Москва, , 08:33 — REGNUM Бесплатная вакцинация жителей Москвы от новой коронавиусной инфекции начнётся в ближайшее время. Столица полностью готова к старту прививочной кампании, заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте градоначальника.

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Он рассказал, что в Москве подготовлено около 300 пунктов вакцинации с необходимым оборудованием и персоналом. Создана электронная система записи горожан на прививку от COVID-19.

Собянин уточнил, что вакцинация стартует после того, как в пункты доставят нужное количество препарата. Производство крупных партий вакцины от коронавируса уже началось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Собянин заявлял, что массовая вакцинация против коронавируса в Москве начнётся в 2020 году.

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