 2021 году
Мурманские власти сохранят в 2021 году льготу по уплате налога на имущество организациям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Предприятия будут оплачивать только 50% от суммы налога.
В Екатеринбурге отменили юбилейный концерт группы «Чайф»
Концерт рок-группы «Чайф» в честь 35-летия коллектива перенесут на 2021 год. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Instagram.
Группа должна была выступить 5 декабря 2020 года. Новая дата мероприятия — 2 октября 2021 года.
«До последнего организаторы искали варианты, как сделать мероприятие более безопасным, но решили не рисковать», — сообщили в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где и должен был пройти концерт.
Все ранее купленные билеты останутся действительными в следующем году.
В Кабардино-Балкарии скончались 203 пациента с COVID-19
В Кабардино-Балкрии число случаев летального исхода составило 203, сообщили 25 ноября в оперативном штабе по профилактике коронавируса. За прошедшие сутки число скончавшихся увеличилось на два человека: умерли 81-летний житель села Морзох и 72-летняя жительница города Нальчика.
В Петербурге идёт мобилизация медперсонала для лечения больных с COVID-19
В Петербурге на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации проводится мобилизация медицинских кадров для лечения больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями. Сейчас помощью таким пациентам заняты уже более 31 тыс. медработников и несколько тысяч студентов-медиков. Об этом 25 ноября сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Губернатора Петербурга спросили, почему нельзя вызвать врача через интернет
Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову придется объяснить, почему в Петербурге невозможно вызвать на дом участкового врача через интернет, а больным, в том числе COVID-19, приходится по полдня ждать ответа по телефону. Соответствующий запрос направили Беглову из городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.
В Карачаево-Черкесии число вылечившихся COVID-пациентов приближается к 8000
В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выздоровели и выписаны из-под наблюдения врачей 137 пациентов, сумевших справиться с коронавирусом. Общее число жителей республики, преодолевших болезнь, достигло 7998 человек, сообщили 25 ноября в федеральном оперативном штабе.
Челябинская область получит три тысячи доз вакцины от коронавируса
Челябинская область в декабре получит три тысячи доз вакцины от коронавируаса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Такую информацию глава региона озвучил на заседании оперштаба. Соглашение заключено между правительством региона и Минздравом РФ. В первую очередь прививки поставят медикам и соцработникам, учителям школ, преподавателям вузов и ссузов, также сотрудникам полиции.
Гражданам России рекомендовали отказаться от участия в корпоративах
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала российским гражданам отказаться от участия в корпоративах в предстоящие праздники, так как это позволит быстрее выйти на плато по заболеваемости COVID-19.
Вологодская область столкнулась с нехваткой лекарств от COVID-19
Вологодские власти вынуждены закупать лекарства для больных COVID-19 частями из-за нехватки препаратов на рынке. Лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно, проводится в регионе с 23 ноября. На закупку препаратов из федерального бюджета регион получил 44 млн рублей.
В Карелии скорректировали противоэпидемические меры для пожилых людей
Власти Республики Карелия скорректировали противоэпидемические меры, на этот раз послабления коснулись пенсионеров и инвалидов, а также тех, кто оказывает помощь пожилым и нуждающимся жителям. Об изменениях в антиковидном режиме 25 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
В Вологодской области «антиковидный» режим продлили до 15 января
В Вологодской области режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавируса, продлен до 15 января.
В Липецке депутаты из КПРФ протестуют против «удалёнки»
В Липецке фракция КПРФ областного совета депутатов 25 ноября выступила против проведения сессий в заочном режиме. Они потребовали «срочно вернуться к очному режиму работы», аргументировав это тем, что легитимность онлайн-заседаний вызывает у них вопросы.
Архангельской области на спасение экономики выделили 2,9 млрд рублей
Архангельская область получила из резервного фонда правительства РФ 2,9 млрд рублей на выравнивание бюджета и борьбу с коронавирусом.
КАМАЗ подарит астраханским медикам средства защиты
Компания «КАМАЗ» поставит средства индивидуальной защиты для врачей Астраханской области — 500 защитных костюмов и две тысячи респираторов собственного производства.
На Среднем Урале снизилась заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних
В Свердловской области снизилась доля детей и подростков, болеющих COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Доля школьников снизилась более чем на 1%. На полпроцента снизилась доля детей до шести лет.
«Больше, по результатам анализа, болели работающие и неработающие свердловчане — на 1,8 и 3,2% соответственно», — добавили в штабе.
Также за минувшую неделю, по данным на 25 ноября 2020 года, зафиксировано на 3% меньше случаев заболевания среди пенсионеров.
Беглов оказался слабей»: в Петербурге заявили о победе «ковидного мира
Черная растяжка на ограде Мариинской больницы в центре Петербурга «сообщила о поражении» губернатора Северной столицы Александра Беглова в борьбе с коронавирусом. Фото необычного баннера появились в социальных сетях вечером 25 ноября.
Вологодские магазины выделят отдельное время для обслуживание пенсионеров
Вологодские аптеки, поликлиники и магазины выделят отдельные часы для обслуживания лиц старше 65 лет.
В Москве за сутки скончались 73 пациента с COVID-19
В Москве за сутки скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8603, сообщили в оперативном штабе столицы.
В Кузбассе хотят разрешить новогодние корпоративы
В Кемеровской области перед Новым годом планируется снять часть ограничений, введённых из-за коронавируса. Так, могут разрешить проведение корпоративов и дать послабления горнолыжным курортам. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв в эфире телеканала «Россия 24».
В Приамурье выявили ещё 156 случаев заражения коронавирусом
В Приамурье ежедневно выявляется порядка 160 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в области инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 601 человека.
Новосибирский госпиталь для пациентов с COVID-19 оштрафовали за нарушения
В новосибирском суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Городской клинической больницы № 11. Это медучреждение было переквалифицировано в госпиталь для пациентов с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В Бурятии число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч
В Бурятии за минувшие сутки выявили 265 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 18 097. Об этом утром 26 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.
На Камчатке растёт число выявляемых случаев заражения коронавирусом
На Камчатке наблюдается стабильный рост числа выявляемых ежесуточно носителей коронавируса. За весь период в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 7343 человек.
Мясников рассказал о будущем COVID-19 в России
Новые волны коронавирусной инфекции ожидают Россию в следующем году, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ».
По его словам, жителям страны надо готовиться к очередным пикам заболеваемости к маю и осенним месяцам 2021 года. Мясников считает, что до указанных сроков нужное количество граждан не успеет пройти вакцинацию.
В Еврейской АО выявили более 2,8 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Еврейской автономной области за последние сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 25. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 2841 человека.
В Роспотребнадзоре назвали первые признаки заболевания COVID-19 у детей
При заболевании COVID-19 у детей повышается температура и начинается кашель, сообщил 26 ноября журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
На Тамбовщине развернут производство нитриловых перчаток
В Тамбовской области на пороховом заводе планируют реализовать первый в России инвестиционный проект по производству нитриловых перчаток стоимостью 1,5 млрд рублей. Власти отмечают, что это позволит «обеспечить население и медицинских работников востребованной продукцией по защите людей в период пандемии вирусной инфекции».
На Сахалине выявили ещё 127 случаев заражения коронавирусом
На Сахалине за минувшие сутки выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 130. За весь период пандемии в островном регионе инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 794 человек.
Начальные классы школ Зауралья вернутся к очному обучению
В Курганской области учащиеся 1−4-х классов возвращаются к очному обучению. Это произойдёт уже 30 ноября, сообщает пресс-служба губернатора.
Сейчас таким образом учатся только те дети, которые обучаются в школах вместимостью до 100 человек. Теперь это сделают для всех. Решение принял оперштаб. Поводом стала ситуация с заболеваемостью. За четыре недели «дистанционки» заболеваемость среди детей и подростков ОРВИ и коронавирусом снизилась.
В Ульяновской области тесты на коронавирус сдали 414 тыс. человек
В Ульяновской области продолжается суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом.
Правительство РФ призвали поддерживать не только экспортеров сырья
По итогам 2020 года падение экономики РФ будет около 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил экономист, член генсовета «Партии роста» Антон Любич.
Жертвами коронавируса стали ещё 12 жителей Алтайского края
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 26 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1062 человека (+12 за сутки).
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7284 человека, +62 за сутки) и ОРВИ (11 570 человек, +144 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 25 225 человека (+224 за сутки).
Учителя Хабаровского края получат доплату за работу в пандемию коронавируса
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поддержали инициативу врио губернатора Михаила Дегтярёва о доплатах учителям, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации в условиях коронавируса.
В Забайкалье сократилось число тяжелобольных пациентов с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 434 человека, причём 263 из них добавились только за последние сутки.
В сети отреагировали на слова Пескова о пессимизме и тревоге среди общества
Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что пандемия коронавируса вызывает у россиян тревогу и пессимизм, вызвало реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 25 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
В Хабаровске крае выявили почти 23 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Хабаровском крае за минувшие сутки лабораториями выдано 318 (днём ранее — 315) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 250 пациентов, скончались два человека.
Названы наиболее частые симптомы коронавируса у детей
О том, что ребёнок мог заразиться коронавирусной инфекцией, могут свидетельствовать наличие кашля и температура. Как заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, это наиболее частые симптомы заболевания у несовершеннолетних.
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии начала снижаться
Объявленный в Бурятии локдаун, возможно, начал приносить первые результаты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки здесь выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом. Напомним, в первые дни недели суточный прирост превышал 270.
В Амурской области бригады скорой помощи формируют из студентов
В Амурской области сформируют десять бригад скорой помощи из фельдшеров и студентов старших курсов медицинской академии, которые уже имеют право заниматься медицинской деятельностью.
В России стартуют клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона»
Сегодня, 26 ноября, в России после регистрации начинаются клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор».
В Кузбассе выписали более 16,5 тысяч пациентов с коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 26 ноября, за прошедшие сутки выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Алтае меняют подход к определению возможного годового дохода бизнесменов
Власти Алтайского края после принятия федерального закона по совершенствованию патентной системы налогообложения, решили не отставать в вопросах совершенствования регионального законодательства и анонсировали окончание работы над аналогичным краевым законопроектом. Как сообщили сегодня, 26 ноября, в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, документ будет рассмотрен на сессии Алтайского краевого законодательного собрания 27 ноября 2020 года.
В частности, законопроект предусматривает изменение подхода к дифференциации групп населенных пунктов по размеру потенциально возможного годового дохода.
На Ставрополье волонтеры доставляют лекарства амбулаторным COVID-пациентам
Благотворительная акция «Доброе сердце» по доставке бесплатных медикаментов для людей с COVID-19, которые переносят болезнь в легкой и среднетяжелой формах, стартовала на Ставрополье. Помощь от волонтеров получают те, кто лечатся амбулаторно по рецептам врачей, сообщили в правительстве региона.
В Хабаровске тысячи работников активно переходят на гибкий график
Почти 12 тыс. жителей Хабаровска перешли на гибкий график работы, чтобы замедлить распространения COVID-19.
Эпидемиолог рассказал, как будет протекать COVID-19 у прошедших вакцинацию
Прошедшие вакцинацию от коронавируса люди могут заболеть COVID-19, однако у них болезнь будет протекать в легкой форме и без осложнений. Об этом 26 ноября сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
В Пензенской области от COVID-19 скончалась 81-летняя женщина
В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончалась еще одна пациентка — 81-летняя женщина. Таким образом, с начала наблюдения по состоянию на 26 ноября скончался 231 житель региона.
В Забайкалье улучшились показатели безработицы
Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 26 ноября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 31 631 такой гражданин, уровень безработицы в регионе сократился до 6%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).
С 1 марта 2020 г., когда в стране была объявлена пандемия коронавируса, за содействием в поиске подходящей работы обратился 59 381 забайкалец. За последние сутки безработным признаны 69 человек.
В Москве откроется завод по производству вакцин от COVID-19
В ОЭЗ «Технополис «Москва» откроется завод по производству вакцин от коронавируса. Запустить производство планируется в январе 2021 года.
Стал известен режим работы ресторанов в Татарии в новогоднюю ночь
В ночь с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе будут работать до 00:00. Каких-либо послаблений в этот день не планируется. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Резкий прирост в Горном Алтае — выявлено 140 новых носителей SARS-CoV-2
В Республике Алтай вновь фиксируют резкий прирост заболеваемости COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом с 5 ноября.
Забайкальских безработных застрахуют почти на 600 млн рублей
Власти Забайкальского края выделили из краевого бюджета 595,5 миллиона рублей на страхование неработающего населения региона. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает глава регионального минфина Вера Антропова.
По её словам, на сегодняшний день финансирование составило почти 6,5 миллиарда рублей, это около 90% от общей суммы в текущем году. Всего в бюджете Забайкальского края на указанные цели в 2020 году предусмотрено семь миллиардов рублей.
В Саратовской области зарегистрированы ещё 248 случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 26 ноября у 26 165 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 248 жителей региона. Минувшим днем заболели 245 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 22 337 человек, за сутки — 571 пациент. Всего скончались 212 человек. В лабораториях на сегодняшний день проведено более 756,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,9 тыс. тестов.
В России продажи новогодних товаров снизились из-за пандемии
В ноябре текущего года продажи искусственных елей в России в натуральном выражении снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это 26 ноября следует из отчета оператора фискальных данных «Платформы ОФД».
В Еврейской АО на карантин закрылась школа
В Еврейской автономной области на карантин из-за вспышки ОРВИ закрылась школа в селе Волочаевка.
В Туве рассказали о большей устойчивости жителей Азии к коронавирусу
Директор НИИ медико-социальных проблем здравоохранения Тувы Кара-Кыс Аракчаа опровергла слухи о большей подверженности представителей монголоидной расы к коронавирусу. По её словам, зависимости от национальной или расовой принадлежности не замечено.
В Прикамье на новогодние праздники могут закрыть торговые центры
В Пермском крае население могут лишить возможности посещать торговые центры в период продолжительных новогодних праздничных каникул. Об этом сообщает портал Ура.ру.
Вариант закрытия торговых комплексов на время новогоднего отдыха рассматривает оперштаб по борьбе с COVID-19. Есть опасения, что в праздники пермяки семьями пойдут в торговые центры, и это спровоцирует новую вспышку коронавирусной инфекции. Между тем в штабе понимают, что закрытие ТЦ может нанести серьёзный удар бизнесу. Поэтому обсуждаются различные варианты недопущения вспышки заболевания в новогодние праздники. Дополнительные ограничительные меры зависят от того, как будет складываться эпидситуация.
В Бурятии назвали условия возобновления работы предприятий
Министерство промышленности и торговли Бурятии подготовило требования к предприятиям для возобновления деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, дополнительные ограничения из-за коронавируса будут сняты 30 ноября.
В Кабардино-Балкарии вновь продлили режим ограничений для лиц старше 65 лет
В Кабардино-Балкарии продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Указ об этом подписал накануне, 25 ноября, глава субъекта Казбек Коков. Новая дата продления — до 27 декабря 2020 года.
На Ставрополье отмечен новый суточный «рекорд» в выявлении людей с COVID-19
Новый «рекорд» по числу выявленных за сутки носителей коронавируса отмечен на Ставрополье: 25 ноября в крае диагноз подтвердился у 228 человек, сообщил глава субъекта Владимир Владимиров.
На Сахалине детей без защитных масок высаживают из автобусов
В мэрию Южно-Сахалинска поступили сообщения о том, что водители общественного транспорта высаживают из автобусов несовершеннолетних в случаях отсутствия у них защитных масок. Глава города Сергей Надсадин назвал это недопустимым.
Ещё четыре человека в Туве умерли от COVID-19
Комиссия по установлению причин смертности и обеспечению статистического учета подтвердили 4 новых летальных случая от COVID-19 в Туве в период с 12 по 19 ноября.
Набиуллину призвали обосновать ее прогнозы о будущем мировой экономики
Приход демократа Джо Байдена на пост главы Белого дома выгоден для России, так как новый президент Америки «закроет» сланцевую нефть. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Сотрудники алтайских COVID-госпиталей попросили «милостыню»
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, о нехватке индивидуальных средств защиты, медикаментов и даже продуктов питания, заявили сами медики. Как отмечается в тексте новости, опубликованной сообществом «Барнаул 22», с просьбой о помощи через сайты муниципалитетов к людям и бизнесу обратились сотрудники COVID-госпиталей в Локтевском и Мамонтовском районах.
Цитата со страницы сообщества «Барнаул 22» в ОК.
Собянин продлил ограничения в Москве на полтора месяца
В Москве меры противодействия распространению коронавируса и связанные с этим ограничения продлеваются до 15 января. Соответствующий указ 26 ноября подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно указу, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома, организациям необходимо обеспечивать дистанционку для как минимум 30 сотрудников. Также будут закрыты детские досуговые учреждения.
В Москве справились с коронавирусом ещё 6229 человек
В Москве за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 6229 пациентов. Об этом 26 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.
Это на 282 человека больше, чем сутками ранее, когда выписали 5947 человек.
В Псковском филиале Банка России произошла вспышка COVID-19
В Псковском отделении Северо-Западного главного управления Банка России выявлен очаг коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружен у 17 человек. Всего же за сутки в регионе выявили 180 новых инфицированных.
На Колыме продлили режим повышенной готовности и ограничительные меры
В Магаданской области режим повышенной готовности продлён до 15 января 2021 года.
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
В Москве ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой, сообщил 26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Он прокомментировал подписанный им указ о продлении ограничений до 15 января.
«Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной», — написал Собянин. Он отметил, что за неделю с 16 по 22 ноября на 3% выросло число госпитализаций. И хотя сейчас происходит «постепенное сглаживание динамики роста», говорить о снижении заболеваемости пока рано.
Вакцины от коронавируса начнут выпускать в «Технополисе «Москва»
В Москве на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» начнётся выпуск вакцин от коронавируса. Об этом 26 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
«Возможности особой экономической зоны позволили в минимальные сроки подготовить площадку для производства препарата «Спутник V», разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи», — рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов.
В Карелии установлен новый «рекорд» по заражению коронавирусом
В Республике Карелия по итогам последних суток установили новый коронавирусный «рекорд», вирус SARS-CoV-2 выявлен у 388 человек, а также подтверждены еще два летальных исхода.
Жителей Чечни предупредили о возможности карантина из-за коронавируса
«Если начнется поступление большого количества больных инфекцией, врачи не смогут справиться с потоком. Это приведет к неприятным обстоятельствам — введению карантина. Если вы не хотите, как раньше, сидеть дома, без возможности выходить, то всем необходимо придерживаться правил», — заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
В Туве число тестов на коронавирус превысило численность населения
В Туве специалисты за минувшие сутки выявили 104 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 12 115 случаев.
Население Алтайского края стало чаще болеть ОРВИ
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, напряжённая обстановка складывается также по заболеваемости ОРВИ. Согласно данным, которые сегодня, 26 ноября, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора, с 16 по 22 ноября в регионе зарегистрировали уже 16,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели всего на один процент.
В Чите определились, как проводить публичные слушания в условиях пандемии
Сегодня, 26 ноября депутаты Думы городского округа «Город Чита» в режиме видеоконференции определились с особенностями организации и проведения публичных слушаний в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в столице Забайкалья.
Как поясняет официальный телеграм-канал городской мэрии, в соответствии с утвержденным сегодня порядком публичные слушания могут проводиться в заочной форме, в форме очного собрания с режимом видеоконференцсвязи.
В Челябинской области за сутки выявили уже более 250 случаев COVID-19
В Челябинской области к утру 26 ноября выявлено 252 носителя коронавируса. Эти данные приводит оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 25 558 заразившихся. Число больных COVID-19 достигло 7932 человек.
В Чечне оштрафуют 57 нарушителей санитарных правил в период пандемии
В Чечне выявлено 57 нарушителей санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии. Граждане, предприниматели и должностные лица ответят рублем за их нарушение — в отношении них составлены протоколы о об АП, пишет ИА «Грозный-Информ».
Ещё 15 жителей Приангарья стали жертвами COVID-19
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 829 человек, причём 15 из них скончались за последние сутки. Об этом 26 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.
Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 3126 человек (+275 за последние сутки).
В Крыму за сутки выявили 231 носителя коронавируса
В Республике Крым за минувшие сутки подтвержден 231 новый случай заражения коронавирусом, об этом 26 ноября в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
В Пензе проверили кафе на соблюдение запрета работы по ночам
В Пензе представители городской администрации и сотрудники регионального управления МВД провели рейд на территории Железнодорожного района по объектам общественного питания. Комиссия проверяла соблюдение требований о запрете на оказание услуг в период с 23:00 до 06:00. В ходе рейда проверили 10 предприятий общепита, в некоторых из них выявлены нарушения.
В Челябинской области умерли ещё 10 пациентов с COVID-19
В Челябинской области скончались ещё десять пациентов с коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщает оперштаб.
Пятеро умерли именно от COVID-19. Среди них 61-летняя и 62-летняя женщины, а также трое мужчин возрастом 70, 83 и 90 лет.
От других заболеваний скончались 53-летний мужчина, у которого была лимфома Ходжкина, 59-летний, имевший сахарный диабет с множественными осложнениями, а также атеросклероз коронарных артерий и аорты, 63-летний (атеросклеротическая болезнь сердца и лёгочно-сердечная недостаточность), а также 60-летняя женщина (хроническая обстуктивная болезнь лёгких и сахарный диабет) и 73-летняя — (сахарный диабет с поражением почек и хроническая почечная недостаточность).
В Калмыкии ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19
В Республике Калмыкия за истекшие сутки возросло число новых носителей коронавируса, и резко увеличилась нагрузка на моногоспитали. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 26 ноября.
«Чисто формальный подход»: о продлении ограничений для пожилых в Москве
Изданный мэром Москвы указ о продлении самоизоляции москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин назвал «чисто формальным подходом» к вопросам противодействия распространению коронавируса. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:
В Калмыкии число жертв коронавируса достигло 135 человек
В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 26 ноября.
В Петербурге на коронавирус проверили почти 40 тыс. человек
В Петербурге почти 40 тыс. граждан проверили на коронавирус за последние сутки. Это на четверть больше предыдущего показателя по тестированию.
В Краснодаре открылся третий круглосуточный центр диагностики COVID-19
Третий круглосуточный амбулаторный центр диагностики пациентов с подозрением на коронавирус открылся в Краснодаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Центр заработал на базе городской поликлиники №25.
В Башкирии за сутки выявили более 400 случаев внебольничной пневмонии
134 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.
По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 13 715 случаев заражения этой инфекцией. В больницах продолжают лечение 438 человек, в том числе 36 находятся в тяжелом состоянии, а 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1507 граждан.
Экономист рассказал, почему жители России стали есть больше хлеба
Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале обозначил свою — ироничную версию причин, по которым в период пандемии граждане России стали есть больше хлеба. По его оценке, чиновники стали слишком далеки от народа.
«Оказывается, из-за снижения доходов население стало больше приобретать продтовары первой необходимости. По Росстату, во II квартале реальные доходы снизились на 8,4%, в III квартале — на 4,8%. В итоге изменились приоритеты: теперь приобретаются прежде всего сытные продукты. Причём не элитных, а массовых сортов. Живущий в Москве федеральный чиновник не понимает, что в стране происходит. Ему кажется, что трудновато, конечно, но в целом терпимо. А вечно недовольный народ как всегда прибедняется…».
Хабаровский край получил очередную партию автомобилей скорой помощи
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв вручил краевой станции скорой медицинской помощи семь новых автомобилей и поблагодарил за самоотверженную работу всех сотрудников. В Хабаровске в разгар пандемии коронавируса количество вызовов в сутки от 1100 до 1500. На линии круглосуточно работают 50−55 бригад.
Петербург обновил «рекорд» по приросту зараженных коронавирусом
Петербург обновил собственный печальный «рекорд» по числу новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба от 26 ноября, за последние сутки вирус SARS-CoV-2 в городе нашли у 3669 жителей. Это более чем на 200 случаев заражения больше, чем днем ранее.
Новый «рекорд»: в России выявили 25487 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 25 487 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.
Данный показатель является абсолютным максимумом за всё время пандемии. Прежний «рекорд» был установлен 23 ноября, тогда выявили 25 173 случая заражения.
В Хакасии коронавирус побороли почти 8 тысяч человек
В Хакасии за прошедшие сутки 158 пациентов успешно завершили лечение от COVID-19. Таким образом, всего к настоящему времени выздоровели 7936 человек.
В Краснодарском крае выявили ещё 170 носителей коронавируса
Ещё 170 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 26 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 167 новых носителях.
Коронавирус в России стал причиной смерти ещё 524 человек. Это «рекорд»
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 524 человека. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб Москвы.
«Зафиксировано 524 летальных исхода», — говорится в информации. Прежний максимум был установлен сутками ранее, тогда скончались 507 человек.
Саратовские депутаты одобрили льготы для сотрудников скорой помощи
В Саратове депутаты городской думы поддержали инициативу мэра Михаила Исаева о льготах для сотрудников скорой помощи. Предлагается освободить водителей, врачей, средний и младший медперсонал от оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте (льгота действует даже на их детей). Также не будет взиматься плата с родителей за посещение дошколят муниципальных детсадов, за пользование муниципальным жильем по договору социального найма.
В Югре выявили ещё 209 носителей коронавируса
В Югре за сутки обнаружено ещё 209 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в округе зафиксировано уже 33 474 случая заражения. Новые отмечены в 21 муниципалитете. В тройку «лидеров» входят Сургут (58), Ханты-Мансийск (28) и Нягань (28).
В Петербурге от COVID-19 вновь умерло больше людей, чем в Москве
В Петербурге за последние сутки незначительно снизилась смертность от COVID-19 после рекордных показателей, которые город продемонстрировал днем ранее.
В Хабаровске студенты-волонтёры вышли на работу в краевую больницу
В Хабаровске вышли на работу в краевую клиническую больницу №2 первые волонтёры-медики. Шестеро студентов совмещают с работой дистанционное обучение в медицинском колледже или университете.
Мурашко заявил об исправлении ситуации с поставками лекарств в России
В России постепенно начинает исправляться ситуация с перебоями в поставках лекарственных препаратов. Об этом сегодня, 26 ноября, на XI Всероссийском конгрессе пациентов заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
В Севастополе запретили новогодние мероприятия
Массовые новогодние мероприятия в Севастополе проводиться не будут, решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 ноября, сообщили в пресс-службе правительства города.
В Москве резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Москве выявили 6075 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.
Это на 1390 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 4685 случаев заражения.
В Ленобласти число госпитализаций с ковидом не снижается
В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировали еще два летальных случая от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 133 смерти, непосредственной причиной которых стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. Интенсивность госпитализаций не снижается, заявляют чиновники.
Забайкальские пациенты сутками ждут врачей и результаты тестов на COVID-19
Власти Забайкальского края проанализировали ситуацию с качеством оказания помощи больным COVID-19 в регионе. Как следует из сообщения пресс-службы краевого правительства, в целом эпидемиологическую обстановку можно назвать управляемой, но есть проблемы.
По оценке вице-премьера правительства Забайкальского края Андрея Гурулева, реальные проблемы есть в Шерловой Горе и поселке Харанор.
Биатлонист сборной России Бабиков заразился коронавирусом
Биатлонист сборной России Антон Бабиков заразился коронавирусом. Теперь решение об участии российской команды в этапе Кубка мира будут принимать медицинские власти Финляндии.
В Томской области скончались ещё трое пациентов с COVID-19
В Томской области зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.
«Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у всех была установлена гипертония, у двоих — ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, у одного — ожирение. Двое входили в группу риска по возрасту», — отметили в правительстве.
В Прикамье студенты добровольно работают в «красной зоне» COVID-центра
В Пермском крае в шесть студентов Пермского государственного медицинского университета им. Е. А. Вагнера присоединились к работе в инфекционном отделении в Краевой больнице имени академика Вагнера Е. А. в Березниках. Студенты-медики работают в «красной зоне» COVID-центра, сообщает краевой минздрав.
По данным ведомства, молодые люди помогут лечить пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Студенты оказывают свою помощь сотрудникам больницы и пациентам на уровне среднего и младшего медперсонала. В их обязанности входит работа в «красной зоне» — это кормление пациентов, уход за тяжелобольными, смена постельного и нательного белья. Для того, чтобы работать в COVID-отделении, волонтёры прошли специальное обучение.
В России за сутки выявили рекордное число новых носителей коронавируса
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 25 487 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим число за весь период пандемии. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Рязанской области растёт число заразившихся коронавирусом
В Рязанской области 26 ноября выявили 120 носителей коронавируса, что на одного больше, чем зарегистрировано за предыдущие сутки, и это новый максимум. В стационарах находятся 449 пациентов с подтверждённым положительным тестом, в том числе два ребёнка, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.
В России за сутки от COVID-19 скончались 524 пациента
За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 524 пациента, что стало новым самым большим числом за все время эпидемии коронавируса. Об этом 26 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Актрису Светлану Светличную госпитализировали
Советская и российская актриса Светлана Светличная, являющаяся заслуженной артисткой РСФСР, госпитализирована с коронавирусом. Такую информацию 26 ноября подтвердила сама актриса.
Чувашский министр рассказал о «чёрном лебеде» в экономике
В Чувашии рассчитывают, что восстановление деловой жизни и наращивание темпов роста экономики из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер начнётся не раньше 2022 года. Власти надеются, что в 2021 году «чёрный прилетевший лебедь улетит обратно, и восстановятся темпы роста». Об этом 26 ноября заявил на сессии Госсовета Чувашии министр экономики Дмитрий Краснов, представляя проект стратегии социально-экономического развития республики до 2035 года.
Аптекам в Татарии рекомендуют продавать лекарства только местным жителям
В Татарии региональные власти рекомендовали аптечным сетям реализовывать лекарственные препараты только жителям республики. Это касается аптек, граничащих с другими регионами.
В Брянской области подтвердили ещё 140 случаев заражения коронавирусом
140 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 26 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять больше, чем в предыдущие сутки. Выписан после лечения 161 пациент, пятеро скончались.
В Самарской области открыли центр для помощи пациентам с COVID-19 на дому
Центр телемедицины для ведения амбулаторных пациентов с COVID-19 открылся в Самарской области. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, центр начал работу на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).
В Севастополе за сутки выявили 61 носителя коронавируса
В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, это на четыре случая больше, чем накануне. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе правительства города.
В Чувашии выросло число жертв коронавируса
В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Также зафиксированы новые летальные исходы.
Спикер Заксобрания Ростовской области заразился вирусом SARS-CoV-2
Положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2 получил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»). Об этом он поделился с подписчиками в социальных сетях.
В Прикамье снизился суточный показатель выявляемых носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 ноября, выявлено 295 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
После длительного периода роста показателя, наконец, отмечен спад. Добавим за сутки (на 25 ноября) было зафиксировано 299 носителей SARS-CoV-2.
Глава Коми отменил новогоднюю ёлку
В Коми из-за неблагоприятной эпидобстановки отменили новогоднюю ёлку главы республики Коми.
Забайкальские власти пообещали разобраться с очередями к врачам
Обнадеживающую информацию обнародовали сегодня, 26 ноября, власти Забайкальского края в ходе оперативного штаба по противодействию распространения SARS-CoV-2 в регионе: все вызовы на телефоны скорой помощи в Чите обслуживаются в течение суток.
«Максимальное время ожидания в настоящее время доходит до четырех часов», — сообщила министр здравоохранения региона Анна Шангина. По её словам, в клиническом медицинском центре наблюдается сокращение очереди.
В Ульяновской области скончались ещё семь пациентов с коронавирусом
В Ульяновской области суточное число переболевших COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 356 и 248.
В Прикамье скончались ещё 13 носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 ноября, зафиксирован летальный исход у 13 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируной инфекции. В 11 случаях причиной смерти назван COVID-19, в двух — сопутствующие заболевания.
В Воронежской области приступили к сокращению ковид-коек
Число коек для лечения пациентов с коронавирусом начали сокращать в Воронеже. Об этом 26 ноября в прямом эфире в «Вконтакте» сообщил глава департамента здравоохранения Александр Щукин.
За сутки ещё 164 жителя Пензенской области инфицированы SARS-CoV-2
В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 26 ноября подтвердилась у 19 566 человек, за сутки заболели еще 164 жителя региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 163 человека. Всего выздоровели 15 990 пациентов, за сутки — 379 человек. Всего не удалось спасти региональным врачам 231-ого пациента, которые скончались после заражения новой коронавирусной инфекцией.
В Татарии число носителей коронавируса увеличилось ещё на 76 человек
В Татарии по состоянию на 26 ноября заражены коронавирусом 10 тыс. человек, за сутки заболели ещё 76 жителей. Минувшим днем заразилось такое же количество жителей. Всего выздоровели 8743 пациента, за сутки — 69 человек. По-прежнему летальных исходов на территории республики зарегистрировано 132 случая.
Восемь человек с коронавирусом скончались в Мурманской области за сутки
В Мурманской области с начала пандемии скончались 460 человек с COVID-19, восемь из них — за последние сутки.
В Ленобласти пенсионеры 65+ стали реже заражаться коронавирусом
В Ленинградской области пенсионеры в возрасте 65+ стали реже заражаться коронавирусом, чем люди в возрасте 50−64 года. Об этом 26 ноября сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.
В Иркутске принят «COVID-бюджет» на 2001 год
Эпидемия коронавируса значительно ухудшила экономическую ситуацию в Иркутске, что не могло не сказаться на бюджете столице Приангарья на 2001 г. Как сообщает сегодня, 26 ноября, официальный сайт городской мэрии, собственные доходы прогнозируются значительно ниже уровня 2019 года.
«Предпосылки обеспечены»: глава Бурятии допустил отмену локдауна
Дополнительные ограничения из-за коронавируса, введённые в Бурятии на прошлой неделе, «в принципе» достигли своих целей. Об этом заявил журналистам глава республики Алексей Цыденов.
Парад суверенитетов возвращается? О заявлении пресс-секретаря Минниханова
Заявление пресс-секретаря главы Татарии Рустама Минниханова о рекомендации аптекам продавать лекарства только местным жителям — показательная ситуация ассиметричного развития регионов в период пандемии и напоминает стилистику эпохи парада суверенитетов. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.
В Свердловской области выявили «рекордное» число носителей коронавируса
В Свердловской области подтвердили ещё 391 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Нынешний показатель — «рекордный» с начала пандемии. Для сравнения, 25 ноября 2020 года было зарегистрировано 388 случаев заражения коронавирусом.
Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (156 человек), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Серова, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Талицкого и Тугулымского городских округов.
Теперь в регионе подтверждено 44 775 случаев заражения коронавирусом.
Силовики в Ленобласти стали чаще болеть COVID-19
Сотрудники правоохранительных органов в Ленинградской области стали чаще болеть COVID-19, однако зараженных коронавирусом медиков в регионе еще больше. Об этом 26 ноября сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.
Минобр Башкирии: «дистанционка» не может подменить очное обучение
Применение дистанционного обучения может быть дополнением к традиционной форме организации обучения, но никак не подменой его. Об этом сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на очередном заседании государственного собрания республики.
В Томской области выявили более двухсот новых носителей SARS-CoV-2
В Томской области прирост случаев заражения коронавирусом перевалил за двести. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, за минувшие сутки выявлено 205 новых носителей.
В Кабардино-Балкарии выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом
В Кабардино-Балкарии вновь вырос показатель суточного прироста числа пациентов с подтвержденным коронавирусом. На утро 26 ноября он составил 90 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса. Всего в Кабардино-Балкарии установлено 12 343 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9526 пациентов.
Десять человек с COVID-19 скончались за сутки в Коми
За минувшие сутки в Коми скончались десять пациентов с COVID-19, число летальных исходов в республиканской статистике по коронавирусу выросло до 337.
В Ленобласти от COVID-19 чаще всего умирают пожилые мужчины
В Ленинградской области мужчины чаще умирают от COVID-19, чем женщины, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк на заседании правительства региона 26 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.