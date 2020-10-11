Москва, , 09:56 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что массовая вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 может начаться через несколько месяцев. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь», — сказал Собянин.

Напомним, что в последние недели наблюдается существенный рост суточного числа новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Наиболее сильный рост — в Москве, где за сутки фиксируют уже порядка четырех тысяч случаев заражения.

При этом в России была разработана первая в мире вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, которая получила название «Спутник V». Сейчас проводят ее пострегистрационные испытания — будут привиты 40 тысяч человек, из них 10 тысяч получат плацебо.