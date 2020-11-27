В Оренбургской области рестораторы обратились к губернатору Денису Паслеру с просьбой не вводить новые для отрасли гостеприимства и ресторанов в частности.

Представители Федерации рестораторов и отельеров области, а также Объединение работодателей индустрии гостеприимства отметили, что при допограничениях могут процветать нелегальные предприятия, а легальный бизнес может обанкротиться.

В Оренбурге на предприятиях общепита работает 10 тыс. человек. В областном центре числится 60 ресторанов, 140 кафе и баров, 90 закусочных и 3 — кофеен и буфетов. Если в 2019 году оборот общественного питания составит более 11 млрд рублей (102,3% к 2018 году), то в первом полугодии 2020 года — 867 млн рублей (62,5% к уровню аналогичного периода 2019 года).

Арендаторы уже не могут продлевать арендные каникулы и снижать платежи, коммунальные платежи и отопительный сезон станут для рестораторов допнагрузкой.

«Сотрудники наших ресторанов, поставщики продуктов и напитков, поставщики коммунальных услуг, арендаторы и это не весь список людей зависящих от вашего решения. От решения, которое сильно повлияет не только на экономику, области, но и на сотни тысяч судеб, которые могут остаться без средств существования», — подчеркнули авторы письма.