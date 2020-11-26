Москва, , 21:34 — REGNUM Смертность от коронавируса в Москве в октябре более чем в два раза превысила показатель предыдущего месяца. Соответствующие данные обнародовала 26 ноября пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

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Как сообщается, в октябре в Москве COVID-19 был признан основной или сопутствующей причиной смерти в 3573 случаях, тогда как месяцем ранее сообщалось о 1569 таких случаях.

Согласно данным департамента, от COVID-19 как основной причины смерти в октябре умерли 2235 человек, ещё 1029 человек скончались от других причин, хотя и имели положительный тест на коронавирус. Кроме этого, в 309 случаях COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений.

При этом летальность от коронавируса в октябре, напротив, снизилась по сравнению с сентябрём.

Уточняется, что за весь период эпидемии летальность от COVID-19 в Москве составляет 2,13%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, и 4,3% — с учётом всех случаев, где он выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. По сравнению с предыдущим месяцем эти показатели в октябре сократились на 9% и 16% соответственно.